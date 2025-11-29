Горячее 30 ноября: «Челси» — «Арсенал», «Рома» — «Наполи», финал Кубка Либертадорес, Овечкин в НХЛ, биатлон, лыжи и НБА! Следите с нами!

Топ-события воскресенья: игры «Краснодара» и «Зенита» в РПЛ, битва за титул в Ф-1 и хоккей

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 30 ноября в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏆⚽️ 00:00: «Палмейрас» — «Фламенго», Кубок Либертадорес, финал

Интрига: бывшие игроки РПЛ в погоне за главным титулом Южной Америки

Помните Бруно Фукса из ЦСКА? Ладно, он играл в РПЛ мало, это плохой пример. А что насчёт другого армейца Келлвена? Или Мурило из «Локомотива»? Вся троица поборется за великий трофей в составе «Палмейраса». Но и «Фламенго» есть чем ответить любителям российского футбола: там успешны Айртон Лукас (экс-«Спартак»), Гильермо Варела (экс-«Динамо») и Хорхе Карраскаль (экс-ЦСКА и «Динамо»). На чьей же стороне ваши симпатии?

🏒 3:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Торонто Мэйпл Лифс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 30 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Торонто Мэйпл Лифс Торонто Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Мэттьюс забьёт первый гол после восстановления от травмы?

Капитан «Торонто» Остон Мэттьюс получил повреждение и пропустил пять матчей, выйдя на лёд только в матче с «Коламбусом». В следующей встрече с «Вашингтоном» американец отметился голевой передачей, уйдя от силового приёма Овечкина. «Питтсбург» одержал две победы подряд и уверенно идёт в зоне плей-офф. Одержат ли «пингвины» третью победу?

Российский вратарь отправился в АХЛ: «Питтсбург» отправил российского вратаря Сергея Мурашова в АХЛ

🏀 4:00: «Милуоки Бакс» — «Бруклин Нетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 30 ноября 2025, воскресенье. 04:00 МСК Милуоки Бакс Милуоки Не начался Бруклин Нетс Нью-Йорк Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Дёмин с каждым матчем всё лучше, чего ждать на этот раз?

В последнем матче регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией» Дёмин набрал 23 очка, девять подборов и пять передач, став самым результативным игроком во встрече. Егор во второй половине игры заручился уверенностью и тащил за собой «Бруклин». Правда, удастся ли «сетям» одолеть «Милуоки» во втором матче за два последних дня? К слову, ещё и Яннис Адетокунбо вернулся после травмы — будет интересно.

🏀 5:00: «Финикс Санз» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 30 ноября 2025, воскресенье. 05:00 МСК Финикс Санз Финикс Не начался Денвер Наггетс Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Йокич исправится?

Никола Йокич поражает своей стабильностью уже на протяжении нескольких лет. Джокер в последней игре с «Сан-Антонио» набрал 21 очко, девять подборов и 10 передач, но его четыре потери и пять фолов немного подпортили картину. К тому же «Денвер» уступил. На очереди игра с «Финиксом», который неожиданно для многих прыгнул выше головы на старте сезона. Удастся ли «Наггетс» одолеть «Санз» или мы снова станем свидетелями чуда от Букера и компании?

🥇🎯 9:00: Биатлон, Кубок России, этап 1, гонки преследования, женщины и мужчины

Интрига: продолжат ли белорусы побеждать?

Мужской и женский спринты на старте КР уверенно остались за представителями Беларуси. Анна Сола и Антон Смольский победили, почти не оглядываясь на соперников. Они уверенно стреляют и так же здорово преодолевают дистанцию. Но в воскресенье им предстоит бороться уже в контактной дисциплине. Это, как мы знаем, уже совсем другой биатлон — более интригующий и нервный. А россияне, которые пока без золота на внутреннем турнире, уж точно захотят взять реванш в Хантах. Позволят ли им это сделать гости?

🥇🎿 10:30: Лыжные гонки, Кубок России, этап 1, классический стиль, 10 км, женщины и 15 км, мужчины

Интрига: выйдет ли Большунов на старт после скандала?

Спринт в Кировске внезапно получился огненным не благодаря спортивным результатам, а из-за поведения трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. Он набросился на соперника после столкновения в гонке и нанёс ему травму. После гонки Большунов отказался извиняться. Но выйдет ли он на старт классики, особенно если пострадавший от его действий Александр Бакуров не примет участия в гонке?

🥇🎿 12:00: Лыжные гонки, Кубок мира, этап 1, масс-старты, свободный стиль, мужчины и женщины

Интрига: Клебо увеличит свой отрыв в общем зачёте?

