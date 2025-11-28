Бурные последствия речи Тетрадзе, Канчельскис уехал в «Эвертон». Главное в ФНЛ

Бояринцев рассказал о причинах ухода из «Ротора», а в Воронеже начали демонтировать стадион.

Впереди – последний тур Лиги Pari в календарном году, после чего команды возьмут паузу до марта. А вот в LEON-Второй лиге все уже отдыхают. Однако новостей всё равно много. Разбираем самое интересное.

Бояринцев ушёл из «Ротора»

Довольно неожиданный финал – Денис Бояринцев покинул «Ротор» после двух очень слабых матчей – с «Торпедо» (0:2) и «Челябинском» (0:2). Мы разобрали возможные причины в отдельном материале.

Бояринцев возглавил «Ротор» в мае 2024-го. Вывел команду в Первую лигу, в прошлом сезоне занял с ней девятое место. В интервью «Чемпионату» уже бывший тренер волгоградцев объяснил, почему решил уйти:

— Почему вы покинули «Ротор»?

— Это было не только моим решением. У нас состоялся диалог с руководством, после которого решили прекратить сотрудничество. Но это абсолютно рабочий момент.

— К чему такая поспешность, учитывая, что до конца первой части сезона оставалась одна игра?

— Последние две игры сложились из рук вон плохо. Это больше касается не результата, а содержания. Я сам очень недоволен, какую игру показали в этих встречах. Это основная движущая сила, которая привела к моей отставке. Понятно, что конец года, можно было перезагрузиться. Но бывают моменты, когда надо принимать решения.

В Кубке России из ФНЛ остался только «Арсенал»

Завершились матчи первого этапа Пути регионов Fonbet Кубка России. Они получились не очень удачными для представителей ФНЛ. «Торпедо» уступило «Балтике» Андрея Талалаева (0:2). «Нефтехимик» – «Ростову» (1:3). Очень близок к проходу в следующую стадию был «КАМАЗ», который добрался до серии пенальти в игре с «Крыльями Советов» (1:1, 2:4 пен.). Однако Давид Караев и Давид Хубаев не реализовали свои попытки – самарцы идут дальше.

Выжил только «Арсенал» – команда Дмитрия Гунько выбила «Рубин» (0:0, 3:2 пен.). Следующим соперником туляков станет «Локомотив», который опустился в Путь регионов после поражения от московского «Спартака».

Сборная ФНЛ потихоньку объявляет состав

Лига попробует формат All-Star в матче со сборной Медиалиги. Игра состоится 5 декабря в Сухуми, Абхазия, на стадионе «Динамо». Сборную ФНЛ возглавит Павел Алпатов из «Динамо-2».

Уже известно, что в команду вызваны Никита Чагров («Ротор»), Сергей Волков («Родина»), Павел Котов («Велес»), Илья Дятлов («Родина»), Олег Красильниченко («Волга») и Георгий Юдинцев («КАМАЗ»). Полный список будет опубликован позже. Понятно, что Алпатов вряд ли соберёт лучших из лучших (по разным причинам), но даже в этом случае получится интересный эксперимент. Уже сейчас болельщики могут сами выбрать стартовый состав – голосования идут на официальных ресурсах ФНЛ и на канале журналиста Сергея Ильёва.

«Уфа» на стороне Тетрадзе

После разгромного поражения во встрече с «Факелом» (0:4) в 20-м туре Первой лиги главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе жёстко прошёлся по игрокам команды: «Футбол не обманешь – на зелёном поле всё видно. Извиняюсь, что говорю так эмоционально. Были бы у меня деньги – отдал бы и всех отпустил! **** [нечего] делать здесь с таким отношением! Можно проиграть, но достойно можно играть?!»

По информации Сергея Ильёва, Тетрадзе был готов уйти после матча с воронежцами. Но руководители встали на сторону тренера. В последние дни клуб публикует новости об уходе игроков – «Уфу» покидают Александр Теняев, Илья Карпук и Виктор Гараев. Сюда же добавляем начальника команды Артёма Самородова – с ним расторгли контракт.

Гаджимурадов получил травму

Лидер «Челябинска» Рамазан Гаджимурадов (6+3 в 19 матчах), скорее всего, пропустит ближайшую встречу с «Факелом» из-за подозрения на разрыв медиальной связки. Игрок получил травму в первом тайме матча с «Ротором». Также под вопросом участие Гаррика Левина, другого ключевого игрока челябинцев.

