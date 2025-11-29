Скидки
Олимпик Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Балтика — Спартак — 1:0, обзор матча РПЛ, видео, гол: Титков, удаление Манелова, 29 ноября 2025 года, чемпионат России, таблица

«Балтика» героически приговорила «Спартак»! Вдесятером и с удалением Талалаева! Видео
Анатолий Романов
Отчёт «Балтика» — «Спартак» — 1:0
Аудио-версия:
Комментарии
Бевеев снова гениально выбросил аут, а тренер красно-белых Романов удивил новыми ролями Литвинова и Жедсона.

«Спартак» потерпел первое поражение под руководством Вадима Романова. «Балтика» победила москвичей в Калининграде, проведя бо́льшую часть матча вдесятером, и теперь опережает красно-белых на четыре очка.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'    
Удаления: Манелов – 30' / нет

И. о. главного тренера «Спартака» удивил составом в Калининграде, сыграв без штатных нападающих. Угальде был дисквалифицирован, Гарсия, видимо, не готов после травмы, а Заболотный – и без неё. Зато Романов выпустил ещё одного номинального центрального защитника Литвинова. Казалось, красно-белые отзеркаливают схему соперника. «Спартак» подстраивается под «Балтику» – когда такое было?! Но когда началась игра, стало понятно, что Руслан занял позицию опорника. При этом смещался правее, чтобы страховать зону Денисова.

Тем не менее Романов сделал всё, чтобы нейтрализовать сильные стороны «Балтики», не проиграть центр поля – борьбу и подборы. Максимально насытил среднюю линию. У красно-белых не было не только центрфорварда, а даже «ложной девятки». На острие по ситуации выдвигались то Жедсон, то Барко, между правым флангом и штрафной барражировал Солари. В дебюте встречи «Спартак» остудил «Балтику» серией стандартов, которые завершали ударами Джику и Жедсон.

Ираклий Манелов Подробнее

А дальше главным действующим лицом стал судья Левников. По истечении четверти часа игры Саусь упал в штрафной «Спартака», опередив зазевавшегося на подборе Маркиньоса. На первый взгляд это был пенальти. Складывалось впечатление, что бразилец подбил правого латераля хозяев. Но петербургский рефери не назначил 11-метровый, и повтор навёл на мысль, что, возможно, он прав. VAR согласился с главным – Саусь упал сам. Ещё через 15 минут Левников удалил Манелова, который жёстко въехал в голень Литвинову. Трибуны, разумеется «взорвались», будучи уверенными в том, что их «Балтику» засуживают. Тем более болельщиков завёл Андрей Талалаев: тренер также нарвался на удаление за свои эмоции и некрасивый жест.

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов поддержал решения бригады Левникова, разобрав для «Чемпионата» эти эпизоды:

«По эпизоду с Саусем и Маркиньосом в штрафной «Спартака» у меня вопросы не к судьям, а к режиссёру трансляции и повторам. Невозможно понять, почему упал Саусь. По тем повторам, что нам показали – это не пенальти. Там непонятно, был ли контакт, а если был – насколько он серьёзный. В таком случае повода не доверять Левникову, который продолжил игру и показал это жестом, и Кукуяну, который работает на VAR, у нас нет. Что касается удаления Манелова, то тут никаких вопросов. Есть фаза полёта, мяча рядом уже нет. И вместо того, чтобы убрать ногу (а Манелов успевал её убрать), он летит шипами в колено Литвинова. Прямая красная за серьёзное нарушение правил игры».

«Балтика» осталась в меньшинстве – и игра поменялась. Калининградцы уже думали, как удержать нулевую ничью. Тем более хозяева потеряли ещё игравшего с травмой бомбардира Хиля. Однако оборонялась в первом тайме команда Талалаева без самого Талалаева (если не считать его сына и ассистента Андрея) почти безупречно. Когда команды уходили на перерыв, статистика ударов в створ была красноречивой – 0:0. При 0,45 у красно-белых по xG.

«Спартаку» всё-таки не хватало «наконечника». Напрашивалось появление нападающего после перерыва, вот только Романов не спешил с заменами. Красно-белые мощно давили в позиционном наступлении, но едва не забили в переходной фазе. Защитник Филин допустил чудовищную ошибку, покатив мяч назад, – сделал пас Жедсону под выход один на один. Португалец обыграл выскочившего за пределы штрафной голкипера Бориско и пробил низом. «Балтику» героически спас от пропущенного гола доработавший эпизод до конца Бевеев. Защитник сборной России выбил катившийся в пустые ворота мяч.

В этих обстоятельствах каждый подход «Балтики» к штрафной «Спартака» был на вес золота для калининградцев. На исходе часа матча хозяева заработали аут справа у штрафной красно-белых – и забили! Классический гол команды Талалаева. Бевеев, как обычно, далеко запустил мяч, рослый Беликов выиграл воздух и сбросил его на Титкова, а тот пробил в касание. Поразительно, что спартаковцы оказались не готовы к тому, к чему должны быть готовы соперники «Балтики» в первую очередь. Не контролировали на подборе игрока, который ждал скидки.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Николай Титков Подробнее

Тренер «Спартака» сделал первую замену лишь на 75-й минуте, когда Литвинов уступил место на поле Заболотному. «Спартак», пропустив, некоторое время приходил в себя после и до этой перестановки создал всего один голевой момент. Андраде лишил гола как раз Литвинова. Колумбиец подставил голову под мяч, который, возможно, не отразил бы и Бориско.

В концовке давление «Спартака» достигло максимума. «Балтика» отбивалась от позиционных атак команды Романова, с трудом отодвигала игру от собственной штрафной. Впрочем, здорово закрывала створ. Красно-белые вымучивали опасные моменты. Заболотный по-настоящему показал себя разве что в эпизоде, когда пробил головой выше цели после кросса слева. В итоге «Спартак» нанёс в два раза больше ударов – 19:9 (в створ – 5:3), однако по xG наиграл всего на 1,55 гола против 0,64 у хозяев.

Как же хороша эта «Балтика»! Калининград не перестаёт удивлять.

Таблица РПЛ. «Балтика» возвращается в топ-4
Комментарии
