Главная Футбол Статьи

Европейский футбол, обзор матчей 29-30 ноября: АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига, Реал, Арсенал, Барселона, Бавария, Ливерпуль

Камбэк «МЮ», переворот в Испании и сенсационный лидер во Франции. Главное в еврофутболе
Артём Никулин
Главное в еврофутболе 29-30 ноября
Аудио-версия:
Комментарии
А ещё дубль Оздоева, срыв матча «Аякса» и падение «Ромы» с первого места.

Прощаемся с осенью и переходим в последний месяц 2025 года с традиционным дайджестом европейского уикенда. В АПЛ встретились лидеры, Флик эмоционально отреагировал на победу «Барселоны», а «ПСЖ» проиграл «благодаря» Головину.

Англия: «Челси» с «Арсеналом» поделили очки, «Сити» едва не упустил победу, «МЮ» выиграл спустя месяц

«Эвертон» не сумел во второй раз подряд обыграть команду с «Юнайтед» в названии. «Ньюкасл» победил (4:1): Вольтемаде снова забил, а Тшау отметился дублем. «Брентфорд» забрал три очка в матче с «Бёрнли» (3:1) в напряжённой концовке: забил все три мяча после 80-й минуты. «Астон Вилла» буднично обыграла аутсайдеров из «Вулверхэмптона» (1:0). А вот у Шона Дайча закончилась аура победителя: «Ноттингем Форест» влетел «Брайтону» (0:2).

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
29 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Сандерленд
Сандерленд
Окончен
3 : 2
Борнмут
Борнмут
0:1 Адли – 7'     0:2 Адамс – 15'     1:2 Ле Фе – 30'     2:2 Траоре – 46'     3:2 Бробби – 69'    
Удаления: нет / Кук – 90+6'

«Сандерленд» одержал волевую победу во встрече с «Борнмутом» и продолжает гнаться за топ-4. Хотя начиналось всё ужасно: хозяева пропустили два мяча за 15 минут. Один из них — с центра поля. Тайлер Адамс выбежал в контратаку и с 43 метров направил мяч в сетку — это пока что самый дальний гол в АПЛ-2025/2026. Затем гости поплыли: пропустили три мяча, а Льюис Кук в концовке зарядил локтём по лицу соперника и ушёл с красной.

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
29 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 2
Лидс Юнайтед
Лидс
1:0 Фоден – 1'     2:0 Гвардиол – 25'     2:1 Калверт-Льюин – 49'     2:2 Нмеча – 68'     3:2 Фоден – 90+1'    

«Ман Сити» едва не упустил победу в матче с бедствующим «Лидсом». Вёл 2:0 к 25-й минуте, но во втором тайме аутсайдер сравнял счёт. Спасать положение пришлось Фодену — ложным замахом перехитрил защитников и вонзил победный на 90+1-й. А вот Холанда почти не было видно на «Этихаде» — опечаленного норвежца после игры утешал Пеп.

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
29 ноября 2025, суббота. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 2
Фулхэм
Лондон
0:1 Тете – 4'     0:2 Уилсон – 6'     1:2 Кудус – 59'    

«Тоттенхэм» — пока что одна из главных загадок сезона. На неделе всех очаровал игрой против «ПСЖ», а в выходные без шансов проиграл кризисному «Фулхэму». Более того, «шпоры» горели 0:2 уже к шестой минуте! Больше всего критики досталось Викарио: голкипер ошибся при втором голе и выслушивал свист домашних трибун весь матч.

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Матета – 36'     1:1 Зиркзее – 54'     1:2 Маунт – 63'    

Манкунианцы начали встречу по классике: пропустили с пенальти, однако позже судья увидел двойное касание у Матета. В этом сезоне правила немного поменяли, поэтому арбитр попросил форварда перебить. Вторая попытка тоже оказалась успешной, а вдобавок ещё чистой. «МЮ» не расклеился и всё же вырвал победу благодаря голам Маунта и Зиркзее, который не забивал с 2024 года. Команда Аморима не выигрывала в АПЛ больше месяца — с 25 октября.