Рамазан Гаджимурадов Фото: ФК «Челябинск»

Завершающую встречу осенней части пропустит и главный тренер Роман Пилипчук. В матче с «Ротором» его удалили с поля за ругань в адрес судьи. Дисквалифицированы ещё и два игрока – Тимофей Комиссаров и Булат Гатин. «Челябинску» будет тяжело.

Наказание для Пилипчука

Что случилось с тренером «Челябинска» в игре с «Ротором»? На 40-й минуте Комиссаров получил жёлтую карточку – Пилипчук не согласился с решением арбитра и был удалён со скамейки. Вскоре к нему присоединился и сам Комиссаров, поймавший второе предупреждение.

КДК РФС забанил Пилипчука на два матча Первой лиги. Артур Григорьянц сообщил, что тренера дисквалифицировали за «оскорбительные выражения в адрес арбитров». Таким образом, бывший помощник Массимо Карреры пропустит ещё и первый матч «Челябинска» после рестарта сезона.

В «Кубани» выплачивают долги

По информации юриста Антона Смирнова (автор телеграм-канала «Честность не порок»), «Кубань» начала гасить все финансовые задолженности.

Клуб закрывает перед сотрудниками и футболистами долги за сентябрь и октябрь – выплачивает зарплату, отпускные, квартирные, премиальные.

Канчельскис возвращается в «Эвертон»

Андрей Канчельскис вывел «Динамо-Брянск» во Вторую лигу «А» (дивизион «Серебро») и уехал на стажировку в Англию. Бывший футболист сборной России известен в основном по выступлениям за «Манчестер Юнайтед», но это не единственный клуб АПЛ в его карьере. Канчельскис играл за «Эвертон» с 1995 по 1997 год – провёл 60 матчей во всех турнирах и оформил 21+8 по системе «гол+пас».

«Меня уже несколько раз приглашали на новый стадион «Эвертона», – рассказал Канчельскис. – Знаю, что в раздевалке висит моя футболка. Часто бывал на «Гудисон Парк», там висела моя фотография, а на новом [стадионе] решили майку повесить. Не хочу оценивать своё время в «Эвертоне», пусть другие это сделают. Мне приятно, что и болельщики помнят обо мне, великолепно относятся».

Бывший вингер «МЮ» изучит новые тактические приёмы для «Динамо» вместе с Дэвидом Мойесом – он будет руководителем стажировки.

«Эвертон» очень хотел, чтобы я посетил церемонию открытия нового стадиона, но я тогда работал с командой, поэтому не смог приехать. – продолжает Канчельскис. – Сейчас появилась такая возможность, так что уже взял билеты. 2 декабря полечу на две недели в Англию. За это время планирую попасть и на «Эвертон», и на «Манчестер Юнайтед». Возможно, даже на «Сити» схожу. Очень хочу встретить сэра Алекса Фергюсона, тогда обязательно с ним пообщаемся».

В Воронеже наконец-то взялись за стадион

В Воронеже стартовал демонтаж Центрального стадиона Профсоюзов. Вокруг арены установили ограждение. Изменена схема движения по улице Студенческой.

Сейчас идёт подготовительный этап, включающий в себя демонтаж сидений – их будут использовать на других спортивных объектах области. Основной этап, с разбором трибун, начнётся 1 декабря с использованием тяжёлой техники.

Стадион Профсоюзов в Воронеже Фото: РИА Новости

Ожидается вывоз около 57 000 т строительного мусора. Завершение демонтажа запланировано на 15 апреля. На этом месте планируется возведение нового стадиона на 25 тысяч мест.

Долги липецкого «Металлурга»

Футбольный клуб «Металлург» из Липецка втянут в судебное разбирательство из-за задолженности по коммунальным платежам и аренде спортивной базы «Парус». Речь о сумме 4,4 млн рублей. Суд первой инстанции встал на сторону Центра спортивной подготовки, обязав клуб погасить задолженность, образовавшуюся с октября 2025 года.

Ранее спортбаза, построенная Группой НЛМК, была в пользовании клуба. Компания прекратила спонсорство и вышла из состава учредителей после того, как не были реализованы планы по коммерческому использованию базы. В 2024-м клуб уже урегулировал спор с Группой НЛМК по другому договору, касающемуся обслуживания «Паруса».