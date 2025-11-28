Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Лига Европы, Лига конференций, обзор матчей 27 ноября 2025: Рома, Астон Вилла, Лион, Црвена Звезда, Бетис — Оздоев, Чалов, Риера

Нелепейшая травма легенды, монструозный «Лион» и гол турнира в девятку. Главное в ЛЕ и ЛК
Анатолий Романов
Обзор матчей ЛЕ и ЛК за 27.11.2025
Аудио-версия:
Комментарии
В Иско влетел свой же одноклубник — сломались оба! А ещё вечером были героизм «Звезды», успехи Эмери, «Форест», «Порту» и «Ромы».

В четверг прошли игры 5-го тура общего этапа Лиги Европы и 4-го тура Лиги конференций. В этих матчах было много ярких событий и красивых голов. Рассказ о них – в нашем обзоре.

Главные матчи дня в Лиге Европы

ПАОК упустил победу над норвежцами — Оздоев и Чалов не попали в основу

Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2025, четверг. 20:45 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Окончен
1 : 1
Бранн
Берген, Норвегия
1:0 Иванушец – 64'     1:1 Корнвиг – 89'    

Российские легионеры ПАОКа полузащитник Магомед Оздоев и нападающий Фёдор Чалов начали матч с «Бранном» на скамейке запасных. Команда Рэзвана Луческу без наших легионеров выдала посредственный первый тайм. Да ещё и получила спорный пенальти в свои ворота на 18-й минуте. Однако чешский голкипер Павленка выиграл дуэль у Корнвига, пробившего низом.

Фёдор Чалов Подробнее
Магомед Оздоев Подробнее

После часа игры на поле появился Оздоев. И через две минуты ПАОК забил! Впрочем, без участия россиянина. Тайсон отправил мяч в штрафную на Иванушеца, и хорват точно ударил низом. А вот после выхода на замену Чалова греки почти сразу пропустили. На 89-й минуте «Бранн» отыгрался, заработав угловой. Солтведт вернул выбитый мяч во вратарскую, а Корнвиг переправил его грудью в сетку. Исправился хавбек за промах с 11-метрового. Наверное, норвежцы заслужили ничью. По крайней мере, они превзошли ПАОК по xG (1,87 против 1,24). У Оздоева по итогам матча пять точных передач из восьми, у Чалова – три из шести.

Фёдор Чалов

Фёдор Чалов

Фото: Andreea Alexandru/AP/ТАСС

«Рома» остановила сенсационного лидера Лиги Европы «Мидтьюлланн»

Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2025, четверг. 20:45 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
2 : 1
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
1:0 Эль-Айнауи – 7'     2:0 Эль-Шаарави – 83'     2:1 Паулиньо – 86'    

«Мидтьюлланн» сенсационно лидировал после четырёх туров Лиги Европы, но в этот вечер датчан ждал труднейший тест – выездной матч с лидером Серии А. «Рома» забила быстрый гол уже на седьмой минуте. Челик вырезал подачу справа на средней высоте, а Эль-Айнауи нанёс неотразимый удар с лёта. «Мидтьюлланн» до перерыва в створ не бил.

Во втором тайме всё самое интересное случилось в концовке. На 83-й минуте «Рома», казалось, добила соперника. Контрвыпад три в два, начавшийся с отбора Эль-Айнауи, завершил Эль-Шаарави. Тем не менее «Мидтьюлланн» ещё ненадолго оживил интригу, когда Шимшир слева здорово обыграл Уэсли и организовал гол Паулиньо. Команда Джан Пьеро Гасперини всё же удержала победу – нанесла первое поражение датчанам в Лиге Европы.

«Порту» продолжает разрывать при новом тренере Фариоли

Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2025, четверг. 20:45 МСК
Порту
Порту, Португалия
Окончен
3 : 0
Ницца
Ницца, Франция
1:0 Вейга – 1'     2:0 Вейга – 33'     3:0 Агехова – 61'    

Франческо Фариоли выиграл 14 из 17 матчей после прихода в «Порту», а теперь встретился со своей бывшей командой. «Драконы» забили уже через 20 (!) секунд после начала игры. Их первая атака, казалось, захлебнулась, но получила продолжение, и Вейга забил в касание после диагональной передачи Пепе от лицевой в штрафную. Помог хавбеку ещё и рикошет. А на исходе получаса испанец оформил дубль. Вейга поддержал быструю атаку рывком из глубины и безупречно завершил её.

