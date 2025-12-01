Четыре клуба закрылись, «Амкар» и «Зенит-2» пошли наверх. Итоги Второй лиги — 2025

В Leon-Второй лиге завершился сезон. Мы уже подвели итоги дивизиона «Золото», где осенним чемпионом в драматичной борьбе стал «Велес» Алексея Стукалова.

На очереди – большие итоги «Серебра» и подгрупп Второй лиги «Б».

Что такое «Золото», «Серебро» и какой вообще регламент?

В 2023 году РФС провёл реформу Второй лиги. Она разделилась на две части (А и Б). Вторая лига «А» – это дивизионы «Золото» и «Серебро» по 10 команд в каждом. Здесь играются отдельные турниры каждые полгода. Почти что Апертура и Клаусура. По итогам происходит обмен между лигами: четыре худшие команды «Золота» меняются с четырьмя лучшими «Серебра».

В Лигу Pari по итогам весеннего этапа выходят три лучшие команды «Золота». Во Вторую лигу «Б» обычно вылетают четыре худшие команды «Серебра».

В этом сезоне в «Серебре» сыграли восемь, а не 10 команд, потому что «Форте» закрылся, а саратовский «Сокол» остался в Первой лиге из-за отправки «Химок» в вечность. По результатам осени-2025 из «Серебра» вылетели только две команды – ими стали курский «Авангард» и «Муром».

Вторая лига «Б» – более привычный чемпионат, разделённый на четыре зональные группы 1-4 (условно – Юг, Центр, Северо-Запад и Приволжье). Сезон идёт по системе «весна-осень». По одной лучшей команде из каждой зоны поднимаются в «Серебро».

Из Третьей лиги во Вторую лигу «Б» могут заявиться команды, которые либо выигрывают или становятся призёрами чемпионата Третьего дивизиона, либо берут Кубок. Здесь 11 территориальных зон – Дальний Восток, Сибирь, Урал и Западная Сибирь, Приволжье, Северо-Запад, Санкт-Петербург, Центр, Золотое Кольцо, ЮФО/СКФО (Юг), Московская область, Москва. Потенциальных претендентов на выход много. Но, как правило, для этого нет нужных денег.

Кто выйдет в Первую лигу?

Право на выход в «Лучшую лигу мира» 10 команд разыграют между собой на турнире, который пройдёт весной 2026 года. Сейчас приоритетное право на путёвку в Первую лигу получил «Велес». Если команда по итогам весеннего турнира попадёт в топ-3, то напрямую выйдет в дивизион выше. Если «Велес» опустится ниже первой тройки, то сыграет стыковые матчи с тем, кто займёт третье место весной. В прошлом сезоне так в битве за Первую лигу сошлись «Челябинск» и «Волгарь».

По итогам осеннего турнира из «Золота» в «Серебро» вылетели «Тюмень», «Динамо» (Киров), «Алания» и «Динамо-2». В обратном направлении проследовали «Родина-2», «Калуга», миасское «Торпедо» и «Иртыш».

Трагедия «Севастополя», триумф «Зенита-2»

Во Второй лиге «Б» в этом году развернулась серьёзная борьба за первые места. В трёх из четырёх лиг победители определились буквально в последние туры.

Группа 1 — «Динамо» Ставрополь

На Юге всё крутилось вокруг трёх главных претендентов на выход в «Серебро» – это «Севастополь», «Кубань-Холдинг» и «Динамо» Ставрополь. Но последние из тройки прошли весь отрезок стабильнее.

«Кубань-Холдинг» провалилась в концовке, а «Севастополю» до чемпионства не хватило одного очка. Причём крымчане шли первыми за два тура до конца чемпионата. В предпоследней игре они принимали дома «Нарт» и вели 1:0. На 90+6-й минуте полузащитник «Севастополя» Александр Смирнов забил в свои ворота в попытке перехватить навес с фланга. В параллельном матче на чудовищном кочковатом поле Ставрополя театр абсурда продолжился – «Ростов-2» на первых минутах пропустил после передачи от защитника своему вратарю. Динамовцы победили 2:0 и обогнали «Севастополь». В финальном туре команда Ашамаза Шакова спокойно взяла три очка и оформила титул.