«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»

«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»

Фото: Julian Finney/Getty Images

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 17:05 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
0 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Исак – 60'     0:2 Гакпо – 90+2'    
Удаления: Пакета – 84' / нет

Слот наконец-то оставил Салаха в запасе и прервал серию из трёх поражений. Вместо египтянина голы сделали Исак (впервые в этом сезоне отличился в АПЛ) и Гакпо. Со стороны «Вест Хэма» результативным действием отметился лишь Пакета — правда, речь не о голе. Бразилец за минуту схватил две странные жёлтые карточки после споров с арбитром. Ни на что не намекаем, но последний год Лукаса подозревали в намеренных удалениях, на которых могли обогащаться его родственники.

Слот вновь крутой?
«Арсенал» и «Челси» устроили бойню. Матч доиграли не все
«Арсенал» и «Челси» устроили бойню. Матч доиграли не все
Англия — Премьер-лига . 13-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон
1:0 Чалоба – 48'     1:1 Мерино – 59'    
Удаления: Кайседо – 38' / нет

В первом тайме игра запомнилась только удалением Кайседо: эквадорец шипами влетел в голеностоп Мерино. Во второй половине стало бодрее: Чалоба забил «Арсеналу» со стандарта, а Мерино спустя 10 минут сравнял ударом головой. Артета сохранил лидерство и прошёл осень непобежденным (14 побед и три ничьих).

Получился очень жёсткий матч:
«Арсенал» и «Челси» устроили бойню. Матч доиграли не все
«Арсенал» и «Челси» устроили бойню. Матч доиграли не все
«Арсенал» может позволить себе ещё разок скатать ничью

Испания: Ямаль вытягивает Флика из депрессии, «Реал» опять потерял очки

Баски из «Атлетика» победили спустя два матча — на тоненького разобрались с «Леванте» (2:0). «Эспаньол» с минимальным счётом обыграл «Сельту» (1:0) и закрепился в еврокубковой зоне на шестом месте.

Испания — Примера . 14-й тур
29 ноября 2025, суббота. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 1
Алавес
Витория
0:1 Ибаньес – 1'     1:1 Ямаль – 8'     2:1 Ольмо – 26'     3:1 Ольмо – 90+3'    

«Барселона» мощно отпраздновала 126-летие: вышла на игру с девятью уроженцами Каталонии, пропустила на «Камп Ноу» уже на первой минуте, однако вскоре отыгрались. Ямаль не сломался после недавней критики и оформил 1+1. А ещё вернулся Рафинья: бразилец отдал голевую передачу и после финального свистка утешал Ханси Флика, который едва не расплакался на тренерской бровке. Журналисты пишут, что немец сильно переживал из-за проигрыша «Челси» и критики в свой адрес.

Подробнее о матче:
Три удара за пять секунд! «Барса» смяла «Алавес» во втором тайме и обошла «Реал»
Три удара за пять секунд! «Барса» смяла «Алавес» во втором тайме и обошла «Реал»
Испания — Примера . 14-й тур
29 ноября 2025, суббота. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 0
Овьедо
Овьедо
1:0 Сёрлот – 16'     2:0 Сёрлот – 26'    

Сёрлот вышел из осенней спячки и приговорил «Овьедо» дублем. После игры Симеоне распылялся в похвале норвежца и оценил его форму. Хотя у Александра всего четыре гола в этом сезоне. Гости же за весь матч практически ничего не создали, несмотря на Рондона и Касорлу в составе.

