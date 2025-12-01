«Судья дал мне год тюрьмы. Понимаю его». На ЧМ поедет экс-игрок «Динамо» с дикой судьбой

На ЧМ-2026 не сыграет сборная России, тем не менее в заявки национальных команд других стран должны попасть футболисты и тренеры, которых мы каждую неделю видим в нашем чемпионате или хорошо помним по выступлениям в РПЛ. Но будут и совершенно забытые фигуры. Вам о чём-нибудь говорит, например, это имя — Пап Тиав?

Выход сборной Сенегала на ЧМ-2026, в общем-то, рядовое событие. «Львы Теранги» ездили и на два предыдущих чемпионата мира, так что в Америке их тоже ждали. Состав у сенегальцев сильный — звезда на звезде: Николас Джексон из «Баварии», Ламин Камара из «Монако», Папе Матар Сарр из «Тоттенхэма», Идрисса Гейе из «Эвертона», Садио Мане из «Аль-Насра», Калиду Кулибали из «Аль-Хиляля», Эдуард Менди из «Аль-Ахли» и другие. А управляет всей этой пёстрой компанией тот самый Тиав. Главный тренер сборной Сенегала и бывший игрок московского «Динамо».

Вероятно, даже некоторые динамовские болельщики не вспомнят этого нападающего. И всё же Тиав целых четыре месяца числился игроком клуба и зарабатывал на жизнь в России. Скауты москвичей, по всей видимости, присмотрели Папа на чемпионате мира 2002 года в Японии и Южной Корее. На тот турнир 21-летний нападающий отправился в статусе молодого сенегальского таланта. В сборной он дебютировал годом ранее и забронировал место в заявке, оформив дубль в ворота Намибии в отборочном цикле ЧМ-2002 и забив японцам в товарищеской встрече. А на самом чемпионате мира Тиав поучаствовал только в матче 1/8 финала со Швецией. Зато как! Вышел в стартовом составе и помог Сенегалу голевой передачей вырвать волевую победу в дополнительное время – 2:1. Зацепился за мяч возле чужой штрафной, протащил его и придумал тонкий пас пяткой на сделавшего дубль Анри Камара.

Сборная Сенегала перед матчем со Швецией на ЧМ-2002 Фото: Alex Livesey/Getty Images

После этого Тиав сыграл за сенегальскую сборную лишь дважды. Та голевая передача стала его четвёртым и последним результативным действием за национальную команду. На клубном уровне карьера нападающего складывалась менее удачно. Раскручивал он её, к слову, во Франции, где оказался ещё в юном возрасте, и в Швейцарии. Сезон-2001/2002 завершал в «Страсбурге». За полгода до чемпионата мира французский клуб арендовал центрфорварда у «Лозанны». За эльзасцев Пап сыграл только 11 матчей во втором дивизионе и забил один гол.

В «Страсбурге» планировали выкупить Тиава, несмотря на его непростой характер и сомнительные истории за пределами поля в Лозанне. Однако французы не смогли договориться со швейцарским клубом о сумме трансфера. Тогда у нападающего и появился вариант с «Динамо». В августе 2002-го команда Виктора Прокопенко занимала шестое место за девять туров до конца чемпионата — находилась в шести очках от топ-4. Бело-голубые захотели усилить атаку на финише сезона и арендовали сенегальца с правом выкупа.

Тиав дебютировал в 22-м туре в матче с «Соколом» (2:1), получив 23 минуты. Начать карьеру в «Динамо» с гола или хотя бы с голевой передачи у нападающего не получилось. Впрочем, по словам очевидцев, новичок понравился мощью, напором, пластикой и скоростной техникой. Затем Прокопенко поставил сенегальца в основу на кубковую встречу с нальчикским «Спартаком». Пап провёл на поле чуть больше часа. Результативных действий от него опять не дождались, а московская команда проиграла — 0:2. После этого Тиав сыграл в чемпионате 20 минут с «Ротором» (2:3) и полчаса – с «Анжи» (1:0), хотя в Махачкале был включён в основу. Сухая серия легионера затягивалась.

Ещё один шанс Тиаву выпал в феерическом дерби с «Торпедо» (3:3). Сенегалец попал в стартовый состав и наконец-то показал, что умеет — открыл счёт на 13-й минуте. Дослал в сетку мяч, который выронил голкипер. Да и в целом хорошо отработал полный матч. Однако в следующем туре остался на скамейке. Потом выходил на замену во встречах с «Шинником» (0:1) и «Крыльями Советов» (0:0). Отбегал в общей сумме чуть больше часа и ничего не сделал. В 30-м туре снова просидел на скамейке. В итоге гол «Торпедо» остался его единственным результативным действием в семи матчах за «Динамо».

Динамовцы закончили чемпионат на восьмом месте, и Тиава не стали выкупать. Сенегалец вернулся в «Лозанну», сезон-2003/2004 отыграл за «Метц», а следующие три года провёл в «Алавесе». Правда, на последние полгода срока действия контракта его отдали в аренду другому испанскому клубу — «Лорка Депортиво». Летом 2007-го Пап остался без работы. В январе 2008-го он опять «всплыл» во Франции, где нападающего приютил «Кретей». Впрочем, за эту команду Тиав успел сыграть только пять раз.

