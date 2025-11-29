Скидки
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 30 ноября 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события воскресенья: игры «Краснодара» и «Зенита» в РПЛ, битва за титул в Ф-1 и хоккей
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 30 ноября 2025 года
Горячее 30 ноября: «Челси» — «Арсенал», «Рома» — «Наполи», финал Кубка Либертадорес, Овечкин в НХЛ, биатлон, лыжи и НБА! Следите с нами!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 30 ноября в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏆⚽️ 00:00: «Палмейрас» — «Фламенго», Кубок Либертадорес, финал

Кубок Либертадорес — 2025 . Финал
30 ноября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
Не начался
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: бывшие игроки РПЛ в погоне за главным титулом Южной Америки

Помните Бруно Фукса из ЦСКА? Ладно, он играл в РПЛ мало, это плохой пример. А что насчёт другого армейца Келлвена? Или Мурило из «Локомотива»? Вся троица поборется за великий трофей в составе «Палмейраса». Но и «Фламенго» есть чем ответить любителям российского футбола: там успешны Айртон Лукас (экс-«Спартак»), Гильермо Варела (экс-«Динамо») и Хорхе Карраскаль (экс-ЦСКА и «Динамо»). На чьей же стороне ваши симпатии?

Статистика Кубка Либертадорес
Ну и за будущими Эстевао тоже можно последить:
Затмил Ямаля и порвал «Барсу» в 18 лет. Почему Эстевао из «Челси» — удивительное явление
Затмил Ямаля и порвал «Барсу» в 18 лет. Почему Эстевао из «Челси» — удивительное явление

🏒 3:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Торонто Мэйпл Лифс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Мэттьюс забьёт первый гол после восстановления от травмы?

Капитан «Торонто» Остон Мэттьюс получил повреждение и пропустил пять матчей, выйдя на лёд только в матче с «Коламбусом». В следующей встрече с «Вашингтоном» американец отметился голевой передачей, уйдя от силового приёма Овечкина. «Питтсбург» одержал две победы подряд и уверенно идёт в зоне плей-офф. Одержат ли «пингвины» третью победу?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Российский вратарь отправился в АХЛ:
«Питтсбург» отправил российского вратаря Сергея Мурашова в АХЛ

🏀 4:00: «Милуоки Бакс» — «Бруклин Нетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Не начался
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Дёмин с каждым матчем всё лучше, чего ждать на этот раз?

В последнем матче регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией» Дёмин набрал 23 очка, девять подборов и пять передач, став самым результативным игроком во встрече. Егор во второй половине игры заручился уверенностью и тащил за собой «Бруклин». Правда, удастся ли «сетям» одолеть «Милуоки» во втором матче за два последних дня? К слову, ещё и Яннис Адетокунбо вернулся после травмы — будет интересно.

Статистика регулярного чемпионата НБА
Самый результативный матч Дёмина в НБА:
Егор Дёмин провёл выдающийся матч в НБА!
Видео
Егор Дёмин провёл выдающийся матч в НБА!

🏀 5:00: «Финикс Санз» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Не начался
Денвер Наггетс
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Йокич исправится?

Никола Йокич поражает своей стабильностью уже на протяжении нескольких лет. Джокер в последней игре с «Сан-Антонио» набрал 21 очко, девять подборов и 10 передач, но его четыре потери и пять фолов немного подпортили картину. К тому же «Денвер» уступил. На очереди игра с «Финиксом», который неожиданно для многих прыгнул выше головы на старте сезона. Удастся ли «Наггетс» одолеть «Санз» или мы снова станем свидетелями чуда от Букера и компании?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Что творится за пределами НБА?
Концовка — космос! В матче сборных игрок наколотил девять очков за девять секунд!
Видео
Концовка — космос! В матче сборных игрок наколотил девять очков за девять секунд!

