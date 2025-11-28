«Победу над «Спартаком» отмечали неделю». Первый успех «Балтике» в элите принёс Помазун!

Дебют Ярцева в чемпионате России – и поражение на ужасном поле в Калининграде. Пенальти тогда взял отец нынешнего вратаря красно-белых!

Матч «Балтики» со «Спартаком» в 17-м туре РПЛ – самый ожидаемый по афише. Никто не удивится, если команда Андрея Талалаева выиграет в Калининграде, хотя бы по той причине, что хозяева выше красно-белых в таблице. А вот первая в истории победа «Балтики» во встрече с московским топом была громкой сенсацией. Тогда калининградцы уложили на своём поле четвертьфиналиста Лиги чемпионов. И помог им в этом отец сегодняшнего игрока «Спартака».

Матч «Балтики» со «Спартаком» в марте 1996-го стал вообще первым для этих команд. Ранее им и пересечься-то было негде, кроме кубкового турнира. Калининградцы обитали в подземелье нашего футбола и в чемпионатах СССР до элиты не дотягивали. В российский период прорыв случился в сезоне-1995, когда команда под руководством Леонида Ткаченко выиграла Первую лигу. Пока город близ Европы праздновал локальный успех, «Спартак» эту самую Европу разрывал. Осенью 1995-го красно-белые под руководством Олега Романцева выдали шесть побед в шести матчах на групповом этапе Лиги чемпионов. И вышли на «Нант» в четвертьфинале.

Зимнее межсезонье изменило «Балтику» и «Спартак». Калининградский клуб под дебют в Высшей лиге подписал будущего защитника сборной России Вячеслава Даева (переехал из Самары) и классного центрхава Виктора Навоченко (из Камышина), а также игроков сборной Беларуси – голкипера Валерия Шанталосова, атакующего хавбека Юрия Шуканова и флангового полузащитника Василия Баранова. К слову, будущего спартаковца.

А вот «Спартак» считал потери и собирался возвращать утраченный чемпионский титул при помощи «пионерлагеря Ярцева». Уехали за границу, не дождавшись окончания европейской кампании, герои той Лиги чемпионов – Станислав Черчесов, Виктор Онопко, Василий Кульков и Сергей Юран. На их места приходила собственная молодёжь. А ещё – 34-летний «дед» Сергей Горлукович. Романцев в этих обстоятельствах решил сосредоточиться на работе в сборной России – оставил «Спартак» своему ассистенту Георгию Ярцеву.

Георгий Ярцев Фото: Игорь Уткин/Фотохроника ТАСС

Калининградцы дебютировали в элите домашним матчем с нижегородским «Локомотивом» и, видимо, перегорели. К 55-й минуте проигрывали со счётом 0:3. Только в концовке ушли от крупного поражения, забив с пенальти. «Спартак» же 1-й тур пропустил – готовился к «Нанту». Открыл сезон 5 марта, прервав победную серию в Лиге чемпионов. Ослабленная за зиму команда уступила во Франции со счётом 0:2.

Пять дней спустя команда Ярцева выходила уже на газон стадиона в Калининграде. Несмотря ни на что, «Спартак» считался безусловным фаворитом. Состав на фоне новичка лиги всё равно выглядел космически сильным: в воротах – Нигматуллин, в поле – Никифоров, Евсеев, Липко, Ананко, Пятницкий, Аленичев, Тихонов, Нагорняк, Шмаров и Кечинов. Со скамейки рвутся в бой (и появятся по ходу второго тайма) Горлукович с Титовым.

«К нам приехал действительно звёздный «Спартак», – отмечал Даев. Поле было, мягко говоря, не очень хорошего качества. Это сыграло на руку больше нам, чем «Спартаку», потому что у них играли классные ребята. На хорошем поле «Балтике» было бы сложно что-либо противопоставить «Спартаку». Мы в основном отбивались…»

Запомнился газон, на котором калининградская команда сыграла с красно-белыми, и полузащитнику той «Балтики» Беслану Аджинджалу.

