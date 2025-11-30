Самый парадоксальный футболист «Краснодара». Дошло до публичной критики от Мусаева

Удивительно, но кто-то может назвать Никиту Кривцова ветераном «Краснодара» – и это не будет ошибкой. Несмотря на молодой возраст (парню только 23 года), у него почти 150 встреч за клуб. А нынешний сезон для него уже пятый в составе. Причём в каждом он стабильно набирал 20+ матчей. А в сезоне-2023/2024 и вовсе показал удивительную статистику, отыграв 30 встреч.

Кривцов плотно ассоциируется с «Краснодаром», однако его точно нельзя поставить в один ряд с главными звёздами – Сперцяном и Кордобой. Как и рядом со статусными иностранцами – Костой, Торменой или Перреном. Да и с вратарём Агкацевым – тоже. Никита как будто в стороне от всех: у него образ хорошего футболиста, который при этом не стал лидером или звездой. А заодно и сложного парня, который раз за разом оказывается в диких ситуациях.

Свежий пример – история с маской Человека-паука. Контекст вы могли знать: «Краснодар» вышел на ответный матч с «Оренбургом» после победы в первом со счётом 3:1. Главная цель очевидна – не навредить. Остаться здоровыми и избежать дисквалификаций. Кривцов оказался в старте и на четвёртой минуте забил красивый мяч. И отпраздновал его не менее эффектно – натянул на лицо маску Человека-паука

Главный судья не оценил оригинального захода и показал футболисту жёлтую карточку. Всё по правилам: игрокам запрещено закрывать лица любыми предметами, Никита их нарушил. Недавно Андрея Мостового наказали жёлтой за похожее празднование гола в ворота «Локо».

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

После жёлтой стало понятно: Кривцов пропустит следующую встречу Кубка. Знал ли об этом футболист? Скорее всего, да. Знали ли это сотрудники клуба? Точно да. Партнёры? Вероятно. Но все они позволили этому перформансу состояться и веселились на скамейке. В целом такие эпизоды – плюс для нашего футбола. Они его украшают. Только вот после матча наступила расплата. Мурад Мусаев жёстко высказался о действиях игрока.

Мурад Мусаев главный тренер «Краснодара» «Он оштрафован, ему уже объявили. У него была жёлтая карточка. Он пропускает игру с ЦСКА. Очень странно, что парень из-за хайпа не хочет играть. И он пошёл сознательно на этот шаг. Поэтому это его проблемы. Если он не хочет играть с ЦСКА, окей, пусть сидит дома. Он уже извинился, но так нельзя делать».

Можно добавить сюда ещё один важный тезис: после покупки «Краснодаром» Дугласа Аугусто у Никиты стало меньше времени в РПЛ, в старте вышел лишь четыре раза, а с среднем у Никиты около 40 минут за матч. Хотя это не мешает Кривцову быть очень эффективным: четыре гола, в том числе победный «Оренбургу». Однако очевидный факт: вернуть себе место в основе у него есть шансы в основном через встречи Кубка. Где он, между прочим, периодически выходит с капитанской повязкой. И тоже показывает крутую эффективность: 2+3 в шести матчах. А главная странность в том, что одну игру Кубка он уже пропустил. Угадайте, из-за чего? Да, и-за перебора жёлтых карточек. Теперь пропустит ещё одну. В турнире, где у него есть все шансы доказывать свою важность.

Вообще, Кривцова в клубе ценят. Иначе давно бы выкинули, несмотря на разные перформансы. При том что футболист – даже не воспитанник. Поэтому оценка реально искренняя. Он перешёл в «Краснодар» из владимирского «Торпедо» и изначально поиграл за вторую команду. Потом дошёл до первой. И в дебютном сезоне набрал 20 матчей в РПЛ. Да, помог отъезд легионеров весной 2022-го. Однако и без стараний самого футболиста ничего не случилось бы.

Никита Кривцов с капитанской повязкой Фото: ФК «Краснодар»

При этом он умудряется притягивать к себе разные скандалы: только за последний год сообщалось об уж слишком большой любви Никиты к снюсу. И о том, что он чуть ли не главный ценитель такого табака в клубе (данные «Mash на спорте»). Этот же ресурс информировал, что после чемпионского матча игрока остановили полицейские. В нетрезвом виде. Но дальнейшие подробности неизвестны. Последнее – шикарный день рождения игрока, где, по данным «Комсомольской правды», были хомячьи бега, покер и рулетка. Сам он не опровергал такой формат праздника, однако заявил, что не потратил на него ни копейки. Здесь мог бы быть дежурный дисклеймер о том, что личные дела футболистов – это и правда их личные дела. Но с учётом того, что характер 88-го номера команды теперь сказывается и на делах команды, не упомянуть эти случаи было бы странно.

Сам Кривцов тоже порой может поджечь комментарии. Вот одна из его цитат «Матчу» про деньги: «Главная глупость была после того, как я на одном шоу сказал, что мне для жизни было бы достаточно 500 тысяч РУБЛЕЙ в месяц. Потом были посты, что кто-то живёт на такое количество денег, а есть вот это, это и это. Типа, мы зажравшиеся. Я так не считаю, потому что человек, который это пишет, тоже мог в своё время стать футболистом и зарабатывать такие деньги. Что ему помешало?»

Как вы понимаете, позитивной реакции эта цитата не встретила. При этом в медиа продолжаются спекуляции об интересе к игроку из Европы (летом назывался «Лацио», а год назад – немецкие и английские клубы). А сам Никита ещё до недавнего времени вызывался в сборную России.

Получается, с одной стороны – в плане карьеры всё очень неплохо. С другой – Никите точно нужно корректировать свой образ. В 23 года на что-то ещё можно закрывать глаза и списывать это на молодость. Но в дальнейшем делать это будет всё труднее. Пока же – сплошные противоречия.