Группа 2 — «Зенит-2»

Единственная группа, где сразу появился главный претендент на «Серебро». Банда Константина Коноплёва ещё в прошлом сезоне метила во Вторую лигу «А». Но даже «двойки» (Рафаэль Кариока здесь ни при чём) «Спартака» и «Динамо» выступили лучше. Однако в этом году созрело мощнейшее поколение «Зенита» 2005 года рождения (в этом потоке вырос Данила Козлов).

«Зенит-2» Фото: ФК «Зенит-2»

«Зенит-2» оторвался от конкурентов на 14 очков. Самое удивительное, что команда теряла важных игроков, но всё равно осталась на ходу. Например, Никита Лобов и Кирилл Обонин (основные центральные защитники) уехали в клубы РПЛ – «Рубин» и «Балтику» соответственно. Крайний нападающий Евгений Пшёнников стал игроком ульяновской «Волги».

«Зенит» грамотно усилил молодой костяк опытными игроками – ещё зимой приехал нападающий Дмитрий Барков. Летом приехал Денис Терентьев (тот самый). Но понятно, что наибольшая заслуга в чемпионстве – у молодых ребят.

Группа 3 — «Динамо» Брянск

Вообще-то основным претендентом на выход в «Серебро» в этой зоне считалось питерское «Динамо». Клуб в этом сезоне увеличил бюджет и собрал приличную команду. Антон Белов и Алексеей Евсеев в своё время играли в РПЛ. Также пришла целая группа футболистов с опытом в Первой лиге. Однако на первое место динамовцы из Санкт-Петербурга вышли лишь в середине сезона на несколько туров. А вот финиш не задался.

Всю дистанцию питерцы боролись с белгородским «Салютом». Где же было брянское «Динамо» Андрея Канчельскиса? Стартовали с четырёх побед подряд, но после 18-го тура вообще свалились на пятую строчку – отставали от лидеров на шесть очков.

Ситуация изменилась в летнее трансферное окно. Брянск продуктивно поработал на рынке. Из аренды (играл в «Сибири») вернулся полузащитник Артём Медведев, который сделал 5+6 в 14 матчах. Из Пензы приехал нападающий Даниил Коноплёв, наклепавший 6+3 в 14 играх. Легендарный Иван Соловьёв вернулся в российский футбол (в последнее время бегал в Кыргызстане) – оформил всего 1+2, но зарядил команду опытом.

На этом багаже Брянск выдал мощнейшую серию из 11 матчей без поражений (девять побед и две ничьих) – Канчельскис запрыгнул на первую строчку и уехал на стажировку в «Эвертон».

Впрочем, ключевой фактор успеха брянского «Динамо» – это ужасное расточительство питерского «Динамо». Но главное, что теперь у Андрея Канчельскиса как у тренера есть первое достижение в России (ранее он приводил к бронзовым медалям Узбекистана «Навбахор»).

Группа 4 — «Амкар-Пермь»

С самого начала было понятно, что за путёвку в «Серебро» будут бороться «Амкар-Пермь» и «Химик» из Дзержинска.

В последний момент появился КДВ с бюджетом под 200 млн рублей (для сравнения, бюджет «Амкара» – около 150 млн) и зарплатами игроков по 300-500 тыс., но они довольно быстро завалили сезон, хотя и подписали летом Максима Палиенко на зарплату около 1,5 млн рублей в месяц. А потом вообще и само существование клуба оказалось под угрозой.

«Амкар-Пермь» с главным тренером Андреем Блажко уверенно шёл на первом месте без поражений, а главное – обыграл в первом круге «Химик» (2:1), который возглавлял Сергей Передня. В перерыве между кругами Блажко по каким-то причинам сняли.

Дмитрий Мартынов президент «Амкар-Пермь» «Принятое сейчас решение – не спонтанное. Результат команды – это общий итог работы, связанный в том числе и с перестройкой внутренней работы, сменой менеджерской команды. Сейчас перед «Амкаром» стоят большие задачи. Мы вернули доверие к клубу со стороны болельщиков и партнеров, но понимаем, что необходимо развитие. Я видел игры команды на сборах и все 13 официальных матчей чемпионата. Хоть мы и возглавляем турнирную таблицу, но в большинстве игр не показывали зрелищный футбол и не доминировали над соперником, как наши конкуренты в группе. Это не только моё мнение, но и мнение футбольных специалистов. К сожалению, как и в прошлом сезоне, у команды нет цельной игры и стиля».

