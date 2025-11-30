Скидки
Палмейрас – Фламенго – 0:1, обзор матча, статистика, гол: Данило, 30 ноября 2025 года, финал Кубка Либертадорес

«Фламенго» – чемпион Южной Америки! Кубок Либертадорес помогли взять экс-легионеры РПЛ
Анатолий Романов
Отчёт Палмейрас – Фламенго – 0:1
Карраскаль и Варела поучаствовали в победе над «Палмейрасом».

«Фламенго» – лучшая команда Южной Америки! В финале Кубка Либертадорес в Лиме коллектив из Рио-де-Жанейро победил «Палмейрас».

Кубок Либертадорес — 2025 . Финал
30 ноября 2025, воскресенье. 00:15 МСК
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
Окончен
0 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
0:1 Данило – 67'    

Второй год подряд и в пятый раз за последние шесть лет в решающей битве за Кубок Либертадорес встретились два клуба из Бразилии. В декабре 2024-го «Ботафого» с будущим игроком «Зенита» Луисом Энрике победил команду бывшей зенитовской звезды Халка – «Атлетико Минейро» (3:1) – несмотря на то, что уже на второй минуте остался вдесятером. Героем того финала стал как раз Луис Энрике, забивший гол и заработавший пенальти, благодаря чему получил награду лучшему футболисту года в Южной Америке и предложение из Санкт-Петербурга.

У «Фламенго» и «Палмейраса», которые ранее по три раза брали Кубок Либертадорес, тоже есть в составе экс-легионеры из РПЛ. В заявке клуба из Рио – Айртон («Спартак»), Пабло («Локомотив»), Варела (московское «Динамо») и Карраскаль (московское «Динамо» и ЦСКА). За команду из Сан-Паулу выступают Мурило («Локомотив»), Бруно Фукс и Келлвен (оба – ЦСКА). В финальном матче место в основе «Фламенго» получили только Варела с Карраскалем, а вот у «Палмейраса» в стартовый состав попали все трое.

Кстати, эти команды рубятся за золото и в чемпионате Бразилии. За два тура до финиша лидер «Фламенго» опережает идущий вторым «Палмейрас» на пять очков. Так что «Фла» мог оставить своего конкурента сразу без двух трофеев за неделю.

Подробнее об экс-игроках РПЛ в финале Кубка Либертадорес – тут:
С первых минут матча «Фламенго» забрал мяч, а «Палмейрас» играл ярко выраженным «вторым номером». При этом команда португальского тренера Абела Феррейры перекрывала центр и заставляла соперника перепасовываться на собственной половине поля, либо искать варианты на флангах. Прежде всего, на правом, где вообще оставляли свободным Варелу. Уругваец мог разгонять атаки, и в стартовые 15 минут пару опасных выпадов «Фламенго» организовал за счёт мощных рывков вперёд правого защитника. Верный шанс загубил нападающий Бруно Энрике.

Хорхе Карраскаль Подробнее

Эпизодически у «Палмейраса» случались странные провалы – либо разрывы между линиями, либо большие дыры в обороне при перестроениях. Однажды Карраскаль отыскал свободное пространство и на дриблинге протащил мяч к штрафной соперника. Но команда Феррейры кое-как отбилась. Сам «Палмейрас» свой первый удар нанёс только в середине тайма. Эта атака началась с потери в центре заигрывавшегося Карраскаля (правда, в том случае на колумбийце, похоже, сфолили), а завершилась кроссом Келлвена и выигранным «зелёными» воздухом. Экс-форвард «Барселоны» Витор Роке промахнулся. Он, к слову, был отрезан от партнёров. За 45 минут совершил всего 10 касаний и отдал один пас.

Бруно Фукс Подробнее

В целом игре недоставало интенсивности. Такими скоростями не удивишь и РПЛ, чего уж сравнивать с топ-лигами? Зато были свойственные южноамериканскому футболу эмоции. Суровых стыков хватало. Опорник «Фламенго» Пульгар вполне мог заработать красную карточку за умышленный удар в голень Фуксу после фола со стороны самого экс-армейца на одноклубнике чилийца. Бруно показательно долго лежать на газоне – судья ограничился только предупреждением. Хотелось видеть больше нестандартных действий, голевых моментов. Тем не менее до перерыва «Фламенго» и «Палмейрас» ни разу не пробили в створ, а команда Феррейры совершила лишь одно касание в чужой штрафной.

Хоакин Пикерес и Хорхе Карраскаль

Хоакин Пикерес и Хорхе Карраскаль

Фото: Hector Vivas/Getty Images

После перерыва «Палмейрас» и «Фламенго» ехали по тем же рельсам. Команда экс-защитника «Челси» и «Атлетико» Филипе Луиса даже увеличила процент владения, а вот скорости оставались средними. Напряжение у ворот Карлоса Мигела, подменяющего травмированного голкипера сборной Бразилии Вевертона, продолжали создавать экс-легионеры РПЛ. Например, Варела с Карраскалем вскрыли правый фланг за счёт хорошего взаимодействия, но «Палмейрас» избежал худшего благодаря Келлвену. Потом Мурило на ровном месте подарил мяч противнику у собственной штрафной – «Фламенго» чудом не забил.

В общем, если кто и заслужил гол, то это лидер чемпионата Бразилии. В середине второго тайма «Фламенго» и забил, реализовав стандарт. После подачи углового с правого фланга игроки «Палмейраса» позволили Данило разбежаться и мощно выпрыгнуть на мяч. Экс-защитник «Ювентуса», «Манчестер Сити» и «Реала» неотразимо пробил головой. Фукс стоял перед Данило как благодарный зритель, остальные действовали не лучше.

Данило Луис да Силва Подробнее

Только при счёте 0:1 «Палмейрас» пошёл крупными силами вперёд. Игра раскрылась – стала зрелищной. Феррейра разменял одного из трёх центральных защитников на дополнительную фигуру в группе атаки. Команда из Сан-Паулу продемонстрировала, что тоже любит и умеет контролировать мяч: один момент у ворот «Фла», второй, третий…

Эти моменты были острыми, но не из тех, которые называют стопроцентными. А вот на 89-й минуте Витор Роке промазал из убойной позиции – бил без помех фактически с линии вратарской! Тогда показатель xG у «Палмейраса» достиг единицы при нуле ударов в створ. Тут «Фламенго» повезло. Других шансов «Палмейрасу» команда из Рио не дала, а сама в компенсированное время едва не забила ещё – Эвертон со штрафного зарядил в штангу.

