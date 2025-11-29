В РПЛ солидные матчи! Играют «Спартак» с «Балтикой», ЦСКА, а также Дзюба! LIVE

Сегодня, 29 ноября, состоятся три матча 17-го тура Мир РПЛ. «Акрон» примет «Пари Нижний Новгород», «Оренбург» приедет в гости к ЦСКА, а в Калининграде сойдутся «Балтика» и «Спартак».

Команды разделяет ровно половина турнирной таблицы: «Акрон» занимает восьмую строчку, а «Пари НН» бетонирует РПЛ снизу, располагаясь на 16-м месте. Историю встреч на назовёшь феерической, больше двух голов команды забивают редко, а больше трёх – ещё реже. Однако тольяттинцы сейчас безоговорочные фавориты. За них говорит и прекрасная форма – шесть туров без поражений.

ЦСКА гонится за «Краснодаром», а потому никак нельзя терять очки в преддверии очной встречи. Ведь в случае успеха армейцы могут стать зимними чемпионами РПЛ – а это, как правило, практически всегда приводит к чемпионству реальному, весеннему. Что же до «Оренбурга», то в 1-м туре уральцы уже останавливали армейцев (0:0). Получится ли сделать то же самое в Москве?

Один из самых интересных матчей тура. «Балтика» в первом круге разнесла красно-белых (3:0) и глобально по сезону ещё и находится выше «Спартака» в таблице. Но теперь команда Андрея Талалаева играет дома, что для неё особый плюс. При этом Вадим Романов на посту исполняющего обязанности главного тренера пока никому не проигрывает. Назревает что-то волнующее.