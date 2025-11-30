Дикий фарт «Зенита» в концовке! Кузяев простил бывшую команду, а перевернул игру Соболев

Нападающий вышел на замену и сделал голевую передачу. Ещё и Глушенков должен был забивать с его паса.

«Зенит» одолел «Рубин» в 17-м туре Мир Российской Премьер-Лиги и снова догнал по очкам ЦСКА. Тяжелейшая победа команды Сергея Семака!

Из основы «Зенита» опять выпал Жерсон – состояние кандидата в сборную Бразилии, по-видимому, не совсем устраивает Семака. Зато сегодня смог сыграть лидер обороны сине-бело-голубых Нино, чьё повреждение оказалось несерьёзным. «Рубин» потерял свою звезду – дисквалифицированного Даку. Албанца заменил Сиве. Французский летний новичок появился в стартовом составе в РПЛ впервые с сентября.

На первых минутах «Рубин» поджал, так что в дебюте матча игра шла на половине поля «Зенита». Однако продолжалось это недолго и к опасности у ворот сине-бело-голубых не привело. Затем команда Семака забрала мяч, которым владела до перерыва 70% времени. Казанцы компактно защищались то средним блоком, то низким. Хорошо гасили скорость экс-чемпионов России. Редкая быстрая атака удалась петербуржцам на пятой минуте, когда хозяева остались «три в три», но Мостовой загубил шанс.

Это был единственный удар «Зенита» в стартовые полчаса. Более того, за полтайма команда Семака совершила всего два касания в чужой штрафной. «Рубин», впрочем, не сделал ни одного, поскольку без Даку у казанцев не слишком клеилась контригра. Сине-бело-голубые искали передачами между линий Глушенкова, а у того были как интересные нестандартные решения, так и невынужденные потери в паре-тройке эпизодов. Игравший нападающего Луис Энрике почти не получал мяч в тех позициях, в которых должен встречаться с ним центрфорвард.

В общем, «Рубин» сломал игру «Зенита». До перерыва команда Семака ни разу не пробила в створ. Хозяева наиграли всего на 0,17 по xG. Семак, конечно, имеет право сетовать на что угодно – на газон, тактику соперника, тяжёлый календарь (всего два дня на восстановление после кубковой встречи с московским «Динамо»), однако в любых обстоятельствах «Зенит» не должен показывать дома такой футбол. А вот команда Рашида Рахимова соорудила два сумасшедших момента в конце первого тайма. Сначала Чумич едва не забил после кросса Арройо, который не заблокировал Педро. Серб нанёс удар головой и просто попал в голкипера Адамова. Затем Сиве выиграл воздух на угловом, но и французу не повезло.

На скамейке «Зенита», помимо Жерсона, скучали три форварда-богатыря – Соболев, Лусиано Гонду и Кассьерра. Колумбиец попал в заявку петербургской команды впервые за полтора месяца. Увидев, что после перерыва в игре ничего принципиально не меняется («Рубин» по-прежнему здорово перекрывал все зоны), Семак стал готовить замены. По истечении часа встречи на поле «Газпром Арены» выкатила скорая помощь сине-бело-голубых в лице Соболева и Жерсона. Любопытно, что с уходом Дркушича в линию обороны был передвинут Барриос.

Полтайма казанцы «съедали» всё, что готовил «Зенит», однако на 69-й минуте первый же удар в створ принёс команде Семака гол. После углового петербуржцы вернули себе мяч, который довели на левый фланг на Педро. Бразилец навесил на Соболева. Свежий форвард поборолся с Тесленко, и мяч отскочил к Нино. Никто не помешал центральному защитнику забить свой первый гол в сезоне РПЛ.

При счёте 1:0 «Рубин» раскрылся, и у «Зенита» появилось пространство. Тот же Соболев на кураже классным проникающим пасом вывел Глушенкова один на один со Ставером. Для Максима решить такой эпизод – проще, чем чай заварить. Как ни удивительно, Глушенков испортил момент. Стал не бить, а обыгрывать голкипера казанцев, но тот сумел дотянуться до мяча и отвести угрозу.

На последние минуты Семак выпустил ещё одного защитника – пожертвовал Глушенковым ради Эраковича. «Рубин» в концовке попробовал устроить навал. Команда Рахимова заработала штрафной, Адамов грубо ошибся на выходе, и Кузяев бил в пустые ворота. Как не попал – уму непостижимо!

Экс-полузащитник «Зенита» простил свою бывшую команду, и «Рубин» проиграл, завершив вторую половину без ударов в створ. А после финального свистка соперники устроили стычку. Главными фигурами в ней оказались капитаны Барриос и Вуячич.