🥇🎯 9:00: Биатлон, Кубок России, этап 1, гонки преследования, женщины и мужчины

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 1, Ханты-Мансийск
Женщины. 10 км. Гонка преследования
30 ноября 2025, воскресенье. 09:00 МСК
Не началось
Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 1, Ханты-Мансийск
Мужчины. 12.5 км. Гонка преследования
30 ноября 2025, воскресенье. 12:30 МСК
Не началось

Интрига: продолжат ли белорусы побеждать?

Мужской и женский спринты на старте КР уверенно остались за представителями Беларуси. Анна Сола и Антон Смольский победили, почти не оглядываясь на соперников. Они уверенно стреляют и так же здорово преодолевают дистанцию. Но в воскресенье им предстоит бороться уже в контактной дисциплине. Это, как мы знаем, уже совсем другой биатлон — более интригующий и нервный. А россияне, которые пока без золота на внутреннем турнире, уж точно захотят взять реванш в Хантах. Позволят ли им это сделать гости?

Статистика Кубка России по биатлону
Как прошли спринтерские гонки?
Белорусы опять победили на Кубке России! Кто-нибудь их остановит? Белорусы опять победили на Кубке России! Кто-нибудь их остановит?
Россиянки проиграли первую гонку биатлонного сезона. Лучше всех с морозом справилась Сола Россиянки проиграли первую гонку биатлонного сезона. Лучше всех с морозом справилась Сола

🥇🎿 10:30: Лыжные гонки, Кубок России, этап 1, классический стиль, 10 км, женщины и 15 км, мужчины

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 1, Кировск, Россия
Женщины. 10 км. Классический стиль
30 ноября 2025, воскресенье. 10:30 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 1, Кировск, Россия
Мужчины. 15 км. Классический стиль
30 ноября 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Не началось

Интрига: выйдет ли Большунов на старт после скандала?

Спринт в Кировске внезапно получился огненным не благодаря спортивным результатам, а из-за поведения трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. Он набросился на соперника после столкновения в гонке и нанёс ему травму. После гонки Большунов отказался извиняться. Но выйдет ли он на старт классики, особенно если пострадавший от его действий Александр Бакуров не примет участия в гонке?

Статистика Кубка России по лыжным гонкам
Что натворил Большунов?
Позорный поступок Большунова. Зачем он ударил соперника в спину после финиша?
Фото
Позорный поступок Большунова. Зачем он ударил соперника в спину после финиша?

🥇🎿 12:00: Лыжные гонки, Кубок мира, этап 1, масс-старты, свободный стиль, мужчины и женщины

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Рука, Финляндия
Мужчины. 20 км. Свободный стиль. Масс-старт
30 ноября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Рука, Финляндия
Женщины. 20 км. Свободный стиль. Масс-старт
30 ноября 2025, воскресенье. 13:45 МСК
Не началось

Интрига: Клебо увеличит свой отрыв в общем зачёте?

Йоханнес Клебо после поражения в классической разделке в Руке тут же отыгрался в классическом спринте и захватил лидерство в общем зачёте Кубка мира. Норвежский терминатор — главный фаворит и в масс-старте. В женской гонке, скорее всего, будет борьба между Джессикой Диггинс, Хейди Венг и шведками.

Статистика Кубка мира по лыжным гонкам
Норвежцы во главе с Клебо доминируют на Кубке мира:
Клебо выиграл спринт классическим стилем на Кубке мира в Руке, в топ-3 только норвежцы

⚽️ 14:00: «Краснодар» — «Крылья Советов», РПЛ, 17-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чем самарцы ответят за 0:6 в первом круге?

В контексте встреч этих команд сразу же приходит на ум тотальный разгром в первом круге: чемпион приехал в Самару и отгрузил шесть безответных мячей. Впрочем, есть и другой пример: весной «Краснодар» боролся за золото и всё равно не смог переиграть «Крылья» (1:1). За них забил Иван Олейников, и сейчас он тоже в полнейшем порядке. Возможно, получится повторить и исправиться за унизительные 0:6?