После перерыва «Порту» сделал свою победу крупной. Судья назначил спорный 11-метровый, разглядев фол со стороны 42-летнего защитника «Ниццы» Данте. Бомбардир «драконов» Агехова безупречно исполнил пенальти, правда, это всего лишь первый его гол в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

Провокатор Мален добыл победу «Астон Вилле», но остался без хет-трика

Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2025, четверг. 20:45 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
2 : 1
Янг Бойз
Берн, Швейцария
1:0 Мален – 27'     2:0 Мален – 42'     2:1 Монтейру – 90'    

Команда Унаи Эмери разобрала «Янг Бойз» благодаря своему нидерландскому форварду Малену. «Астон Вилла» полностью превосходила швейцарцев (10:0 по ударам к перерыву), а Дониэлл забивал. Сначала открыл счёт ударом головой после подачи с правого полуфланга – мяч влетел в сетку, срикошетив от рук вратаря и штанги. Мален решил отпраздновать перед гостевой трибуной. В него полетели стаканы и какие-то другие предметы. Форвард заработал небольшое рассечение. Тем не менее, когда нидерландец оформил дубль, завершив атаку по центру после обыгрыша один в один, он повторил своё провокационное празднование. Успокаивать разгневанных фанатов «Янг Бойз» вынуждены были даже игроки швейцарской команды.

Дониэлл Мален Подробнее

Во втором тайме «Астон Вилла» сконцентрировалась на удержании преимущества. Соперники обменялись отменёнными из-за офсайдов голами, причём в составе хозяев хет-трика лишился Мален. Во вне игры залез его партнёр. У «Янг Бойз» на 90-й минуте классный гол забил Монтейру, который обработал грудью сложный мяч после длинной передачи за спины защитникам и сумел быстро нанести удар по воротам. Но за исключением этого эпизода, команда Эмери сработала хорошо и одержала четвёртую победу на общем этапе.

Унаи Эмери

Унаи Эмери

Фото: Fantasista/Getty Images

«Сельта» едва не отыграла три гола в Болгарии

Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2025, четверг. 20:45 МСК
Лудогорец
Разград, Болгария
Окончен
3 : 2
Сельта
Виго, Испания
1:0 Станич – 11'     2:0 Станич – 49'     3:0 Станич – 62'     3:1 Дуран – 70'     3:2 Эль-Абделлауи – 90+6'    

«Сельта» прилетела в Болгарию и удивилась тому, что соперник забивает каждым своим ударом в створ. Три попадания – три гола! Правда, два из них с пенальти. Первый 11-метровый был назначен за фол Фернандеса на Видале. Реализовал его на 11-й минуте Станич. После перерыва серб оформил дубль. Хозяева развернули атаку с правого фланга в центр, и Станич попал из полукруга. В эпизоде со вторым пенальти судья сначала показал Видалу жёлтую карточку за симуляцию, но, изучив повтор, отменил её и указал на «точку». Станич сделал хет-трик.
Для команды из Испании крупно проиграть в Болгарии – настоящий позор. «Сельта» пошла за камбэком и на 70-й минуте Дуран забил в ближний угол после «закидушки» с левого фланга. Когда же Эль-Абделлауи ударом с лёта сократил отставание команды из Виго до минимума (после второго голевого паса Сарагосы), кто-то, возможно, поверил в чудо. Вот только этот красивый гол «Сельта» сотворила слишком поздно – в компенсированное время.

«Бетис» с «Утрехтом» выдали шоу нелепых травм и гола с центра поля

Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2025, четверг. 23:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Окончен
2 : 1
Утрехт
Утрехт, Нидерланды
1:0 Эрнандес – 42'     2:0 Абде – 50'     2:1 Родригес – 55'    

Для «Бетиса» встреча с «Утрехтом» началась катастрофически. И дело не в том, что хозяева пропустили быстрый гол. Этого не произошло. Но к 15-й минуте севильцы потеряли двух ценных игроков. Иско и Амрабат получили травмы, столкнувшись… друг с другом. 33-летний испанец, похоже, получил серьёзное повреждение – его заменили сразу. И уходил он под руки персонала. Вскоре ушёл с поля и марокканец. А ведь Иско проводил всего второй матч после того, как пропустил три месяца из-за травмы.

