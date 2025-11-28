Ад с карточками перед игрой «Краснодара» и ЦСКА, «Спартак» vs Талалаев. Интриги тура РПЛ

А ещё свидание Черчесова с «Динамо», сложное противостояние для «Локо» и подарок «Рубина» для «Зенита».

Зима — точно не самое футбольное для России время года. Но клубы Мир РПЛ пока только настраиваются на паузу, ведь впереди ещё два тура. В ближайшем — только одна топ-вывеска. Тем не менее это вовсе не значит, что в остальных никаких интриг нет. Они точно заслуживают вашего внимания.

На этот раз вечер пятницы для любителей Премьер-Лиги будет не столь ярким, поскольку первый матч стартует в субботу днём — сойдутся «Акрон» и «Пари НН». Нижегородцы явно захотят отомстить за лютое невезение в первом круге: они нанесли по воротам тольяттинцев 25 ударов, из которых в створ полетели 11, однако забить так и не удалось. А вот команда Заура Тедеева при 12 попытках попала единожды — Стефан Лончар прицелился издали и оформил минимальную победу.

По ожидаемым голам «Пари НН» тогда тоже наработал весомое преимущество: 1,4 xG на 0,69 xG. А что толку? Если бы всё решали они, нижегородцы, по расчётам Understat, шли бы на 14-м месте. В реальности же они замыкают таблицу и за последние восемь туров набрали лишь два очка. «Акрон» за аналогичный отрезок собрал 15, что привело к восьмой строчке, и потому выглядит безоговорочным фаворитом. А ещё показал себя сверхволевым, по ходу второго тайма встречи с «Сочи» вырулив с 0:2 на 3:2. Артём Дзюба пришёл в себя после травмы, прекрасен 18-летний Дмитрий Пестряков. «Пари НН» станет их новой жертвой?

В Нижний Новгород перебрался бывший скаут «Зенита» и ЦСКА Антон Евменов — зимой клуб наверняка активно зайдёт на трансферный рынок. Но останется ли там к тому времени Алексей Шпилевский? Новых неудач ему могут и не простить. Кому угрожает дисквалификация из-за перебора карточек: Ифету Джаковацу и Родригу Эшковалу у «Акрона», а также Хуану Босельи, Эдгардо Фаринье, Свену Каричу, Андрею Ивлеву и Даниилу Лесовому — у нижегородцев.

Команды обслужит Владислав Целовальников – это хороший расклад для «Акрона». При нём в нынешнем сезоне тольяттинцы в РПЛ играли дважды и оба раза победили.

Далее сразятся ЦСКА и «Оренбург». Армейцы тоже показали характер и отыграли два мяча в кубковом двухматчевом противостоянии с махачкалинским «Динамо», взяв своё в серии пенальти. Но перед этим уступили в чемпионате «Спартаку» (0:1), поэтому, чтобы оправдаться за неудачу в дерби, было бы неплохо добиться успеха и в РПЛ. За пять последних домашних матчей с оренбуржцами армейцы победили четыре раза, а в ещё одном случае упустили три очка на 90+4-й минуте — соперник для москвичей исторически не самый сложный.

Или повторится безголевой результат первого круга? То, впрочем, было на искусственной поляне. Сейчас такого козыря у «Оренбурга» нет. Зато есть Ильдар Ахметзянов, который наладил игру в обороне. По крайней мере, в рамках чемпионата, потому что в Фонбет Кубке России случились 0:4 с «Краснодаром». Во встречах с «Балтикой» (0:0), «Локо» (0:1) и «Спартаком» (0:1) команда пропустила всего дважды. ЦСКА тоже испытает сложности?

«Оренбург» в любом случае останется в зоне стыков, а вот красно-синим нужно догонять лидирующий «Краснодар». Кстати, именно они пока успешнее всех в домашних матчах — 22 очка из 24 возможных. Кому угрожает дисквалификация из-за перебора карточек: двум Матвеям — Лукину и Кисляку — плюс Кириллу Глебову и Ивану Облякову у армейцев, Анри Чичинадзе, Даниле Хотулёву и Евгению Болотову — у оренбуржцев.

