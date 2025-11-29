«Семейный подряд? Абсолютно правильно». Чем занят в штабе «Балтики» сын Талалаева

В кубковом матче «Торпедо» — «Балтика» игрой балтийцев почти всю встречу рулил Андрей Талалаев. Вопрос: что в этом удивительного? С одной стороны, ничего. Но это не тот Андрей Талалаев. Главный тренер «Балтики» находился на одной из трибун и смотрел матч с верхотуры. А внизу игрой управлял его сын — Андрей Талалаев-младший, входящий в тренерский штаб основной команды.
Вообще, в нахождении Талалаева-старшего на трибуне нет ничего удивительного. Впервые об этом громко заговорили ещё в 2022-м, когда на первых минутах встречи «Химки» — «Ахмат» камеры выхватили его на трибуне. Талалаев сидел с блокнотом и что-то записывал. И так продолжалось до середины второго тайма. Позже тренер, который применял этот трюк не впервые, объяснял свои действия просто: сверху лучше видно. И действия своей команды, и соперника.
В нынешнем сезоне он тоже не в первый раз забирается на трибуну. Так было, например, в матче 5-го тура Кубка с «Акроном». Но не всегда Талалаев остаётся наверху до конца встречи. Если понимает, что необходимо его присутствие внизу (в частности, когда игроки не воспринимают информацию от ассистентов), то спускается. С «Торпедо», видимо, всё было в порядке, так как Андрей Викторович оказался на бровке только на последние минуты. Однако если в остальных клубах Талалаева-старшего подстраховывали другие ассистенты, то сейчас это делает его сын — Андрей.
Талалаев-младший играл сам и даже работал главным тренером
Андрею Андреевичу Талалаеву 32 года. И для футбола он человек не чужой. Ведь у него была как профессиональная карьера, так и менеджерская. В официальной биографии на сайте «Балтики» первым клубом значится СДЮСШОР «Спартак», за который он выступал в 2008-м. Но к тому моменту парню было уже 15. Следовательно, какие-то команды были и до этого. Позже была школа ЭШВСМ «Москвич». Далее — «Локомотив-2», «Росич» (где он пересекался с отцом), «Химик». Выше Второй лиги парень так и не поднялся. И не уезжал от Москвы далеко: крайняя точка — Дзержинск. По сути, карьеру он завершил в 2018-м в клубе «Росич», где его папа тогда ещё был советником руководства.
К тому моменту Андрей уже заканчивал обучение спортивному менеджменту в Плехановском университете. И параллельно играл за университетскую команду. А в 2019-м (в возрасте 25 лет) даже возглавил её, сменив на посту Александра Ирхина — известного тренера Первой лиги. В одном из первых интервью у него спросили про опыт. Всё-таки университетский турнир Москвы — серьёзное соревнование. И оттуда порой выходят футболисты, которые даже получают шанс в профессиональном футболе. Вот что говорил Андрей.
«Я не считаю, что опыт — это очень важное качество для тренера. Продуманная стратегия, уровень футболистов, тщательный разбор соперника играют бо́льшую роль, чем возраст. Поэтому никогда не понимал, когда говорят: «Нам нужен опытный тренер». Если есть человек, который способен дать результат, почему бы не дать ему возможность попробовать? Сейчас в российском футболе потихоньку приходят к этому. А в той же Германии лет 15 назад мы могли увидеть молодых тренеров, которые потом себя зарекомендовали. Мой отец — тренер. Когда начался осознанный возраст, тренерская практика была у меня ежедневно. Мы всей семьёй вовлечены в работу отца и стараемся всегда его поддерживать. За свою профессиональную карьеру и игры в СДЮШОР встречал много хороших и не очень тренеров, поэтому представление о профессии имею».
В этой должности Талалаев поработал 2,5 года. Особых успехов не достиг. А в последний сезон команда и вовсе вылетела из высшей студенческой лиги. Но Андрей долго не сидел без работы. Вскоре его пригласили в «Химки».
Что делал Талалаев-младший в «Химках» и чем занимается в «Балтике»?
Талалаев-старший во второй раз зашёл в «Химки» в апреле 2023-го. А через несколько месяцев на сайте клуба обозначился его сын, который стал главой селекционного отдела. Однако в клубе не скрывали — Андрей выполняет функции спортивного директора. Талалаев объяснял это просто: сын лучше других понимает взгляд отца на футбол.
«У него есть собственный взгляд. Мы очень много спорим. Несмотря на то что определённым формированием его установок занимался я, окончательный подход к футболу и игрокам выработал он сам. Семейный ли это подряд? Абсолютно правильно. У меня не так много людей, которым я мог бы довериться и не перепроверять за ними. Мы договорились с руководителями клуба: в любые вопросы до 5 млн рублей, где нужно принимать быстрые решения, я не лезу вообще. Доверяю своему сыну на 100%, его взгляду на футбол и видению этого вида спорта».
В том числе благодаря усилиям Талалаева-младшего «Химки» заняли первое место в ФНЛ и вышли в РПЛ. Правда, вскоре ни отца, ни сына в команде не было. Клуб решил выбрать другой вектор развития перед тем, как признать себя банкротом. А семья Талалаевых оказалась в «Балтике». Правда, в этот раз сын получил должность не в спортивном блоке (там всеми процессами управляет Армен Маргарян), а в тренерском штабе, став ассистентом главного. Андрей Викторович говорил, что его сын занимается индивидуальной работой с игроками. А перед матчем с «Зенитом» даже похвалил его, отметив вклад в работу. Но обширнее всего о роли сына главный тренер высказался в шоу «Это футбол, брат!».
«Переговорами с агентами занимается Армен Маргарян. Но у меня есть ещё сын Андрей, который все вопросы может решить, являясь буфером. Мой сын — одна из причин моего успеха как тренера. Он закончил Плехановский университет по специальности в управлении спортом, получает тренерские лицензии, очень общительный в этой среде. Я всё равно не чувствую молодёжь, а он их понимает. В «Химках» он был спортивным директором, а здесь — помощник тренера. На скамейке он порой сдерживает и мои эмоции? Да, так и есть».
Андрей Талалаев-младший
Фото: РИА Новости
Как отмечают источники «Чемпионата», Андрей сейчас формально второй ассистент Талалаева после Юрия Нагайцева. При этом на скамейке он первый помощник. И вместе с отцом управляет происходящим на поле. В тренировочном процессе тоже активно задействован: участвует в упражнениях и помогает футболистам искать точки для роста.
Так или иначе с точки зрения результата пока всё идёт неплохо. Первое место в Первой лиге с «Химками» и место в лидирующей группе с «Балтикой». Так и до самостоятельной работы недалеко.