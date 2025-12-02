Сборная 17-го тура РПЛ. Доминация «Краснодара», фланги «Балтики» и камбэк Черчесова

Пришло время для символической сборной 17-го тура МИР Российской Премьер-Лиги. Кто попал в команду лучших игроков прошедшей недели? В списке героев – представители семи клубов: «Краснодара», «Балтики», «Локомотива», ЦСКА, «Зенита», «Ахмата» и «Пари НН». Футболисты расставлены в рамках условной тактической схемы 3-5-2. Главный тренер – самый трудный выбор.

Вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА)

Домашняя победа ЦСКА во встрече с «Оренбургом» скорее из категории тех, которые хочется поскорее забыть, нежели смаковать и гордиться. О чём говорить, если лучшим игроком матча был признан голкипер выигравшей команды? Причём по делу: оренбуржцы нанесли 17 ударов по воротам армейцев, в том числе шесть – в створ, но Акинфеев помог красно-синим своими сейвами победить всухую.

Защитник: Жерзино Ньямси («Локомотив»)

Жерзино Ньямси Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Француз стал одним из героев матча в Ростове-на-Дону, несмотря на то что в концовке организовал пенальти в собственные ворота. Ньямси забил третий гол «Локомотива» – удачно сходил на стандарт. Однако центральный защитник заслужил высокую оценку не только этим: по данным Sofascore, он выиграл 14 из 20 единоборств и сделал 22 успешных оборонительных действия.

Защитник: Нино («Зенит»)

«Зенит» забрал победу в матче с «Рубином», которую, исходя из качества показанного футбола, не очень-то заслужил. Тренерский штаб петербургской команды должен благодарить в первую очередь лидера обороны Нино, который помог сыграть «на ноль», а главное – забил решающий гол после стандарта и второй фазы атаки. Бразилец выиграл две трети единоборств, совершил семь успешных оборонительных действий и выдал восемь точных длинных передач.

Защитник: Усман Ндонг («Ахмат»)

Усман Ндонг Фото: ФК «Ахмат»

«Ахмат» прервал серию поражений, переиграв московское «Динамо», а Ндонг забил победный гол в концовке. Правда, сенегалец сделал это с пенальти, вот только и статистику за матч Усман собрал очень приличную. В активе легионера грозненской команды восемь выигранных единоборств из 10, он совершил 13 успешных оборонительных действий и отдал четыре точных длинных паса.

Полузащитник: Николай Титков («Балтика»)

Правые защитники или полузащитники в прошедшем туре не феерили, так что мы в нашей условной схеме двигаем на край Титкова. Инсайд «Балтики» и автор победного гола «Спартаку» нередко оказывался правее в полуфланге либо на фланге в тех или иных игровых ситуациях. Помимо забитого мяча, Николай отметился семью выигранными единоборствами из 13, двумя отборами и тремя заработанными на себе фолами.

Полузащитник: Дуглас Аугусто («Краснодар»)

Дуглас Аугусто Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Для «Краснодара» матч с «Крыльями Советов» стал весёлым развлечением после того, как опорник Дуглас Аугусто забил первый – и победный – гол. Дальше чемпион разрывал самарцев, а сам бразилец хозяйничал в центре поля. Летний новичок краснодарской команды выиграл две трети единоборств, совершил четыре успешных оборонительных действия и добавил в свою статистику три точные длинные передачи.

Полузащитник: Дмитрий Баринов («Локомотив»)

На фоне неопределённости со своим будущим в «Локомотиве» капитан добывает победу для железнодорожников. Баринов забил красивый первый гол московской команды, мастерски исполнив эпизод, и в целом принёс много пользы в Ростове-на-Дону. Из его статистики отметим две трети выигранных единоборств внизу, семь успешных оборонительных действий и 90% точных передач.

Полузащитник: Мингиян Бевеев («Балтика»)

Мингиян Бевеев Фото: ФК «Балтика»

«Балтика» так разогналась, что её не останавливают даже удаления – в этом туре переиграла вдесятером «Спартак». Но вряд ли калининградцы добыли бы три очка в меньшинстве, если бы не Бевеев: голевая атака команды снова началась с его феноменального аута, а ещё защитник сборной России вынес мяч из пустых ворот, не дав забить красно-белым. Всего на счету Мингияна восемь успешных оборонительных действий.

Полузащитник: Эдуард Сперцян («Краснодар»)

Капитан «Краснодара» совершил три результативных действия за одну игру. Во встрече с «Крыльями Советов» Сперцян забил второй мяч чемпионов мощным ударом, затем реализовал пенальти, а на последних минутах ассистировал со стандарта Витору Тормене. Всего же Эдуард нанёс четыре удара и сделал шесть передач под удар, а кроме того, вышел победителем в каждом из трёх единоборств за матч.

Нападающий: Хуан Босельи («Пари НН»)

Хуан Босельи Фото: РИА Новости

«Пари НН» выиграл впервые за девять туров, а автором решающего гола с 11-метрового стал Босельи. Уругваец поучаствовал также и в первой голевой атаке нижегородской команды и забил ещё один классный мяч, который, к сожалению для Хуана, был отменён из-за офсайда. В общем, Босельи превратился в большую проблему для обороны «Акрона», нанёс четыре удара по воротам соперника и на все сто заслужил место в символической сборной.

Нападающий: Джон Кордоба («Краснодар»)

Кордоба точно никогда не забудет игру с «Крыльями Советов», ведь в этот день он стал лучшим бомбардиром в истории «Краснодара». Колумбиец забил отличный гол с разворота, избавившись от висевшего на плечах защитника, а до того отдал голевую передачу – ассистировал автору победного мяча Дугласу Аугусто. Ещё из цифр Джона по итогам матча выделим 90% точных передач.

Главный тренер: Станислав Черчесов («Ахмат»)

Станислав Черчесов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В 17-м туре победителями вместе со своими командами стали сразу семь тренеров. Это Михаил Галактионов («Локомотив»), Андрей Талалаев («Балтика»), Алексей Шпилевский («Пари НН»), Мурад Мусаев («Краснодар»), Фабио Челестини (ЦСКА), Станислав Черчесов («Ахмат») и Сергей Семак («Зенит»). Назвать лучшего очень непросто! Вкус от побед Талалаева и Шпилевского немного испортили действия самих тренеров – первый был удалён за некрасивый жест, а второй отказался менять красный мяч на белый, что улучшило бы картинку и сделало более удобным просмотр футбола для телезрителей. Мы выбрали героем недели Черчесова. Его «Ахмат» прервал серию поражений, дожав уже более крепкое, чем прежде, московское «Динамо».

Сборная 17-го тура РПЛ

Ещё раз посмотрим на символическую сборную тура. По ссылке можно изучить статистику и другие интересные подробности.

Сборная 17-го тура РПЛ Фото: «Чемпионат»

Кто не попал в сборную

Было бы преувеличением утверждать, что в 17-м туре мы столкнулись с избытком кандидатов в символическую сборную. На сей раз оказалось не так много игроков, чей перформанс по-настоящему впечатлил. Тем не менее некоторые достойные претенденты всё же не попали в команду звёзд, например, голкиперы Максим Бориско («Балтика») и Антон Митрюшкин («Локомотив»), защитники Витор Тормена и Лукас Оласа (оба – «Краснодар»), полузащитники Алексей Батраков («Локомотив»), Даниил Лесовой («Пари НН») и Муми Нгамалё («Динамо» Москва) и нападающие Георгий Мелкадзе («Ахмат») и Тамерлан Мусаев (ЦСКА). Кого, по вашему мнению, мы забыли добавить в список? Пишите в комментариях!