«Конечно, тот «Спартак» – очень серьёзная и звёздная команда. Объективности ради, поле в Калининграде было ужасного качества. До этого проиграли нижегородскому «Локомотиву» дома и встречу проводили на снегу, город буквально засыпало. К приезду «Спартака» газон очистили, но это не улучшило его состояние».

На ужасном поле и при поддержке заполненных трибун «Балтика» боролась с участником Лиги чемпионов не хуже, чем умеет современная команда Талалаева. И уже на четвёртой минуте забила курьёзнейший гол. Лучший бомбардир калининградцев Дмитрий Силин ушёл от соперника на правом фланге и прострелил, а молодой защитник Александр Липко срезал мяч в собственные ворота. «Спартак» включился, поддавливал, и в середине первого тайма петербургский судья Сергей Лапочкин назначил пенальти в ворота хозяев после падения в штрафной «Балтики» Валерия Кечинова.

В том матче ворота «Балтики» защищал не Шанталосов, присевший на скамейку после трёх пропущенных мячей от нижегородского «Локомотива», а Александр Помазун. Отец нынешнего вратаря красно-белых Ильи Помазуна перебрался в калининградский клуб как раз из «Спартака», где проиграл конкуренцию, но всё же стал чемпионом. Тренер Ткаченко, очевидно, надеялся, что сыграет «правило бывших» – и не ошибся. Помазун потащил удар с «точки» Юрия Никифорова, который пробил не слишком сильно, практически по центру.

Не реализовав пенальти, красно-белые растерялись. Игра у «Спартака» не клеилась. Разве что Аленичев с Тихоновым продолжали держать уровень, а остальные допускали массу брака. Одну из атак москвичей завершил голом Кечинов. Правда, из офсайда. «Балтика» больше в створ не била, но куда важнее, что хозяева здорово защищали свои ворота. И подарили Калининграду самую яркую на тот момент победу в российской истории клуба.

Леонид Ткаченко Фото: ФК «Балтика»

«После матча творилось что‑то невообразимое, болельщики просто сходили с ума, – рассказывал Аджинджал. – После той победы другие успехи не так котировались в народе, потому что красно‑белые тогда были недосягаемы. Любой футболист из того состава москвичей был топовым, я и сам тогда болел за них, считал их игроков сильнейшими в России».

Команды Ткаченко всегда славились бойцовскими качествами. И «Балтика» его была – с характером. А Помазун-старший отблагодарил за доверие тренера, у которого начинал ещё в харьковском «Металлисте» в чемпионате СССР.

«Для города это была настоящая сказка, – вспоминал тот матч спустя годы Ткаченко. – Отмечали всю неделю эту победу над «Спартаком». А как тогда блестяще сыграл Саша Помазун в воротах. А как бились в защите Слава Даев, Андрюха Малай, как классно сыграли в той игре Аджинджал и Булатов! Эх…»

В дебютном чемпионате «Балтика» выдала свой лучший сезон в российской истории – заняла седьмое место. Хотя игроки, по словам Ткаченко, зарабатывали скромные деньги: зарплата $ 500 плюс премиальные. За них и рубились, не щадя себя.

Ярцев после двух поражений на старте сезона не впадал в панику.

«Ошибаются те, кто списывает «Спартак» со счетов, – уверял тренер красно-белых. – Я лично надежды не теряю. Будем работать».

Действительно, затем его команда выдала 12-матчевую беспроигрышную серию. А в итоге вернула себе чемпионский титул, отобранный «Аланией». В «золотом» матче в ноябре 1996-го «Спартак» победил владикавказцев со счётом 2:1. Вот только реванш у «Балтики» взять не получилось. Во втором круге калининградцы с Помазуном в воротах увезли из Москвы нулевую ничью.

В тексте использованы цитаты из интервью для «Матч ТВ» и «Советского спорта».