Турнирная таблица РПЛ
Помните Станислава Крицюка? Он завершил карьеру:
«Не мог уснуть на протяжении многих ночей». Драматичный путь Крицюка в футболе
«Не мог уснуть на протяжении многих ночей». Драматичный путь Крицюка в футболе

⚽️ 15:00: «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 13-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как и в любом матче «МЮ», всё непредсказуемо

«Манчестер Юнайтед» – уникальная команда. Вот вы отлетели из Кубка лиги от команды из футбольного подземелья, и разговоры об отставке Рубена Аморима усилились 100-кратно. Но потом дела наладились, даже случилась пятиматчевая серия без поражений. А затем – 0:1 с «Эвертоном», который практически всю игру бегал в меньшинстве. И чего же ждать от «МЮ» теперь? Совершенно неясно. Зато понятно наверняка – будет весело.

Турнирная таблица АПЛ
Красная была за стычку одноклубников, что вдвойне забавно:
Безумное удаление в АПЛ — ударил своего же в начале матча! Но «МЮ» проиграл и после такого
Безумное удаление в АПЛ — ударил своего же в начале матча! Но «МЮ» проиграл и после такого

🎦🥇🎯 16:00: Биатлон, Кубок мира, этап 1, одиночная смешанная эстафета

📺 Гонка с бесплатной видеотрансляцией

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Супермикст 6 + 7.5 км Эстафета
30 ноября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Не началось

Интрига: подтвердят ли статус сильнейшей команды шведы?

Зачёт смешанных эстафет в прошлом сезоне остался за биатлонистами из Швеции — они на девять очков опередили французов. В этом году Самуэльссону и команде предстоит подтверждать статус сильнейшей сборной на глазах у родных болельщиков. В Эстерсунде шведы просто обязаны побеждать.

Статистика Кубка мира по биатлону
Франция отдала Швеции зачёт смешанных эстафет?
Франция сенсационно упустила «Хрустальный глобус». Причём награду забрали не норвежцы
Франция сенсационно упустила «Хрустальный глобус». Причём награду забрали не норвежцы

⚽️ 16:30: «Ростов» — «Локомотив», РПЛ, 17-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: команды повторят яркость из первого круга?

В 6-м туре «Ростов» и «Локомотив» выдали один из самых, если не самый драматичный матч первого круга. Ростовчане шли на неудачной серии и находились в статусе явных аутсайдеров, тем не менее показали могучую силу воли: отыгрались сначала с 0:2, а затем – и с 2:3, оформив результативную ничью на 90+8-й минуте. Москвичи жаждут мести, тем более им нельзя упускать конкурентов в борьбе за золото.

Турнирная таблица РПЛ
Капитана «Локо» очень ждут в другом московском клубе:
Эксклюзив
Защитник ЦСКА Круговой: Баринов 100% усилил бы нашу команду

⚽️ 16:30: «Ахмат» — «Динамо» Москва, РПЛ, 17-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продлится ли неудачная серия Станислава Черчесова?

«Ахмат» уступил в четырёх турах кряду. Прежде у Станислава Черчесова никогда не было в РПЛ столь кошмарной серии. Продлится ли она? К этому есть предпосылки, поскольку «Динамо» потихоньку оживает после расставания с Валерием Карпиным. В октябре команды уже встречались, расписав красивые 2:2. Стоит ли ожидать множество голов и теперь? Хочется верить, что да. Как раз после того матча и началась чёрная полоса грозненцев.

Турнирная таблица РПЛ
Динамовцы перешагнули в Кубке «Зенит»:
«Зенит» доминировал, а забил лишь с пенальти. «Динамо» выкинуло соперника в Путь регионов
«Зенит» доминировал, а забил лишь с пенальти. «Динамо» выкинуло соперника в Путь регионов

🏒 17:00: «Ак Барс» — «Шанхайские Драконы», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Шанхайские Драконы
Шанхай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Шанхайские Драконы» проиграют четвёртый матч подряд?

