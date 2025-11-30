«Ливерпуль» усадил Салаха и выиграл в АПЛ спустя месяц! Но поступок Пакета удивил сильнее

Забил даже Исак. Теперь несколько дней мы не будем слушать про увольнение Слота.

У «Ливерпуля» было девять поражений в 12 встречах. Болельщики и эксперты уже буквально требовали от тренера внести какие-то изменения в игру. Больше всего в последнее время критиковали Конате, Исака и Салаха. Тренер решил оставить на скамейке последнего. Впервые в этом сезоне АПЛ египтянин не вышел в старте.

Изначально казалось, что справа в атаке сыграет Вирц, как это было в удачном матче Лиги чемпионов с «Айнтрахтом». Однако по ходу встречи стало понятно, что на этой позиции действовал Собослаи. Ему эта позиция знакома даже больше — там он часто появлялся в составе «Лейпцига». Вирц же вышел в центре поля и по ходу матча часто смещался на левый фланг, что ему в целом всегда свойственно.

То ли из-за отсутствия Салаха, то ли по каким-то другим причинам (что вероятнее) первый тайм получился весьма скучным. У «Ливерпуля» набралось мало моментов, а у «Вест Хэма» — ещё меньше. Действительно опасный эпизод был у Исака, который бил с нескольких метров через себя. Мяч шёл в створ, однако вратарь «Вест Хэма» справился.

Александер Исак бьёт по воротам «Вест Хэма» Фото: Rob Newell/Getty Images

А вот во втором тайме это случилось! Самый дорогой футболист в истории АПЛ наконец-то отличился в этом чемпионате Англии. Исак попал идеально в ближний угол после паса Гакпо. Раньше шведский нападающий забивал за «Ливерпуль» только в Кубке лиги. Теперь же у него два гола в сезоне.

Ближе к концу матча случилось глупейшее удаление Пакета. Бразилец так спорил с судьёй из-за своей жёлтой карточки, что получил вторую. Причём арбитр долгое время старался избежать удаления, но Пакета был настойчив. Не помогло даже то, что полузащитника оттаскивали от судьи и партнёры по команде, и даже соперники. Уходя с поля, Пакета продолжал возмущаться и саркастически аплодировал, что увеличивает его шансы на длительную дисквалификацию.

Лукас Пакета получил вторую жёлтую карточку Фото: Liverpool FC/Getty Images

Удивительно, однако после этого «Вест Хэм» заиграл только лучше, создав пару отличных моментов. Близок к голу был в том числе Боуэн, но он не попал по воротам. А уже в компенсированное время отличился Гакпо после передачи Гомеса. В этой ситуации достаточно нелепо мимо мяча пролетел защитник Мавропанос.

Важная победа для «Ливерпуля» и конкретно для Слота. Хотя бы несколько дней не будут обсуждать его увольнение. В таблице «Ливерпуль» поднялся на восьмое место, однако там такая плотность, что дальше очень легко как подняться, так и опуститься.