Действительно, в прошлом году под руководством Блажко «Амкар» уже упустил первое место. И в этом сезоне с игрой пермской команды периодически было всё плохо. По ходу первого круга «Амкар-Пермь» порой набирал очки за счёт спорных решений арбитров, о чём неоднократно говорили тренеры соперников на пресс-конференциях.

Назначенный новым главным тренером Александр Кульчий практически похоронил надежды болельщиков на выход, сломав всё, что хоть как-то работало ранее. «Амкар-Пермь» чудовищно влетел «Оренбургу-2» (1:5), уступил КДВ (2:3) и проиграл очное противостояние «Химику» (1:2). Отрыв Дзержинска на момент отставки Кульчия составлял плюс шесть очков!

Удивительно, но «Химик» каким-то образом полностью завалил концовку. Потерял очки в трёх встречах подряд – соперниками на этом отрезке были «Челябинск-2» (0:0), «Оренбург-2» (0:0) и КДВ (1:2). Зато Ярослав Мочалов в роли исполняющего обязанности главного тренера «Амкара-Пермь» (Кульчего уволили) выдал шесть побед в шести матчах и стал триумфатором всего сезона.

Минус ещё четыре клуба

Небольшой «некролог» в финале. В этом сезоне сразу четыре клуба Второй лиги прекратили существование. Ещё три команды испытывают серьёзные финансовые трудности. Вот список тех, кто не уцелел:

«Легион» (Махачкала) – президент клуба Шамиль Лахиялов давно говорил о финансовых проблемах. В итоге клуб продали бизнесмену Вадиму Галицкому – «Легион» сменит название (получит новое имя «Победа») и будет базироваться в Нижнем Новгороде. «Химки-2» (Московская область) – вслед за первой командой закрылась и вторая. Посреди сезона многие футболисты просто остались без работы. «Сокол» (Казань) – удивительно, что клуб вообще пошёл в сезон. Руководители практически каждую неделю собирали деньги на проведение игр. Всё закончилось прощальным матчем и официальным закрытием. «Уралец» (Нижний Тагил) – закрытие этого клуба стало огромной неожиданностью. Всё было в порядке, футболисты получали примерно по 100-150 тыс. рублей в месяц, команду тренировал Юрий Матвеев. Но на следующий чемпионат «Уралец» не заявился и приостановил своё участие во Второй лиге.

В нескольких клубах, как известно, есть финансовые проблемы. Не выплачивают зарплаты и премиальные в «Знамени Труда». Против владельца томского холдинга «КДВ Групп» завели дело об экстремизме и уже изъяли большую часть бизнеса. Трудно понять, как в такой ситуации выживет его футбольный клуб. Была информация, что КДВ всё-таки нашёл средства на новый сезон, но подтверждения этому пока нет.

Также долги по зарплатам есть в ялтинском «Рубине». В клубе обещают закрыть все выплаты.

Возрождение «Тосно», возвращение Ижевска в большую игру

А что по новичкам Второй лиги? На текущий момент только «Тосно» подтвердило, что заявляется на новый сезон. Больше новостей не было. Но существует очевидный список претендентов.

Практически наверняка во Вторую лигу пойдёт «Зенит-Ижевск». В клубе всё в порядке с финансами, есть соответствующая инфраструктура. «Победа» из Нижнего Новгорода займёт место «Легиона».

О своём желании заявиться во Вторую лигу объявила «Заря» из Луганска, которая в этом сезоне сыграла в финале Третьей лиги. Также во Вторую лигу хочет донецкий «Шахтёр» (точнее, его новая версия).

«Красное Знамя» Фото: ФК «Красное Знамя»

Победитель финала Третьей лиги «Красное Знамя» из Москвы тоже обдумывает вариант с повышением в классе. В составе команде есть настоящие легенды – Владимир Гранат и Вячеслав Подберёзкин. Вопрос только в домашнем стадионе.

Пытается найти необходимые для Второй лиги средства барнаульский «Темп» (пресс-службу которого возглавляет комментатор «Матч ТВ» Михаил Меламед), однако маловероятно, что в Барнауле появится вторая профессиональная команда. Местное «Динамо» и так играет во Второй лиге.

О желании играть во Второй лиге также заявляли «Металлург» Аша и ПСК из станицы Динской, но подтверждения их возможностей пока тоже нет.

Точные составы групп Второй лиги «Б» мы узнаем ближе к старту нового сезона. Он начнётся в конце февраля-начале марта.