Причина в том, что экс-динамовец получил повреждение и вдобавок угодил… за решётку! Футболист поколотил жену, которая, по его мнению, поздно вернулась домой, и сломал ей нос. Пара жила в Каннах, однако закончился их французский роман катастрофически. Супруга подала на сенегальца в суд. В результате разбирательств в марте 2008-го Тиава приговорили к заключению сроком на один год. По его словам, он провёл некоторое время в тюремной больнице, где восстанавливался после серьёзной травмы колена, но подал апелляцию и в итоге добился того, чтобы его отпустили. Позже сенегальские СМИ писали, что у нападающего серьёзные финансовые проблемы из-за истории с женой. Экс-футболист сборной фактически оказался без денег после развода, который стоил ему значительной части состояния.

Пап Тиав в сборной Сенегала Фото: Phil Cole/Getty Images

«В моём браке были неурядицы, и я глубоко сожалею об этом, — признавался Тиав. — Не хочу вдаваться в подробности, но это сильно мне мешало. Я не мог объясниться, а люди много говорили. Я не явился в суд, так как был травмирован. Поэтому судья был в этой ситуации очень суров и приговорил к году тюремного заключения. Понимаю его. Меня поместили под наблюдение в больницу. Позже я добился условно-досрочного освобождения, когда адвокат обжаловал мой приговор. Теперь пытаюсь восстановить свою жизнь».

К слову, это был не первый случай рукоприкладства со стороны Тиава. Ещё в 2001 году Пап ударил в подтрибунном помещении игрока «Серветта» Себастьена Фурнье и также сломал ему нос. Тогда сенегальца оштрафовали — он принёс публичные извинения.

После скандала с женой Тиав попробовал вернуться на поле — ездил на просмотр в Швецию, подписал контракт с клубом третьего испанского дивизиона «Атлетико Сьюдад». Однако покинул его спустя три месяца. В 2010-м, проведя целый год без клуба, Пап отправился доигрывать в Сенегал и даже некоторое время пылил в команде с Реюньона.

В 2014-м Тиав ушёл из футбола, чтобы в 2018-м вернуться в него уже в новой роли. Пап выучился на тренера, получил нужную лицензию и в год российского чемпионата мира возглавил малоизвестную сенегальскую команду «Ниарри Талли». Проработал с ней два с половиной сезона, ничего не выиграл. Потом пропал с радаров почти на два года.

В январе 2023-го Тиав внезапно стал главным тренером второй сборной Сенегала и повёз её на чемпионат африканских наций. На этом турнире африканские сборные выступают командами, составленными из футболистов, которые играют в национальных лигах. И как же воспользовался своим шансом экс-динамовец! Сенегал в первый и пока в последний раз взял золото. В финале «Львы Теранги» победили хозяев-алжирцев в серии 11-метровых (0:0, 5:4 пен.).

Потом Тиав ещё полтора года никого не тренировал, а в августе 2024-го вошёл в штаб первой сборной Сенегала. Экс-динамовец стал ассистентом Алиу Сиссе, которого вскоре отправили в отставку. В результате в октябре Папа назначили исполняющим обязанности главного тренера национальной команды. За этот шанс он крепко схватился двумя руками и вывел сборную Сенегала на ЧМ-2026.

Ещё при Сиссе сенегальцы стартовали в отборочном цикле с двух побед и двух ничьих. С Тиавом команда начала с выездной ничьей в Судане (0:0). После чего стала выносить всех подряд: Того (2:0) и Судан (2:0) – дома, ДР Конго (3:2) и Южный Судан (5:0) – на выезде, Мавританию (4:0) – на своём поле. Сенегальцы финишировали на первом месте в группе. На два очка опередили конголезцев, победа в матче с которыми в гостях оказалась решающей. Лучшая сборная секстета получила прямую путёвку на ЧМ-2026.

Пап Тиав — главный тренер сборной Сенегала Фото: Charles McQuillan/Getty Images

Под руководством Тиава у Сенегала семь побед и две ничьих в 10 матчах. Беспроигрышную серию прервало только ноябрьское поражение в товарищеской встрече с Бразилией (0:2). После той игры, прошедшей в Лондоне, Пап раскритиковал её организаторов.

«Они проявили к нам неуважение, — заявил Тиав. — Накануне матча организаторы сказали нам, что никто не будет тренироваться на поле стадиона, где пройдёт игра. Однако Бразилия тренировалась на нём, а мы — нет».

Теперь экс-динамовец повезёт сборную в Северную Америку, чтобы на ЧМ-2026 повторить результат чемпионата мира 2002 года, на котором играл сам. Тогда Сенегал выдал своё лучшее выступление, долетев до четвертьфинала. Возможно, у нас будет ещё не один повод поговорить о Тиаве и его команде.