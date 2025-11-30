Сезон «Ливерпуля» — катастрофа. А кто ещё из чемпионов провалился сразу после титула?

«Ливерпуль» после победы в чемпионате Англии в прошлом сезоне не узнать. Команда Арне Слота проиграла в шести из последних семи туров (а во всех турнирах девять поражений в 12 встречах). Мерсисайдцы очутились в жёстком кризисе, и скорый выход из него пока не предвидится. 12-е место в АПЛ, 13-е – в общей таблице Лиги чемпионов, 1:10 за последние три матча (в том числе 1:7 дома – с «Форест» и ПСВ).

Но случай «Ливерпуля» – не такой уж уникальный. Кто ещё из победителей топ-5 лиг Европы в XXI веке проваливался сразу после титула?

«Челси» после чемпионства в 2015-м

ЖОЗЕ МОУРИНЬЮ С ТИТУЛОМ В 2015 ГОДУ Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Сезон-2014/2015: 1-е место

Сезон-2015/2016: 10-е место

Во второй заход в «Челси» Жозе Моуринью выиграл с клубом золото АПЛ. В сезоне-2014/2015 лондонцы уверенно забрали титул, на восемь очков опередив «Манчестер Сити». А следующий чемпионат стал для команды худшим за 20 лет. «Челси» занял только 10-е место и остался без еврокубков. Внутри посыпалось всё: Моуринью ссорился с игроками (например, оставлял вне заявки Оскара и Джона Терри), из-за травмы вылетел Эден Азар, а идеи Жозе на поле просто не работали.

К концу 2015-го «Челси» вылетел из Кубка лиги, шёл во второй половине таблицы АПЛ и не без проблем выбрался в плей-офф Лиги чемпионов. 17 декабря босс клуба Роман Абрамович принял решение уволить Моуринью. Хотя в заявлении было сказано «о взаимном согласии» и «хороших отношениях», все понимали истинные мотивы. До конца сезона «Челси» возглавил Гус Хиддинк.

«Манчестер Юнайтед» после чемпионства в 2013-м

Сэр Алекс Фергюсон с титулом в 2013 году Фото: Getty Images

Сезон-2012/2013: 1-е место

Сезон-2013/2014: 7-е место

В мае 2013 года сэр Алекс Фергюсон объявил об уходе из «Манчестер Юнайтед». Великая эпоха длиною в 27 лет завершилась победой в АПЛ. До сих пор это золото остаётся последним для клуба в чемпионате Англии. Фергюсон сам выбрал своего преемника – им стал тренер «Эвертона» Дэвид Мойес.

Уход сэра Алекса стал огромным потрясением для «МЮ». Оправиться от него не получается до сих пор. Тогда же, летом 2013-го, команда не претерпела больших изменений. Однако достаточно возрастной состав нуждался в обновлении. К тому же лидеры «Манчестер Юнайтед» не приняли Мойеса. Например, он запретил игрокам есть картофель фри, но после изменил решение – под давлением, конечно. Мелочь, однако футболисты поняли, что способны управлять тренером, потерявшим для них авторитет.

Дэвид Мойес в «Манчестер Юнайтед» Фото: Michael Regan/Getty Images

«МЮ» весь сезон штормило. В итоге команда заняла седьмое место в АПЛ (впервые в истории обновлённой лиги завершили год вне топ-3). А Мойес так и не доработал до конца чемпионата: его уволили 22 апреля 2014 года после поражения от его бывшего клуба – «Эвертона».

«Монпелье» после чемпионства в 2012-м

«Монпелье» — чемпион Франции — 2012 Фото: mhscfoot.com

Сезон-2011/2012: 1-е место

Сезон-2012/2013: 9-е место

Конец 2000-х – начало 2010-х – время веселья в чемпионате Франции. Один гегемон («Лион») потерял силу, а второй («ПСЖ») сначала готовился к покупке катарскими шейхами, а потом потихоньку к ним привыкал. Так, в этот период мы получили таких чемпионов Лиги 1, как «Бордо», «Марсель», «Лилль» и «Монпелье». Последний случай – особенный. Команда оказалась в элите только в 2009-м, а уже через три года взяла золото. К первому в истории титулу Лиги 1 «Монпелье» привёл Рене Жирар. А звёздами клуба-сенсации были Оливье Жиру, Юнес Беланда и Реми Кабелла.

Но следующий сезон «Монпелье» начал уже без основного форварда. Жиру перебрался в «Арсенал» к Арсену Венгеру. Других глобальных изменений не последовало, но клуб сильно пострадал от потери Оливье. Также произошла банальная регрессия к среднему: всё же «Монпелье» не обладал составом чемпионского уровня. Сезон-2011/2012 – счастливая сказка. Следующий клуб завершил уже на девятом месте. В Лиге чемпионов «Монпелье» также занял последнюю строчку в группе. И летом 2013-го тренер Жирар покинул команду – перебрался в «Лилль».

