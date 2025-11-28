Нелепейшая травма легенды, монструозный «Лион» и гол турнира в девятку. Главное в ЛЕ и ЛК

В Иско влетел свой же одноклубник — сломались оба! А ещё вечером были героизм «Звезды», успехи Эмери, «Форест», «Порту» и «Ромы».

В четверг прошли игры 5-го тура общего этапа Лиги Европы и 4-го тура Лиги конференций. В этих матчах было много ярких событий и красивых голов. Рассказ о них – в нашем обзоре.

Главные матчи дня в Лиге Европы

ПАОК упустил победу над норвежцами — Оздоев и Чалов не попали в основу

Российские легионеры ПАОКа полузащитник Магомед Оздоев и нападающий Фёдор Чалов начали матч с «Бранном» на скамейке запасных. Команда Рэзвана Луческу без наших легионеров выдала посредственный первый тайм. Да ещё и получила спорный пенальти в свои ворота на 18-й минуте. Однако чешский голкипер Павленка выиграл дуэль у Корнвига, пробившего низом.

После часа игры на поле появился Оздоев. И через две минуты ПАОК забил! Впрочем, без участия россиянина. Тайсон отправил мяч в штрафную на Иванушеца, и хорват точно ударил низом. А вот после выхода на замену Чалова греки почти сразу пропустили. На 89-й минуте «Бранн» отыгрался, заработав угловой. Солтведт вернул выбитый мяч во вратарскую, а Корнвиг переправил его грудью в сетку. Исправился хавбек за промах с 11-метрового. Наверное, норвежцы заслужили ничью. По крайней мере, они превзошли ПАОК по xG (1,87 против 1,24). У Оздоева по итогам матча пять точных передач из восьми, у Чалова – три из шести.

Фёдор Чалов Фото: Andreea Alexandru/AP/ТАСС

«Рома» остановила сенсационного лидера Лиги Европы «Мидтьюлланн»

«Мидтьюлланн» сенсационно лидировал после четырёх туров Лиги Европы, но в этот вечер датчан ждал труднейший тест – выездной матч с лидером Серии А. «Рома» забила быстрый гол уже на седьмой минуте. Челик вырезал подачу справа на средней высоте, а Эль-Айнауи нанёс неотразимый удар с лёта. «Мидтьюлланн» до перерыва в створ не бил.

Во втором тайме всё самое интересное случилось в концовке. На 83-й минуте «Рома», казалось, добила соперника. Контрвыпад три в два, начавшийся с отбора Эль-Айнауи, завершил Эль-Шаарави. Тем не менее «Мидтьюлланн» ещё ненадолго оживил интригу, когда Шимшир слева здорово обыграл Уэсли и организовал гол Паулиньо. Команда Джан Пьеро Гасперини всё же удержала победу – нанесла первое поражение датчанам в Лиге Европы.

«Порту» продолжает разрывать при новом тренере Фариоли

Франческо Фариоли выиграл 14 из 17 матчей после прихода в «Порту», а теперь встретился со своей бывшей командой. «Драконы» забили уже через 20 (!) секунд после начала игры. Их первая атака, казалось, захлебнулась, но получила продолжение, и Вейга забил в касание после диагональной передачи Пепе от лицевой в штрафную. Помог хавбеку ещё и рикошет. А на исходе получаса испанец оформил дубль. Вейга поддержал быструю атаку рывком из глубины и безупречно завершил её.

После перерыва «Порту» сделал свою победу крупной. Судья назначил спорный 11-метровый, разглядев фол со стороны 42-летнего защитника «Ниццы» Данте. Бомбардир «драконов» Агехова безупречно исполнил пенальти, правда, это всего лишь первый его гол в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

Провокатор Мален добыл победу «Астон Вилле», но остался без хет-трика

Команда Унаи Эмери разобрала «Янг Бойз» благодаря своему нидерландскому форварду Малену. «Астон Вилла» полностью превосходила швейцарцев (10:0 по ударам к перерыву), а Дониэлл забивал. Сначала открыл счёт ударом головой после подачи с правого полуфланга – мяч влетел в сетку, срикошетив от рук вратаря и штанги. Мален решил отпраздновать перед гостевой трибуной. В него полетели стаканы и какие-то другие предметы. Форвард заработал небольшое рассечение. Тем не менее, когда нидерландец оформил дубль, завершив атаку по центру после обыгрыша один в один, он повторил своё провокационное празднование. Успокаивать разгневанных фанатов «Янг Бойз» вынуждены были даже игроки швейцарской команды.

