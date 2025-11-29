Это не учебная тревога! «Пари НН» со Шпилевским победил в РПЛ впервые за 77 дней! Видео

«Акрон» и «Пари НН» встретил в Самаре густой туман, из-за чего им пришлось играть красным мячом. Помогло ли это? Телезрителям – точно нет. А вот гостям – возможно. После перерыва менять мяч на белый они отказались. Ну а главное для нижегородцев – вернулся в состав ранее дисквалифицированный Хуан Босельи, что и стало решающим фактором первой с 13 сентября победы! Прошло 77 дней!

При просмотре трансляции (а иногда она казалась радиоэфиром) невольно вспоминался советский мультфильм про ёжика и лошадку: разобраться, где мяч, кто из футболистов им владеет и что вообще происходит, порой было невозможно. По крайней мере, без крупных планов.

На 15-й минуте случился гол, о чём понятно стало не сразу. Босельи обыгрался на правом фланге с Андреем Ивлевым, грамотно поставил корпус перед Роберто Фернандесом и отдал в штрафную, где Никита Ермаков хитро (или случайно?) пропустил мяч, а Даниил Лесовой со второй попытки пробил Виталия Гудиева. Чтобы описать это здесь, пришлось внимательно вглядываться в повтор.

Вскоре отличился и сам Босельи, но уже из офсайда. «Акрон» в прошлом туре превратил 0:2 с «Сочи» в 3:2. Здесь же тольяттинцам пришлось куда сложнее. Они зарабатывали много угловых (пять за первый тайм) и грузили в штрафную, с чем «Пари НН» спокойно справлялся.

А тут ещё и Максиму Болдыреву не повезло: Босельи подправлял в ворота скидку головой Алекса Сарфо и попал молодому полузащитнику в руку. Просмотр VAR привёл к пенальти, который на 34-й минуте реализовал… разумеется, Босельи. Пусть Виталий Гудиев и угадал направление удара.

«Разбег, удар и, наверное, гол», — лаконично подытожил комментатор Александр Аксёнов.

После перерыва Заур Тедеев сделал двойную замену: вместо Стефана Лончара и Алексы Джурасовича вышли Ифет Джаковац и Кристиян Бистрович. Помогло! На 57-й минуте Артём Дзюба принял прострел с левого края как раз от Бистровича, подработал грудью и с разворота классно пробил с лёта.

Неужели второй подряд камбэк? Марат Бокоев стрелял в упор и всё равно не смутил Никиту Медведева. Тут же Сарфо столкнулся с Дзюбой, и Артём просил ответный пенальти — как оказалось, напрасно.

Ближе к 70-й минуте туман отступил — поле стало видно гораздо лучше. «Акрон» этим не воспользовался. В том числе за счёт рокировки Алексея Шпилевского Босельи на Виктора Александрова с переходом на три центральных защитника.

Хотя Дзюба классно скидывал головой под выстрел с лёта вышедшему на замену Эдгару Севикяну — Медведев выручил. Был у армянина и другой шанс, однако вратарь снова спас — в прыжке потащил обводящий удар в дальний угол. Ещё Джаковац не попал с линии вратарской, однако там всё равно, скорее всего, был офсайд. Как и у Ивлева, гол которого отменили перед окончанием основного времени.

«Пари НН» в предыдущих семи гостевых турах забил всего лишь раз при 15 пробоинах и не набрал ни одного очка. И вот как исправился! В общей таблице нижегородцы обошли «Сочи» (у команды Игоря Осинькина есть игра в запасе). Ну а тольяттинцы, несмотря на туманную потерянность в первом тайме, всё равно не сдвинутся из середины таблицы — всё-таки не уступали в шести встречах кряду.