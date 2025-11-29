Три удара за пять секунд! «Барса» смяла «Алавес» во втором тайме и обошла «Реал»

Правда, пока что только на один день.

«Барселона» выдала ещё один весёлый матч. Причём команда Ханс-Дитера Флика умудрилась пропустить уже на первой минуте. Ибаньес добил мяч в пустые ворота после скидки Парады на 44-й секунде. Ключевое единоборство в этом эпизоде проиграл Берналь, который вышел в основе впервые за 15 месяцев. Гол получился тем более внезапным, что «Алавес» был 18-й командой Ла Лиги по забитым мячам в этом сезоне.

Сразу после этого «Барселона» прилично насела на ворота гостей. Игра проходила преимущественно на половине поля «Алавеса». Он выдержал несколько волн атак, но на восьмой минуте мяч заметался по штрафной, и Ямаль вколотил его под штангу.

В середине первого тайма случился, пожалуй, ключевой момент встречи. Каталонцы допустили опасный момент, само собой, после паса сквозь их высокую линию обороны. Это привело к тому, что в какой-то момент вратарь «Барселоны» уже был фактически отыгран – лежал на газоне, однако всё-таки дотянулся рукой до удара с нескольких метров и спас команду. Счёт вместо 1:2 через мгновение превратился в 2:1. Хозяева расчертили комбинацию, Рафинья скатил Ольмо, и тот без проблем расстрелял ворота.

Дани Ольмо Фото: Rico Brouwer/Getty Images

Затем случился интересный эпизод. На 30-й минуте Ямаль упал в штрафной. С одной камеры это выглядело как железный пенальти, а с другой – нет. VAR не стал вмешиваться в игру. Она, кстати, в какой-то момент оказалась напряжённой для «Барсы». Особенно когда пришлось действовать без Эрика Гарсии, который получил по лицу, и ему потребовалась помощь врачей.

Самый красивый эпизод матча случился на 44-й минуте. Ямаль изящно обвёл вратаря, однако бить пришлось правой – вингер попал в штангу. Правда, затем уже и у «Алавеса» появилась отличная возможность – Бое из убойной позиции промахнулся.

Роберт Левандовски Фото: Javier Borrego/Getty Images

Второй тайм получился уже не таким событийным, но преимущество «Барселоны» уже не вызывало сомнений. И по моментам, и по владению (76,6%) – в том числе благодаря выходу Педри. «Алавес» после перерыва ни разу не пробил в створ, а «Барса» куражилась. Редко такое увидишь, чтобы команда нанесла три удара по воротам за пять секунд. А тут у «Барселоны» это сделал вообще один человек – Ямаль.

Хотя более удобный момент упустил Ольмо на 71-й минуте после прострела Кунде на второй темп атаки. Испанский полузащитник плохо пробил примерно с точки пенальти, но дубль всё-таки оформил, выйдя один на один в компенсированное время. 3:1 – каталонцы запрыгивают на первую строчку. «Реал» отстаёт на два очка, но у него матч в запасе (завтра с «Жироной»).