Топ-матчи понедельника: российский футбол, ЦСКА — «Салават Юлаев» и баскетбол

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 1 декабря в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 1:00: «Каролина Харрикейнз» — «Калгари Флэймз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 01 декабря 2025, понедельник. 01:00 МСК Каролина Харрикейнз Роли Не начался Калгари Флэймз Калгари Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: окажут ли аутсайдеры сопротивление?

«Калгари» полностью провалил старт сезона НХЛ и до сих пор остаётся одной из самых малорезультативных команд лиги. Однако в последних матчах «огоньки» чуть оттолкнулись ото дна и одержали четыре победы в пяти играх. А вот «Каролина» остаётся постоянным фаворитом лиги все последние годы, прямо сейчас идёт на втором месте дивизиона и особенно опасна дома, где тренеры получают возможность использовать фирменные наложения звеньев.

🏀 3:00: «Миннесота Тимбервулвз» — «Сан-Антонио Спёрс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «волков» продолжит штормить?

«Миннесота» второй сезон кряду не особо берёт во внимание важность регулярного чемпионата. Всё дело в том, что клуб отлично себя показывает в самый нужный момент — в плей-офф. Поэтому пора привыкнуть к тому, что «Тимбервулвз» не так хороши в регулярке. «Сан-Антонио» же даже без Вембаньямы продолжает удивлять, выиграв пять из последних шести матчей. «Шпоры» накажут «волков» за расхлябанность?

⚽️ 19:00: «Родина» — «КАМАЗ», Первая лига, 21-й тур

Интрига: подберутся ли москвичи к лидерам?

«Родина» забыла слово «проигрывать». Последний раз её болельщики вспоминали про него 20 сентября, а до этого – вообще 2 августа. Но вот ничьих у команды хватает, поэтому она и не входит в топ-2. Зато есть возможность вплотную подобраться к «Уралу», который уже сыграл в 21-м туре и, между прочим, не победил «Волгу» (0:0). Если получится одолеть «КАМАЗ», отставание сократится до трёх очков. Сами челнинцы, впрочем, находятся вблизи зоны стыков и не прочь к ней подобраться.

🏒 19:00: «Северсталь» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 01 декабря 2025, понедельник. 19:00 МСК Северсталь Череповец Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжит ли череповецкий клуб удачно играть?

«Трактор» едет на выезд с очень экспериментальной вратарской бригадой: у Савелия Шерстнёва лишь четыре матча в КХЛ, у Данила Мошарова их нет вообще, а подписанный на просмотровый контракт Дмитрий Лозебников не играл в лиге целый год. Правда, вратари не являются и сильной стороной «Северстали», хотя череповецкий клуб недавно засушил на своём льду «Локомотив». Увидим ли мы много шайб во встрече двух сильных атакующих команд?

🏒 19:30: «Динамо» Москва — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 01 декабря 2025, понедельник. 19:30 МСК Динамо М Москва Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: станет ли ситуация на Западе ещё запутаннее?

«Торпедо», кажется, хочет побеждать уже сейчас, пока привычные лидеры Запада буксуют, а не застревать в статусе вечно перспективной команды. Нижегородцы выменяли у «Сибири» Владимира Ткачёва, но проиграли минскому «Динамо», набравшему потрясающий ход в последних матчах. Московское же «Динамо» приезжает в Нижний Новгород после четырёхдневного отдыха и сухой победы над «Локомотивом»: однако вокруг команды ходят странные слухи.

🏒 19:30: ЦСКА — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 01 декабря 2025, понедельник. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сыграет ли Самонов против бывшего клуба?

Недавно армейский клуб провёл громкий трансфер, вытащив из Уфы первого номера команды. Однако Самонов, который несколько лет назад был одним из лучших вратарей регулярного сезона, в этом году проиграл конкуренцию молодому Семёну Вязовому, а старт в ЦСКА пока получился довольно вялым. ЦСКА продолжает буксовать, а теперь ещё и потерял одного из лидеров атаки Дмитрия Бучельникова. Сможет ли разыгравшийся Шелдон Ремпал подтащить партнёров?

⚽️ 19:30: «Сочи» — «Динамо» Махачкала, РПЛ, 17-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: чья неудачная серия прервётся?

У сочинцев три поражения кряду, у махачкалинцев – два. Первые тонут на последнем месте, вторые – упали в зону стыков. И вот они встретятся, чтобы хоть чья-то печальная серия прервалась. Лишь бы получилось веселее, чем в первом круге, когда команды осторожничали и не забили друг другу. Первый зимний матч Мир РПЛ – такой статус обязан подарить зрителям праздник.

⚽️ 20:00: «Фенербахче» — «Галатасарай», Турция — Суперлига, 14-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: битва гигантов в Турции

Матч года в Турции, и этим всё сказано. Сможет ли Доменико Тедеско вывести «Фенербахче» на первое место? Ему для этого нужна исключительно победа. Получится ли у звёзд «Фенера» противопоставить что-либо топам из «Галатасарая»? Там что ни имя, то легенда. С одной стороны – Эдерсон, Шкриньяр, Асенсио, Талиска и Эн-Несири. С другой – Гюндоган, Зане, Торрейра, Икарди и Осимхен. Эта битва будет легендарной!