Иско Подробнее

Впрочем, и без Иско с Амрабатом «Бетис» доминировал, владел мячом 70% времени и забил незадолго до перерыва. Гол соорудил Антони. Бразилец заставил своим прессингом ошибиться Боздогана, а потом выиграл и силовое единоборство у допустившего потерю оппонента – отодвинул его возле чужой штрафной, словно школьника. Подачу Антони использовал Эрнандес. А в самом конце первого тайма и «Утрехт» потерял травмированного Эль-Каруани, который столкнулся с… собственным вратарём. Удивительное стечение обстоятельств.

В дебюте второй половины «Бетис» забил ещё раз. Форнальс раскрутил контратаку, которую Абде завершил ударом из-за штрафной в ближний угол. Тем не менее нервотрёпки в концовке испанцы не избежали. Севильцы пропустили от «Утрехта» невероятный гол! В эпизоде на 0,03 по xG. Испанец Родригес, увидев, что вратарь Вальес вышел далеко из ворот, пробил прямо с центра поля и не промахнулся!

Затем «Утрехт» отыгрался, однако гол нидерландцев был отменён. «Бетис» с трудом удержал победу.

Иско Подробнее

Чудо от Китеишвили не спасло «Штурм» в Греции

Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2025, четверг. 23:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
2 : 1
Штурм
Грац, Австрия
1:0 Свидерски – 18'     1:1 Китеишвили – 34'     2:1 Калабрия – 74'    

Рафа Бенитес запустил карьеру в «Панатинаикосе» с пяти побед в шести матчах. Во встрече со «Штурмом» его команда пошла за шестой, забив уже на 18-й минуте. Греки забросали кроссами штрафную Кристенсена (кстати, российский голкипер «Штурма» Худяков был в запасе), а Свидерски выиграл воздух и точно пробил головой. Но по истечении получаса «Штурм» отыгрался после своего единственного удара в створ до перерыва. Невероятной по красоте гол сотворил Китеишвили! Грузинский хавбек зарядил издали и мяч влетел в сетку от штанги. Минимум – претендент на гол турнира!

Тем не менее во втором тайме «Панатинаикос» дожал «Штурм». Как только с поля ушёл заменённый Китеишвили, хозяева забили победный гол. Его автором стал Калабрия. После атаки через правый полуфланг итальянец отправил мяч в сетку, ловко перекинув в чужой штрафной защитника. Так что Бенитес пока очень успешен в Греции.

«Лион» разнёс «Маккаби» за час – у Толиссо хет-трик

Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2025, четверг. 23:00 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
0 : 6
Лион
Лион, Франция
0:1 Абнер – 4'     0:2 Толиссо – 25'     0:3 Ньякате – 35'     0:4 Толиссо – 51'     0:5 Толиссо – 54'     0:6 Карабец – 62'    
Удаления: Ехезкель – 90+1' / нет

«Лион» развлёкся в сербском городе Бачка-Топола, где принимает своих соперников «Маккаби» из Тель-Авива. Тренеру израильтян Жарко Лазетичу, который в своё время едва не возглавил «Сочи» вместо Роберта Морено, было стыдно на родине. «Ткачи» раскатали его команду, забив три гола за полчаса и шесть за час.

Сперва штатный защитник Абнер, игравший вингера, преуспел на добивании. Затем Толиссо открыл собственное голевое шоу точным ударом головой. После этого Ньякате сделал счёт крупным – реализовал пенальти, пробив низом.

Корентин Толиссо Подробнее

Во втором тайме Толиссо сделал хет-трик в течение трёх минут. На дубль полузащитник зашёл, когда ещё раз показал мастерство игры в воздухе. А в эпизоде с третьим голом Корентина «Лион» разломал оборону «Маккаби» многоходовой комбинацией – Толиссо преуспел на добивании. Потом чешский форвард Карабец отличился через четыре минуты после выхода на замену. На дальней штанге принял мяч на грудь и вместо того, чтобы нанести мощный удар, хитро покатил между ног голкиперу.

