Олимпик Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Статьи

Монако — ПСЖ — 1:0, видео обзор матча 14-го тура Лиги 1, гол Минамино, голевая передача Головина, статистика, 29 ноября 2025

Гениальный Головин! Ассистом прибил «ПСЖ» и забрал для «Монако» победу. Видео
Константин Кринский
Отчёт «Монако» — «ПСЖ» — 1:0
Аудио-версия:
Комментарии
Последние 10 минут монегаски держались в меньшинстве. И выстояли.

В центральном матче 14-го тура Лиги 1 «Монако» встречался с «ПСЖ». Очной встречи Александра Головина с Матвеем Сафоновым не получилось, но российский след в игре всё равно остался весьма заметным. И даже можно сказать – определяющим.

Франция — Лига 1 . 14-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
1 : 0
ПСЖ
Париж
1:0 Минамино – 68'    
Удаления: Керер – 80' / нет

«Монако» после хорошего старта сезона свалился в середину таблицы чемпионата Франции и отставал от лидирующего «ПСЖ» на 10 очков. А потому и фаворит был понятен ещё до стартового свистка. Однако сложилось всё совсем не так.

По статистике именно монегаски контролировали игру, больше атаковали, меньше фолили и чаще владели инициативой. В первом тайме даже забили, но судья отменил гол. Возможно, это было связано с тем, что в атаке у парижан играли Ли Кан Ин, Сенни Маюлу, а в тройку нападения к Хвиче Кварацхелии добавился Усман Дембеле лишь ближе к середине второго тайма.

Александр Головин Подробнее

А кто делал игру у хозяев? Помимо Магнеса Аклиуша и Фоларина Балогуна, это, конечно же, Александр Головин и Такуми Минамино. Именно последние двое и придумали единственный и победный гол на 69-й минуте. Россиянин получил мяч на скорости слева, заметил подключение японца в штрафную и зряче аккуратно и мягко набросил ему под удар. Минамино сначала обработал, а потом ткнул в дальний угол.

Права на трансляции Лиги 1 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Очень важные три очка для «Монако», они вернули команду в еврокубковую зону. Для «ПСЖ» потеря может стать критичной: по итогам тура чемпион рискует опуститься на третью строчку, если свои матчи выиграют «Марсель» и «Ланс».

Вот как сейчас выглядит таблица Лиги 1
Комментарии
Новости. Футбол
