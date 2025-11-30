Скидки
Олимпик Лион — Нант. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Статьи

Челси — Арсенал — 1:1, обзор матча 13-го тура АПЛ, голы: Чалоба, Мерино, удаление Кайседо, статистика, 30 ноября 2025

«Арсенал» и «Челси» устроили бойню. Матч доиграли не все
Григорий Телингатер
Отчёт «Челси» — «Арсенал» — 1:1
Аудио-версия:
Ничья в пользу «Манчестер Сити».

«Челси» против «Арсенала» — главный матч тура. Причём Артета удивил уже стартовым составом. В центре защиты не оказалось ни Габриэла (это ожидалось), ни Салиба (вот тут уже сюрприз). В обороне вышли относительно молодые новички — 21-лений Москера и 23-летний Инкапье. В заявку на встречу не попал и Троссард, который в последнее время был весьма полезен.

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон
1:0 Чалоба – 48'     1:1 Мерино – 59'    
Удаления: Кайседо – 38' / нет

Если описывать опасные моменты в первом тайме, увы, придётся говорить не о самой игре, а о единоборствах. До перерыва были показаны одна красная и пять жёлтых карточек. И явно могло быть больше (например, за фол Фернандеса против Москеры). Тот случай, когда борьбы оказалось больше, чем футбола.

Ну а главный эпизод в серии разборок — удаление Кайседо, который влетел шипами в ногу Мерино. Изначально главный арбитр показал жёлтую, но VAR призвал судью к монитору, и после просмотра видео была показана красная. Эквадорец действительно сильно въехал шипами в соперника. Возможно, Кайседо так полетел, потому что поскользнулся, однако этот риск всё равно на фолящем.

Фол Кайседо

Фол Кайседо

Фото: Кадр из трансляции

Близок к удалению был и Инкапье, который въехал локтем по лицу Чалобе, но судья ограничился жёлтой. По всей видимости, потому что столкновение произошло в борьбе за мяч. А вот после перерыва можно было посмотреть футбол и даже увидеть голы. Причём счёт открыл «Челси», игравший в меньшинстве! Хозяева использовали оружие «Арсенала», забив после навеса с углового. Отличился Чалоба, который выпрыгнул выше всех на ближней штанге. Не лучшим образом действовал на выходе Райя.

«Арсенал» отыгрался достаточно оперативно. И тоже забил головой. Точнее, это сделал Мерино после навеса Саки. Причём удар пришёл из центра вратарской. Вот как раз Санчесу, вероятно, стоило выйти из ворот, а не стоять на линии.

Микель Мерино сравнивает счёт

Микель Мерино сравнивает счёт

Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Во втором тайме обе команды освежили атаку. У «Арсенала» вышли в том числе Эдегор, Мадуэке и Дьёкереш, а у «Челси» — Гарначо и Делап. Удивительным образом хозяева, несмотря на удаление, атаковали почти столько же, сколько и гости. Однако забить больше никто не смог. Да и каких-то явных моментов не было до самого конца матча. Разве что Дьёкереш въехал во вратаря «Челси», который первым успел к мячу.

Ничья — 1:1. Результат получился в пользу «Сити», который после этого тура поднялся на вторую строчку и сократил отставание от «Арсенала» до пяти очков.

Тем временем у «Ливерпуля» наконец-то забил Исак:
