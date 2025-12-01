Топ-события вторника: «Барса» — «Атлетико», «Локомотив» против СКА, НБА и биатлон

Насыщенное 2 декабря: Малкин и Сергачёв в НХЛ, «Лейкерс» — «Финикс» в баскетболе, «Ман Сити» и «Тоттенхэм» а АПЛ, а ещё Кубок Германии!

🏒 3:00: «Филадельфия Флайерз» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: Малкин прервёт сухую серию?

Евгений Малкин отлично начал сезон, шёл в топ-10 бомбардиров НХЛ, однако небольшой спад отбросил российского бомбардира в пятый десяток. Но сам «Питтсбург» неожиданно для многих до сих пор держится в зоне плей-офф. А «Филадельфия» вовсе уверенно закрепилась в восьмёрке и выиграла три матча подряд. Будет четвёртая победа?

🏀 3:30: «Бруклин Нетс» — «Шарлотт Хорнетс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Дёмин проявит себя ещё раз?

В последнем матче для себя матче Дёмин набрал 23 очка, девять подборов и пять передач — лучшая игра в профессиональной карьере. 19-летний Егор с каждой новой игрой осваивается в НБА и выглядит увереннее. Настало время закрепить свой недавний успех?

🏒 6:00: «Сан-Хосе Шаркс» — «Юта Мамонт», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: «Юта» прервёт серию поражений?

«Юта» является сейчас одной из самых интригующих команд лиги – активы, накопленные ещё «Аризоной», начинают проявлять себя в лиге. Но в последнее время у «мамонтов» игра не клеится: три поражения подряд и семь – в последних девяти встречах. Маклин Селебрини идёт в топ-3 бомбардиров НХЛ, однако в трёх последних играх оставался без заброшенных шайб. Молодой канадский талант прервёт безголевую серию?

🏀 6:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Дончич с Ривзом продлят победную серию?

«Лос-Анджелес Лейкерс» на подъёме — команда выиграла семь матчей кряду в регулярном чемпионате, а в 19 встречах сезона всего уступила четыре раза. Причём «озёрники» хороши как с Леброном, так и без него. Дончич с Ривзом творят настоящую магию на паркете. «Финикс» великолепно себя чувствует в играх со средними соперниками и аутсайдерами, но во встречах с топами «Санз» и у них большие проблемы. Может, удастся удивить?

🎦 🥇 🎯 17:30: Биатлон, Кубок мира, этап 1, индивидуальная гонка, женщины, 15 км

Интрига: кто возьмёт первую личную медаль сезона?

На этапе Кубка мира в Эстерсунде уже прошли четыре командные гонки. Два золота забрала Франция, одно — Норвегия и одно — Швеция. Вот только эстафеты и личные гонки — совершенно разная история, и здесь точно будет интересно посмотреть на расклады. Среди главных фаворитов, конечно, сильнейшие француженки, но свою силу могут показать и Лиза Виттоцци, и Франциска Пройс. В общем, будет жаркая борьба!

🏒 19:00: «Локомотив» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: «Локомотив» прервёт серию поражений?

Действующий чемпион попал в яму в ноябре – команда Боба Хартли проиграла много матчей, помощник канадца был уволен, а вокруг самого главного тренера ходят разные слухи. Приезд СКА, который в последнее время заметно разошёлся, хорошая проверка своих сил. Пройдут ли ярославцы её?

⚽️ 22:30: «Фулхэм» — «Манчестер Сити», АПЛ, 14-й тур

Интрига: «Сити» в очередной раз обыграет «Фулхэм»?

«Манчестер Сити» не проигрывает «Фулхэму» с 2009 года! Безумная серия из 23 матчей во всех турнирах. Впереди у команд новая встреча в АПЛ. Команда Пепа Гвардиолы занимает второе место в таблице и отстаёт от «Арсенала» на пять очков. «Сити» остаётся в гонке за титулом. И победа над «Фулхэмом» позволит как минимум сохранить дистанцию.

⚽️ 23:00: «Барселона» — «Атлетико» Мадрид, Примера, 19-й тур

Интрига: «Барса» оторвётся от конкурентов за золото?

«Барселона» вышла на первое место в Примере благодаря осечкам «Реала». Но сразу же каталонцы встретятся с ещё одним претендентом на титул — «Атлетико». Разрыв между командами составляет всего три очка. Так что в случае победы «Барса» либо увеличит расстояние, либо позволит «Атлетико» догнать себя. И, что страшнее — даст шанс вернуться «Реалу» на первое место.

⚽️ 23:00: «Боруссия» Дортмунд — «Байер», Кубок Германии, 1/8 финала

Интрига: топ-встреча уже в 1/8 финала Кубка

Вывеска уровня финала Кубка Германии. «Боруссия» и «Байер» прошли уже два этапа турнира. Но один из клубов вылетит уже на стадии 1/8 финала. На выходных дортмундцы обыграли леверкузенцев в чемпионате Германии в гостях. Теперь же «Боруссия» примет соперника дома. Получится одолеть «Байер» во второй раз подряд?

⚽️ 23:00: «Ювентус» — «Удинезе», Кубок Италии, 1/8 финала

Интрига: «Юве» пройдёт дальше в Кубке?

«Ювентус» выигрывал Кубок Италии 15 раз (рекорд Италии). Теперь туринцы идут в поход за новым трофеем. В 1/8 финала команда Лучано Спаллетти примет дома «Удинезе». Цепкий, непростой соперник. Однако «Юве» должен проходить команду из Удине. И ждём магию на поле от нового лидера туринцев Кенана Йылдыза!

⚽️ 23:15: «Ньюкасл Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур», АПЛ, 14-й тур

Интрига: прервётся ли неудачная серия «Тоттенхэма»?

«Тоттенхэм» здорово начал сезон, но сейчас впал в кризис. Лондонцы с 13 сентября одержали всего две победы в девяти турах, а в последних четырёх встречах потерпели три поражения. Команда Томаса Франка опустилась уже на 12-е место в таблице. Как раз рядом расположился «Ньюкасл», также проводящий не лучший сезон. У обоих клубов по 18 очков. Победитель матча вырвется вперёд, приблизившись к зоне еврокубков. «Ньюкасл» — фаворит игры: не только за счёт домашнего поля, но и формы. Команда Эдди Хау в последних турах разобралась с «Манчестер Сити» (2:1) и «Эвертоном» (4:1).