«Зачем жать руки тренерам до матчей? Они ненавидят арбитров». Судейство в 17-м туре РПЛ

До бесконечной зимней паузы в МИР РПЛ остался всего один тур. Так что наслаждаемся, пока есть возможность, и подводим итоги прошедших восьми матчей. В 17-м туре, несмотря на отсутствие столкновений внутри общепризнанной топ-6, было на что посмотреть. И у арбитров хватало работы. Кстати, справились ли они с ней?

Специально для «Чемпионата» судейство в 17-м туре и первом круге чемпионата России разобрал наш эксперт бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми матчам.

Максимальная оценка — 8,4. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Акрон» — «Пари НН» — 1:2

Основной момент — 11-метровый в ворота «Акрона» на 30-й минуте. Обзор Целовальникову перекрывали игрок атаки и другие футболисты в штрафной, плюс сказывались погодные условия. Мяч попал в отставленную руку Болдырева, которая увеличивала площадь тела. После включения VAR арбитр назначил 11-метровый и показал жёлтую игроку «Акрона». Не красную, так как действия Болдырева не были умышленными. Это срыв перспективной атаки. Оценка не снижается, так как арбитр находился в рекомендованной позиции и ему перекрывали обзор.

Оценка Целовальникова — 8,4.

Владислав Целовальников Фото: ФК «Акрон»

ЦСКА — «Оренбург» — 2:0

Всё было замечательно до 84-й минуты. На 36-й Абросимов не показал жёлтую Муфи за неуважение к игре. Тот без борьбы за мяч толкнул игрока. Это штрафной и жёлтая.

На 84-й минуте Абросимов ошибочно засчитал гол в ворота «Оренбурга». Здесь также ответственен арбитр VAR Буланов. Игрок «Оренбурга» первым выпрыгнул вверх, чтобы сыграть в мяч головой. Мусаев, не выпрыгивая и не пытаясь этого сделать, пошёл в него. Произошёл контакт, из-за которого игрок «Оренбурга» не дотянулся до мяча. Пошла вертикальная атака, и фоливший футболист забил гол. Не понимаю, почему это не нарушение для Абросимова, резервного и Буланова. Все действия игрока ЦСКА были направлены на то, чтобы помешать сопернику сыграть в мяч.

На 90+2-й минуте Абросимов показал полное непонимание судейства. Первое: ошибочно зафиксировал фол со стороны вратаря и сразу назначил 11-метровый в ворота «Оренбурга». Очевидно, вратарь сыграл в мяч, а потом случилось игровое столкновение. Абросимов же, не обладая скоростью, не увидел этого. Второе: игроки ЦСКА забили гол следующим же касанием. Однако свисток к тому моменту уже прозвучал. По большому счёту у армейцев отобрали гол. Да, в судействе нет принципа преимущества при 11-метровых. Но выдержать паузу и посмотреть, как разовьются события — это и есть судейство. У Абросимова это напрочь отсутствует. Ему повезло, что счёт 2:0. Могло быть хуже.

Оценка Абросимова — 7,3.

«Балтика» — «Спартак» — 1:0

Сложный матч для Левникова, но он всё верно сделал. На 15-й минуте правильно не назначил 11-метровый в ворота «Спартака». Игрок «Балтики» врывался в штрафную и в воздухе почувствовал лёгкое прикосновение. На 30-й минуте Левников верно и самостоятельно показал прямую красную карточку Манелову. На 33-й — показал жёлтую Талалаеву, а затем и прямую красную за жест в сторону резервного арбитра, которого он послал в далёкое эротическое путешествие. Здесь молодец резервный, что увидел и не промолчал.

И снова вспоминаем про рукопожатия тренеров и арбитров перед матчами. Не надо этого делать. Не понимаю, почему департамент этого не видит. Судей ненавидят все — тренеры, игроки. Они не друзья. Игроки высказываются на эту тему постоянно. Зачем это нужно? Я бы просто сказал: «Я не буду подавать руку». Если тренер хочет пожать руку, пусть подходит после игры и благодарит за работу. А до игры зачем? Ещё и в обязательном порядке. Это скрытая ненависть за улыбкой. По мне, должно быть самолюбие у судей. Их никто не любит, и кто бы что ни говорил – все хорошие, только когда выигрывают. Сегодня люди такие, завтра — другие.

