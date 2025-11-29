Главное открытие сезона РПЛ вне топ-клубов. Талант «Акрона» близок к цифрам Кержакова

За последние годы в Мир РПЛ появилось немало тех, кто перерос статус восходящей звезды и выделяется на фоне уже действующих топов — ужесточать лимит на легионеров для этого не понадобилось. Вне конкуренции Алексей Батраков, Матвей Кисляк и Кирилл Глебов. Но им всем по 20 лет. Дмитрию Пестрякову — пока 18. И предпосылок на его такой же прогресс хватает. Хотя изначально он не был основным даже в ЮФЛ. С этого и стоит начать рассказ о нём.

Продвинутые статистические данные предоставлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех.

Универсальный мастер по зарабатыванию пенальти

Впервые Пестряков заявил о себе в сезоне ЮФЛ-2022/2023 за Академию Коноплёва, в которой он и воспитывался. Но исключительно во втором круге, поскольку в первом не проводил на поле больше тайма и отметился разве что голом и заработанным пенальти в двух проигранных матчах. Его пробовали и опорником, и форвардом, и левым вингером, и атакующим полузащитником.

Последнюю позицию Пестряков как раз плотно закрыл в 2023-м, с 17-го по 26-й тур выходя исключительно в старте. Логично, ведь Дмитрий оправдал доверие и не только оформил за этот отрезок 3+3, но и спровоцировал соперников аж на шесть нарушений в их штрафной. Где-то ему везло, где-то — он сам, как признавался в интервью, выставлял ногу под вынос или нарывался на толчок. И, главное, сопровождал это бурной реакцией, чтобы судья уж точно не сомневался в правильности решения.

Забегая вперёд, уже во взрослом футболе он проделал такой трюк летом 2024-го в кубковой игре с «Зенитом». Сергей Волков пытался вынести мяч, и тут из-за его спины неожиданно юркнул Пестряков. Хитрость Дмитрия помогла «Акрону» спасти ничью и добиться своего в послематчевой серии 11-метровых.

Заработанный Пестряковым пенальти в матче с «Зенитом» Фото: Кадр из трансляции

Успехи в ЮФЛ привели Пестрякова на уровень выше — в «Акрон-2». В 2023-м он провёл 16 встреч в группе четвёртого Дивизиона «Б» Второй лиги — суммарно 962 минуты. Не обошлось и без результативного действия — Дмитрий забил гол престижа чемпионам из миасского «Торпедо» (1:3).

Трудно не согласиться — статистика не самая выдающаяся. Вот только вторая команда тольяттинцев стала с отрывом худшей: ни разу не победила и набрала лишь три очка из 48 возможных, устроившись на разницу мячей «-25» — результат говорит сам за себя. Зато в Первой лиге тащила основа, куда в 2024-м начали подключать Пестрякова. 12 раз он оставался в запасе и дважды вышел на замену, отыграв 10 минут.

Второй по молодости автор гола в прошлом сезоне и раздражитель «Спартака»

«Акрон» протиснулся в РПЛ через стыки с «Уралом». И даже после подъёма в классе тогда ещё 17-летний Пестряков стал получать достаточно практики. До середины сентября Заур Тедеев доверил ему три матча с первых минут в Кубке России — как раз там Дмитрий удивил Волкова. Заодно удалось обыграть в основное время «Факел» (2:1).

Самое удивительное, что юный талант стал на сей раз уже правым защитником. Впрочем, универсальность свойственна ему не только со времён ЮФЛ: хотел повторить путь отца и служить десантником, занимался карате, робототехникой и лёгкой атлетикой, играл в шахматы и на баяне — вот такая разносторонняя личность.

В Кубке «Акрон» дошагал до четвертьфинала Пути регионов и дал бой «Спартаку». Пестряков исполнял уже левого вингера и добавил интриги в концовку, классной подачей на Артёма Дзюбу сделав на табло 2:3.

Гол Дзюбы «Спартаку» с навеса Пестрякова Фото: Кадр из трансляции

Другой интересный факт: в кубковой игре с «Рубином» 17-летний универсал примерил капитанскую повязку. Тедеев подробно объяснял то решение: «Пестряков — футболист из недр нашей академии. И мы всегда подчёркиваем, что для нас академия — важная составная часть. Парень это заслужил. Он должен стать тем, кто будет вести за собой партнёров. На сегодняшний день он может играть на абсолютно любой позиции, кроме, может быть, центрального нападающего, вратаря и центрального защитника. Это говорит о его высоком интеллекте и мастерстве, несмотря на его юный возраст. Поэтому я, наверное, в этой ситуации не ошибся. Я очень этого хотел».

В РПЛ-2024/2025 Дмитрий отбегал 17 матчей на суммарные 1022 минуты, вновь закрывая любую роль: оба фланга атаки — легко, то же самое, но в обороне — да пожалуйста. Поинтересуйтесь у любого тренера: такая многозадачность ими крайне ценится.

Пестряков — шестой по молодости дебютант прошлого сезона. При этом разве что один из опередивших его футболистов (Андрей Ивлев из «Пари НН» чуть старше, но сыграл пораньше) провёл свыше восьми туров. А моложе среди авторов гола лишь динамовец Виктор Окишор.

