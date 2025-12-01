У Махачкалы отменили два гола! «Сочи» сыграл «на ноль» впервые за два месяца. Видео

17-й тур Мир Российской Премьер-Лиги завершился нулями в исполнении «Сочи» и махачкалинского «Динамо». Это единственная ничья в прошедших восьми матчах чемпионата. Счёт отражает содержание игры: футбол был на любителя.

Если у Хасанби Биджиева предсказуемый стартовый состав и стабильная игровая модель, то его коллега Игорь Осинькин продолжает искать оптимальные сочетания в новой для себя команде. Сейчас для тренера «Сочи» лучшая тактическая схема – 4-4-2. Именно по этой системе хозяева «Фишта» сыграли с махачкалинским «Динамо», причём опять без номинальных форвардов. С парой Игнатов – Камано впереди.

А вот с точки зрения качества футбола команде Осинькина ещё расти и расти. В первом тайме сочинцы не доминировали, пусть и были хозяевами поля, суетились и терялись, когда махачкалинцы включали высокий прессинг. В таких случаях аутсайдер РПЛ зачастую либо упрощал игру, либо искал передачами Зиньковского. Мяч застревал между штрафными. Первый удар был нанесён только по истечении четверти часа, и сделало это «Динамо».

Ещё через четыре минуты команда Биджиева забила. Хоссейннежад выполнил заброс на Агаларова, левый защитник «Сочи» Магаль создал своей позицией глубину, и бывший лучший бомбардир РПЛ отправил мяч в сетку. Однако повтор показал, что нападающий махачкалинской команды чуть-чуть залез в офсайд. Гол отменили.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Сочи» недоставало хороших взаимодействий в атаке. Не только на скорости – просто работающих коллективных ходов. Впервые по воротам «Динамо» хозяева пробили лишь на 24-й минуте (Барт – издали и неточно, получив перевод от Зиньковского), а первое касание в штрафной гостей совершили на исходе получаса. Махачкалинцы же до перерыва забили ещё раз. После верхового единоборства и подбора последовала проникающая передача на Хоссейннежада, а Магаль опять сломал линию офсайда. Но и этот гол не был засчитан. Оказалось, мяч попал в руку Агаларову, когда тот вёл борьбу на втором этаже. Судья Егоров посчитал касание достаточным для отмены взятия ворот.

В начале второго тайма «Сочи» заиграл поживее. Хозяева стали двигать мяч так, как хотелось бы Осинькину. После перерыва всего за несколько минут превзошли свой показатель xG (0,08), который они заработали до перерыва. Игнатов бил сам, затем ассистировал Зиньковскому, а после этого с интересом наблюдал за тем, как ворота махачкалинцев атакует Камано. Вдобавок на исходе часа встречи Барт мощно зарядил со штрафного и, похоже, выбил зуб Табидзе! Грузинский защитник, получив мячом по лицу, с грустной улыбкой встал с газона и продолжил встречу.

Футбол стал более открытым. Появилась зрелищность, которая в первой половине как будто пряталась от сочинского дождя где-то под трибунами. «Динамо» отвечало своими опасными атаками, Биджиев добавил в линию нападения рослого тунисца Мастури – автора гола в недавнем товарищеском матче с Бразилией. А на последние минуты выпустил и ещё одного габаритного центрфорварда Миро. Своими действиями тренер махачкалинцев показывал, что рассчитывает в концовке если не переиграть «Сочи», то додавить.

Тем не менее голов болельщики так и не дождались. Судья мог назначить пенальти за попадание мяч в руку Коваленко, однако пожалел хозяев. Единственная приятная новость для команды Осинькина – аутсайдер РПЛ не пропустил в РПЛ впервые с 28 сентября. Тогда «Сочи» сыграл вничью… с махачкалинским «Динамо» в Каспийске. После этого получал голы в свои ворота в течение шести туров подряд. Статистика ударов по итогам сегодняшней встречи – 11:12 (в створ – 3:1). Да и по xG вышла почти ничья – 0,48 против 0,61.