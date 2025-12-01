«Реал» отдал лидерство в чемпионате в Каталонии! От полного провала Алонсо спас Винисиус

«Реал» потерял очки в чемпионате Испании, сыграв вничью на выезде с «Жироной». Теперь мадридцы отстают на одно очко от «Барселоны».

В начале матча «Реал» не спешил включаться на максимум. «Жирона» контролировала мяч, устраивала перепасовку в центре поля за счёт трио Витсель – Унаи – Мартин. Команда Хаби Алонсо выжидала и впервые пробила только на исходе стартовой десятиминутки при 38% владения. Мбаппе напряг защитников соперника дриблингом, а затем покатил на Гюлера под удар турка из полукруга. Довольно долго этот не самый пугающий выстрел Арды оставался наиболее опасным в первом тайме.

Затем «Реал» забрал территорию, заставил команду Мичела защищаться низким блоком. Мадридцы жёстко прессинговали, так что «Жирона» несколько раз теряла мяч у своих ворот при попытках выйти из-под давления через пас. Однажды опустившийся в глубину нападающий хозяев Ванат сделал царский подарок Мбаппе возле собственной штрафной. Француз простил соперника. Только на исходе получаса «Жирона» снова подняла голову, выдала хороший отрезок с высоким прессингом. Тогда уже и Куртуа, вернувшийся в ворота «Реала», вынужден был выбивать мяч по аутам и делать сейвы.

Но всё это было лишь прелюдией к главному – огненной концовке тайма! Перед перерывом «Реал» опять как следует надавил и забил. Мбаппе, борясь перед воротами с защитниками «Жироны», кое-как пропихнул мяч в сетку. Хозяева требовали отменить гол Килиана из-за фола. Казалось, что француз, возможно, толкнул оппонента. Судья изучил повтор – и действительно отменил. Только из-за игры рукой со стороны нападающего. А на 45-й минуте легитимный гол соорудила «Жирона». Каталонцы смогли развернуть атаку направо благодаря тому, что Винисиус недоработал в обороне и открыл зону. Затем команда Мичела разыграла тонкую стенку на третьего – Унаи, который ударом в касание с 13-14 метров отправил мяч в сетку.

Во втором тайме «Реал» зажал «Жирону». В атаках «сливочных» активное участие принимали даже центральные защитники Милитао и Рюдигер, которые также вернулись после длительного отсутствия из-за травм. Бразилец, например, мог забить и до перерыва, очень высоко для игрока своего амплуа поднимался в прессинге. Но те же центрбеки «Реала» (прежде всего Рюдигер) не помешали пройти быстрому контрвыпаду хозяев, когда команды сыграли почти час. От ещё одного гола мадридцев спас крутым сейвом Куртуа.

Впрочем, это был лишь эпизод. Оставался вопрос – выдержит ли «Жирона» мощное давление команды Хаби Алонсо. Винисиус Жуниор, казалось, проводил не лучший матч, тем не менее именно он вытащил «Реал». Сначала бразилец забил сам, вот только сделал это из офсайда. А в середине тайма Вини заработал бесспорный пенальти. Получив мяч слева, вингер «Реала» стал обыгрывать Ринкона, и защитник совершил наступ. 11-метровый реализовал Мбаппе, причём идеальным ударом – под самую штангу.

ГОЛ МБАППЕ С ПЕНАЛЬТИ Фото: David Ramos/Getty Images

«Реал» стал более конкретным в атаке и мог вырвать победу. Во второй половине игры команда Хаби Алонсо нанесла 16 ударов по воротам «Жироны». Винисиус получал новые шансы забить, например, после контрвыпада, который мадридцам подарил обрез Витселя. Бразилец чуть-чуть промахнулся. А вышедший на замену Родриго упал в штрафной каталонцев на пенальти. На сей раз судья Бенгоэчеа 11-метровый не назначил. Похоже, Родриго действительно свалился по собственной инициативе, хотя контракт в ногах был. В компенсированное время «Реал» загубил последний голевой момент – и «Жирона» забрала ничью.