В 18 лет 4 месяца 11 дней Дмитрий технично принял мяч грудью на правом краю штрафной и прошил ближний угол. Пострадал тот же «Спартак» (2:3). Что довольно символично, поскольку Пестряков однажды не прошёл просмотр в академии красно-белых.

Гол Пестрякова «Спартаку» Фото: Кадр из трансляции

Позже Пестряков вскрыл и ворота «Ахмата» (3:2), добив за Дзюбой. К тому же он поиграл и за молодёжные сборные двух возрастов: за команду U19 оформил 1+1 во встрече с сербами (4:2), а за U21 — забил узбекистанцам (6:3). Яркий дебютный сезон стал лишь репетицией.

Лидер «Акрона» и один из самых результативных игроков до 19 лет в истории РПЛ

«Акрон» на старте сезона-2025/2026 страдал от нехватки опытных кадров. Дзюба не стеснялся говорить о проблеме публично: «Хочется обратиться к руководству: помогите тренеру и штабу, игрокам. Где футболисты, усиление? У нас другие задачи? Мы хотим вылететь в ФНЛ? Мы не дадим этого сделать, но как играть, когда у нас выступают 17-19‑летние?»

К 11-му туру тольяттинцы шли на 14-м месте. Сейчас они уже восьмые. Руководство клуба прислушалось к Дзюбе и подогнало усиление. Тем не менее тащат «Акрон» всё равно те, кто и начинал с первых туров: сам Артём, Виталий Гудиев, Стефан Лончар, Роберто Фернандес, Ифет Джаковац, Марат Бокоев и Пестряков, трансформировавшись из перспективного игрока ротации с 15-м показателем команды по минутам в РПЛ в настоящего лидера.

Во 2-м туре Дмитрий настрелял 1+2 и пригвоздил «Сочи» (4:0). В 8-м — оформил фол последней надежды и удаление для Диего Косты из «Краснодара» (1:2). В 9-м — красивым выстрелом с лёта вскрыл ворота «Рубина» (2:2).

Гол Пестрякова «Рубину» Фото: Кадр из трансляции

В 15-м — фактически убрал Валерия Карпина из московского «Динамо»: убежал по правому флангу, обманным движением отправил отдыхать Александра Кутицкого и поразил ближний угол (2:1). За великолепную разрезающую передачу спасибо Хетагу Хосонову.

Гол Пестрякова «Динамо»

Гол Пестрякова «Динамо» Фото: Кадр из трансляции

Ну и, пожалуй, пока что главный матч в карьере Пестрякова — камбэчный с «Сочи» в 16-м туре. 0:2 к 56-й минуте? А как насчёт итоговых 3:2? Хитрый пас Ифета Джаковаца со стандарта Дмитрий конвертировал в неотразимую дальнобойную пушку — прямо в правую девятку. Хосонов и здесь в порядке: увёл за собой Франсуа Камано и отвлёк его.

А затем Пестряков выбежал из-за спин двух защитников и отметился дублем: прокинул вперёд, обработал парящий мяч и катнул его мимо вратаря. Хай-класс от, по сути, ещё вчерашнего школьника.

Дубль Пестрякова «Сочи» во втором круге Фото: Кадр из трансляции

Дубль Пестрякова «Сочи» во втором круге Фото: Кадр из трансляции

Также стоит упомянуть реализованный пенальти в кубковой встрече с «Локомотивом» (1:3). К слову, Пестряков шикарно играет обеими ногами. С периода в ЮФЛ по нacтoящее время у него 13 голов. Из них с левой он положил семь штук, с правой — шесть. Опорная у него при этом как раз правая.

Ну и главное — в РПЛ у Дмитрия в этом сезоне пять забитых мячей. До достижения 19-летия лишь пятеро перебивали такую планку: Александр Кержаков, Марат Измайлов (по шесть), Арсен Захарян (семь), Алан Дзагоев (восемь) и Дмитрий Сычёв (девять). Пестрякову 19 исполнится 8 декабря: «Акрон» уже успеет принять в Самаре «Пари НН» и съездить в гости к «Зениту».

В августе 2025-го Дмитрий попал в ростер 200 лучших игроков мира до 20 лет по версии Международного центра спортивных исследований (CIES). Помимо него (157-е место), из россиян туда определили одного Кирилла Глебова из ЦСКА (105-й). Это было ещё до основных свершений крайнего защитника-нападающего. Интересно, какую строчку ему выписали бы теперь?

Среди номинантов на премию «Первая пятёрка» он тоже присутствует.

Игра на обоих флангах в обороне и нападении, умения подставляться под нарушения, качественно прессинговать, подавать и завершать — всё при нём. Пестряков реализует 63% моментов — круче Алексея Батракова (56%) и Мирлинда Даку (45%). Пять голов при всего 1,8 xG — блестящий показатель.

«Пестряков — большая умничка. Главное его не перехвалить», — слова Дзюбы для «Матч ТВ». Согласны с Артёмом и нисколько не перехваливаем Дмитрия — далеко не факт, что он не станет очередным Иваном Соловьёвым. Лишь отмечаем его заслуги и верим, что прогресс не остановится.