Главная Футбол Статьи

Краснодар — Крылья Советов, прямая онлайн-трансляция матча 17-го тура, составы, Ростов — Локомотив, 30 ноября 2025

Сегодня в РПЛ играют топы! «Краснодар», «Зенит», «Локо» и «Динамо» в Грозном! LIVE
Георгий Илющенко Никита Паглазов
,
Онлайн 17-го тура РПЛ
Следите за всеми матчами вместе с нами!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Наслаждаться Мир РПЛ в этом году нам осталось не так много. Сегодня, завтра, да потом ещё один тур – и всё, зимний перерыв. А наслаждаться сегодня (мы очень надеемся) будет чем!

Всё начнётся в Краснодаре. Чемпионы сыграют с самарскими «Крыльями». С одной стороны – с фаворитом всё ясно. С другой – «Крылья» выздоравливают: хорошо сыграли с «Зенитом», потом одолели «Локо». Однако всё это дома. А у Мурада Мусаева отличная статистика в противостоянии с «Крыльями» – семь побед, три ничьих, одно поражение, и лично с Магомедом Адиевым – 5/1/2.

Особое внимание в этой игре, кстати, к Валентину Пальцеву, Дугласу Аугусто, Кевину Ленини и Эдуарду Сперцяну. Если кто-то из них получит жёлтую карточку – пропустит встречу с ЦСКА.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Дальше – ещё один матч на юге России: «Ростов» – «Локомотив». И здесь не всё так очевидно. Дома «Ростов» практически не проигрывает — так случилось всего дважды за семь встреч (2/3/2). «Локомотив» же добыл на выезде лишь три победы из восьми попыток (3/4/1). В Ростове-на-Дону красно-зелёные последний раз праздновали успех аж в марте 2023-го, а Михаил Галактионов за три матча ни разу не обыгрывал Джонатана Альбу. «Локо» надо исправляться – за последнее время было слишком много потерь.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В Грозном «Ахмат» сразится с «Динамо». Увы, тренерское противостояние Станислав Черчесов – Валерий Карпин мы увидели в этом году всего раз. Будем смотреть на Ролана Гусева. Ему нужны три очка – чтобы остаться главным в «Динамо» и на следующий сезон. Но у Черчесова задача не проще – «Ахмат» проиграл четыре матча подряд! Терять больше нельзя. Кстати, Хуану Касересу и Александру Кутицкому надо быть аккуратнее и не получать жёлтые – иначе пропустят игру со «Спартаком» в следующем туре.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

И завершит день (но не тур) матч в Санкт-Петербурге. «Зенит» – «Рубин». Здесь всё намекает на победу хозяев: «Рубин» после поражения в Кубке от тульского «Арсенала» и без Мирлинда Даку. «Зенит» – побеждает дома вообще всех (кроме ЦСКА в начале августа). И в целом с казанцами дома команда Семака играет удачно – восемь побед из 11 за последние 10 лет.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» по традиции проведёт онлайн-трансляции всех встреч дня. Подключайтесь и следите вместе с нами!

