Вахания сначала сравнял счёт, а потом обнулил свои же старания и сильно подвёл «Ростов». Уверенная победа гостей!

Батраков набрал мегатемп — круче в РПЛ были лишь двое. «Локо» помог ещё и глупый «привоз»

В первом круге «Ростов» дважды отыгрался в матче с «Локомотивом»: сначала с 0:2 на 2:2, а затем — и с 2:3 на 3:3. Учли ли железнодорожники ошибки? Лишь частично, ведь снова упускали преимущество! Но только один раз, поэтому и увезли из Ростова-на-Дону уверенную победу.

Михаил Галактионов предпочёл в старте Дмитрию Воровьёву Николая Комличенко. И «Локо» забил быстрый гол! Но без активного участия форварда, потому что Алексей Батраков мягко закинул мяч к границе штрафной, а Дмитрий Баринов технично принял его и вторым касанием пальнул с лёта в левый верхний угол! И в очередной раз на фоне истекающего контракта показал, как же он важен для клуба. Шла всего лишь третья минута.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

К слову, о Батракове. Теперь у него в среднем 0,74 результативного действия за матч в Мир РПЛ. По данным Opta, круче него с 2009 года, когда вообще начали собирать такую статистику, темп был лишь у Халка (0,9) и Сейду Думбия (0,86). А вот у Джона Кордобы и Квинси Промеса — нет (по 0,7)! Это если учитывать тех, кто провёл свыше 50 игр.

В ответ «Ростов» едва не подловил соперника на ошибке: Александр Сильянов при выносе попал под прессинг Тимура Сулейманова, и Егор Голенков вывалился на ворота. Своевременный выход Антона Митрюшкина нейтрализовал опасность. А вот Илье Вахании помешать никто не смог!

На 20-й минуте Алексей Миронов забросил вперёд, Тимур Сулейманов с Роналдо отлично отборолись наверху, и Лукас Фассон внезапной заторможенностью упустил Ваханию. Илье только и оставалось не промазать с близкого расстояния. Неплохое начало!

Пошёл обмен остротой. Но в основном солировал «Локо». Да, Кирилл Щетинин опасно бил с полулёта вслед за скидкой Голенкова. Но Руденко перехватывал неосторожный пас Миронова назад, Комличенко перспективно заряжал в касание с угла вратарской — Рустам Ятимов проявил чудеса реакции.

И тут под конец тайма случился подарок, хотя День железнодорожника вообще-то празднуют в августе. Вахания при обработке опускающегося вниз мяча случайно подыграл себе рукой. За подсказку спасибо арбитрам на VAR. К «точке» вместо Батракова подошёл Комличенко. И не подвёл партнёров, пробив вправо, пока Ятимов полетел в другую сторону.

Под конец первого тайма вполне был реален и новый 11-метровый: Комличенко потолкался с Виктором Мелёхиным и упал на газон. Они взаимно хватали друг друга. Возможно, поэтому пенальти и не назначили. Либо из-за репутации форварда, который частенько находится в поиске нарушений и не прочь под них артистично подставиться. Не настолько мощно, как Александр Соболев, но всё-таки.

Тем не менее, окажись судейский выбор в пользу «Локо», вряд ли бы многие спорили. Оцените эпизод сами — он максимально сложный.

На 60-й минуте случился и другой спорный эпизод: Кирилл Щетинин, уже имея жёлтую, грубо срубил Батракова в центре поля. Рафаэль Шафеев простил его. Совсем скоро Джонатан Альба от греха подальше заменил полузащитника. Ещё предупреждение заработал Сулейманов — и теперь не сыграет в следующем туре с «Рубином». Тимур заодно был близок к голу, да его в последний момент лишил мяча Жерзино Ньямси.

«Локомотив» спокойно удерживал преимущество, а на 76-й минуте ещё и укрепил его! Батраков исполнил угловой, вышедший на замену Воробьёв кивнул головой в районе ближней штанги, а Ньямси подставил колено под отскок от Мелёхина.

Нового камбэка не случилось. Хотя Ньямси болезненно заехал пяткой Голенкову по голеностопу и Миронов на 90+2-й минуте бил с «точки» — Митрюшкин прыгнул в левую от себя сторону и потащил! Теперь его статистика по пенальти такова: 41 раз ему забили, девять — нет.

«Локо» вновь опередил «Балтику» и стал третьим, пока «Зенит» ещё не сыграл с «Рубином». «Ростов» же опустился на 11-е место, поскольку «Ахмат» в параллельной встрече разобрался с московским «Динамо».