Оценка Левникова — 8,5.

Кирилл Левников Фото: ФК «Спартак»

«Краснодар» — «Крылья Советов» — 5:0

50-я минута — «варовский» момент. Было тяжело увидеть, случилось касание или нет. Ассистент Лунёв сделал верно — зафиксировал фол со стороны «Крыльев». Думаю, акцент был на руках, которые двигались в спину. По факту же игрок гостей подбил ногу сопернику на выходе из штрафной, и падение случилось уже за её пределами. Это фол по неосторожности. Дальше включился VAR — изучили географию и сообщили Карасёву, что это 11-метровый.

Оценка Карасёва — 8,4.

«Ростов» — «Локомотив» — 1:3

На 37-й минуте игрок «Ростова» пытался обработать мяч, но тот попал в отставленную в сторону руку. При этом в мяч он не сыграл. Шафееву перекрыли обзор — скорее всего, он не видел, было касание мяча или нет. Эпизод должен был видеть первый ассистент — он должен был сразу сообщить главному о нарушении, чтобы тот лишний раз не ходил к монитору. Вместо этого разобрался VAR — после просмотра повтора Шафеев назначил 11-метровый, всё верно.

На 45+3-й минуте Шафеев верно продолжил игру, когда шла борьба между Комличенко и Мелёхиным в штрафной. Когда оба игрока держат друг друга и происходит падение, нет смысла додумывать, кто фолил больше. Я вообще считаю, что Комличенко приложил больше усилий. Главное, что это не 11-метровый. Правильное решение арбитра.

На 67-й минуте — верное решение Шафеева, когда Сулейманов упал в штрафной. Ньямси тянулся к мячу, а соперник вместо аналогичного движения попал ему по ноге и начал заваливаться. Такие моменты мы уже видели, они трактуются в пользу обороны. Шафеев не стал назначать штрафной в пользу «Локомотива» и продолжил игру, но здесь главное, что не дал пенальти.

На 87-й минуте Шафеев находился в открытой позиции и должен был сам видеть, что Ньямси наступил на голеностоп Голенкову. После включения VAR арбитр назначил 11-метровый. За этот момент оценка снижена.

Оценка Шафеева — 7,9 (8,5).

Рафаэль Шафеев Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

«Ахмат» — «Динамо» — 2:1

Момент на 69-й минуте проверяли на лишение явной возможности забить гол. Но на повторе видно, что Ндонг сыграл в мяч, а уже после этого нападающий «Динамо» упал и дорисовал. VAR проверил эпизод и верно решил, что это не фол. Если бы не игра в мяч, было бы лишение явной возможности забить гол, за которое дают красную карточку.

82-я минута — ключевой момент. Бобровский самостоятельно назначил 11-метровый в ворота «Динамо». Простой момент, потому что позиция была открытая. Пошла подача в штрафную, и Зайдензаль, пытаясь затормозить, отставил руку в сторону.

Оценка Бобровского — 8,4.

«Зенит» — «Рубин» — 1:0

Простая игра для Чистякова. Да, была потасовка в конце, но это ладно. Чистяков разобрался — не стал показывать вторые жёлтые, только первые. Нормальная работа. Сложных эпизодов не было.

Оценка Чистякова — 8,4.

Артём Чистяков Фото: ФК «Зенит»

«Сочи» — «Динамо» Махачкала — 0:0

Нормальная работа Егорова. На 32-й минуте он правильно отменил гол «Динамо» после вмешательства VAR. Это наказуемая игра рукой в начальной фазе атаки. Хорошо сработал VAR.

На 83-й минуте Егоров правильно не назначил 11-метровый в ворота «Сочи». Руки Коваленко находились в естественном положении. А на 90+2-й минуте следовало показать жёлтую Сундукову за наступ на ахилл сзади. Но данный эпизод произошёл в зоне ответственности резервного арбитра.

Оценка Егорова — 8,4.