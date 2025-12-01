Камбэк «МЮ», переворот в Испании и сенсационный лидер во Франции. Главное в еврофутболе

Прощаемся с осенью и переходим в последний месяц 2025 года с традиционным дайджестом европейского уикенда. В АПЛ встретились лидеры, Флик эмоционально отреагировал на победу «Барселоны», а «ПСЖ» проиграл «благодаря» Головину.

Англия: «Челси» с «Арсеналом» поделили очки, «Сити» едва не упустил победу, «МЮ» выиграл спустя месяц

«Эвертон» не сумел во второй раз подряд обыграть команду с «Юнайтед» в названии. «Ньюкасл» победил (4:1): Вольтемаде снова забил, а Тшау отметился дублем. «Брентфорд» забрал три очка в матче с «Бёрнли» (3:1) в напряжённой концовке: забил все три мяча после 80-й минуты. «Астон Вилла» буднично обыграла аутсайдеров из «Вулверхэмптона» (1:0). А вот у Шона Дайча закончилась аура победителя: «Ноттингем Форест» влетел «Брайтону» (0:2).

«Сандерленд» одержал волевую победу во встрече с «Борнмутом» и продолжает гнаться за топ-4. Хотя начиналось всё ужасно: хозяева пропустили два мяча за 15 минут. Один из них — с центра поля. Тайлер Адамс выбежал в контратаку и с 43 метров направил мяч в сетку — это пока что самый дальний гол в АПЛ-2025/2026. Затем гости поплыли: пропустили три мяча, а Льюис Кук в концовке зарядил локтём по лицу соперника и ушёл с красной.

«Ман Сити» едва не упустил победу в матче с бедствующим «Лидсом». Вёл 2:0 к 25-й минуте, но во втором тайме аутсайдер сравнял счёт. Спасать положение пришлось Фодену — ложным замахом перехитрил защитников и вонзил победный на 90+1-й. А вот Холанда почти не было видно на «Этихаде» — опечаленного норвежца после игры утешал Пеп.

«Тоттенхэм» — пока что одна из главных загадок сезона. На неделе всех очаровал игрой против «ПСЖ», а в выходные без шансов проиграл кризисному «Фулхэму». Более того, «шпоры» горели 0:2 уже к шестой минуте! Больше всего критики досталось Викарио: голкипер ошибся при втором голе и выслушивал свист домашних трибун весь матч.

Манкунианцы начали встречу по классике: пропустили с пенальти, однако позже судья увидел двойное касание у Матета. В этом сезоне правила немного поменяли, поэтому арбитр попросил форварда перебить. Вторая попытка тоже оказалась успешной, а вдобавок ещё чистой. «МЮ» не расклеился и всё же вырвал победу благодаря голам Маунта и Зиркзее, который не забивал с 2024 года. Команда Аморима не выигрывала в АПЛ больше месяца — с 25 октября.

«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед» Фото: Julian Finney/Getty Images

Слот наконец-то оставил Салаха в запасе и прервал серию из трёх поражений. Вместо египтянина голы сделали Исак (впервые в этом сезоне отличился в АПЛ) и Гакпо. Со стороны «Вест Хэма» результативным действием отметился лишь Пакета — правда, речь не о голе. Бразилец за минуту схватил две странные жёлтые карточки после споров с арбитром. Ни на что не намекаем, но последний год Лукаса подозревали в намеренных удалениях, на которых могли обогащаться его родственники.

В первом тайме игра запомнилась только удалением Кайседо: эквадорец шипами влетел в голеностоп Мерино. Во второй половине стало бодрее: Чалоба забил «Арсеналу» со стандарта, а Мерино спустя 10 минут сравнял ударом головой. Артета сохранил лидерство и прошёл осень непобежденным (14 побед и три ничьих).

Испания: Ямаль вытягивает Флика из депрессии, «Реал» опять потерял очки

Баски из «Атлетика» победили спустя два матча — на тоненького разобрались с «Леванте» (2:0). «Эспаньол» с минимальным счётом обыграл «Сельту» (1:0) и закрепился в еврокубковой зоне на шестом месте.

«Барселона» мощно отпраздновала 126-летие: вышла на игру с девятью уроженцами Каталонии, пропустила на «Камп Ноу» уже на первой минуте, однако вскоре отыгрались. Ямаль не сломался после недавней критики и оформил 1+1. А ещё вернулся Рафинья: бразилец отдал голевую передачу и после финального свистка утешал Ханси Флика, который едва не расплакался на тренерской бровке. Журналисты пишут, что немец сильно переживал из-за проигрыша «Челси» и критики в свой адрес.

