«Зенит» доминировал, а забил лишь с пенальти. «Динамо» выкинуло соперника в Путь регионов

Московское «Динамо» ещё при Валерии Карпине удачно съездило в Санкт-Петербург и увезло победу 3:1 в первом четвертьфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Ответную встречу клуб в соцсетях назвал самой важной в году — динамовские футболисты отпраздновали её поражением с нужной разницей.

Чтобы сохранить добытое в начале месяца преимущество, Ролан Гусев как следует укрепил оборону и выставил трёх центральных защитников — Маричаля, Фернандеса и Осипенко. А Рубенс неожиданно и впервые с бразильских времён стал опорником — прямо по стопам Лаксальта. Плюс в Кубке нынешнего сезона дебютировал Лунёв. Бабаев в старте не появился — за завершение отвечали Тюкавин с Сергеевым.

Сергей Семак же выпустил практически основу, что в кубковых матчах случается редко. За исключением травмированных Нино (его прямо перед стартовым свистком заменил Эракович), Сантоса и Вендела. С первых минут играли и Барриос, и Жерсон, и Мантуан, и Педро, и Глушенков, и Энрике в уже привычной роли центрального нападающего (плюс иногда меняясь с Максимом). А левый фланг закрывал Горшков.

По первым минутам складывалось впечатление, будто отыгрываться необходимо динамовцам. Они больше контролировали мяч и хорошо прессиноговали. И всё равно первый опасный момент создал «Зенит»: Мантуан забросил в штрафную, и там оставшийся после стандарта Алип опередил Маричаля, пробив головой рядом со штангой.

Петербуржцы постепенно адаптировались и плотно перехватили инициативу. Итог — заработанный пенальти за фол Касереса на Мостовом! Причём сначала судья Антон Фролов на это никак не отреагировал, и игра как ни в чём не бывало продолжалась ещё пару минут.

Нарушение Касереса на Мостовом Фото: Кадр из трансляции

Вмешались помощники на VAR, и сам же пострадавший на 29-й минуте реализовал подход к 11-метровой отметке.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Следом Лунёв отразил сложный дальний выстрел Жерсона, и Глушенков из убойной позиции не смог добить мяч головой в пустой ближний угол. Максим сам не понял, как же так получилось, и от удивления схватился за голову. Он же с проникающей передачи Педро бил практически в упор из-под Маричаля и не переиграл Лунёва. К концу первого тайма владение «Зенита» достигло внушительных 78%, а соотношение ударов было 11:2. Второй гол назревал.

В перерыве Зайдензаль сменил Касереса. Чуть не забил Энрике. В собственные ворота после стандарта Бителло и кивка Маричаля — Латышонок среагировал. Неплохой шанс тому же Бителло рывком по левому флангу подарил Сергеев — удар у бразильца не получился. Тем не менее давил всё равно «Зенит». Как не забил Эракович, не укладывается в голове — серб был в нескольких метрах от ворот и не подстроился под прострел Алипа.

Гусев поднял с лавки Окишора, а Семак сменил активного Глушенкова на Соболева. И тот быстро нашёл момент, замкнув подачу Мантуана – в створ, но получилось неопасно. Сам Густаво перспективно заряжал издали. А Тюкавин после (без результативных действий) уступил место Бабаеву, хотя создал для Сергеева отличную возможность отличиться.

У «Зенита» аргентинская связка Веги и Гонду отправила отдыхать Барриоса и Горшкова. Левый защитник тут же упустил Зайдензаля, который закинул Бабаеву на хитрый удар в касание. И всё равно преимущество петербуржцев по ожидаемым голам не вызывало вопросов — 3,16 xG против 0,39 xG к 84-й минуте. Но какая разница, если его не удалось конвертировать в победу с нужным счётом? Не спас и поздний выход Ерохина.

«Динамо» шагнуло дальше и попало на «Спартак», а «Зенит» опустился в Путь регионов и сыграет в Калининграде с «Балтикой». Матчи пройдут в марте.