Какая развязка в главном дерби Турции! Тедеско от первого поражения спас суперджокер

Встречи «Фенербахче» и «Галатасарая» гарантируют зрелище. Необязательно команды покажут яркий и красивый футбол. Но шикарная атмосфера на стадионе и эмоции игроков точно входят в обязательную программу. Тем более такие матчи — хороший момент, чтобы посмотреть на звёзд в турецкой Суперлиге.

В стартовых составах «Фенербахче» и «Галатасарая» ожидаемо оказалась целая россыпь топ-футболистов. У хозяев в основе вышли Эдерсон, Нелсон Семеду, Милан Шкриньяр, Эдсон Альварес, Марко Асенсио, Керем Актюркоглу и Юссеф Эн-Несири. А тренер «Галатасарая» Окан Бурук с первых минут выпустил Давинсона Санчеса, Илкая Гюндогана, Лукаса Торрейру, Лероя Зане и, главное, Виктора Осимхена. Нигериец пропустил прошлый матч с «Генчлербирлиги» из-за травмы. Но к дерби оказался готов.

Первое, что впечатлило на старте — фанаты «Фенербахче». Буквально все болельщики на «Шюкрю Сараджоглу» начали прыгать и заряжать кричалки с первой же секунды. Эмоции оправданны не только статусом главного дерби Турции, но и турнирным положением: после 13 встреч «Галатасарай» всего на одно очко опережал «Фенербахче». Команда Доменико Тедеско обогнала бы злейшего врага в случае победы.

Если вы часто смотрите очные матчи «Галатасарая» и «Фенербахче» в последнее время, то вас вряд ли удивила прошедшая встреча. На протяжении всех 90 минут было нервно, грубо, эмоционально, но не очень интересно в плане непосредственно футбола. Рубка — лучшее определение матча, даже с учётом большой группы топ-игроков на поле.

В первом тайме команды нанесли на двоих всего два удара в створ. Чаще игра проходила вдали от ворот Эдерсона и Угурджана Чакыра. Владение мячом (52% на 48% в пользу «Галатасарая») отражает равный характер встречи. Однако гости всё же нашли свой момент на 27-й минуте. Лерой Зане сам запустил атаку «Галатасарая», отдал на Барыша Алпера Йылмаза, который в ответ покатил пяткой на немца. Вингер продвинулся к штрафной и мощно зарядил в правый угол. Эдерсон не спас «Фенербахче», ещё и рикошет помешал бразильцу. 1:0 в пользу «Галатасарая» — гости радовались под свист.

«Галатасарай» Фото: Anadolu via Getty Images

В концовке тайма «Фенербахче» забил ответный гол, однако судья Ясин Кол не засчитал его. После углового Эдсон Альварес среагировал на отскочивший к нему мяч и ударил по пустым воротам. Получился немного курьёзный мяч, так как Чакыр мог спасти «Галатасарай», но сложился странным образом и не отвёл угрозу. Однако VAR увидел, что в момент подачи капитан «Фенербахче» Милан Шкриньяр сыграл рукой. Гол был справедливо отменён, несмотря на всеобщее негодование фанатов.

Удивительно, однако после перерыва острее действовал «Галатасарай». Отличный момент на 50-й минуте упустил Осимхен, опасно пробивший с границы штрафной — Эдерсон спас хозяев. Чуть позже Лерой Зане упустил неплохой шанс оформить дубль, но пробил прямо в Шкриньяра.

Где-то в середине тайма «Фенербахче» вспомнил о счёте. Команда перехватила инициативу. Впрочем, реальных угроз для ворот Чакыра так и не было. Хозяева катали-катали мяч, а «Галатасарай» без стеснения сидел в обороне в низком блоке. Ради победы в дерби самый доминирующий клуб Турции был готов и на роль второго номера.

В концовке было тревожно за защитника гостей Казымджана Караташа (да-да, играл за «Оренбург»). Он неудачно столкнулся головами со своим же одноклубником Лукасом Торрейрой и оказался на газоне. Караташу в итоге даже понадобились носилки. Здоровья! Торрейра также пострадал, но отделался лишь повязкой на голове.

На табло истекали шесть добавленных минут. «Фенербахче» приближался к первому поражению в нынешнем сезоне Суперлиги. И тут на помощь Доменико Тедеско пришёл вышедший на замену Джон Дуран! На 90+6-й минуте колумбийский форвард идеально открылся под навес Левента Мерджана и пробил головой в нижний угол. Идеально! 1:1 — «Шюкрю Сараджоглу» в моменте сошёл с ума.

«Фенербахче» Фото: Anadolu via Getty Images

Ничейный результат вряд ли устроил «Галатасарай» и «Фенербахче». Сильнее других потере очков обрадовался экс-нападающий «Зенита» Фатих Текке. Сейчас он тренирует «Трабзонспор», борющийся со стамбульскими гигантами за золото. Однако для «Фенербахче» было принципиально не потерпеть первое поражение в дерби. А вся гонка в Турции ещё впереди.