Во втором тайме «Астон Вилла» сконцентрировалась на удержании преимущества. Соперники обменялись отменёнными из-за офсайдов голами, причём в составе хозяев хет-трика лишился Мален. Во вне игры залез его партнёр. У «Янг Бойз» на 90-й минуте классный гол забил Монтейру, который обработал грудью сложный мяч после длинной передачи за спины защитникам и сумел быстро нанести удар по воротам. Но за исключением этого эпизода, команда Эмери сработала хорошо и одержала четвёртую победу на общем этапе.

Унаи Эмери Фото: Fantasista/Getty Images

«Сельта» едва не отыграла три гола в Болгарии

«Сельта» прилетела в Болгарию и удивилась тому, что соперник забивает каждым своим ударом в створ. Три попадания – три гола! Правда, два из них с пенальти. Первый 11-метровый был назначен за фол Фернандеса на Видале. Реализовал его на 11-й минуте Станич. После перерыва серб оформил дубль. Хозяева развернули атаку с правого фланга в центр, и Станич попал из полукруга. В эпизоде со вторым пенальти судья сначала показал Видалу жёлтую карточку за симуляцию, но, изучив повтор, отменил её и указал на «точку». Станич сделал хет-трик.

Для команды из Испании крупно проиграть в Болгарии – настоящий позор. «Сельта» пошла за камбэком и на 70-й минуте Дуран забил в ближний угол после «закидушки» с левого фланга. Когда же Эль-Абделлауи ударом с лёта сократил отставание команды из Виго до минимума (после второго голевого паса Сарагосы), кто-то, возможно, поверил в чудо. Вот только этот красивый гол «Сельта» сотворила слишком поздно – в компенсированное время.

«Бетис» с «Утрехтом» выдали шоу нелепых травм и гола с центра поля

Для «Бетиса» встреча с «Утрехтом» началась катастрофически. И дело не в том, что хозяева пропустили быстрый гол. Этого не произошло. Но к 15-й минуте севильцы потеряли двух ценных игроков. Иско и Амрабат получили травмы, столкнувшись… друг с другом. 33-летний испанец, похоже, получил серьёзное повреждение – его заменили сразу. И уходил он под руки персонала. Вскоре ушёл с поля и марокканец. А ведь Иско проводил всего второй матч после того, как пропустил три месяца из-за травмы.

Впрочем, и без Иско с Амрабатом «Бетис» доминировал, владел мячом 70% времени и забил незадолго до перерыва. Гол соорудил Антони. Бразилец заставил своим прессингом ошибиться Боздогана, а потом выиграл и силовое единоборство у допустившего потерю оппонента – отодвинул его возле чужой штрафной, словно школьника. Подачу Антони использовал Эрнандес. А в самом конце первого тайма и «Утрехт» потерял травмированного Эль-Каруани, который столкнулся с… собственным вратарём. Удивительное стечение обстоятельств.

В дебюте второй половины «Бетис» забил ещё раз. Форнальс раскрутил контратаку, которую Абде завершил ударом из-за штрафной в ближний угол. Тем не менее нервотрёпки в концовке испанцы не избежали. Севильцы пропустили от «Утрехта» невероятный гол! В эпизоде на 0,03 по xG. Испанец Родригес, увидев, что вратарь Вальес вышел далеко из ворот, пробил прямо с центра поля и не промахнулся!

Затем «Утрехт» отыгрался, однако гол нидерландцев был отменён. «Бетис» с трудом удержал победу.

Чудо от Китеишвили не спасло «Штурм» в Греции

Рафа Бенитес запустил карьеру в «Панатинаикосе» с пяти побед в шести матчах. Во встрече со «Штурмом» его команда пошла за шестой, забив уже на 18-й минуте. Греки забросали кроссами штрафную Кристенсена (кстати, российский голкипер «Штурма» Худяков был в запасе), а Свидерски выиграл воздух и точно пробил головой. Но по истечении получаса «Штурм» отыгрался после своего единственного удара в створ до перерыва. Невероятной по красоте гол сотворил Китеишвили! Грузинский хавбек зарядил издали и мяч влетел в сетку от штанги. Минимум – претендент на гол турнира!