«Атлетико» — «Овьедо»

«Атлетико» — «Овьедо»

Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

Испания — Примера . 14-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
2 : 3
Вильярреал
Вильярреал
0:1 Перес – 31'     0:2 Молейро – 57'     1:2 Солер – 60'     2:2 Барренечеа – 87'     2:3 Молейро – 90+5'    

«Реал Сосьедад» был близок к героическому достижению, чуть не отыгравшись с 0:2 против «Вильярреала». Гол Барренечеа на 87-й вроде бы успокоил игру, но Молейро на последних минутах зарядил красоту из-за штрафной прямо в ближний угол. Захарян тоже поучаствовал в матче, выйдя на 77-й минуте: нанёс один удар, сделал один отбор и отдал одну ключевую передачу.

Испания — Примера . 14-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
0 : 2
Бетис
Севилья
0:1 Форнальс – 54'     0:2 Альтмира – 68'    
Удаления: Ромеро – 84' / нет

«Бетис» продлил беспроигрышную серию до семи матчей — на классе переиграл в дерби «Севилью», да ещё и без Антони с Иско в составе. Хозяева очень сильно старались и чаще владели инициативой, однако сейчас у команды совсем беда с исполнителями — один Алексис Санчес не вывозит. Ультрас «Севильи» в конце от ярости даже забросали поле сторонними предметами, из-за чего игру остановили на 15 минут. Не помогло: хозяева не настроились на резкий камбэк.

Испания — Примера . 14-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Унаи – 45'     1:1 Мбаппе – 67'    

«Жирона» снова выдала матч жизни против испанского гранда. Хозяева забрали очки у мадридцев и вообще могли забивать больше одного мяча — но постарался Куртуа. Мбаппе изо всех сил бегал по полю, пугая Гассанигу. Один гол пришёл с пенальти, а другой – отменили из-за офсайда.

«Вильярреал» вплотную приблизился к лидерам

Италия: Аллегри переиграл Сарри, «Рома» потеряла первое место

«Комо» разобрался с «Сассуоло» (2:0), а поглядеть на игру великого Нико Паса пришли актёры Майкл Фассбендер и Крис Пайн. «Удинезе» потихоньку подходит к еврокубковой зоне: справился с «Пармой» (2:0) благодаря голу Дзаньоло (у него их уже четыре) и реализованному пенальти Дэвиса. «Торино» внезапно проиграл «Лечче» из зоны вылета (1:2), а у Де Росси всё хорошо: его «Дженоа» переиграл «Верону» (2:1) и поднялся на 16-е место.

Италия — Серия А . 13-й тур
29 ноября 2025, суббота. 20:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 1
Кальяри
Кальяри
0:1 Эспозито – 26'     1:1 Йылдыз – 27'     2:1 Йылдыз – 45+1'    

«Ювентусу» наконец везёт! Провайдер трёх очков — Кенан Йылдыз. Туринцы разрезали линии «Кальяри» вертикальными передачами, а турок моментально включался в штрафную и, не думая (но мастерски), бил по воротам. Спаллетти, правда, не совсем доволен матчем: потерял Влаховича на месяц и ругался на ошибки в начале игры. В общем, работы ещё много.

Италия — Серия А . 13-й тур
29 ноября 2025, суббота. 22:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 0
Лацио
Рим
1:0 Леау – 51'    

«Милан», как и «Арсенал», не узнал поражений этой осенью. Более того, команда не пропустила в девяти матчах из 13 последних — римляне также не смогли вскрыть эталонную оборону Аллегри. Сарри был обыгран с минимальным счётом, но могло быть и покрупнее. В концовке Романьоли влетел локтём по лицу Павловичу в штрафной, но судья отказался ставить пенальти после видеопросмотра. Аллегри пришёл в бешенство, поругался со всеми и ушёл с красной карточкой — ну классика! Какой тур Серии А без удалений итальянских тренеров?

