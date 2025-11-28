Хорошего решения по Слоту для «Ливерпуля» нет

У «Ливерпуля» не просто плохие результаты, а прям кабздец. Девять поражений в последних 12 матчах. Ужас для любого топ-клуба, а тем более для действующего чемпиона, который мощно усилился летом. В последних трёх матчах «Ливерпуль» уступил с разницей в три мяча. Не суммарно, а в каждой из этих встреч! По игре команда смотрелась не настолько ужасно (и даже лучше по ожидаемым голам), однако футбол получился всё равно посредственным. Да ещё и с нелепыми ошибками, которые несвойственны «Ливерпулю».

Логично, что появилось много вопросов к главному тренеру Слоту. Сразу выяснилось, что чемпионство было добыто на «багаже» Клоппа. Это одновременно и правда, и нет. Нидерландскому тренеру действительно досталось отличное наследство – редкий случай, когда смена тренера случилась не из-за плохих результатов, а просто из-за человеческой усталости. При этом Слот отлично воспользовался возможностью. Сделал так, что Гакпо и Салах показали лучший футбол в карьере, а ещё перепридумал Гравенберха, к чему Клопп точно не имел отношения.

Кстати, имеет смысл вспомнить высказывание немца в 2023 году про барахлящий «Челси».

Юрген Клопп экс главный тренер «Ливерпуля» «Приятно видеть, что нельзя просто собрать лучших игроков и думать, будто всё сложится. Нужно выстраивать команду, а ребята там недооценили это и дали своим тренерам практически невыполнимую задачу. Нужно выстраивать отношения, нужно формировать командный дух».

У «Челси»-2023 и «Ливерпуля»-2025 разные обстоятельства, но общие проблемы прослеживаются. Принято считать, что новые футболисты – это усиление. Далеко не всегда так. Когда команда обновляется наполовину, то разрушаются наигранные связи. Та самая «химия», когда ты чувствуешь партнёра. И в этом плане Слот видится скорее жертвой, нежели виновником. Особенно когда вспоминаешь, что Исак пришёл в команду в последний день трансферного окна, пропустив все сборы.

Только вот существует и другая сторона. Есть ощущение, что у «Ливерпуля» на поле не всегда выходят сильнейшие. Салах выглядит либо средне, либо невнятно, однако играет в АПЛ каждый раз по 90 минут. Конате уже давно заслужил, чтобы его заменили хоть на Гомеса, хоть на кого угодно (тут, конечно, травма Леони получилась крайне не кстати). Но нет.

Хотя, пожалуй, главная претензия к Слоту даже не в этом. Катастрофа в том, что футболисты деградируют. Тот случай, когда проще назвать игроков, остающихся на высоком уровне. По большому счёту это один Собослай. Ну и неплохо начал Экитике. В остальном – какая-то беспросветная грусть. Салах после переподписания контракта исчез. Ван Дейк «привозит» нелепейшие пенальти. Мак Аллистер проигрывает ключевые единоборства в своей штрафной. Конате – просто ужас, выдаёт слабый матч за слабым матчем. И в этом случае уже не спишешь на возраст, как в случае с Салахом или ван Дейком.

Один из показательных за последнее время эпизодов случился на 32-й минуте в матче «Ливерпуль» – «Ноттингем Форест». Конате выиграл единоборство, поставил корпус и… выбил мяч на угловой. Мог отдать пас вратарю или защитнику. Мог легко выбить в аут. Вместо этого мерсисайдцы подарили сопернику угловой, с которого «Форест» открыл счёт.

Неудачный вынос Ибраима Конате Фото: Кадр из трансляции

Слот не выжимает из футболистов ни роскошный максимум, ни базовый минимум. Судя по инсайдам, ещё недавно на Конате засматривался «Реал» – защитник был действительно в порядке. И дело не только в нём. Раньше футболистов «Ливерпуля» называли ментальными монстрами, а теперь они не особо заряжены на игру. И здесь тренер – ключевая фигура. Над Артетой иногда посмеиваются из-за нестандартных методов. То пригласит карманников на собрание, чтобы те обчистили футболистов – напоминание, как важно всегда оставаться начеку. То врубит гимн «Ливерпуля» на тренировке «Арсенала», чтобы подготовить игроков к атмосфере на «Энфилде». То мотивирует футболистов за счёт лампочки. Это выглядит странно, однако лондонцы явно прибавили в плане результатов. Не похоже, чтобы Слот придавал команде эмоциональный импульс.

Тут, конечно, важно упомянуть, что на игроках «Ливерпуля» наверняка сказалась смерть одноклубника Жоты. Это действительно удар и тяжело по-человечески, но даже такая трагедия не может оставаться универсальным объяснением для всех провалов. Тем более спустя пять месяцев.

Фанаты почтили память Диого Жоты Фото: Liverpool FC via Getty Images

Убирать тренера при первом же кризисе – это не путь «Ливерпуля». Клопп остался в команде и после восьмого места в дебютном сезоне (да и после шести домашних поражений с кучей травм в 2021-м). Правда, там и состав был принципиально другой, а нынешняя команда будто бы в тупике, и вряд ли болельщики «Ливерпуля» будут возмущаться из-за смены тренера.

Только вот непонятно, кого звать. Тяжело поверить в варианты вроде Хави или Зидана, которые максимально далеки от Англии. Есть тренеры, которые проявили себя в АПЛ и вроде заслужили первый заход в топ-клуб (Ираола из «Борнмута», Гласнер из «Кристал Пэлас» и Силва из «Фулхэма»). Только вот справятся ли они лучше Слота? Велик риск окунуться в круговорот бессмысленных перестановок. Мы видели такое в «МЮ». Так себе опыт.

Будто бы есть только один хороший вариант. Тот самый человек, который решил отдохнуть от футбольной рутины. Если он ради кого-то и вернётся к тренерской карьере, то именно ради «Ливерпуля».