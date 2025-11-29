Это снова не учебная тревога! У ЦСКА забил центральный нападающий! Видео

ЦСКА — лучшая домашняя команда Мир РПЛ: до 17-го тура у неё было семь побед и одна ничья при отсутствии поражений. И тут к ней в гости приехал «Оренбург», заставив серьёзно потрудиться. Но случилось настоящее чудо. Даже два — самострел соперника и гол центрального нападающего!

Фабио Челестини устал от плохого выступления форвардов и выпустил основу вообще без них — на острие действовал Матия Попович, заимевший такой опыт в молодёжке «Наполи». «Всем очевидно, что у наших нападающих сложности», — «прибил» тренер в предматчевом комментарии Алеррандро с Тамерланом Мусаевым. Ильдар Ахметзянов же вообще никак не поменял состав по сравнению с предыдущим туром, когда организовал нули с «Балтикой».

Поначалу армейцы вжимали низкий блок «Оренбурга», однако после чужого стартового натиска именно уральцы стали действовать заметно острее: к 23-й минуте заработали семь (!) угловых и нанесли шесть ударов, в том числе Ду Кейрос опасно замыкал прострел Фахда Муфи — Игорю Акинфееву пришлось потрудиться. Разнообразно атаковали не только в контрвыпадах, но и позиционно. Шикарно прессинговали и находили свободные зоны, дисциплинированно защищались и стремительно выбегали из обороны.

Футболисты ЦСКА явно не ждали такого давления и часто теряли мяч, вынуждая Акинфеева срывать голос. Хотя всё равно едва не использовали фирменное оружие с замыканием Дивеева — его кивок головой получился не слишком опасным. А больше у них в первом тайме отметить и нечего. 0,19 xG — таков армейский улов до перерыва. У гостей, если что, набралось 0,68 xG.

Фавориту повезло, что отдыхать отправились при 0:0 на табло. За всем этим великолепием с трибуны наблюдал Сейду Думбия — в его времена такого не было. 10:2 по ударам, 8:2 — по угловым: на это уныние уже не повлияло отсутствие забивных форвардов.

Любопытная деталь: после 16 туров армейцы с отрывом лидировали по голам в первых таймах: 17 против 13 у «Краснодара» и «Динамо». То есть наверняка останутся впереди и к следующим выходным. Возможно, и к весне тоже. И вот такой «привет» от Ахметзянова.

Дебютная замена внезапно случилась не у ЦСКА, а у «Оренбурга»: Алешандре Жезус сменил Гедеона Гузину. А забили всё равно армейцы! Им помог случайный отскок, тем не менее с 54-й по 56-ю минуту армейцы действительно прижали соперника.

Сначала Кирилл Глебов бил головой и сам же добивал с левой, а затем Попович изящным финтом убрал с пути Муфи и пальнул в дальний угол. Богдан Овсянников отразил мяч прямо в Данилу Хотулёва. Рикошет, автогол! Запустил эпизод, к слову, отбор Ивана Облякова у чужой штрафной.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Есть и плохая новость для ЦСКА — Матвей Лукин получил четвёртое предупреждение в чемпионате и пропустит важнейшую встречу с «Краснодаром».

«Оренбург» вполне мог отыграться. Особенную красоту выдал Муфи, ложным замахом одурачив Глебова и классной шведой громыхнув в перекладину. Однако и армейцы были не прочь укрепить преимущество. Овсянников, например, совершил два подряд спасения — от попыток Милана Гаича и Матвея Кисляка.

Зато у Мусаева всё получилось! Тамерлан вышел на 71-й минуте, а на 83-й пробежал по левому флангу, с переступами сместился вправо и прошил дальний угол! Ранее кто-либо из нападающих забивал за ЦСКА в РПЛ аж 9 августа — тот же Мусаев огорчил «Рубин» уже при 4:1.

В финале встречи Тамерлан ещё и едва не заработал пенальти. Или едва не отдал голевую. Вот настолько получилось запутанно. Мусаев столкнулся с Овсянниковым, упал, но успел проткнуть мяч правее. Кармо бил по пустым воротам. Судья Иван Абросимов зачем-то в тот момент свистнул, а потом оценил VAR и отменил 11-метровый.

По количеству ударов и ожидаемым голам «Оренбург» всё равно сохранил пусть и небольшое, но преимущество — 17:14, 1,19 xG на 1,07 xG. Тем не менее ЦСКА оказался эффективнее и временно стал лидером.