«Милан» — «Лацио»

«Милан» — «Лацио»

Фото:  Marco Luzzani/Getty Images

Италия — Серия А . 13-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Пиза
Пиза
Окончен
0 : 2
Интер М
Милан
0:1 Мартинес – 69'     0:2 Мартинес – 83'    

Лаутаро Мартинес дублем проверил дебютанта Серии А и принёс Киву победу после двух поражений подряд. Если студия Fox будет снимать новую часть «Хищника», Лаутаро обязан сыграть главную роль: проявил феноменальную бомбардирскую чуйку и технику, забив после двух прострелов.

Италия — Серия А . 13-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
2 : 0
Фиорентина
Флоренция
1:0 Коссуну – 41'     2:0 Лукман – 52'    

Громкая вывеска с двумя главными неудачниками Серии А. Обе команды недавно поменяли тренеров, но «Аталанте» повезло сильнее: после разгромной победы в Лиге чемпионов записала в актив сухую победу в матче с флорентийцами. Отметим прекрасный гол Коссуну: пробил из-за штрафной, после чего мяч, изменив траекторию, влетел в дальний угол. Возможно, лучший гол тура.

Италия — Серия А . 13-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Рома
Рим
Окончен
0 : 1
Наполи
Неаполь
0:1 Нерес – 36'    

Команды не теряли времени и уже в первом тайме завезли динамичный футбол — «Наполи» реализовал игровое преимущество после контратаки Нереса. А вот «Рома» ничего не смогла извлечь из второй половины, хотя заиграла лучше неаполитанцев. Самый внушительный момент был у Бальданци, который из опасной позиции в штрафной не сумел пробить Милинковича-Савича. Римляне отныне не лидеры Серии А.

«Комо» выйдет в еврокубки?

Германия: «Бавария» чуть не потеряла очки в матче с «Санкт-Паули», а дортмундцы обыграли «Байер»

«Хоффенхайм» разгромил «Аугсбург» (3:0) и поднялся на пятое место. «Гамбург» внезапно разделался со «Штутгартом» (2:1) – в меньшинстве и с голом на 90+4-й минуте, «Айнтрахт» потерял очки во встрече с «Вольфсбургом» (1:1).

Германия — Бундеслига . 12-й тур
29 ноября 2025, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
3 : 1
Санкт-Паули
Гамбург
0:1 Унтонджи – 6'     1:1 Геррейру – 44'     2:1 Диас – 90+3'     3:1 Джексон – 90+6'    

После поражения в матче с «Арсеналом» все ожидали выноса бедного «Санкт-Паули» с голевым парадом. Однако гости удивили: первыми открыли счёт и удерживали ничью до последних минут, пока в дело не включились Диас с Джексоном. Последний, кстати, пока что радует в «Баварии»: уже забил пять мячей. Правда, необходимые 40 матчей для выкупа уже точно не наберёт, но, может быть, мюнхенцы иначе договорятся о трансфере сенегальца.

Германия — Бундеслига . 12-й тур
29 ноября 2025, суббота. 20:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
1 : 2
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Ансельмино – 41'     0:2 Адейеми – 65'     1:2 Кофане – 83'    

Дортмундская «Боруссия» продолжила удачную серию во встречах с леверкузенцами: всего одно поражение в семи матчах. «Байеру», откровенно говоря, не повезло: команда нанесла в два раза больше ударов, владела мячом, даже один раз попала в каркас. Дортмундцы же блистали эффективностью: открыли счёт со стандарта, а потом Фабиу Силва исправился за косяки в прошлых матчах, точечно навесив на Адейеми.

«Байер» — «Боруссия»

«Байер» — «Боруссия»

Фото: Pau Barrena/Getty Images

Мюнхенцев, видимо, уже не догнать

Франция: Головин нанёс удар по «ПСЖ», но первый не «Марсель»

«Страсбург» проиграл «Бресту» (1:2) и упустил возможность подняться в зону ЛЧ. «Лорьян» отбросил «Ниццу» (3:1) на 10-е место в Лиге 1, а «Париж» поделил очки с «Осером» (1:1).