«Лилль» после чемпионства в 2021-м

«Лилль» — чемпион Франции — 2021 Фото: Philippe LECOEUR/Imago/ТАСС

Сезон-2020/2021: 1-е место

Сезон-2021/2022: 10-е место

В сезоне-2020/2021 «Лилль» совершил настоящий подвиг. Команда стала чемпионом, опередив напичканный звёздами «ПСЖ». Неймар, Килиан Мбаппе, Анхель Ди Мария, Маркиньос и Марко Верратти оказались бессильны перед «догами»! Руководил той командой «Лилля» Кристоф Галтье (летом 2022-го возглавит «ПСЖ», правда, всего на сезон), а на поле тащили Бурак Йылмаз, Жонатан Бамба, Джонатан Дэвид, Мик Меньян и Юсуф Языджи.

Золото-2020/2021 стало всего лишь четвёртым для клуба за всю историю. Летом клуб расстался с двумя важными игроками: Меньян отправился в «Милан», а полузащитника Бубакари Сумаре купил «Лестер». Но костяк остался. Однако команда Галтье провалила год, заняв только 10-е место в Лиге 1. За весь сезон «Лилль» только один раз одержал три победы подряд.

Клубу не хватило прочности и стабильности, чтобы выдать два мощных сезона подряд. Хотя в Лиге чемпионов «Лилль» выступил неплохо: вышли в плей-офф с первого места и в 1/8 финала бодались с «Челси» (0:2, 2:1). А летом 2022-го команду ждали изменения: тренер Галтье перебрался в «ПСЖ» + ушли сразу несколько лидеров (Амаду Онана, Свен Ботман, Ренату Саншеш, Зеки Челик, Бурак Йылмаз).

«Вольфсбург» после чемпионства в 2009-м

«Вольфсбург» — чемпион Германии — 2009 Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Сезон-2008/2009: 1-е место

Сезон-2009/2010: 8-е место

В сезоне-2008/2009 скромный «Вольфсбург» взял первый трофей в истории. И сразу – золото Бундеслиги! Команда из города, созданного специально для рабочих завода Volkswagen, в тот год собрала мощный состав. За «Вольфсбург» выступали Диего Бенальо, Кристиан Дзаккардо, Андреа Барцальи, Жосуэ, Звездан Мисимович, Графите и Эдин Джеко. А тренировал команду «железный» Феликс Магат. «Вольфсбург» в итоге опередил «Баварию» на два очка, разгромив соперника в матче второго круга (5:1).

Феликс Магат в «Вольфсбурге» Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Летом 2009-го команда потеряла тренера Магата (ушёл в «Шальке»). Это стало фатальной историей для «Вольфсбурга». Следующий сезон клуб завершил только на восьмом месте в Бундеслиге. Также не удалось выйти из группы Лиги чемпионов (пропустили вперёд «Манчестер Юнайтед» и ЦСКА). С того момента «Вольфсбург» только один раз финишировал вторым (2014/2015) в чемпионате Германии.

«Наполи» после чемпионства в 2023-м

«Наполи» с чемпионским трофеем Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Сезон-2022/2023: 1-е место

Сезон-2023/2024: 10-е место

Как же долго «Наполи» ждал этого золота! В сезоне-2022/2023 клуб стал чемпионом Италии впервые за 33 года. До этого неаполитанцы брали титул ещё с Диего Марадоной в составе. Но Лучано Спаллетти построил мощную команду, шумевшую и в Лиге чемпионов (в упорной борьбе уступили в четвертьфинале «Милану»). Главными звёздами на поле стали Виктор Осимхен, Хвича Кварацхелия и Ким Мин Джэ.

В межсезонье произошла неожиданная отставка Спаллетти. Тренеру не понравилось отношение со стороны босса «Наполи» Аурелио Ди Лаурентиса. Тот, по сообщениям СМИ, прислал сообщение о продлении контракта по электронной почте. Лучано посчитал это неуважением к его заслугам и покинул Неаполь. Вместо него «Наполи» назначил Руди Гарсию. Однако ни у него, ни у Вальтера Маццарри, ни у Франческо Кальцоны и близко не получилось повторить успех Спаллетти. За сезон чемпион сменил трёх тренеров. А в итоге финишировал лишь 10-м в Серии А, позже вылетев в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Барселоны».

К счастью для Де Лаурентиса, летом 2024-го клуб согласился принять Антонио Конте. И в первый же сезон он снова сделал «Наполи» чемпионом.

«Лестер» после чемпионства в 2016-м

«Лестер» — чемпион Англии — 2016 Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Сезон-2015/2016: 1-е место

Сезон-2016/2017: 12-е место

Главная сказка XXI века в клубном футболе. В сезоне-2014/2015 «Лестер» чудом спасся от вылета в Чемпионшип. А на следующий год сенсационно забрал золото АПЛ. До этого клуб ни разу в истории не становился чемпионом высшего дивизиона. Тут же «Лестер» опередил «Арсенал», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Безумие имени тренера Клаудио Раньери. Именно тогда же весь мир узнал о Джейми Варди, Рияде Марезе и Н’Голо Канте.

Однако «Лестер» не смог закрепиться в статусе топа АПЛ. Сезон-2016/2017 команда завершила только на 12-м месте. По ходу чемпионата руководству пришлось принять тяжёлое решение и уволить Раньери, вместо которого назначили Крэйга Шекспира. Вместе с ним «Лестер» прошёл в 1/8 финала Лиги чемпионов «Севилью», но затем вылетел от «Атлетико».