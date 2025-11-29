«Выжигать калёным железом такое поведение». Скандальная красная Талалаеву со «Спартаком»

Разобрали и удаление тренера, и другие спорные моменты. Хотя «Балтика» победила и без своего босса на скамейке.

Матч 17-го тура Мир РПЛ между «Балтикой» и «Спартаком» выдался огненным уже в первые полчаса игры. А ведь на тот момент команды даже ни разу не забили.

Перед встречей с красно-белыми Андрей Талалаев вспомнил Иммануила Канта, отвечая в эфире «Матч ТВ» на вопрос, как «Балтике» обыграть «Спартак»:

Андрей Талалаев главный тренер «Балтики» «Я бы не стал рассматривать этот матч как тактическую дуэль. Как сказал наш земляк Иммануил Кант: «Дисциплина — это не ограничение свободы, это отсечение всего ненужного». Чтобы обыграть сегодняшний «Спартак», только дисциплинированной игры будет мало. Мы умеем играть в футбол, но, чтобы обыграть такие команды, которые на ходу, нам нужно, чтобы что‑то лишнее добавили. Должен быть на поле креатив. Адаптация к тому, что нам предложит «Спартак», — тоже признак мастерства».



В первые полчаса о дисциплине действительно говорить не пришлось. Команды много фолили, били друг друга по ногам, огрызались. Хотя и моменты были. Однако нерв матча чувствовался сразу.

По-настоящему страсти разгорелись, когда Владислав Саусь ворвался в штрафную «Спартака» и рухнул там на газон, соприкоснувшись с Маркиньосом. VAR момент посмотрел – нет пенальти.

Арбитр Игорь Федотов в деталях объяснил, почему это не пенальти:

Игорь Федотов бывший арбитр РПЛ «По эпизоду с Саусем и Маркиньосом в штрафной «Спартака» у меня вопросы не к судьям, а к режиссеру трансляции и повторам. По тем трём, что нам показали, невозможно понять, почему упал Саусь. По тем повторам, что нам показали — это не пенальти. Там непонятно, был ли контакт, а если был — насколько он серьёзный. В таком случае повода не доверять Левникову, который продолжил игру и показал это жестом, и Кукуяном, который работает на VAR, у нас нет».



Момент страшно завёл Талалаева. Он носился по штрафной площади и что-то кричал в камеру, которая стала всё чаще и чаще его выхватывать.

На 30-й минуте случился второй эпизод – Ираклий Манелов прямой ногой срубил Руслана Литвинова, за что получил прямую красную карточку. Видеоассистенты момент проверили и согласились с Кириллом Левниковым.

Игорь Федотов бывший арбитр РПЛ «Что касается удаления Манелова, то тут никаких вопросов. Есть фаза полёта, мяча рядом уже нет, и вместо того, чтобы убрать ногу (а Манелов успевал её убрать), он летит шипами в колено Литвинова. Прямая красная за серьёзное нарушение правил игры».



Талалаев вспыхнул снова и уже что-то сказал в адрес арбитра. Тот показал ему жёлтую, а после этого продемонстрировал жест, так скажем, Романа Широкова. Прямо в камеру. Этого ему не простили и моментально удалили.

Андрей Талалаев Фото: Кадры трансляции

«По повторам мы видим, что сначала Талалаев шёл к первому ассистенту, что-то высказывал, поднимал куртку, – объясняет эпизод Федотов. – А дальше, главное – Талалаев рукой ударил об руку. По сути, на языке жестов – он арбитра послал и послал в далёкое эротическое путешествие. Но для разбирательств на КДК нужны будут другие повторы, будут смотреть записи в протоколе. Скорее всего, удалить его решил Танашев. И такое поведение, как у Талалаева, надо выжигать калёным железом. Это недопустимо. Левников с Танашевым тут это и сделали, молодцы.

И ещё: судьям не надо пожимать руки тренерам. Это обман. В департаменте верят в добро – не надо. Тренеры и футболисты судей ненавидят, – жёстко резюмировал Федотов.

Таким образом, «Балтика» осталась в меньшинстве не только на поле, но и на бровке. Больше чем на тайм! Однако это вырвать победу и оторваться от «Спартака» в таблице ей не помешало!