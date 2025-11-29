Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Акрон — Пари НН, прямая онлайн-трансляция матча 17-го тура РПЛ, где смотреть, 29 ноября 2025, Балтика — Спартак

В РПЛ солидные матчи! Играют «Спартак» с «Балтикой», ЦСКА, а также Дзюба! LIVE
Кирилл Закатченко Георгий Илющенко
,
17-й тур РПЛ
Комментарии
Следим вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 29 ноября, состоятся три матча 17-го тура Мир РПЛ. «Акрон» примет «Пари Нижний Новгород», «Оренбург» приедет в гости к ЦСКА, а в Калининграде сойдутся «Балтика» и «Спартак».

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команды разделяет ровно половина турнирной таблицы: «Акрон» занимает восьмую строчку, а «Пари НН» бетонирует РПЛ снизу, располагаясь на 16-м месте. Историю встреч на назовёшь феерической, больше двух голов команды забивают редко, а больше трёх – ещё реже. Однако тольяттинцы сейчас безоговорочные фавориты. За них говорит и прекрасная форма – шесть туров без поражений.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

ЦСКА гонится за «Краснодаром», а потому никак нельзя терять очки в преддверии очной встречи. Ведь в случае успеха армейцы могут стать зимними чемпионами РПЛ – а это, как правило, практически всегда приводит к чемпионству реальному, весеннему. Что же до «Оренбурга», то в 1-м туре уральцы уже останавливали армейцев (0:0). Получится ли сделать то же самое в Москве?

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Один из самых интересных матчей тура. «Балтика» в первом круге разнесла красно-белых (3:0) и глобально по сезону ещё и находится выше «Спартака» в таблице. Но теперь команда Андрея Талалаева играет дома, что для неё особый плюс. При этом Вадим Романов на посту исполняющего обязанности главного тренера пока никому не проигрывает. Назревает что-то волнующее.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android