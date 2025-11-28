«Мой уход из ЦСКА был ошибкой». Сейду Думбия — снова в Москве!

После его отъезда армейцы за почти 10 лет не взяли ни одного чемпионского титула.

Сейду Думбия — один из символов побед ЦСКА в эпоху Слуцкого, трижды чемпион России, дважды лучший бомбардир тогда ещё РФПЛ. Ивуариец запомнился болельщикам армейцев не только голами, но и необычными причёсками и празднованиями.

В небольшом интервью «Чемпионату» Думбия рассказал о сожалениях из-за перехода в «Рому», шутках Березуцкого, штрафах Слуцкого и путешествиях по миру.

«После карьеры открываю для себя новые страны, посетил уже 80»

— Сейду, спустя два года вы снова в Москве. Чем занимались это время, чем заняты после карьеры?

— Я был с семьёй, путешествовал, открывал для себя новые страны.

— Где побывали?

— Я видел уже 80 стран. В каждом месте покупаю в качестве сувенира чашки с названием государств. Всё это время я смотрел мир, недавно, например, побывал в Мексике.

Сейду Думбия Фото: ПФК ЦСКА

— 80 стран — это очень много. Какие остались?

— Таких ещё немало — например, Таиланд, Кабо-Верде, в Китае никогда не был.

— В какое место в Москве хочется возвращаться каждый раз по приезде?

— Наверное, назову всё-таки Красную площадь. Она меня впечатляет. Мне нравится, как она построена. Всегда хожу туда, чтобы пофотографироваться.

«Смотрю на Акинфеева — да он ещё лет пять должен играть!»

— На днях вы заходили в раздевалку ЦСКА после победы в матче с махачкалинским «Динамо», виделись с Игорем Акинфеев. Он вообще меняется?

— Нет. Он меня удивляет, совсем не меняется. Остаётся таким же профессионалом. Так смотришь на него — да он ещё минимум лет пять должен играть (смеётся)! А там уже от него будет зависеть. Не интересовался, когда он планирует завершать, но Игорь — вратарь, а они всегда могут играть дольше полевых.

— Вас с Вагнером болельщики ЦСКА называют идеальными нападающими для команды. Зимой клуб будет искать форварда, каким он должен быть, чтобы забивать столько же и запомниться так же, как и вы?

— Я, конечно, не знаю мысли главного тренера ЦСКА на этот счёт, но, на мой взгляд, из того, что я вижу, команде нужен такой нападающий, который может сохранить мяч, придумать что-то с ним, а самое главное — поставить финальную точку. Завершение — самое важное.

«Слуцкий штрафовал меня время от времени. Я немножко опаздывал»

— Что вы помните о Леониде Слуцком?

— Он пять лет был моим тренером. Это очень приятный человек, особенно вне футбола. Любил надо мной как-нибудь подшутить, но оставил хорошее впечатление о себе.

— Попадались на его штрафы?

— Время от времени (смеётся). В основном штрафы были за опоздания, я немножко опаздывал.

— Если бы сейчас он зашёл, что спросили бы у него?

— Думаю, мы бы делились воспоминаниями и много шутили.

— Вы как-то сказали, что Василий Березуцкий вас часто «доставал». Что он такого делал?

— О, он любил пошутить! Подкалывал меня, говорил по-дружески: «Чёрненький, что ты делаешь?» Но всё по-доброму.

Сейду Думбия и Игорь Акинфеев Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

— С кем-то из бывших партнёров по ЦСКА на связи?

— Если только лайки друг другу ставим в соцсетях с некоторыми, но какого-то контакта ни с кем не поддерживаю.

«Кержаков — один из самых сильных футболистов, против кого я играл»

— В ваше время в РПЛ было много футболистов высокого уровня. Кто самый сильный игрок, против которого вы играли?

— Точно назову Халка. И в «Зените» был ещё один атакующий игрок…

— Данни, Кержаков?

— Во, Кержаков! Он был очень хорошим футболистом.

— Какие воспоминания о Евгении Гинере?

— Мне всегда было приятно его видеть – как президента и как человека. А лучший подарок, который он мне делал, — поздравления после хороших матчей.

«Уход из ЦСКА зимой 2015 года — ошибка, не надо было этого делать»

— После перехода в «Рому» болельщики освистали вас в первом же матче, в «Ньюкасле» Бенитес не видел вас в составе, в «Сьоне» уволили через сообщение. Если вернуть время назад, вы бы согласились провести оставшуюся карьеру в ЦСКА?

— В первой игре за «Рому» меня освистали, потому что я до этого играл в ЦСКА (ЦСКА и «Рома» встречались на групповом этапе Лиги чемпионов. — Прим. «Чемпионата»). Это была одна из причин. Я, конечно, был разочарован, но что поделать. Однако, возвращаясь назад, я бы остался в ЦСКА как минимум до окончания чемпионата. Уход зимой — моя ошибка, не надо было этого делать.

— И финальное — последнее на данный момент чемпионство ЦСКА было в 2016 году, когда вы ещё играли в команде. Что бы вы хотели посоветовать нынешним футболистам армейцев, чтобы изменить эту ситуацию?

— Совет один. Какие бы установки ни давал тренер, главное — то, что исходит от футболистов, насколько они сами готовы к тому, чтобы завоевать трофей. От этого всё зависит. Надо быть готовыми к этому ментально.