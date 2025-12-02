«Спартак» и «Динамо» доказали — чудес не бывает. Романова и Гусева зимой уберут

До зимней паузы в Мир РПЛ остался всего один тур. Значит, совсем скоро мы снова столкнёмся со спекуляциями на тренерском рынке. Сюжеты читаются заранее: кого-то наверняка соберутся увольнять. А возможно, и уволят. Сейчас в тяжёлой ситуации минимум три тренера:

Магомед Адиев сползает вниз с «Крыльями». Хоть губернатор области и гарантировал специалисту работу до конца сезона, но с такой игрой обещание можно и забрать обратно;

Игорь Осинькин, пусть и имеет долгосрочный контракт, однако пока неясно, за счёт чего его «Сочи» может спасти сезон. Да и нынешний тренер точно не антикризисный менеджер. Можно ставить игру с перспективой на Первую лигу. Но хочет ли «Сочи» туда снова?

И, конечно, Алексей Шпилевский. Вне зависимости от места «Пари НН» в таблице слухи о возможном уходе никуда не денутся. Слишком большое число желающих порекомендовать «Нижнему» другого тренера.

У остальных всё более-менее спокойно и последовательно. Но здесь, в первом абзаце, намеренно проигнорировано будущее двух других тренеров. Вадим Романов из «Спартака» и Ролан Гусев из «Динамо» не упоминались по одной причине: будущее обоих, похоже, даже не предмет для дискуссии. А самый предсказуемый сюжет, который выглядит так: оба клуба уже ведут переговоры с их сменщиками. Примерно в середине декабря мы узнаем фамилии новых специалистов, которые через месяц начнут готовить команды к весенней части сезона.

Подождите. А у Романова был хотя бы шанс остаться?

Едва ли. «Спартак» назначил его исполняющим обязанности 11 ноября. Причины две: у клуба не было согласованной альтернативы Деяну Станковичу, чьё увольнение тоже слишком долго утверждали. А Вадим – тот ассистент, кто не ушёл вместе с сербом. Логично было довериться именно ему – тем более до конца первой части сезона оставалось всего четыре матча. При этом в момент назначения Романова никто не выступал с заявлениями, не говорил, что будущее специалиста зависит от результатов. Всё прошло очень тихо. Было понимание: несмотря ни на что, Романов – это временная кандидатура, которая всех устраивает.

Однако потом «Спартак» Вадима Романова победил ЦСКА. Сам он рассуждал об изменениях в тренировочном процессе, диалогах с футболистами, психологии и выработке внутренней уверенности. В общем, вёл себя так, словно завтра его назначат полноценно главным. Эту идею поддерживали и медиа: заголовки «Спартак» становится командой Романова»/«Спартак» прекрасен под руководством Романова» распространились слишком быстро. Была после и яркая победа над «Локо». А у генерального директора Сергея Некрасова в этот же день спросили про будущее тренера. Но от ответа он ушёл. «Сложно сказать. После сегодняшней победы…» – вот реплика босса. Из неё можно было вытащить только одну мысль: когда кандидатура хоть кем-то рассматривается, так не отвечают. Скорее ищут аргументы, почему это может быть хороший вариант. Когда не рассматривается – не хотят обидеть. Поэтому не отвечают напрямую, а лишь пускают туман.

При этом мы узнали, что часть игроков «Спартака» – за Романова. Можно привести цитату для «Матч ТВ» того же Руслана Литвинова, который знает Вадима ещё по академии: «Хочу ли видеть Романова полноценным главным тренером? Могу ответить за себя: я точно очень хочу. Знаю этого тренера давно, ещё с академии. Он мне всегда импонировал. О нём у меня только положительные отзывы».

Иностранцы более спокойны. Им, возможно, всё равно. Но в клубе хорошо понимают: Романов – не Массимо Каррера. То попадание, конечно, стало историческим. И выбить такой же джекпот снова почти невозможно. Да и самая простая причина может упираться в лицензию – у Вадима её нет. А назначать другого тренера с категорией PRO и оставлять рулить Романова было бы слишком странно.

Поэтому «Спартак» пойдёт по другому пути. И найдёт подходящего под свои задачи европейца. А дальше – либо новый цикл, либо столь ожидаемое возрождение.

Степашин обещал: Гусев останется главным в случае четырёх побед. Значит, это всё?

У Ролана ситуация немного другая. В «Динамо» едва ли были полноценно готовы к уходу Валерия Карпина. Да, ходили разговоры на эту тему, но клуб точно не искал замену. Поэтому когда за неделю до матча с махачкалинским «Динамо» тренер ушёл, требовались быстрые решения. Рулить поставили Ролана Гусева, который уже оказывался в такой ситуации в конце прошлого сезона и не без успехов дотащил команду до межсезонья.

Однако одну перестановку посчитали недостаточной. Требовался ещё и эмоциональный буст. Так что вскоре на тренировку «Динамо» приехало чуть ли не всё руководство. Процессами управлял Сергей Степашин, который взял слово и попросил команду «биться за Гусева и за «Динамо». И добавил, что в случае четырёх побед Ролан останется главным. Даже дал «слово офицера». Интересно, как на такое заявление отреагировали другие руководители клуба?

Гусев бодро начал. «Динамо» победило махачкалинцев, а сам тренер показал готовность к откровениям в прессе. После поражения в Кубке от «Зенита» (но с проходом в следующий этап Пути РПЛ) он и вовсе вместо Карпина нашёл виноватых в провальном первом круге. Главный злодей – тренер по физподготовке Луис Мартинес. Однако подробности нам ещё предстоит узнать.

А потом – встреча в Грозном, где Гусев проиграл уже без возможности оправдаться. Да, динамовцы стали свежее выглядеть в атаке. Возможно, поднастроили игру в обороне. По словам Константина Тюкавина, «ушла зажатость». Но едва ли эти тезисы убедят тех, кто принимает решения, оставить Ролана главным на весну.

У Гусева было небольшое лобби в руководстве. Но давайте представим, что тренер проиграет и следующий матч со «Спартаком»? Какие тогда останутся аргументы, чтобы его оставить? Да даже если и выиграет – это ведь две победы и два поражения. Не четыре. В общем, не самые сильные позиции для сохранения на должности. Тем более по работе явно соскучился Владимир Федотов – его фамилия чаще других всплывала в медиа относительно «Динамо».

И вообще нас ждёт суперматч 6 декабря: противостояние двух идеологий, двух систем, двух масштабных московских проектов, которые конкретно наошибались в первой половине сезона. Уже весной команды будут другими. Так что предстоящее дерби – последний шанс увидеть спартаковцев и динамовцев в нынешнем виде. С Романовым и Гусевым.