Йоханнес Клебо после поражения в классической разделке в Руке тут же отыгрался в классическом спринте и захватил лидерство в общем зачёте Кубка мира. Норвежский терминатор — главный фаворит и в масс-старте. В женской гонке, скорее всего, будет борьба между Джессикой Диггинс, Хейди Венг и шведками.

Норвежцы во главе с Клебо доминируют на Кубке мира: Клебо выиграл спринт классическим стилем на Кубке мира в Руке, в топ-3 только норвежцы

⚽️ 14:00: «Краснодар» — «Крылья Советов», РПЛ, 17-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: чем самарцы ответят за 0:6 в первом круге?

В контексте встреч этих команд сразу же приходит на ум тотальный разгром в первом круге: чемпион приехал в Самару и отгрузил шесть безответных мячей. Впрочем, есть и другой пример: весной «Краснодар» боролся за золото и всё равно не смог переиграть «Крылья» (1:1). За них забил Иван Олейников, и сейчас он тоже в полнейшем порядке. Возможно, получится повторить и исправиться за унизительные 0:6?

⚽️ 15:00: «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 13-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как и в любом матче «МЮ», всё непредсказуемо

«Манчестер Юнайтед» – уникальная команда. Вот вы отлетели из Кубка лиги от команды из футбольного подземелья, и разговоры об отставке Рубена Аморима усилились 100-кратно. Но потом дела наладились, даже случилась пятиматчевая серия без поражений. А затем – 0:1 с «Эвертоном», который практически всю игру бегал в меньшинстве. И чего же ждать от «МЮ» теперь? Совершенно неясно. Зато понятно наверняка – будет весело.

🎦🥇🎯 16:00: Биатлон, Кубок мира, этап 1, одиночная смешанная эстафета

📺 Гонка с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: подтвердят ли статус сильнейшей команды шведы?

Зачёт смешанных эстафет в прошлом сезоне остался за биатлонистами из Швеции — они на девять очков опередили французов. В этом году Самуэльссону и команде предстоит подтверждать статус сильнейшей сборной на глазах у родных болельщиков. В Эстерсунде шведы просто обязаны побеждать.

⚽️ 16:30: «Ростов» — «Локомотив», РПЛ, 17-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: команды повторят яркость из первого круга?

В 6-м туре «Ростов» и «Локомотив» выдали один из самых, если не самый драматичный матч первого круга. Ростовчане шли на неудачной серии и находились в статусе явных аутсайдеров, тем не менее показали могучую силу воли: отыгрались сначала с 0:2, а затем – и с 2:3, оформив результативную ничью на 90+8-й минуте. Москвичи жаждут мести, тем более им нельзя упускать конкурентов в борьбе за золото.

Капитана «Локо» очень ждут в другом московском клубе: Эксклюзив Защитник ЦСКА Круговой: Баринов 100% усилил бы нашу команду

⚽️ 16:30: «Ахмат» — «Динамо» Москва, РПЛ, 17-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: продлится ли неудачная серия Станислава Черчесова?

«Ахмат» уступил в четырёх турах кряду. Прежде у Станислава Черчесова никогда не было в РПЛ столь кошмарной серии. Продлится ли она? К этому есть предпосылки, поскольку «Динамо» потихоньку оживает после расставания с Валерием Карпиным. В октябре команды уже встречались, расписав красивые 2:2. Стоит ли ожидать множество голов и теперь? Хочется верить, что да. Как раз после того матча и началась чёрная полоса грозненцев.

🏒 17:00: «Ак Барс» — «Шанхайские Драконы», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Шанхайские Драконы Шанхай Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Шанхайские Драконы» проиграют четвёртый матч подряд?

«Шанхайские Драконы» ожидаемо попали в яму в ноябре месяце – команда Галлана больше проигрывает, а в последних трёх встречах пропустила 19 шайб. «Ак Барс» чувствует себя лучше, идёт на втором месте на Востоке, а прошлогодний лидер команды Артём Галимов в матче со СКА набрал три очка. «Драконам» стоит опасаться 95-го номера?

⚽️ 17:05: «Вест Хэм Юнайтед» — «Ливерпуль», АПЛ, 13-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: чемпион закопает себя ещё глубже?

В этом сезоне мерсисайдцы бьют все личные рекорды. Но совсем не те, какие им хотелось бы. Девять поражений в 12 последних матчах, в том числе 0:3 с «Кристал Пэлас», «Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест», а ещё 1:4 с ПСВ – и это после тотальной летней закупки. Теперь никто не удивится и неудаче во встрече с «Вест Хэмом», который к тому же набрал в трёх последних турах семь очков. Команда Арне Слота продолжит падение?