Встречу обслужит Иван Абросимов, который в этом сезоне уже работал на двух матчах ЦСКА – в РПЛ при нём армейцы уступили «Локомотиву» 0:3, а в Кубке с тем же соперником выиграли в серии пенальти.

Субботний вечер скрасят соседи по таблице «Балтика» и «Спартак» с пятой и шестой строчек соответственно. С одной стороны, в первом круге балтийцы выдали грандиозные 3:0. С другой – красно-белые более получаса играли вдевятером. К тому же прежним командам Андрея Талалаева («Химкам», «Торпедо», «Ахмату», «Волге» и «Ростову») с ними всегда было непросто: ни одной победы, три ничьих и аж шесть поражений. В том числе кубковые 0:7 с «Волгой» в 2015-м — именно тот вынос стал крупнейшим успехом для спартаковцев в XXI веке.

Балтийцы дома пока не уступали. Правда, четыре из семи встреч стали ничейными. Да и в целом «Балтика» поставила мировые на поток — их за последние четыре тура набралось три. Сказывается потеря травмированного лидера Максима Петрова. Но и «Спартаку» придётся обойтись без забаненого Манфреда Угальде. Зато вернулся Пабло Солари. Дубль «Ахмату», гол «Локомотиву» в Кубке — аргентинец находится в отличной форме. Как и вся команда с рокировкой Деяна Станковича на Вадима Романова. При нём были повержены ЦСКА и «Локо». Если получится сломить и «Балтику» с московским «Динамо», как знать, вдруг из его должности испарится приставка «исполняющий обязанности».

Кому угрожает дисквалификация из-за перебора карточек: Сергею Варатынову и Ивану Беликову у калининградцев, Руслану Литвинову и Игорю Дмитриеву — у спартаковцев. Литвинов, кстати, мечтает и дальше играть под руководством Романова: «Могу ответить за себя: я точно очень хочу этого. Я знаю тренера давно, ещё с академии. Он мне всегда импонировал. О нём у меня только положительные отзывы», — слова защитника для «Матч ТВ».

Арбитр матча Кирилл Левников в нынешнем сезоне «Спартак» судил дважды, оба матча закончились со счётом 2:1, но лишь раз – в пользу красно-белых. Быть может, и теперь игра завершится с таким же счётом?

«Краснодар» и «Крылья Советов» откроют воскресную программу. Летние 6:0 в пользу южан не стереть из памяти — они творили что хотели. Хотя весной самарцы приезжали в Краснодар и отняли очки у будущих чемпионов (1:1). Тогда отличился Иван Олейников, и сейчас он тоже в порядке: напрягал «Зенит» (1:1), забил победный гол «Ростову» (2:0) и вместе с одноклубниками вылез из зоны стыков. Возможно, и теперь получится огорчить фаворита? А вот кому это точно не удастся, так это Доминику Орозу. Он и так травмирован, но заодно, сидя на скамейке, поспорил с судьёй, получил четвёртую карточку и грамотно «обнулился».

Команда Мурада Мусаева допустила две кряду ничьих. Ничего страшного. Во-первых, добыты они в матчах с представителями топ-5 — по 1:1 с «Балтикой» и «Локомотивом». Во-вторых, потому что даже так «Краснодар» лидирует — конкуренты тоже не безупречны. Тренер «быков», к слову, успешен в противостоянии с «Крыльями» (семь побед, три ничьих одно поражение), и лично с Магомедом Адиевым (5/1/2). Помимо недавних 6:0, выделяются 5:0 и 4:0 против падающего в бездну «Анжи»-2018/2019.

Кому угрожает дисквалификация из-за перебора карточек: у самарцев таковых нет, а вот у краснодарцев — полный набор: Валентин Пальцев, Дуглас Аугусто, Кевин Ленини и Эдуард Сперцян. В списке также Сергей Петров, однако он, увы, надолго травмирован. А ведь далее южанам бодаться с ЦСКА в одном из ключевых матчей сезона. Без Аугусто в игре с «Балтикой» было тяжко. Потеря Сперцяна, несомненно, тоже принесёт Мусаеву много хлопот.