«Шанхайские Драконы» ожидаемо попали в яму в ноябре месяце – команда Галлана больше проигрывает, а в последних трёх встречах пропустила 19 шайб. «Ак Барс» чувствует себя лучше, идёт на втором месте на Востоке, а прошлогодний лидер команды Артём Галимов в матче со СКА набрал три очка. «Драконам» стоит опасаться 95-го номера?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Защитник «Ак Барса» — о главном тренере СКА:
Карпухин — о Ларионове: мы с ним не знакомы, о чём с ним говорить?

⚽️ 17:05: «Вест Хэм Юнайтед» — «Ливерпуль», АПЛ, 13-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 17:05 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чемпион закопает себя ещё глубже?

В этом сезоне мерсисайдцы бьют все личные рекорды. Но совсем не те, какие им хотелось бы. Девять поражений в 12 последних матчах, в том числе 0:3 с «Кристал Пэлас», «Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест», а ещё 1:4 с ПСВ – и это после тотальной летней закупки. Теперь никто не удивится и неудаче во встрече с «Вест Хэмом», который к тому же набрал в трёх последних турах семь очков. Команда Арне Слота продолжит падение?

Турнирная таблица АПЛ
Что же делать со Слотом?
Хорошего решения по Слоту для «Ливерпуля» нет
Хорошего решения по Слоту для «Ливерпуля» нет

🥇🎯 18:40: Биатлон, Кубок мира, этап 1, смешанная эстафета

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
30 ноября 2025, воскресенье. 18:40 МСК
Не началось

Интрига: битва французов и норвежцев продолжается!

Классическая смешанная эстафета станет последней в череде командных гонок на старте сезона в Эстерсунде. Центральным сюжетом здесь остаётся сражение двух сильнейших сборных мира — Норвегии и Франции. По итогам прошлого сезона французы ощутимо вышли вперёд, а норвежцы не смогли подтянуть своих стреляющих лыжниц. Защитят ли «трёхцветные» статус фаворита и на этот раз? И возьмут ли они реванш за поражение в миксте первого этапа сезона-2024/2025? Тогда они уступили Норвегии всего 0,8 секунды на финише!

Статистика Кубка мира по биатлону
Франция и Норвегия лицом к лицу:
В новом сезоне в биатлоне продолжится супербитва Франция — Норвегия. Так кто сильнее?
В новом сезоне в биатлоне продолжится супербитва Франция — Норвегия. Так кто сильнее?

🏆🏎 19:00: Формула-1, этап 23, Гран-при Катара, гонка

💬 Гонка с текстовой трансляцией

Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Гонка (57 кругов, 308.611 км)
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Не началось

Интрига: определится ли чемпион досрочно?

Не исключено, что уже в воскресенье Формула-1 получит нового чемпиона мира в лице пилота «Макларена» Ландо Норриса. За две гонки до конца сезона британец опережает напарника по команде Оскара Пиастри на 22 очка, а пока ещё действующего обладателя титула Макса Ферстаппена – на 25. Попытаемся отбросить мелкие детали: если в воскресенье Норрис отыграет у Пиастри четыре очка и финиширует выше Ферстаппена, то станет чемпионом. Получится ли у Оскара и Макса сберечь интригу?

Положение в личном зачёте и Кубке конструкторов Ф-1
Расклад в чемпионате мира мог быть другим:
4 ошибки и проблемы Ферстаппена, без которых Макс уже лидировал бы в чемпионате мира
4 ошибки и проблемы Ферстаппена, без которых Макс уже лидировал бы в чемпионате мира

⚽️ 19:00: «Зенит» — «Рубин», РПЛ, 17-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: казанцы дадут бой без двух лидеров?