Сёрлот вышел из осенней спячки и приговорил «Овьедо» дублем. После игры Симеоне распылялся в похвале норвежца и оценил его форму. Хотя у Александра всего четыре гола в этом сезоне. Гости же за весь матч практически ничего не создали, несмотря на Рондона и Касорлу в составе.

«Атлетико» — «Овьедо» Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

«Реал Сосьедад» был близок к героическому достижению, чуть не отыгравшись с 0:2 против «Вильярреала». Гол Барренечеа на 87-й вроде бы успокоил игру, но Молейро на последних минутах зарядил красоту из-за штрафной прямо в ближний угол. Захарян тоже поучаствовал в матче, выйдя на 77-й минуте: нанёс один удар, сделал один отбор и отдал одну ключевую передачу.

«Бетис» продлил беспроигрышную серию до семи матчей — на классе переиграл в дерби «Севилью», да ещё и без Антони с Иско в составе. Хозяева очень сильно старались и чаще владели инициативой, однако сейчас у команды совсем беда с исполнителями — один Алексис Санчес не вывозит. Ультрас «Севильи» в конце от ярости даже забросали поле сторонними предметами, из-за чего игру остановили на 15 минут. Не помогло: хозяева не настроились на резкий камбэк.

«Жирона» снова выдала матч жизни против испанского гранда. Хозяева забрали очки у мадридцев и вообще могли забивать больше одного мяча — но постарался Куртуа. Мбаппе изо всех сил бегал по полю, пугая Гассанигу. Один гол пришёл с пенальти, а другой – отменили из-за офсайда.

Италия: Аллегри переиграл Сарри, «Рома» потеряла первое место

«Комо» разобрался с «Сассуоло» (2:0), а поглядеть на игру великого Нико Паса пришли актёры Майкл Фассбендер и Крис Пайн. «Удинезе» потихоньку подходит к еврокубковой зоне: справился с «Пармой» (2:0) благодаря голу Дзаньоло (у него их уже четыре) и реализованному пенальти Дэвиса. «Торино» внезапно проиграл «Лечче» из зоны вылета (1:2), а у Де Росси всё хорошо: его «Дженоа» переиграл «Верону» (2:1) и поднялся на 16-е место.

«Ювентусу» наконец везёт! Провайдер трёх очков — Кенан Йылдыз. Туринцы разрезали линии «Кальяри» вертикальными передачами, а турок моментально включался в штрафную и, не думая (но мастерски), бил по воротам. Спаллетти, правда, не совсем доволен матчем: потерял Влаховича на месяц и ругался на ошибки в начале игры. В общем, работы ещё много.

«Милан», как и «Арсенал», не узнал поражений этой осенью. Более того, команда не пропустила в девяти матчах из 13 последних — римляне также не смогли вскрыть эталонную оборону Аллегри. Сарри был обыгран с минимальным счётом, но могло быть и покрупнее. В концовке Романьоли влетел локтём по лицу Павловичу в штрафной, но судья отказался ставить пенальти после видеопросмотра. Аллегри пришёл в бешенство, поругался со всеми и ушёл с красной карточкой — ну классика! Какой тур Серии А без удалений итальянских тренеров?

«Милан» — «Лацио» Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Лаутаро Мартинес дублем проверил дебютанта Серии А и принёс Киву победу после двух поражений подряд. Если студия Fox будет снимать новую часть «Хищника», Лаутаро обязан сыграть главную роль: проявил феноменальную бомбардирскую чуйку и технику, забив после двух прострелов.

Громкая вывеска с двумя главными неудачниками Серии А. Обе команды недавно поменяли тренеров, но «Аталанте» повезло сильнее: после разгромной победы в Лиге чемпионов записала в актив сухую победу в матче с флорентийцами. Отметим прекрасный гол Коссуну: пробил из-за штрафной, после чего мяч, изменив траекторию, влетел в дальний угол. Возможно, лучший гол тура.

Команды не теряли времени и уже в первом тайме завезли динамичный футбол — «Наполи» реализовал игровое преимущество после контратаки Нереса. А вот «Рома» ничего не смогла извлечь из второй половины, хотя заиграла лучше неаполитанцев. Самый внушительный момент был у Бальданци, который из опасной позиции в штрафной не сумел пробить Милинковича-Савича. Римляне отныне не лидеры Серии А.

