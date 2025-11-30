«Фламенго» – чемпион Южной Америки! Кубок Либертадорес помогли взять экс-легионеры РПЛ

«Фламенго» – лучшая команда Южной Америки! В финале Кубка Либертадорес в Лиме коллектив из Рио-де-Жанейро победил «Палмейрас».

Второй год подряд и в пятый раз за последние шесть лет в решающей битве за Кубок Либертадорес встретились два клуба из Бразилии. В декабре 2024-го «Ботафого» с будущим игроком «Зенита» Луисом Энрике победил команду бывшей зенитовской звезды Халка – «Атлетико Минейро» (3:1) – несмотря на то, что уже на второй минуте остался вдесятером. Героем того финала стал как раз Луис Энрике, забивший гол и заработавший пенальти, благодаря чему получил награду лучшему футболисту года в Южной Америке и предложение из Санкт-Петербурга.

У «Фламенго» и «Палмейраса», которые ранее по три раза брали Кубок Либертадорес, тоже есть в составе экс-легионеры из РПЛ. В заявке клуба из Рио – Айртон («Спартак»), Пабло («Локомотив»), Варела (московское «Динамо») и Карраскаль (московское «Динамо» и ЦСКА). За команду из Сан-Паулу выступают Мурило («Локомотив»), Бруно Фукс и Келлвен (оба – ЦСКА). В финальном матче место в основе «Фламенго» получили только Варела с Карраскалем, а вот у «Палмейраса» в стартовый состав попали все трое.

Кстати, эти команды рубятся за золото и в чемпионате Бразилии. За два тура до финиша лидер «Фламенго» опережает идущий вторым «Палмейрас» на пять очков. Так что «Фла» мог оставить своего конкурента сразу без двух трофеев за неделю.

С первых минут матча «Фламенго» забрал мяч, а «Палмейрас» играл ярко выраженным «вторым номером». При этом команда португальского тренера Абела Феррейры перекрывала центр и заставляла соперника перепасовываться на собственной половине поля, либо искать варианты на флангах. Прежде всего, на правом, где вообще оставляли свободным Варелу. Уругваец мог разгонять атаки, и в стартовые 15 минут пару опасных выпадов «Фламенго» организовал за счёт мощных рывков вперёд правого защитника. Верный шанс загубил нападающий Бруно Энрике.

Эпизодически у «Палмейраса» случались странные провалы – либо разрывы между линиями, либо большие дыры в обороне при перестроениях. Однажды Карраскаль отыскал свободное пространство и на дриблинге протащил мяч к штрафной соперника. Но команда Феррейры кое-как отбилась. Сам «Палмейрас» свой первый удар нанёс только в середине тайма. Эта атака началась с потери в центре заигрывавшегося Карраскаля (правда, в том случае на колумбийце, похоже, сфолили), а завершилась кроссом Келлвена и выигранным «зелёными» воздухом. Экс-форвард «Барселоны» Витор Роке промахнулся. Он, к слову, был отрезан от партнёров. За 45 минут совершил всего 10 касаний и отдал один пас.

В целом игре недоставало интенсивности. Такими скоростями не удивишь и РПЛ, чего уж сравнивать с топ-лигами? Зато были свойственные южноамериканскому футболу эмоции. Суровых стыков хватало. Опорник «Фламенго» Пульгар вполне мог заработать красную карточку за умышленный удар в голень Фуксу после фола со стороны самого экс-армейца на одноклубнике чилийца. Бруно показательно долго лежать на газоне – судья ограничился только предупреждением. Хотелось видеть больше нестандартных действий, голевых моментов. Тем не менее до перерыва «Фламенго» и «Палмейрас» ни разу не пробили в створ, а команда Феррейры совершила лишь одно касание в чужой штрафной.

Хоакин Пикерес и Хорхе Карраскаль Фото: Hector Vivas/Getty Images

После перерыва «Палмейрас» и «Фламенго» ехали по тем же рельсам. Команда экс-защитника «Челси» и «Атлетико» Филипе Луиса даже увеличила процент владения, а вот скорости оставались средними. Напряжение у ворот Карлоса Мигела, подменяющего травмированного голкипера сборной Бразилии Вевертона, продолжали создавать экс-легионеры РПЛ. Например, Варела с Карраскалем вскрыли правый фланг за счёт хорошего взаимодействия, но «Палмейрас» избежал худшего благодаря Келлвену. Потом Мурило на ровном месте подарил мяч противнику у собственной штрафной – «Фламенго» чудом не забил.

В общем, если кто и заслужил гол, то это лидер чемпионата Бразилии. В середине второго тайма «Фламенго» и забил, реализовав стандарт. После подачи углового с правого фланга игроки «Палмейраса» позволили Данило разбежаться и мощно выпрыгнуть на мяч. Экс-защитник «Ювентуса», «Манчестер Сити» и «Реала» неотразимо пробил головой. Фукс стоял перед Данило как благодарный зритель, остальные действовали не лучше.

Только при счёте 0:1 «Палмейрас» пошёл крупными силами вперёд. Игра раскрылась – стала зрелищной. Феррейра разменял одного из трёх центральных защитников на дополнительную фигуру в группе атаки. Команда из Сан-Паулу продемонстрировала, что тоже любит и умеет контролировать мяч: один момент у ворот «Фла», второй, третий…

Эти моменты были острыми, но не из тех, которые называют стопроцентными. А вот на 89-й минуте Витор Роке промазал из убойной позиции – бил без помех фактически с линии вратарской! Тогда показатель xG у «Палмейраса» достиг единицы при нуле ударов в створ. Тут «Фламенго» повезло. Других шансов «Палмейрасу» команда из Рио не дала, а сама в компенсированное время едва не забила ещё – Эвертон со штрафного зарядил в штангу.