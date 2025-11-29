Главный титул Южной Америки достанется экс-игрокам РПЛ. В финале их будет сразу несколько!

«Палмейрас» и «Фламенго» сыграют в финале Кубка Либертадорес 2025 года. Встреча состоится в Перу на стадионе «Монументаль» в ночь с 29 на 30 ноября (00:00 мск). Оба клуба ранее брали трофей по три раза. Причём и «Палмейрас» (2020, 2021), и «Фламенго» (2019, 2022) делали это недавно. А помочь своим командам взять титул в четвёртый раз могут экс-легионеры РПЛ! Кто зарубится в финале главного южноамериканского кубка?

«Фламенго»

Айртон Лукас, защитник (экс-«Спартак»)

Айртон Лукас Фото: Pedro H. Tesch/Getty Images

Айртон уже выигрывал Кубок Либертадорес в 2022 году. Тогда «Фламенго» одержал победу в финале над «Атлетико Паранаэнсе» (1:0). Лукас появился на поле на 20-й минуте, заменив Филипе Луиса. А теперь экс-защитник будет руководить Айртоном в финале уже в статусе тренера! Хотя далеко не факт, что 28-летний футболист появится на поле. В нынешнем розыгрыше Кубка он вышел в старте всего четыре раза (три матча — в группе). В плей-офф Айртон появился в основе всего в одной встрече, а трижды вовсе оставался на скамейке. Поэтому «Фламенго» может обойтись без помощи бывшего защитника «Спартака».

Гильермо Варела, защитник (экс-«Динамо»)

Гильермо Варела Фото: Pedro H. Tesch/Getty Images

Футболист, от которого болельщики московского «Динамо» наверняка ловят неприятные флешбэки. Уругваец часто косячил в РПЛ, однако закрепился во «Фламенго». Он выступает за клуб с 2022-го (первый год — в аренде) и за этот период провёл уже 119 матчей. В нынешнем Кубке Либертадорес Гильермо принял участие в 11 из 12 встреч (семь — в старте). Варела — элемент системы Филипе Луиса. Поэтому наверняка мы увидим уругвайца на поле в финале на правом фланге защиты.

Хорхе Карраскаль, полузащитник (экс-ЦСКА и «Динамо»)

Хорхе Карраскаль Фото: Buda Mendes/Getty Images

«Карраскаль» только недавно перешёл из «Динамо» во «Фламенго» (август 2025 года). И с ходу может выиграть главный клубный трофей Южной Америки! В 2019-м Хорхе уже выходил в финал Кубка Либертадорес с «Ривер Плейт», но тогда команда уступила «Фламенго» (1:2). Вот такая ирония! Интересно, что именно Карраскаль вывел «Фламенго» в финал. Он забил единственный мяч в полуфинальной серии с «Расингом» (1:0, 0:0). Теперь от колумбийца ждут свершений в финале.

Пабло, защитник (экс-«Локомотив») — не получит медаль, но числится в клубе

Пабло Фото: Daniel Castelo Branco/ZUMA/ТАСС

Не самый запоминающийся персонаж в истории РПЛ. Пабло перешёл из «Бордо» в «Локомотив» в январе 2021-го. Однако уже через год, как и многие легионеры, покинул Россию. Пабло подписал контракт с «Фламенго», однако закрепиться в основе самого популярного клуба Бразилии не вышло. С апреля 2024 года защитник не провёл ни одного матча за «Фламенго» в чемпионате. А в Кубке Либертадорес вовсе не выходил с апреля 2023-го. Контракт 32-летнего игрока с «Фламенго» истекает в конце декабря. И даже в случае победы получить золотую медаль на прощание не получится: Пабло ни разу не попадал в заявку команды на турнир.

«Палмейрас»

Мурило, защитник (экс-«Локомотив»)

Мурило Фото: Ricardo Moreira/Getty Images

Мурило — неоднозначный игрок для «Локомотива». Хорошие матчи бразильца сменялись провальными. По потенциалу Мурило мог добраться до клубов топ-5 лиг Европы. Однако вместо итальянской Серии А он зимой 2022 года вернулся в бразильскую. С того момента защитник стабильно играет в основе «Палмейраса» — тоже неплохой уровень. Вместе с клубом он взял два чемпионата Бразилии, Суперкубок и три чемпионата штата Сан-Паулу. Если 28-летний футболист готов играть и матч важен — он выходит на поле. Поэтому в финале мы точно увидим Мурило на поле.

Бруно Фукс, защитник (экс-ЦСКА)

Бруно Фукс Фото: Alexandre Schneider/Getty Images

Легенда лазарета ЦСКА. За время в России Фукс провёл всего 19 матчей, хотя принадлежал клубу аж четыре года. В 2021-м Бруно выиграл золото Олимпиады со сборной Бразилии. Но вместо большого будущего его ожидали большие проблемы со здоровьем. В итоге с 2023 по 2024 год его отправили в аренду в «Атлетико Минейро», а в начале 2025-го клуб выкупил Фукса. Но уже через месяц его арендовал «Палмейрас». Удивительно: в нынешнем сезоне Бруно провёл 41 матч за клуб во всех турнирах! На групповом этапе Кубка Либертадорес он вовсе вышел в старте во всех шести турах. Но в плей-офф появился в основе только в ответном полуфинале.

Келлвен, защитник (экс-ЦСКА)

Келлвен Фото: Rodilei Morais/ZUMA/ТАСС

Ещё один футболист, перебравшийся из РПЛ в Бразилию только в августе 2025 года. За два сезона в ЦСКА Келлвен так и не закрепился в старте. И прошедшим летом москвичи продали защитника в «Палмейрас» за € 6 млн. В этом Кубке Либертадорес 24-летний футболист провёл пять матчей. Оба четвертьфинала с «Ривер Плейт» и первый полуфинал с «ЛДУ Кито» — полностью (в ответном — 15 минут). Высока вероятность, что Келлвен получит солидные игровые минуты и в финале.