Германия: «Бавария» чуть не потеряла очки в матче с «Санкт-Паули», а дортмундцы обыграли «Байер»

«Хоффенхайм» разгромил «Аугсбург» (3:0) и поднялся на пятое место. «Гамбург» внезапно разделался со «Штутгартом» (2:1) – в меньшинстве и с голом на 90+4-й минуте, «Айнтрахт» потерял очки во встрече с «Вольфсбургом» (1:1).

После поражения в матче с «Арсеналом» все ожидали выноса бедного «Санкт-Паули» с голевым парадом. Однако гости удивили: первыми открыли счёт и удерживали ничью до последних минут, пока в дело не включились Диас с Джексоном. Последний, кстати, пока что радует в «Баварии»: уже забил пять мячей. Правда, необходимые 40 матчей для выкупа уже точно не наберёт, но, может быть, мюнхенцы иначе договорятся о трансфере сенегальца.

Дортмундская «Боруссия» продолжила удачную серию во встречах с леверкузенцами: всего одно поражение в семи матчах. «Байеру», откровенно говоря, не повезло: команда нанесла в два раза больше ударов, владела мячом, даже один раз попала в каркас. Дортмундцы же блистали эффективностью: открыли счёт со стандарта, а потом Фабиу Силва исправился за косяки в прошлых матчах, точечно навесив на Адейеми.

«Байер» — «Боруссия» Фото: Pau Barrena/Getty Images

Франция: Головин нанёс удар по «ПСЖ», но первый не «Марсель»

«Страсбург» проиграл «Бресту» (1:2) и упустил возможность подняться в зону ЛЧ. «Лорьян» отбросил «Ниццу» (3:1) на 10-е место в Лиге 1, а «Париж» поделил очки с «Осером» (1:1).

Головин впервые за год порадовал болельщиков ассистом за «Монако». Александр прорвался по левому флангу и выдал голевой заброс на Минамино в штрафную. Этого оказалось достаточно для победы, несмотря на удаление Керера через несколько минут.

«Марсель» упустил возможность обойти «ПСЖ» в турнирной таблице. Пропустив в начале игры, хозяева весь матч искали брешь в чужой обороне, выжали из себя два гола, но пропустили нелепейший (или гениальный) мяч в концовке. Силач Маккензи вбросил мощнейший аут в штрафную, который Масса превратил в гол — тут даже Делап-старший обзавидуется.

Пока «ПСЖ» и «Марсель» пользовались своей вседозволенностью, скромный «Ланс» всех обхитрил и вышел на первое место. Пришлось попотеть против «Анже»: гости вели 2:0 к 74-й минуте, потом пропустили от Джибирина и едва не лишились победы после удара Сарра на 84-й. К счастью для гостей, взятие ворот отменили. Кстати, за «Ланс» сейчас бегает Флорьян Товен — он и забил оба мяча.

Вне топ-5: фанаты сорвали матч «Аякса», дубль Оздоева

Стоило Моуринью обвинить игроков «Бенфики» в предательстве, как команда полетела: обыграла «Насьонал» (2:1) и радуется третьей победе подряд, а «Спортинг» разгромил «Эштрелу» (4:0). «Бешикташ» уверенно переиграл «Фатих Карагюмрюк» (2:0). «Андерлехт» в плотной борьбе одолел «Юнион», который лидирует в чемпионате Бельгии (1:0).

ПАОК продолжает погоню за «Олимпиакосом» в чемпионате Греции, но конкурент тоже не оступается. Зато можем порадоваться за голевые свершения Магомеда Оздоева: оформил дубль, один с мячей даже забил с передачи Деяна Ловрена. А вот Чалов на поле даже не вышел.

Амстердамцам не позволили снова проиграть и опозориться перед домашними трибунами. Болельщики хозяев перемудрили с фейерверками (их запустили в память о погибшем болельщике), так что судье пришлось приостановить игру и увести футболистов. Спустя 40 минут команды вернулись на поле, однако фанаты «Аякса» запустили вторую волну фейерверков. Матч в итоге перенесли — оставшиеся 85 с лишним минут доиграют в другой день. Ассоциация болельщиков амстердамцев, кстати, осудила эту акцию и ответственных за неё фанатов.