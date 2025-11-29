«Семейный подряд? Абсолютно правильно». Чем занят в штабе «Балтики» сын Талалаева

В кубковом матче «Торпедо» — «Балтика» игрой балтийцев почти всю встречу рулил Андрей Талалаев. Вопрос: что в этом удивительного? С одной стороны, ничего. Но это не тот Андрей Талалаев. Главный тренер «Балтики» находился на одной из трибун и смотрел матч с верхотуры. А внизу игрой управлял его сын — Андрей Талалаев-младший, входящий в тренерский штаб основной команды.

Вообще, в нахождении Талалаева-старшего на трибуне нет ничего удивительного. Впервые об этом громко заговорили ещё в 2022-м, когда на первых минутах встречи «Химки» — «Ахмат» камеры выхватили его на трибуне. Талалаев сидел с блокнотом и что-то записывал. И так продолжалось до середины второго тайма. Позже тренер, который применял этот трюк не впервые, объяснял свои действия просто: сверху лучше видно. И действия своей команды, и соперника.

В нынешнем сезоне он тоже не в первый раз забирается на трибуну. Так было, например, в матче 5-го тура Кубка с «Акроном». Но не всегда Талалаев остаётся наверху до конца встречи. Если понимает, что необходимо его присутствие внизу (в частности, когда игроки не воспринимают информацию от ассистентов), то спускается. С «Торпедо», видимо, всё было в порядке, так как Андрей Викторович оказался на бровке только на последние минуты. Однако если в остальных клубах Талалаева-старшего подстраховывали другие ассистенты, то сейчас это делает его сын — Андрей.

Талалаев-младший играл сам и даже работал главным тренером

Андрею Андреевичу Талалаеву 32 года. И для футбола он человек не чужой. Ведь у него была как профессиональная карьера, так и менеджерская. В официальной биографии на сайте «Балтики» первым клубом значится СДЮСШОР «Спартак», за который он выступал в 2008-м. Но к тому моменту парню было уже 15. Следовательно, какие-то команды были и до этого. Позже была школа ЭШВСМ «Москвич». Далее — «Локомотив-2», «Росич» (где он пересекался с отцом), «Химик». Выше Второй лиги парень так и не поднялся. И не уезжал от Москвы далеко: крайняя точка — Дзержинск. По сути, карьеру он завершил в 2018-м в клубе «Росич», где его папа тогда ещё был советником руководства.

К тому моменту Андрей уже заканчивал обучение спортивному менеджменту в Плехановском университете. И параллельно играл за университетскую команду. А в 2019-м (в возрасте 25 лет) даже возглавил её, сменив на посту Александра Ирхина — известного тренера Первой лиги. В одном из первых интервью у него спросили про опыт. Всё-таки университетский турнир Москвы — серьёзное соревнование. И оттуда порой выходят футболисты, которые даже получают шанс в профессиональном футболе. Вот что говорил Андрей.

Андрей Талалаев-младший тренер «Балтики» «Я не считаю, что опыт — это очень важное качество для тренера. Продуманная стратегия, уровень футболистов, тщательный разбор соперника играют бо́льшую роль, чем возраст. Поэтому никогда не понимал, когда говорят: «Нам нужен опытный тренер». Если есть человек, который способен дать результат, почему бы не дать ему возможность попробовать? Сейчас в российском футболе потихоньку приходят к этому. А в той же Германии лет 15 назад мы могли увидеть молодых тренеров, которые потом себя зарекомендовали. Мой отец — тренер. Когда начался осознанный возраст, тренерская практика была у меня ежедневно. Мы всей семьёй вовлечены в работу отца и стараемся всегда его поддерживать. За свою профессиональную карьеру и игры в СДЮШОР встречал много хороших и не очень тренеров, поэтому представление о профессии имею».



В этой должности Талалаев поработал 2,5 года. Особых успехов не достиг. А в последний сезон команда и вовсе вылетела из высшей студенческой лиги. Но Андрей долго не сидел без работы. Вскоре его пригласили в «Химки».

Что делал Талалаев-младший в «Химках» и чем занимается в «Балтике»?

Талалаев-старший во второй раз зашёл в «Химки» в апреле 2023-го. А через несколько месяцев на сайте клуба обозначился его сын, который стал главой селекционного отдела. Однако в клубе не скрывали — Андрей выполняет функции спортивного директора. Талалаев объяснял это просто: сын лучше других понимает взгляд отца на футбол.

Андрей Талалаев бывший главный тренер «Химок» «У него есть собственный взгляд. Мы очень много спорим. Несмотря на то что определённым формированием его установок занимался я, окончательный подход к футболу и игрокам выработал он сам. Семейный ли это подряд? Абсолютно правильно. У меня не так много людей, которым я мог бы довериться и не перепроверять за ними. Мы договорились с руководителями клуба: в любые вопросы до 5 млн рублей, где нужно принимать быстрые решения, я не лезу вообще. Доверяю своему сыну на 100%, его взгляду на футбол и видению этого вида спорта».



В том числе благодаря усилиям Талалаева-младшего «Химки» заняли первое место в ФНЛ и вышли в РПЛ. Правда, вскоре ни отца, ни сына в команде не было. Клуб решил выбрать другой вектор развития перед тем, как признать себя банкротом. А семья Талалаевых оказалась в «Балтике». Правда, в этот раз сын получил должность не в спортивном блоке (там всеми процессами управляет Армен Маргарян), а в тренерском штабе, став ассистентом главного. Андрей Викторович говорил, что его сын занимается индивидуальной работой с игроками. А перед матчем с «Зенитом» даже похвалил его, отметив вклад в работу. Но обширнее всего о роли сына главный тренер высказался в шоу «Это футбол, брат!».

«Переговорами с агентами занимается Армен Маргарян. Но у меня есть ещё сын Андрей, который все вопросы может решить, являясь буфером. Мой сын — одна из причин моего успеха как тренера. Он закончил Плехановский университет по специальности в управлении спортом, получает тренерские лицензии, очень общительный в этой среде. Я всё равно не чувствую молодёжь, а он их понимает. В «Химках» он был спортивным директором, а здесь — помощник тренера. На скамейке он порой сдерживает и мои эмоции? Да, так и есть».

Андрей Талалаев-младший Фото: РИА Новости

Как отмечают источники «Чемпионата», Андрей сейчас формально второй ассистент Талалаева после Юрия Нагайцева. При этом на скамейке он первый помощник. И вместе с отцом управляет происходящим на поле. В тренировочном процессе тоже активно задействован: участвует в упражнениях и помогает футболистам искать точки для роста.

Так или иначе с точки зрения результата пока всё идёт неплохо. Первое место в Первой лиге с «Химками» и место в лидирующей группе с «Балтикой». Так и до самостоятельной работы недалеко.