Топ-события субботы: «Балтика» — «Спартак» в РПЛ, Формула-1, Овечкин против Мэттьюса и НБА

Яркое 29 ноября: «Монако» — «ПСЖ» в Лиге 1, «Милан» — «Лацио» в Серии А, «Рейнджерс» — «Тампа» в НХЛ, КХЛ, лыжи и биатлон! Следите с нами!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 29 ноября в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 1:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Торонто Мэйпл Лифс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 29 ноября 2025, суббота. 01:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Торонто Мэйпл Лифс Торонто Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: забьёт ли Овечкин 909-й гол в НХЛ?

Капитан «Вашингтона» продолжает поражать ворота соперников. На его счету уже 11 голов в 24 матчах сезона, причём в последних девяти играх Ови забросил восемь шайб! Тем более в этот раз «столичным» придётся столкнуться с «Торонто», идущим предпоследним на Востоке. Хороший шанс забить 12-й гол в сезоне?

🏒 3:00: «Коламбус Блю Джекетс» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 29 ноября 2025, суббота. 03:00 МСК Коламбус Блю Джекетс Коламбус Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: выбьет ли «Коламбус» «пингвинов» из зоны плей-офф?

«Блю Джекетс» проводят хороший сезон и активно борются за попадание в топ-8 конференции. В данный момент от зоны плей-офф их отделяет всего одно очко. «Питтсбург» же после яркого старта немного подсдал. Сейчас «пингвины» занимают восьмую строчку на Востоке, но любая неудача может скинуть их в подвал конференции. Так что Малкину и Кросби нельзя расслабляться.

🏀 3:30: «Бруклин Нетс» — «Филадельфия Сиксерс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 29 ноября 2025, суббота. 03:30 МСК Бруклин Нетс Нью-Йорк Не начался Филадельфия Сиксерс Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Дёмин закрепится в списке топовых новичков?

«Бруклин» продолжает уступать. Клуб выиграл лишь три матча из 17 в регулярном чемпионате, но наш талантливый парень Дёмин развивается в команде. С каждой новой встречей он получает стабильные минуты и показывает себя хорошо. Об этом говорит и недавнее включение в топ-10 претендентов на награду новичка года. Надо продолжать в том же духе и не сбавлять оборотов, однако получится ли удивить «Филадельфию»?

🏀 6:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Даллас Маверикс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: как проявит себя первый номер драфта?

В феврале этого года «Лейкерс» с «Далласом» совершили крупнейший обмен последних лет, в котором участвовали Дончич и Дэвис. Теперь команды находятся на разных полюсах таблицы Запада — «озёрники» на третьем месте, а «бродяги» — на 13-м. «Маверикс» заполучили Купера Флэгга под первым номером драфта, удастся ли ему проявить себя в принципиальной игре для обеих команд?

🥇 🎯 9:30: Биатлон, Кубок России, первый этап, спринт, 10 км, мужчины

Интрига: кто выиграет в спринте?

Первая гонка сезона у мужчин была дважды перенесена. Туда, в Ханты, перед открытием Кубка России пришли настоящие сибирские морозы. Справятся ли стреляющие лыжники с погодой? Готовы ли они к началу большой борьбы за первенство в общем зачёте? И чем удивят российского зрителя белорусские биатлонисты? Ответы будут получены уже совсем скоро!

⚽️ 14:00: «Акрон» — «Пари Нижний Новгород», РПЛ, 17-й тур

Интрига: «Пари НН» продолжит приближение к Первой лиге?

«Акрон» набрал отличный ход под конец 2025 года. Тольяттинцы одержали четыре победы и дважды сыграли вничью. Теперь команда Заура Тедеева занимает восьмое место и находится далеко от зоны стыков. А «Пари НН» идёт на последней, 16-й строчке. Нижегородцы не побеждают в восьми турах подряд и уже на восемь очков отстают от спасительной зоны. Если команда Алексея Шпилевского уступит и «Акрону», то выбраться со дна будет очень трудно.

🥇 🎿 14:28: Лыжные гонки, Кубок России, этап 1, спринты, свободный стиль, мужчины и женщины

Интрига: кто бросит вызов Фалеевой и Терентьеву?

Первый этап Кубка России в Кировске продолжится коньковыми спринтами. В прошлом сезоне спринтерские зачёты выиграли Анастасия Фалеева и Александр Терентьев. Но если Александр по ходу всего сезона был силён и лишь нелепое падение оставило его без победы на чемпионате России, то Анастасия во второй половине сезона сдала.

В межсезонье Фалеева сменила тренировочную группу и теперь работает вместе со своей главной соперницей в спринтах Алёной Барановой. С большой вероятностью именно они и зарубятся за победу. А Терентьев просто силён — он главный фаворит. Хотя отобрать у него лидерство мечтают многие — в том числе и Савелий Коростелёв, обладатель Кубка России — 2024/2025 и лидер общего зачёта нынешнего розыгрыша.

🏒 14:30: «Металлург» Магнитогорск — «Барыс», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 29 ноября 2025, суббота. 14:30 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: совершит ли «Барыс» сенсацию?

Казахстанский клуб неплохо начал сезон, однако всё равно вывалился за пределы зоны плей-офф. «Барыс» теперь отстаёт от топ-8 на одно очко. А в соперниках – могучий «Металлург». Магнитогорцы с отрывом лидируют не только на Востоке, но и во всей КХЛ, и явно не готовы делиться очками.

Даже магнитогорцы могут проигрывать: Видео «Авангард» победил «Металлург» в матче лидеров Востока КХЛ

🥇 🎿 14:45: Лыжные гонки, Кубок мира, этап 1, спринты, классический стиль, мужчины и женщины

Интрига: опять шведки и Клебо?

На Кубке России спринты коньковым стилем, а на Кубке мира — классическим. Безусловно, главным фаворитом в мужской гонке является Йоханнес Клебо. Норвежец выносит всех в спринтах независимо от стиля. И планирует продолжать это делать минимум до 2030 года. Мало того, что наших нет (чему норвежец рад), так с учётом доминирования Клебо вообще скучно. Может быть, кто-то из соперников сможет его если не обыграть, так завалить?

В женской гонке главные фавориты — шведки. Их основная соперница — норвежка Кристин Шистад. У них очень «большая» любовь друг к другу. И тут столкновения не исключены — иногда шведкам и Шистад не нужна, чтобы устроить завал.

🎦 🥇 🎯 15:15: Биатлон, Кубок мира, первый этап, эстафета, женщины, 4х6 км

📺 Гонка с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: в каком состоянии француженки?

Первый комплект наград в биатлоне разыграют стреляющие лыжницы. Главный фаворит — женская сборная Франции. Именно они выиграли в прошлом сезоне зачёт эстафетных гонок. И именно к ним сейчас будет приковано всё внимание. Но не только из-за их багажа побед — неделями ранее был вынесен приговор Жулии Симон из-за скандала с мошенничеством, а после стала известна ещё одна история с тёмными делами Жанны Ришар по отношению к Осеан Мишлон. В каком состоянии подопечные Сирила Бурде? Они — команда или нет?

⚽️ 16:30: ЦСКА — «Оренбург», РПЛ, 17-й тур

Интрига: ЦСКА выйдет на первое место в РПЛ?

ЦСКА уступил в прошлом туре РПЛ «Спартаку» (0:1). Хотя если бы команда Фабио Челестини одержала победу, то была бы единоличным лидером. Но по итогам встречи с «Оренбургом» есть шанс забраться на первое место. Хоть и временно. Оренбуржцы идут в зоне стыков и мечтают завершить первую часть сезона вне её. Однако для этого нужны две победы и осечки конкурентов. Поэтому для ЦСКА предстоящий матч вряд ли станет простым.

🏒 17:00: «Спартак» — «Лада», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 29 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК Спартак Москва Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как на москвичах скажутся тренерские перестановки?

«Спартак» расстался с двумя тренерами – Алексеем Ковалёвым и Игорем Кравчуком. После этого красно-белые победили в двух встречах, пропустив всего одну шайбу. Тем не менее пока непонятно, как перестановки в тренерском штабе отразятся на игре команды в перспективе. Матч с «Ладой» может дать ответы на эти вопросы.

⚽️ 17:30: «Бавария» — «Санкт-Паули», Бундеслига, 12-й тур

Интрига: «Бавария» поднимет себе настроение после поражения от «Арсенала»?

«Бавария» потерпела первое поражение в сезоне. Немцы уступили в Лиге чемпионов «Арсеналу» (1:3). Теперь злая команда примет дома «Санкт-Паули». Клуб из Гамбурга проиграл в восьми турах Бундеслиги подряд и занимает 16-е место в таблице. За «Санкт-Паули» тревожно… Мы увидим разнос от «Баварии»?

⚽️ 18:00: «Манчестер Сити» — «Лидс Юнайтед», АПЛ, 13-й тур

Интрига: «Сити» реабилитируется за поражение в прошлом туре?

«Манчестер Сити» сначала уступил в АПЛ «Ньюкаслу», а затем проиграл в ЛЧ «Байеру». У Хосепа Гвардиолы снова проблемы? Но есть возможность не впасть в полноценный кризис. В следующем туре чемпионата Англии команда примет дома «Лидс». Новичок АПЛ идёт в зоне вылета и не выглядит как серьёзный конкурент для «Сити». Поэтому ждём уверенной победы от команды Гвардиолы. Или будет сенсация?

⚽️ 18:15: «Барселона» — «Алавес», Примера, 14-й тур

Интрига: «Барса» временно возглавит Примеру?