Тем не менее во втором тайме «Панатинаикос» дожал «Штурм». Как только с поля ушёл заменённый Китеишвили, хозяева забили победный гол. Его автором стал Калабрия. После атаки через правый полуфланг итальянец отправил мяч в сетку, ловко перекинув в чужой штрафной защитника. Так что Бенитес пока очень успешен в Греции.

«Лион» разнёс «Маккаби» за час – у Толиссо хет-трик

«Лион» развлёкся в сербском городе Бачка-Топола, где принимает своих соперников «Маккаби» из Тель-Авива. Тренеру израильтян Жарко Лазетичу, который в своё время едва не возглавил «Сочи» вместо Роберта Морено, было стыдно на родине. «Ткачи» раскатали его команду, забив три гола за полчаса и шесть за час.

Сперва штатный защитник Абнер, игравший вингера, преуспел на добивании. Затем Толиссо открыл собственное голевое шоу точным ударом головой. После этого Ньякате сделал счёт крупным – реализовал пенальти, пробив низом.

Во втором тайме Толиссо сделал хет-трик в течение трёх минут. На дубль полузащитник зашёл, когда ещё раз показал мастерство игры в воздухе. А в эпизоде с третьим голом Корентина «Лион» разломал оборону «Маккаби» многоходовой комбинацией – Толиссо преуспел на добивании. Потом чешский форвард Карабец отличился через четыре минуты после выхода на замену. На дальней штанге принял мяч на грудь и вместо того, чтобы нанести мощный удар, хитро покатил между ног голкиперу.

Закончился этот кошмар для «Маккаби» удалением в дополнительное время Ехезкеля, получившего две жёлтые карточки.

«Црвена Звезда» победила, сыграв больше часа вдесятером

«Црвена Звезда» одолела в Белграде «Стяуа» (ФКСБ), несмотря на то, что больше часа играла в меньшинстве. Чемпион Сербии уже на 27-й минуте потерял защитника Ученну – нигериец только при помощи «фола последней надежды» остановил Олару. Несмотря на это, хозяева в итоге превзошли гостей по ударам (14:13, в створ – 5:2) и победили «на ноль».

«Црвена Звезда» победила, сыграв больше часа вдесятером Фото: crvenazvezdafk.com

Решающий гол забил на 50-й минуте Дуарте. Классно сыграл в этом эпизоде хавбек Гендель, вернувший мяч в чужой штрафной. Сёл Юн Ву навесил, а бразилец искусно пробил головой. Потом форварда заменил бывший защитник «Зенита» Родригао, который вместе с вышедшим в основе экс-защитником «Локомотива» Тикнизяном помог «Црвене Звезде» удержать преимущество. В компенсированное время ещё и Катаи поразил цель, убежав с центра поля. Но его гол отменили из-за офсайда.

Главные матчи дня в Лиге конференций

Риера бит в Чехии на фоне слухов о переговорах со «Спартаком»

Команда Альберта Риеры, которого продолжают сватать в «Спартак», делила перед этим туром первое место по набранным очкам в Лиге конференций с «Майнцем» и «Самсунспором». Но матч в Оломоуце сразу пошёл не по плану испанского тренера. Уже на 8-й минуте вингер Гали вывел хозяев вперёд. «Целе» с российским легионером Иосифовым в основе отыгрался на исходе получаса благодаря голу Видовича. Однако словенцы совершенно не справлялись с поймавшим кураж Гали – перед перерывом нигериец оформил дубль.

Во втором тайме «Целе» при 72% владения нанёс всего один удар в створ и наиграл лишь на 0,63 по xG. «Сигма» сковала лидера и не дала ему забить больше гола, хотя до этого у словенцев было по два-три мяча за матч. Чехи нанесли команде Риеры первое поражение на общем этапе ЛК.

Альберт Риера Фото: Andreea Alexandru/AP/ТАСС

Николич выиграл дуэль у Ваноли во Флоренции

Два обладателя Кубка России – экс-тренер «Спартака» Паоло Ваноли и бывший коуч ЦСКА Марко Николич – встретились в матче Лиги конференций во Флоренции. Первый тайм остался за АЕКом. Греки атаковали острее, и повели после гола вингера Гачиновича на 35-й минуте. После перерыва «Фиорентина» безуспешно атаковала. Итальянцы не сумели нанести ни одного удара в створ ворот здорово оборонявшегося АЕКа. Вот так Николич выиграл тренерскую дуэль у Ваноли.