🥇🎯 18:40: Биатлон, Кубок мира, этап 1, смешанная эстафета

Интрига: битва французов и норвежцев продолжается!

Классическая смешанная эстафета станет последней в череде командных гонок на старте сезона в Эстерсунде. Центральным сюжетом здесь остаётся сражение двух сильнейших сборных мира — Норвегии и Франции. По итогам прошлого сезона французы ощутимо вышли вперёд, а норвежцы не смогли подтянуть своих стреляющих лыжниц. Защитят ли «трёхцветные» статус фаворита и на этот раз? И возьмут ли они реванш за поражение в миксте первого этапа сезона-2024/2025? Тогда они уступили Норвегии всего 0,8 секунды на финише!

🏆🏎 19:00: Формула-1, этап 23, Гран-при Катара, гонка

💬 Гонка с текстовой трансляцией

Интрига: определится ли чемпион досрочно?

Не исключено, что уже в воскресенье Формула-1 получит нового чемпиона мира в лице пилота «Макларена» Ландо Норриса. За две гонки до конца сезона британец опережает напарника по команде Оскара Пиастри на 22 очка, а пока ещё действующего обладателя титула Макса Ферстаппена – на 25. Попытаемся отбросить мелкие детали: если в воскресенье Норрис отыграет у Пиастри четыре очка и финиширует выше Ферстаппена, то станет чемпионом. Получится ли у Оскара и Макса сберечь интригу?

⚽️ 19:00: «Зенит» — «Рубин», РПЛ, 17-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: казанцы дадут бой без двух лидеров?

Угочукву Иву и, что даже важнее, Мирлинд Даку в Санкт-Петербурге не сыграют. Первый травмирован. Состояние второго тоже под вопросом, но он в любом случае бурно отпраздновал гол «Ахмату» и получил жёлтую, которая стала для него четвёртой. Казанцам будет тяжко без двух лидеров. А на «Зенит» ложится ещё бо́льшая ответственность: если экс-чемпионы потеряют очки, как в первом круге, оправданий останется меньше.

⚽️ 19:30: «Челси» — «Арсенал», АПЛ, 13-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: самый статусный матч выходных

Именно «Челси» и «Арсенал» громче всех гремели среди недели в Лиге чемпионов. «Синие» вынесли вперёд ногами «Барселону» (3:0), а «канониры» совершенно по делу одолели монструозную и ранее не проигрывавшую «Баварию» (3:1). Ну и да, на данный момент это две лучшие команды АПЛ. Кто же победит в этой битве титанов? Если хозяева, то их отставание в таблице сократится до трёх очков. Тогда интрига закрутится с новой силой.

🏒 21:00: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Вашингтон» одержит четвёртую победу подряд?

«Вашингтон» в последних матчах сокрушает соперников, достаётся буквально всем. «Столичные» забросили восемь — «Монреалю», семь — «Эдмонтону». Александр Овечкин набирает очки в семи из последних восьми встреч — только разошедшаяся в последнее время «Тампа» смогла остановить Александра. Получится ли это у «Айлендерс»?

⚽️ 22:45: «Рома» — «Наполи», Серия А, 13-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: битва внутри топ-3 Серии А

В Италии, пожалуй, самая ожесточённая гонка за золото. Просто в ней участвуют сразу семь команд! Даже «поплывший» на старте сезона «Ювентус». Лидирует пока «Рома», тем не менее действующий чемпион готов скинуть римлян с трона. «Наполи» не уступает им практически два года: две ничьих и поражение. Впрочем, данная статистика нарабатывалась до назначения Джан Пьеро Гасперини. Переиграет ли маэстро Антонио Конте?

Команда Сеска Фабрегаса тоже в порядке: Тренер «Комо» Сеск Фабрегас высказался о прогрессе клуба. Он не проигрывает 12 матчей

⚽️ 23:00: «Жирона» — «Реал» Мадрид, Примера, 14-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: мадридцам пора побеждать

Килиан Мбаппе оформил второй самый быстрый хет-трик в истории Лиги чемпионов (6 минут 42 секунды), за счёт чего «Реал» справился с «Олимпиакосом». Тем не менее в Ла Лиге у мадридцев дела не очень: две ничьих кряду, с «Райо Вальекано» (0:0) и «Эльче» (2:2), иначе не охарактеризуешь. Пора исправляться, тем более «Барселона» подобралась уже на расстояние одного очка. Хватит ли сил у команды Хаби Алонсо, чтобы обыграть нестабильную «Жирону» из зоны вылета?