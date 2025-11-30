«Динамо» снова проиграло при Гусеве! А чудовищная серия Черчесова — всё. Видео

Парадоксально, что суперсерия Станислава Черчесова в «Ахмате» прервалась как раз матчем с «Динамо». Это было совсем недавно — в середине октября, но в уже завершившемся первом круге. Тогда для грозненцев всё складывалось неплохо: за две минуты до конца основного времени они даже повели в счёте. Но всё сломал гол Тюкавина в добавленное время. «Ахмат» сыграл вничью, после чего уступил в четырёх встречах подряд.

Теперь «Динамо» уже другое. По крайней мере, клуб пытается дистанцироваться от наследия Валерия Карпина. Если оно в принципе есть. А временно главному тренеру Ролану Гусеву дали чёткий месседж: хочешь, чтобы тебя рассмотрели — надо побеждать. И неважно, какие соперники перед тобой. Тягучая Махачкала, злой «Ахмат» или «Спартак». Так что от этого матча ждали не только борьбы, но и большого числа эмоций.

Гусев продолжил эксперименты со схемой. В этот раз тренер отказался от двух нападающих и действовал скорее в сочетании 4-3-3. Сюрприз — выход Леона Зайдензаля на правом фланге. В то время как Касерес наблюдал за игрой со скамейки. У «Ахмата» все эксперименты давно закончились, поэтому, за исключением Гандри, оказавшегося на трибунах с местными ультрас, все лидеры были на поле. Требовалось набирать очки. Если учитывать четыре поражения подряд, команда всё ближе к стыковым матчам. От Черчесова ждут другого. Да и сам он приехал в Грозный бороться в иной части таблицы.

Уже в самом начале стало понятно: сидеть в обороне команды не будут. Были причины бежать вперёд и забивать голы. Причём серьёзные. На седьмой минуте счёт уже мог быть открыт: Тюкавин с 25 метров приложился в правый нижний угол, Ульянов отбил мяч точно на ногу Бителло, но тот, видимо, не ожидал такого подарка. Через пять минут за голову уже схватился Самородов: он перевисел Зайдензаля и ткнул мяч в сторону угла. Лунёв уже не реагировал. Однако казахстанец чуть не попал в створ.

Вообще, происходящее выглядело странно: стоило гостям провести опасную атаку, так чуть ли не сразу отвечали хозяева. И наоборот. Причём по стилю они были идентичные — в обеих командах бегущая линия атаки, так что это выглядело не просто быстро, но и красиво. Оборона смотрелась не очень надёжно. И вопрос был только в том, кто дрогнет первым.

Ошиблись хозяева. На 26-й минуте Бителло навесил с «точки», Маричаль перевёл мяч на дальнюю, а Нгамалё замкнул передачу. Тот самый Нгамалё, который попал в опалу при Карпине.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

До конца тайма команды ещё обменялись моментами, но грозненцы ушли на перерыв, уступая в счёте. И главный вопрос в том, что делать. У Черчесова не было внушительных опций под усиление, потому что все сильнейшие оказались на поле. Следовательно, требовались изменения в самой игре. По одной замене тренеры всё-таки провели: Келиану пошёл отдыхать у «Ахмата», а Бабаев — у «Динамо».

И как раз вышедший на замену Тодорович поучаствовал в быстром голе хозяев. С фланга он закинул мяч в центр штрафной, там сначала бил Касинтура, но попал в Осипенко. А потом уже Мелкадзе — причём в упор. Лунёв не спас. «Ахмат» же быстро отыгрался.

Темп по сравнению с первым таймом чуть упал, а моментов стало меньше. Однако они всё равно возникали: на 59-й минуте чудом в створ не попал всё тот же Мелкадзе. А на 67-й мы увидели суперспасение Ульянова. Ближе к 80-й минуте показалось, что обе команды устраивает ничья. В атаку они по-прежнему бежали, но уже без особой конкретики. Все ждали ошибок. Но дождались её грозненцы.

На 84-й минуте Тодорович снова запустил мяч в штрафную с фланга. Мимо него пролетел Осипенко, а следующим на пути был Зайдензаль. Вернее, не он, а его ладонь. Прямо перед судьёй. Тот без раздумий указал на «точку», а Ндонг был точен.

Динамовцы пытались спасти результат. Даже несколько раз опасно подходили к штрафной. Однако «Ахмат» слишком грамотно глушил все атаки. Им нужно было прервать неудачную серию, и они это сделали. Интересно, что теперь будет с Роланом Гусевым. Видимо, зимой руководство теперь уж точно пойдёт на рынок свободных тренеров.