Угочукву Иву и, что даже важнее, Мирлинд Даку в Санкт-Петербурге не сыграют. Первый травмирован. Состояние второго тоже под вопросом, но он в любом случае бурно отпраздновал гол «Ахмату» и получил жёлтую, которая стала для него четвёртой. Казанцам будет тяжко без двух лидеров. А на «Зенит» ложится ещё бо́льшая ответственность: если экс-чемпионы потеряют очки, как в первом круге, оправданий останется меньше.

Турнирная таблица РПЛ
Даку не остался без критики:
Быстров — о жёлтой Даку: если бы у Бердыева так кто-то сделал, с базы бы месяц не вышел

⚽️ 19:30: «Челси» — «Арсенал», АПЛ, 13-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: самый статусный матч выходных

Именно «Челси» и «Арсенал» громче всех гремели среди недели в Лиге чемпионов. «Синие» вынесли вперёд ногами «Барселону» (3:0), а «канониры» совершенно по делу одолели монструозную и ранее не проигрывавшую «Баварию» (3:1). Ну и да, на данный момент это две лучшие команды АПЛ. Кто же победит в этой битве титанов? Если хозяева, то их отставание в таблице сократится до трёх очков. Тогда интрига закрутится с новой силой.

Турнирная таблица АПЛ
Коул Палмер наконец-то здоров!
Тренер «Челси» Мареска сообщил, что Палмер готов сыграть с «Арсеналом»

🏒 21:00: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Вашингтон» одержит четвёртую победу подряд?

«Вашингтон» в последних матчах сокрушает соперников, достаётся буквально всем. «Столичные» забросили восемь — «Монреалю», семь — «Эдмонтону». Александр Овечкин набирает очки в семи из последних восьми встреч — только разошедшаяся в последнее время «Тампа» смогла остановить Александра. Получится ли это у «Айлендерс»?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Последний гол Овечкина:
Овечкин не устаёт забивать! Положил с разворота и повторил ещё одно достижение Гретцки
Видео
Овечкин не устаёт забивать! Положил с разворота и повторил ещё одно достижение Гретцки

⚽️ 22:45: «Рома» — «Наполи», Серия А, 13-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Италия — Серия А . 13-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Рома
Рим
Не начался
Наполи
Неаполь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: битва внутри топ-3 Серии А

В Италии, пожалуй, самая ожесточённая гонка за золото. Просто в ней участвуют сразу семь команд! Даже «поплывший» на старте сезона «Ювентус». Лидирует пока «Рома», тем не менее действующий чемпион готов скинуть римлян с трона. «Наполи» не уступает им практически два года: две ничьих и поражение. Впрочем, данная статистика нарабатывалась до назначения Джан Пьеро Гасперини. Переиграет ли маэстро Антонио Конте?

Статистика Серии А
Команда Сеска Фабрегаса тоже в порядке:
Тренер «Комо» Сеск Фабрегас высказался о прогрессе клуба. Он не проигрывает 12 матчей

⚽️ 23:00: «Жирона» — «Реал» Мадрид, Примера, 14-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания — Примера . 14-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: мадридцам пора побеждать

Килиан Мбаппе оформил второй самый быстрый хет-трик в истории Лиги чемпионов (6 минут 42 секунды), за счёт чего «Реал» справился с «Олимпиакосом». Тем не менее в Ла Лиге у мадридцев дела не очень: две ничьих кряду, с «Райо Вальекано» (0:0) и «Эльче» (2:2), иначе не охарактеризуешь. Пора исправляться, тем более «Барселона» подобралась уже на расстояние одного очка. Хватит ли сил у команды Хаби Алонсо, чтобы обыграть нестабильную «Жирону» из зоны вылета?

Турнирная таблица Примеры
В Греции соперники выдали мощный обмен голами:
Гениальный матч Мбаппе — сделал покер! Но «Реал» умудрился пропустить три от аутсайдера ЛЧ
Видео
Гениальный матч Мбаппе — сделал покер! Но «Реал» умудрился пропустить три от аутсайдера ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

