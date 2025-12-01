«Спартак» может забыть про этот сезон. Зимой нужна новая стратегия

«Спартак» — тяжёлый и неповоротливый. И это не только про игру. Хотя как команда умудрилась не забить ни одного мяча «Балтике», играя час в большинстве, — до сих пор загадка. Отсутствие системности, неумение подстраиваться под соперника — можно найти тысячу причин, объясняющих неудачу. И ладно бы она была локальная. Никто и слова бы не сказал. Проиграть «Балтике» не стыдно. Но стыдно так проводить сезон — без понятной и объяснимой стратегии, без конкретных целей и задач, при этом потратив кучу денег.

Сейчас «Спартак» в девяти очках от первого места. Кто-то скажет — ничего не потеряно. В мировой практике отыгрывалось и не такое. И теоретически команда, конечно, может зимой отыскать какого-нибудь кризисного менеджера, который на короткой дистанции даст результат. А болельщики увидят в нём новую надежду. Потом под него устроят большую закупку, а ещё через пару месяцев будут готовы увольнять. Вряд ли в таком формате взаимодействия хоть кто-то заинтересован. Единственное, что остаётся «Спартаку» — оставить нынешний сезон в прошлом уже сейчас. И с 1 декабря начать готовиться к следующему.

«Спартак» — тяжёлый и неповоротливый. Это не про игру, а про структуру управления. Когда в 2022-м общественность праздновала продажу Леонидом Федуном акций клуба «Лукойлу», вряд ли кто-то ожидал, что будет так. Болельщики хотели стабильности и меньшей импульсивности в решениях. А сейчас некоторые наверняка скучают. Потому что корпоративная машина «Лукойла» превратила «Спартак» в актив, до которого внутри компании словно мало кому есть дело. Он существует, на него выделяются деньги, а по выходным топ-менеджмент может смотреть футбол в ложе. Однако никто не хочет наладить все внутренние процессы так, чтобы они вызывали понимание у людей. Клуб сейчас — просто дорогая игрушка, которой непонятно как управлять.

«Спартак» уже потерял много денег и времени со Станковичем. Кто виноват — вопрос риторический. Все понимают кто. Но не понимают, зачем клуб а) так быстро дал ему новый контракт; б) так долго увольнял. Так или иначе, возникают параллели с периодом Федуна. Вряд ли тот переподписал бы соглашение с тренером через полгода работы (хотя исключать такого точно нельзя), но можно сказать точно: бывший владелец не стал бы тянуть с увольнением. Решение было бы принято быстро, а замена уже работала бы. Нынешнее же руководство сначала слишком долго согласовывало уход прежнего тренера, в то время как тот сам, по сути, молил его отпустить, а когда наконец-то решение утвердили, стало понятно — замены нет. Той, которая бы всех устраивала. Поставили рулить Вадима Романова. На него после победы в дерби с ЦСКА нацепили образ той самой надежды. Однако через неделю этот образ рассеялся — после поражения в матче с «Балтикой». Все понимают: Романов не останется ни при каких обстоятельствах. Соответственно, все эти недели клуб просто теряет время.

Вадим Романов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но очевидно – новую историю надо начинать с чистого листа. Правда, и обновлённый путь, вероятно, придётся согласовывать и утверждать. В чём он может заключаться? Первое и самое важное — надо привести тренера. С чёткой целью — у тебя есть полгода на то, чтобы настроить модель своей игры. Никакого спроса и давления из-за результата. Получится в Кубке — супер. В чемпионате шансов объективно нет. За это время тренер должен показать структуру игры и вызвать доверие у общественности. А уже летом под эту самую идею можно устроить аккуратную закупку. Без безумных трат с 60-миллионными чеками и только на явно проседающие позиции.

Такой план выглядит хоть немного логичным. Чего «Спартаку» в последние годы не хватает. А если хаос продолжится, то ни к чему хорошему это не приведёт. Смены тренеров, составов, траты денег и непонимание от аудитории, которой теперь нужна новая стабильность.

«Спартак» — тяжёлый и неповоротливый. Из-за корпоративного управлении. С этим будущего нет.