«Не мог уснуть на протяжении многих ночей». Драматичный путь Крицюка в футболе

Сегодня вратарь объявил о завершении карьеры. А мы вспоминаем, какой она была.

Далеко не всегда успешные футболисты завершают карьеру во всеуслышание — с прощальным матчем или хотя бы объявлением в стиле «Это был большой путь, полный преодолений, славных побед и горьких поражений, но теперь он подошёл к концу». Кто-то просто заканчивает играть и спустя время в случайной беседе признаётся: «Да, на поле вы меня больше не увидите». Как 34-летний Станислав Крицюк, который ушёл из «Тюмени» ещё год назад.

Корреспондент «РБ Спорт» встретил теперь уже бывшего вратаря на форуме «Спорт Бизнес Конгресс», и тот рассказал ему: «Завершил карьеру ещё зимой. Отдыхать не хотелось бы. Хотелось бы поработать. В каком статусе — посмотрим. Но точно хочу остаться в спорте».

Вот так вот тихо и скромно. Крицюка сложно назвать легендой российского футбола, но заметной фигурой он точно был.

Уехал из Второго дивизиона и легко потянул уровень португальской лиги

Согласитесь, весьма нетипично, когда российский футболист дебютирует в РПЛ уже после другой сильной лиги. По крайней мере не слабее нашей. В случае Крицюка так всё и случилось. Поиграв во Втором дивизионе за тольяттинскую «Академию», он сразу же перебрался в «Брагу». Сперва выступал за её фарм во втором по силе португальском чемпионате, потом в роли запасного освоился уже в первом за «Риу Аве» в аренде. В сезоне-2014/2015 Станислав провёл за околотоповый португальский клуб 21 матч. Результат впечатлял — восемь «сухарей» и всего 15 пропущенных голов.

Понятно, что в Португалии есть «Порту», «Бенфика», «Спортинг» и все остальные. Тем не менее «Брага» оказалась позади лишь великой тройки плюс дошла до финала Кубка, уступив «Спортингу» только в серии пенальти. Причём вела 2:0 к 84-й минуте. Один из промахов, кстати, допустил будущий автор чемпионского гола сборной Португалии на Евро-2016 и нападающий «Локомотива» Эдер.

Станислав Крицюк в «Браге» Фото: Carlos Rodrigues/Getty Images

Переезд Крицюку явно удался, поэтому укол селекционерам из России выглядел вполне оправданным: «Всегда хотел играть в Европе и до сих пор хочу. Я приезжал в Португалию не для галочки, а чтобы доказать: недооценивают меня зря. Вариант с «Брагой» показался мне привлекательным. А в России молодым игрокам пробиться тяжело, тем более вратарям, которым требуется опыт. Кроме того, селекционные службы в России в среднем работают не очень хорошо и редко дают шансы молодёжи. В Португалии это налажено вплоть до продажи игроков за большие суммы», — говорил он в интервью «Матч ТВ».

В сезоне-2015/2016 Крицюк стал железным первым номером «Браги» в чемпионате и отыграл первые 18 туров — на девять «сухарей» и 15 пробоин. А потом его позвал «Краснодар». «Я кое-что доказал в Португалии, но это не Англия и не Германия. К Португалии у многих скептическое отношение. В России я не доказал ещё ничего», — слова Станислав по возвращении в родную страну.

Ловил депрессию, страдал от травм и ссорился с Галицким в «Краснодаре»

Разумеется, Крицюк уходил в РПЛ не чтобы сидеть на лавке. Остаток сезона он провёл в старте. При нём «Краснодар» победил в восьми матчах из 12, а сам он пропустил всего шесть мячей. Заодно в марте состоялся дебют за сборную: Леонид Слуцкий доверил Станиславу тайм в товарищеской встрече с Литвой. В ноябре тот сыграл ещё и 32 минуты с Катаром. Кто б тогда мог представить, что больше форму национальной команды Крицюк не примерит.

Станислав Крицюк в сборной России Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Карьера пёрла в гору. Летом 2016-го «Краснодар» выкупил Крицюка за € 4 млн, поскольку изначально арендовал его. Станислав дебютировал и стабильно выходил в Лиге Европы, не упускал место в старте и в чемпионате. Но потом, с назначением Игоря Шалимова, у вратаря начались трудности с психологией.

«Я словил депрессию, как понял уже позже. Не мог уснуть на протяжении многих ночей с конца октября по декабрь 2016 года. Нормально не спал несколько недель, а после матчей не засыпал вообще. Не было сил, не хотел тренироваться. Шёл сложный период, потому что на неделе по два матча — не было времени переключиться и нормально восстановиться.

Понял, что соображаю медленнее, чем обычно. Мог где-то не подсказать, опоздать с решением на одну секунду (а это много в футболе), быть неинициативным. Чувствовал себя физически неважно. Тело начало потряхивать. Когда мяч оказывался на другой половине, я садился на корточки, потому что было тяжело», — описывал вратарь трудный этап в интервью «СЭ».

Станислав Крицюк в «Краснодаре» Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Во встрече с «Оренбургом» его заменили на 35-й минуте. Проблемы со сном никуда не исчезли, поэтому периодически Станислав оставался в запасе. В том числе на важные матчи с «Зенитом» и «Локомотивом», после чего к нему надолго приклеился штамп — не годится для противостояния с топ-соперниками. А затем Крицюк получил тяжёлую травму колена и выбыл практически на полгода. Как раз в то время общественность узнала, кто такой Матвей Сафонов.