Сергей Карасёв отработает данную встречу. Интересно, что в нынешнем сезоне ни «Краснодар» ни «Крылья Советов» при этом судье не побеждали. Значит ли это, что самый вероятный исход – ничья?

Следом посоперничают «Ростов» и «Локомотив». 3:3 в 6-м туре — одна из обиднейших потерь москвичей. Вести 2:0 к 21-й минуте, 3:2 — к 90+6-й, и всё равно потерять очки. Такое сильно бьёт по настрою. К тому матчу ростовчане подходили с четырьмя поражениями в статусе безнадёжного аутсайдера. Сейчас же они, даже несмотря на отлёты от двух команд из Самарской области (0:1 с «Акроном», 0:2 – с «Крыльями»), далеки от зоны стыков. Да и дома «Ростов» практически не проигрывает — так случилось всего дважды за семь встреч (2/3/2).

«Локомотив» тем временем добыл на выезде лишь три победы из восьми попыток (3/4/1). В Ростове-на-Дону красно-зелёные последний раз праздновали успех аж в марте 2023-го. Тогда ещё играли Херман Конти и Франсуа Камано, а хет-трик отпраздновал Артём Дзюба — вот настолько это было давно. К тому же сейчас команда Михаила Галактионова тоже угодила в небольшой кризис. Мировая 1:1 с «Краснодаром» — ещё ладно. Но два поражения в Кубке от «Спартака» (1:3 и 2:3), 1:1 с «Акроном» и 0:2 – с «Зенитом» — точно не в плюс. Ещё и в матчах с Джонатаном Альбой тренер «Локо» ни разу не побеждал за три встречи (1:1, 0:2, 3:3).

Дмитрий Чистяков точно не сыграет. А вот кому угрожает дисквалификация из-за перебора карточек на следующий тур: Егору Погостнову, Максиму Ненахову и Александру Руденко у москвичей, Рустаму Ятимову, Умару Сако, Андрею Ланговичу, Алексею Миронову и Тимуру Сулейманову — у ростовчан.

Рафаэль Шафеев – судья точно не для «Локомотива» и «Ростова». В нынешнем сезоне при нём команды обязательно проигрывали. Причём со счётом 1:2.

Ещё нас ждёт новая встреча Станислава Черчесова с «Динамо». «Ахмат» экс-тренера сборной России угодил в яму и набрал всего-навсего одно очко за шесть последних туров. Зона стыков, откуда грозненцы некогда заметно отрывались, маячит двухочковой разницей. Между прочим, у Черчесова уже приключилась худшая серия в карьере с четырьмя неудачами кряду в чемпионате России. А вдохновение соперника и отсутствие лидера Надера Гандри намекают на то, что её продление очень даже реально.

Девятое место динамовцев — тоже не предел мечтаний. Но с возвращением Ролана Гусева на тренерскую скамейку бело-голубые вновь обретают себя: разгромили тёзок из Махачкалы (3:0), прошли «Зенит» в Кубке. Хотя во втором случае спасибо Валерию Карпину, ведь именно при нём выгрызли гостевые 3:1. У Черчесова в противостоянии с «Динамо» паритет — по три победы и поражения плюс ничья 2:2 в первом круге. Константин Тюкавин тогда сравнял счёт на 90+3-й минуте — тренер грозненцев, настраивая футболистов на матч, точно об этом вспомнит.

Кому угрожает дисквалификация из-за перебора карточек: Хуану Касересу и Александру Кутицкому у москвичей, Исмаэлу Силве и Максиму Сидорову — у «Ахмата». Кстати, две последние встречи команд в Грозном завершились с одинаковым счётом 1:1. Поэтому не удивляйтесь, если исход повторится. С другой стороны, Гусеву нужно настраивать динамовцев на победу — тогда есть шанс сохранить пост.

Обслужит команды Ян Бобровский, при котором в нынешнем сезоне «Ахмат» раз побеждал, а вот «Динамо» проиграло. Этот арбитр показывает много жёлтых карточек, к этому нужно быть готовым. В играх с участием «Динамо» и «Ахмата» рефери в среднем за 90 минут показывает больше шести жёлтых.

