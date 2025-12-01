Ностальгический тренд на форму с длинным рукавом возвращается! Но почему не в России?

Футбольная форма с длинным рукавом – что-то из прошлой эпохи. Болельщики со стажем вспомнят в первую очередь, пожалуй, Эрика Кантона, Дэвида Бекхэма или Фернандо Торреса. Хотя в то время многие играли в футболках с длинными рукавами. Далеко не только вратари.

Дэвид Бекхэм и Эрик Кантона, «Манчестер Юнайтед» Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Почему длинные рукава исчезли и кто держался дольше всех?

Последние 10-20 лет футболки с длинным рукавом стали редкостью среди полевых футболистов. В официальных магазинах тоже стало сложнее купить такую форму, а во время трансляции на игроках мы видим, как правило, футболки с коротким рукавом. Когда становится холоднее, то под форму поддевают дополнительный слой одежды с длинным рукавом, а сама форма остаётся неизменной. The Athletic отмечает, что некоторые фирмы полностью отказались от длинных рукавов. Так производство легче и дешевле.

Спортивные бренды вполне можно понять, поскольку клубы сами взяли за правило играть в футболках с коротким рукавом. Дольше других держался «Арсенал», для которого длинная футболка Анри оставалась культовой. У лондонцев была давняя традиция: капитан определял, выйдет ли команда в футболках с длинным или коротким рукавом на каждый конкретный матч. Эта практика была нарушена в ноябре 2013 года, когда Матьё Фламини отрезал свои длинные рукава перед встречей с «Марселем». Этот поступок вызвал возмущение как болельщиков, так и тренера Арсена Венгера.

Матьё Фламини, «Арсенал» Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Как возвращается тренд? В чём преимущества и недостатки таких футболок?

Но в последнее время всё начало меняться! В этом сезоне можно заметить, что длинные рукава вернулись. И это прослеживается по разным производителям. Например, по «Челси», у которого Nike – технический спонсор. Однако активнее всего длинные рукава возвращает adidas. Периодически в длинных футболках играет, например, Джуд Беллингем в «Реале».

В АПЛ у немецкого производителя на контракте восемь команд – в том числе топ-клубы: «Арсенал», «Ливерпуль», «МЮ» и «Ньюкасл». Если взять Вольтемаде, то нападающий предпочитает длинные рукава – как в клубе, так и в сборной Германии, у которой тот же технический спонсор.

Ник Вольтемаде в «Ньюкасле» Фото: Lewis Storey/Getty Images

Ник Вольтемаде в сборной Германии Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Недавно интервью давал вингер «Арсенала» Троссард, который с особой теплотой отмечал возвращение длинных рукавов: «Если честно, они мне всегда нравились. Они долго отсутствовали в футболе, но когда я был юным, то носил футболки с длинным рукавом. Я действительно обрадовался их возвращению. Мне нравится, как они сидят, а ещё вызывают лёгкую ностальгию».

Если с ностальгией всё понятно, то в плане удобства могут быть разные оценки. Микроскопический плюс: капитанская повязка не прячется под рукав, как это иногда бывает с коротким рукавом. К преимуществам можно отнести и то, что в них теплее зимой, но это, скорее, имеет значение для болельщиков. У профессиональных спортсменов всегда в доступе есть термобельё с длинным рукавом, которое можно поддеть под форму.

Фернандо Торрес Доминик Собослаи

Ещё один нюанс. Футболки с длинными рукавами чуть-чуть сложнее снимать. На заметку Ришарлисону и другим игрокам, которые любят получать карточки, празднуя голы. К минусам можно отнести вопрос привычки, которая сформировалась годами. Например, можно заметить, что Энцо Фернандес из «Челси» часто подворачивает длинные рукава.

А что в России?

Последние годы из нашего футбола ушли главные мировые бренды, включая Nike и adidas. По крайней мере, они не работают с клубами напрямую. Это подстегнуло к развитию отечественные бренды спортивной экипировки, но в чемпионате России с длинными рукавами никто не играет. Российские производители указывают на отсутствие спроса на такие модели. В том числе руководители JÖGEL (спонсор «Спартака», «Зенита», «Акрона») и PRIMERA (спонсор ЦСКА и «Оренбурга»).

Артур Мовсесян основатель спортивного бренда JÖGEL «У нас в планах нет производства футболок с длинным рукавом для клубов, но если будет запрос, то произведём — тут нет проблем. Пока нас никто не просил — ни «Спартак», ни «Зенит», ни «Акрон», ни сборная России. Длинные рукава потеряли актуальность с появлением термобелья — так теплее и комфортнее. Футболка с длинными рукавами может паруситься, то есть создавать эффект торможения. С термобельём влага быстро выводится и удаётся сохранять тепло. Если командам понадобятся длинные рукава, то мы сделаем, но для нас минимальный тираж — это сотни футболок. Клубу столько не нужно. Что касается спроса болельщиков, то нам тяжело его оценить. По крайней мере, те же магазины «Спартака» и «Зенита» у нас не заказывали футболки с длинным рукавом».

Владислав Бондаренко генеральный директор и основатель бренда PRIMERA «Дело в спросе. Форма на сезон для большой команды — это совместная работа бренда и клуба. При сотрудничестве с нами не покупают стоковые вещи — как правило, это кастомная работа. Ведь клуб, так же, как и мы, вкладывается в разработку формы, в первую очередь креативно. В теории мы можем предложить им игровую футболку с длинным рукавом и произвести её — в этом нет ничего сложного, — но намеренно вводить это в регулярную коллекцию мы не планируем. Пока мы не наблюдаем масштабного спроса на форму с длинным рукавом, чтобы производить её».

Пока остаётся лишь вспоминать, как у наших клубов раньше выглядела форма с длинным рукавом. И, кстати, у сборной России тоже. Например, на ЧМ-2014. Да и затем у нашей национальной команды было несколько комплектов с длинными рукавами. Например, в отборе к Евро-2008 и к ЧМ-2010.

Возможно, спрос на такие формы в России появится снова. Тем более ретроформы клубы возвращать любят. А вы хотели бы возвращения тренда на формы с длинным рукавом?