В сентябре 2017-го Станислав вылечился, тем не менее за сезон-2017/2018 в его активе всего четыре выхода на поле. Следующий он начал вновь основным и отыграл треть дистанции РПЛ, но тут бац — повреждение теперь уже плеча. Вернулся, вышел в двух турах и четвертьфинале Кубка — привет, рецидив.

Ментальные беды, испытания травмами — не «выгореть» после такого крайне непросто. Крицюк признавался, что мечтал покинуть «Краснодар» из-за навалившихся невзгод. А как найти другое приличное место, если подводит здоровье? Плюс у него произошёл конфликт с Сергеем Галицким.

В клубе давно ревностно относятся к футболистам, пресекая желание уехать в другую лигу ещё с академии. Хрестоматийный пример — гневные слова в соцсети её руководителя Арама Фундукяна из 2017-го: «Каждому молодому игроку, дающему интервью о мечтах играть в другом клубе, нелишне понять, что это свинство! Не понимает — значит, идиот! Обожаю свою школу и клуб, я здесь вырос, моя мечта — «Реал»! Тогда бери манатки и вали в «Реал»! Не берут? Тогда, хотя бы из такта, рот закрой!»

Крицюк же дал интервью о планах на переезд в Европу, чем взбесил руководство. Плюс, о чём позже жалел, не стеснялся показывать недовольство из-за различных неподобающих, на его взгляд, вещей. Например, по инициативе Станислава клуб расстался с тренером вратарей Даниэлом Тудором.

В сезоне-2019/2020 на счету Крицюка лишь семь матчей, один из них — за «Краснодар-2» в Первой лиге. Он часто сидел под Сафоновым, иногда — под Денисом Адамовым. Однако и без нового повреждения не обошлось — на сей раз ключицы.

Реанимировал карьеру в знакомой лиге и вернулся в Россию, но не слишком радовался чемпионству с «Зенитом»

Контракт с «Краснодаром» закончился, и Станислав осенью 2020-го оказался в «Белененсеше» — тоже клубе высшей португальской лиги, но заметно слабее «Браги». Вариантов поинтереснее не нашлось. До появления россиянина «Белененсеш» занял 15-е место, с ним — 10-е. 27 матчей, столько же пропущенных голов и 11 «сухарей» — неплохой улов. И, главное, в Португалии вратарь всё время был здоров.

В июле 2021-го он в статусе свободного агента стал игроком «Жил Висенте». А уже в сентябре внезапно оказался куплен «Зенитом» за € 2 млн. Представляете, как были ошарашены португальцы? Взяли футболиста бесплатно, а через пару месяцев получили отличный навар.

Станислав Крицюк в «Зените» Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Да и сам Крицюк явно был счастлив: вот ты играешь за португальский середняк, а тут слушаешь гимн Лиги чемпионов, отражаешь удары звёзд «Челси» и «Ювентуса». «Зенит» после завершения карьеры Вячеслава Малафеева долго искал надёжную опору на годы, то и дело обжигаясь. В Станиславе он её тоже не нашёл. Причина — новые болячки.

Крицюк стабильно играл до начала ноября, провёл 11 встреч. И потом вновь дало о себе знать больное колено. Итог — год в лазарете. Как и в «Краснодаре», Станислав чрезмерно рефлексировал. «Мой фокус был направлен не на тренировки и прогресс, а на выживание: как не усугубить повреждение и остаться в обойме. Моя форма ежедневно ухудшалась. Я переживал. Вроде бы можешь действовать лучше и знаешь как, но чисто физически не получается, боль не позволяет», — рассказывал он.

По словам вратаря, он даже не ощущал себя чемпионом России из-за малого вклада. Хотя семь раз в РПЛ всё же сыграл. В июле 2022-го его приютил тот же «Жил Висенте». На месте Крицюка многие постарались бы выбить при переходе в «Зенит» длительный контракт. Станислав мог сделать именно так, а потом лечиться и наслаждаться зарплатой. Но не стал, что, несомненно, заслуживает уважения.

По сути, то был закат карьеры. Вратарь ещё пару лет позависал в Португалии и, по словам его агента Яго Фернандеса, привлёк внимание местных грандов. Тем не менее не пожелал находиться там на вторых ролях.

«У «Бенфики», «Порту» и «Спортинга» очень сильные вратари, но эти клубы в самом деле интересовались Станиславом. Они рассматривали его как запасной вариант, а он не хотел быть в таком статусе», — слова для Metaratings.

Новая травма вычеркнула у Станислава ещё один год, и летом 2024-го он неожиданно объявился в «Тюмени». Ненадолго — всего лишь до декабря. Отыграл шесть матчей и, что весьма символично, едва не выбил из Кубка России «Краснодар» — камбэк с 0:3 до 3:3, поражение в серии пенальти.

Если бы не расшатанное здоровье Крицюка — что ментальное, что физическое — сейчас мы могли бы провожать его на футбольную пенсию с гораздо большей помпой. И всё равно его путь получился весьма достойным.