Закончился этот кошмар для «Маккаби» удалением в дополнительное время Ехезкеля, получившего две жёлтые карточки.

«Црвена Звезда» победила, сыграв больше часа вдесятером

Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2025, четверг. 23:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
1 : 0
ФКСБ
Бухарест, Румыния
1:0 Дуарте – 50'    
Удаления: Тебо Ученна – 27' / нет

«Црвена Звезда» одолела в Белграде «Стяуа» (ФКСБ), несмотря на то, что больше часа играла в меньшинстве. Чемпион Сербии уже на 27-й минуте потерял защитника Ученну – нигериец только при помощи «фола последней надежды» остановил Олару. Несмотря на это, хозяева в итоге превзошли гостей по ударам (14:13, в створ – 5:2) и победили «на ноль».

«Црвена Звезда» победила, сыграв больше часа вдесятером

«Црвена Звезда» победила, сыграв больше часа вдесятером

Фото: crvenazvezdafk.com

Решающий гол забил на 50-й минуте Дуарте. Классно сыграл в этом эпизоде хавбек Гендель, вернувший мяч в чужой штрафной. Сёл Юн Ву навесил, а бразилец искусно пробил головой. Потом форварда заменил бывший защитник «Зенита» Родригао, который вместе с вышедшим в основе экс-защитником «Локомотива» Тикнизяном помог «Црвене Звезде» удержать преимущество. В компенсированное время ещё и Катаи поразил цель, убежав с центра поля. Но его гол отменили из-за офсайда.

Остальные результаты дня в Лиги Европы
Таблица Лиги Европы

Главные матчи дня в Лиге конференций

Риера бит в Чехии на фоне слухов о переговорах со «Спартаком»

Лига конференций . Общий этап. 4-й тур
27 ноября 2025, четверг. 20:45 МСК
Сигма Оломоуц
Оломоуц, Чехия
Окончен
2 : 1
Целе
Целе, Словения
1:0 Ghali – 8'     1:1 Видович – 29'     2:1 Ghali – 42'    

Команда Альберта Риеры, которого продолжают сватать в «Спартак», делила перед этим туром первое место по набранным очкам в Лиге конференций с «Майнцем» и «Самсунспором». Но матч в Оломоуце сразу пошёл не по плану испанского тренера. Уже на 8-й минуте вингер Гали вывел хозяев вперёд. «Целе» с российским легионером Иосифовым в основе отыгрался на исходе получаса благодаря голу Видовича. Однако словенцы совершенно не справлялись с поймавшим кураж Гали – перед перерывом нигериец оформил дубль.

Во втором тайме «Целе» при 72% владения нанёс всего один удар в створ и наиграл лишь на 0,63 по xG. «Сигма» сковала лидера и не дала ему забить больше гола, хотя до этого у словенцев было по два-три мяча за матч. Чехи нанесли команде Риеры первое поражение на общем этапе ЛК.

Альберт Риера

Альберт Риера

Фото: Andreea Alexandru/AP/ТАСС

Николич выиграл дуэль у Ваноли во Флоренции

Лига конференций . Общий этап. 4-й тур
27 ноября 2025, четверг. 23:00 МСК
Фиорентина
Фиорентино, Италия
Окончен
0 : 1
АЕК Афины
Афины, Греция
0:1 Гачинович – 35'    

Два обладателя Кубка России – экс-тренер «Спартака» Паоло Ваноли и бывший коуч ЦСКА Марко Николич – встретились в матче Лиги конференций во Флоренции. Первый тайм остался за АЕКом. Греки атаковали острее, и повели после гола вингера Гачиновича на 35-й минуте. После перерыва «Фиорентина» безуспешно атаковала. Итальянцы не сумели нанести ни одного удара в створ ворот здорово оборонявшегося АЕКа. Вот так Николич выиграл тренерскую дуэль у Ваноли.

Таблица Лиги конференций
Остальные результаты дня в Лиги конференций
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android