Франция — Лига 1 . 14-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
1 : 0
ПСЖ
Париж
1:0 Минамино – 68'    
Удаления: Керер – 80' / нет

Головин впервые за год порадовал болельщиков ассистом за «Монако». Александр прорвался по левому флангу и выдал голевой заброс на Минамино в штрафную. Этого оказалось достаточно для победы, несмотря на удаление Керера через несколько минут.

Подробности игры:
Гениальный Головин! Ассистом прибил «ПСЖ» и забрал для «Монако» победу. Видео
Гениальный Головин! Ассистом прибил «ПСЖ» и забрал для «Монако» победу. Видео
Франция — Лига 1 . 14-й тур
29 ноября 2025, суббота. 23:05 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
2 : 2
Тулуза
Тулуза
0:1 Коррейя да Силва – 14'     1:1 Пайшао – 66'     2:1 Хёйбьерг – 74'     2:2 Масса – 90+2'    

«Марсель» упустил возможность обойти «ПСЖ» в турнирной таблице. Пропустив в начале игры, хозяева весь матч искали брешь в чужой обороне, выжали из себя два гола, но пропустили нелепейший (или гениальный) мяч в концовке. Силач Маккензи вбросил мощнейший аут в штрафную, который Масса превратил в гол — тут даже Делап-старший обзавидуется.

Франция — Лига 1 . 14-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 19:15 МСК
Анже
Анже
Окончен
1 : 2
Ланс
Ланс
0:1 Товен – 45'     0:2 Товен – 74'     1:2 Джибирин – 76'    

Пока «ПСЖ» и «Марсель» пользовались своей вседозволенностью, скромный «Ланс» всех обхитрил и вышел на первое место. Пришлось попотеть против «Анже»: гости вели 2:0 к 74-й минуте, потом пропустили от Джибирина и едва не лишились победы после удара Сарра на 84-й. К счастью для гостей, взятие ворот отменили. Кстати, за «Ланс» сейчас бегает Флорьян Товен — он и забил оба мяча.

«Ланс» — чемпик?

Вне топ-5: фанаты сорвали матч «Аякса», дубль Оздоева

Стоило Моуринью обвинить игроков «Бенфики» в предательстве, как команда полетела: обыграла «Насьонал» (2:1) и радуется третьей победе подряд, а «Спортинг» разгромил «Эштрелу» (4:0). «Бешикташ» уверенно переиграл «Фатих Карагюмрюк» (2:0). «Андерлехт» в плотной борьбе одолел «Юнион», который лидирует в чемпионате Бельгии (1:0).

Греция — Суперлига . 12-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Левадиакос
Левадия
Окончен
2 : 3
ПАОК
Салоники
1:0 Кости – 10'     1:1 Оздоев – 45'     2:1 Вербич – 50'     2:2 Оздоев – 55'     2:3 Якумакис – 90'    
Удаления: нет / Мейте – 77'

ПАОК продолжает погоню за «Олимпиакосом» в чемпионате Греции, но конкурент тоже не оступается. Зато можем порадоваться за голевые свершения Магомеда Оздоева: оформил дубль, один с мячей даже забил с передачи Деяна Ловрена. А вот Чалов на поле даже не вышел.

В гонку также мечтает вклиниться АЕК с Жоау Мариу
Нидерланды — Эредивизия . 14-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Аякс
Амстердам
Остановлен
0 : 0
Гронинген
Гронинген

Амстердамцам не позволили снова проиграть и опозориться перед домашними трибунами. Болельщики хозяев перемудрили с фейерверками (их запустили в память о погибшем болельщике), так что судье пришлось приостановить игру и увести футболистов. Спустя 40 минут команды вернулись на поле, однако фанаты «Аякса» запустили вторую волну фейерверков. Матч в итоге перенесли — оставшиеся 85 с лишним минут доиграют в другой день. Ассоциация болельщиков амстердамцев, кстати, осудила эту акцию и ответственных за неё фанатов.

ПСВ слишком далеко оторвался от конкурентов
