Исторический рекордище Кордобы! А «Краснодар» снова унизил «Крылья» — забили пять! Видео

11:0 — за два очных матча в сезоне. Джон же стал лучшим бомбардиром клуба в истории.

«Краснодар» в 17-м туре Мир Российской Премьер-Лиги принимал дома «Крылья Советов». В случае победы команда Мурада Мусаева возвращалась на первое место. Самарцы же в последних турах набрали неплохой ход – ничья с «Зенитом», победа над «Ростовом». Но это было в Самаре. В гостях не получилось ничего.

Доминация – лучшее слово для описания первого тайма. С первых минут «Краснодар» завладел преимуществом. Команда Мурада Мусаева не позволяла «Крыльям Советов» даже перейти свою половину поля. Гости намного смелее действовали в прошлых встречах с «Зенитом» и «Ростовом», однако с чемпионом у них абсолютно ничего не получалось.

Гол от «Краснодара» созрел к 21-й минуте. Дуглас Аугусто принял пас от Джона Кордобы у штрафной, подработал себе на ход – и ударил! Мяч рикошетом от дальней штанги влетел в ворота Сергея Песьякова – 1:0. Шикарный гол бразильца! Забивает второй тур подряд, кстати.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Южане играли в одном из самых комфортных матчей в сезоне. Соперник не только не доставлял проблем, но и позволял атаковать, получать удовольствие от футбола. Парад моментов от хозяев продолжался. Почти сразу же после первого гола мог отличиться Джованни Гонсалес, но ему не удалось перекинуть «парашютом» голкипера «Крыльев». А позже Песьяков на мгновение опередил Кордобу и не позволил тому удвоить преимущество «Краснодара».

На перерыв хозяева ушли с ещё одним забитым мячом. На 40-й минуте Виктор Са оказался в штрафной и отдал пас в недодачу на Сперцяна – тот мощным ударом прошил Песьякова – мяч пролетел вратарю между ног.

12:1 по ударам (3:0 – в створ), 76% – 24% по владению, 5:0 – по угловым, 23:0 по касаниям в чужой штрафной и 1,55 – 0,03 по xG (ожидаемые голы) – данные myscore. «Крылья» провалили первый тайм. Вряд ли хотя бы у одного человека на стадионе было ощущение, что интрига сегодня возродится.

И почти сразу после перерыва «Краснодар» отличился снова. На 51-й минуте Кирилл Печенин сфолил на Жоау Батчи: судья Сергей Карасёв сначала назначил штрафной, однако после видеопросмотра ему сказали изменить решение – фол был внутри штрафной площади. Сперцян подошёл к мячу и уверенно реализовал 11-метровый. Дубль и восьмой гол для Эдуарда в сезоне.

На 61-й минуте случилось историческое событие. Четвёртый мяч «Краснодара» положил Джон Кордоба: колумбиец получил пас в чужой штрафной, развернулся и пробил в ближний угол. Этот гол стал для форварда 69-м за клуб. Теперь Кордоба – лучший бомбардир в истории «Краснодара»! И также первый в списке игроков по системе «гол+пас» (96). Теперь официально: в 2021 году руководство клуба провернуло свой главный трансфер в своей истории.

Только после четвёртого пропущенного мяча «Крылья» решили – пора атаковать. Не очень вовремя. На 74-й минуте лучший момент самарцев во встрече упустил Алексей Лысов, нанёсший удар с острого угла. Но Станислав Агкацев не планировал пропускать – и спас. Больше гости не создали ему серьёзных задач.

Мурад Мусаев не снял Сперцяна и Кордобу с игры. Хотя капитан «висел» на карточке. И у лидеров «Краснодара» была отличная возможность забить/ассистировать ещё. Так что на 90-й минуте Эдуард добавил ассист к двум голам. Капитан навесил с углового, а Витор Тормена выпрыгнул и точно пробил головой. Ему вообще никто не мешал – 5:0. Итоговый счёт отлично отражает ход встречи.

За два очных матча в нынешнем сезоне РПЛ «Крылья» пропустили от чемпиона 11 мячей (0:6, 0:5). Очень больно. «Краснодар» вернулся на первое место. В последнем туре перед паузой южане примут дома идущий рядом ЦСКА. Что за игра нас ждёт! А «Крылья» не смогли оторваться далеко от зоны стыков. Если в 18-м туре самарцы не наберут очки в гостях с «Балтикой», то высока вероятность начать весну без Магомеда Адиева.