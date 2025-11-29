Скидки
Балтика — Спартак Москва. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Футбол Статьи

Барселона — Алавес — 3:1, обзор матча чемпионата Испании, 29 ноября 2025, голы: Пабло Ибаньес, Ламин Ямаль, Дани Ольмо, Ла Лига

Три удара за пять секунд! «Барса» смяла «Алавес» во втором тайме и обошла «Реал»
Григорий Телингатер
Отчёт «Барселона» — «Алавес» — 3:1
Аудио-версия:
Правда, пока что только на один день.

«Барселона» выдала ещё один весёлый матч. Причём команда Ханс-Дитера Флика умудрилась пропустить уже на первой минуте. Ибаньес добил мяч в пустые ворота после скидки Парады на 44-й секунде. Ключевое единоборство в этом эпизоде проиграл Берналь, который вышел в основе впервые за 15 месяцев. Гол получился тем более внезапным, что «Алавес» был 18-й командой Ла Лиги по забитым мячам в этом сезоне.

Испания — Примера . 14-й тур
29 ноября 2025, суббота. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 1
Алавес
Витория
0:1 Ибаньес – 1'     1:1 Ямаль – 8'     2:1 Ольмо – 26'     3:1 Ольмо – 90+3'    

Сразу после этого «Барселона» прилично насела на ворота гостей. Игра проходила преимущественно на половине поля «Алавеса». Он выдержал несколько волн атак, но на восьмой минуте мяч заметался по штрафной, и Ямаль вколотил его под штангу.

В середине первого тайма случился, пожалуй, ключевой момент встречи. Каталонцы допустили опасный момент, само собой, после паса сквозь их высокую линию обороны. Это привело к тому, что в какой-то момент вратарь «Барселоны» уже был фактически отыгран – лежал на газоне, однако всё-таки дотянулся рукой до удара с нескольких метров и спас команду. Счёт вместо 1:2 через мгновение превратился в 2:1. Хозяева расчертили комбинацию, Рафинья скатил Ольмо, и тот без проблем расстрелял ворота.

Дани Ольмо

Дани Ольмо

Фото: Rico Brouwer/Getty Images

Затем случился интересный эпизод. На 30-й минуте Ямаль упал в штрафной. С одной камеры это выглядело как железный пенальти, а с другой – нет. VAR не стал вмешиваться в игру. Она, кстати, в какой-то момент оказалась напряжённой для «Барсы». Особенно когда пришлось действовать без Эрика Гарсии, который получил по лицу, и ему потребовалась помощь врачей.

Самый красивый эпизод матча случился на 44-й минуте. Ямаль изящно обвёл вратаря, однако бить пришлось правой – вингер попал в штангу. Правда, затем уже и у «Алавеса» появилась отличная возможность – Бое из убойной позиции промахнулся.

Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Фото: Javier Borrego/Getty Images

Второй тайм получился уже не таким событийным, но преимущество «Барселоны» уже не вызывало сомнений. И по моментам, и по владению (76,6%) – в том числе благодаря выходу Педри. «Алавес» после перерыва ни разу не пробил в створ, а «Барса» куражилась. Редко такое увидишь, чтобы команда нанесла три удара по воротам за пять секунд. А тут у «Барселоны» это сделал вообще один человек – Ямаль.

Хотя более удобный момент упустил Ольмо на 71-й минуте после прострела Кунде на второй темп атаки. Испанский полузащитник плохо пробил примерно с точки пенальти, но дубль всё-таки оформил, выйдя один на один в компенсированное время. 3:1 – каталонцы запрыгивают на первую строчку. «Реал» отстаёт на два очка, но у него матч в запасе (завтра с «Жироной»).

У звезды «Барселоны» уже в 18 лет куча спонсоров:
Сколько и на чём зарабатывает Ямаль. На доход юной звезды повлияли Месси и агент Роналду