«Барселона» всего на одно очко отстаёт от мадридского «Реала». Каталонцы одержали три победы подряд после поражения в «класико». А «Реал» дважды потерял очки. Интрига в Испании живёт! А если «Барса» обыграет «Алавес», то возглавит таблицу. Хотя у «Реала» и будет шанс вернуться на первое место.

🥇 🎯 18:55: Биатлон, Кубок мира, первый этап, эстафета, мужчины, 4х7,5 км

Интрига: первый сезон Норвегии без братьев Бё

В олимпийский сезон норвежская сборная входит без братьев Бё. Тарьей и Йоханнес решили завязать со спортом и оставили Стурлу Легрейда за старшего. Последнему придётся вести команду к успеху не только на КМ, но на Играх в Антхольце.

Первая серьёзная проверка сил пройдёт уже сейчас, в Эстерсунде – как для него, так и для всех остальных скандинавов. Вместе с прессингом от своих фанатов на них будет давить и французская сборная, которая побеждала в эстафетах в прошлом сезоне.

⚽️ 19:00: «Монако» — «ПСЖ», Лига 1, 14-й тур

Интрига: встреча команд Головина и Сафонова

«Монако» неплохо начал сезон. Но к 13-му туру уже упал на восьмое место. Мечты о борьбе за золото снова разбились? «ПСЖ» же проводит неидеальный сезон, но всё равно занимает первую строчку. В следующем туре команды ждёт очная встреча. Соберётся ли «Монако» после трёх поражений подряд? Или «ПСЖ» продлит свою серию из восьми встреч без поражений? К тому же парижане ни разу не уступили монегаскам в последних пяти играх.

Луис Энрике не верит в Сафонова, хотя Шевалье постоянно «привозит»: L'Équipe опубликовал информацию о возможном уходе Матвея Сафонова из «ПСЖ»

⚽️ 19:30: «Балтика» — «Спартак», РПЛ, 17-й тур

Интрига: «Спартак» одержит третью победу подряд без Станковича?

«Спартак» после увольнения Деяна Станковича обыграл ЦСКА (1:0) в РПЛ и «Локомотив» (3:2) в Кубке России. Вадим Романов заслуживает стать полноценным тренером? Важная проверка для и. о. пройдёт в Калининграде. «Балтика» — главное открытие сезона: команда идёт на пятом месте, пропустила всего семь мячей в 16 турах (лучший результат лиг) и потерпела только одно поражения. Команда Андрея Талалаева опережает «Спартак» на одно очко. Так что предстоящий матч важен с нескольких ракурсов. Тут и интрига по будущему Романова, и шанс для клубов остаться в группе лидеров, и обоюдная проверка для команд.

⚽️ 20:30: «Байер» — «Боруссия» Дортмунд, Бундеслига, 12-й тур

Интрига: битва двух претендентов на место в ЛЧ

«Байеру» и «Боруссии» тяжело тягаться с монструозной «Баварией» за золото. Поэтому основная задача команд – попасть в зону Лиги чемпионов. Пока что оба клуба идут в топ-4. Однако в Бундеслиге всё плотно. Пара осечек – и ты падаешь в середину таблицы. Поэтому и «Байеру», и «Боруссии» важно не только не оступаться, но и «насолить» прямому конкуренту. А для болельщиков предстоящий матч – гарантия интересного футбола. Скучно с командами Каспера Юльманна и Нико Ковача не будет!

🏎 21:00: Формула-1, этап 23, Гран-при Катара, квалификация

Интрига: кто найдёт скорость в последний момент?

Спринтерский уикенд Формулы-1 – одна и та же история: далеко не всем удаётся с ходу найти правильные настройки, так что первые сессии Гран-при превращаются в «угадайку» и страдания, прежде чем перед квалификацией появляется шанс внести правильные поправки в регулировки. Соответственно, расклад сил в Катаре ещё может измениться перед квалификацией и гонкой. Кто же отреагирует лучше всех и сделает такой важный рывок на предпоследнем этапе чемпионата?

🏒 22:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: вырвется ли «Тампа» на первое место на Востоке?

«Лайтнинг» после провала на старте сезона выправили ситуацию и поднялись на второе место в конференции. «Молнии» выиграли пять последних матчей и вплотную приблизились к лидирующему «Нью-Джерси». Одно очко – и «Тампа» Кучерова и Василевского выйдет на первую строчку. Вот только позволят ли им Панарин с Шестёркиным?

⚽️ 22:45: «Милан» — «Лацио», Серия А, 13-й тур

Интрига: «Милан» продлит свою удачную серию?

Массимилиано Аллегри летом вернулся в «Милан». И сразу сделал из «россонери» претендента на титул. После 12 туров команда набрала 25 очков и занимает второе место. «Лацио» же также вернул тренера Маурицио Сарри. Но пока что у специалиста-гика не всё так гладко: всего 18 очков в 12 турах и восьмая строчка в таблице. Хорошие матчи «Лацио» сменяются слабыми. Получится ли у римлян навязать борьбу крутому «Милану» в гостях?