Воскресенье зафиналится игрой «Зенита» с «Рубином». Казанцы перед столь важным выездом сами подкинули себе проблем: Мирлинд Даку бурно отпраздновал победный гол «Ахмату» и получил жёлтую, которая привела к бану. Весной 2024-го албанский нападающий настрелял 1+1, благодаря чего «рубиновые» увезли три очка из Санкт-Петербурга. А в первом круге этого сезона сравнял счёт на 90-й минуте и добился ничьей 2:2 после 0:2 по итогам первого тайма. И как без него справляться? Кстати, даже если бы не дисквалификация, форвард точно бы не сыграл: у него повреждены три связки голеностопа.

Поэтому, кстати, в Кубке России Рашид Рахимов не выпустил Даку. Без лидера «Рубину» пришлось несладко даже в матче с середняком Pari Первой лиги «Арсеналом». Дело дошло до серии пенальти, и там казанцы уступили. На счету Мирлинда девять голов в РПЛ, у остальной команды — семь. А ведь ещё травмирован Угочукву Иву. С другой стороны, у петербуржцев не всё понятно по состоянию Нино и Вендела.

Что касается «Зенита», он потерял в Петербурге очки лишь раз. И то в начале августа, когда у него гостил ЦСКА (1:1). Поэтому и отстаёт от «Краснодара» минимально. Всё идёт к новому успеху, как и было в восьми случаях из 11 за последнее 10-летие приёмов казанцев. Зато у «Рубина» есть реальный шанс опровергнуть дакузависимость. Кому угрожает дисквалификация из-за перебора карточек: Густаво Мантуану у зенитовцев, — Илье Рожкову, Дмитрию Кабутову и Дардану Шабанхаджаю у «рубиновых».

«Зениту» должно быть приятно, что матч обслужит Артём Чистяков: при нём в нынешнем сезоне сине-бело-голубые не проигрывают. Про «Рубин» так сказать нельзя, пока казанцы без очков – хоть и отработал этот арбитр лишь один матч казанцев.

И, наконец, на понедельник намечена битва внизу таблицы — «Сочи» примет махачкалинское «Динамо». Сочинцы упали на дно при Роберте Морено и вроде бы начали выправлять положение при Игоре Осинькине, однако вот трижды подряд уступили. Причём совсем не топ-клубам — «Оренбургу» (1:3), «Ростову» (0:1) и «Акрону» (2:3). Более того, побеждали тольяттинцев с комфортными 2:0 и всё равно потерпели неудачу. «Сочи» — с большим отрывом худшая домашняя команда РПЛ: в копилке только по победе и ничьей за семь туров. Даже «Пари НН», долго принимавший гостей на чужой территории из-за ремонта собственного стадиона, собрал восемь очков.

У «Динамо» же статус одних из худших по выездам: две ничьих и шесть поражений. И чья же слабая сторона перевесит? Возможно, повторятся сентябрьские 0:0? Динамовцы хотя бы идут 13-ми, а вот «Сочи» делит последнее место с нижегородцами. Далее по календарю у него — «Локо» со «Спартаком», и там разжиться очками будет ещё сложнее. Выживание в РПЛ под огромным вопросом.

В прошлом сезоне Осинькин с «Крыльями» дважды проиграл махачкалинцам с общей разницей 0:5. Соперник для него крайне непростой. Карточек уже перебрал удалённый в прошлом туре Имадеддин Аззи. Кому ещё угрожает дисквалификация: Абдулпаше Джабраилову, Джемалу Табидзе, Темиркану Сундукову, Джаваду и Гамиду Агаларову у бело-голубых, Марсело Алвесу, Александру Солдатенкову, Артёму Макарчуку и Антону Зиньковскому — у сочинцев. Довольно весомый список.

Егор Егоров – совсем не сочинский арбитр. При нём в нынешнем сезоне черноморцы непременно проигрывают. Махачкалинцам в этом плане должно быть полегче, так как их встречи этот судья пока не обслуживал.