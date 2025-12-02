Рекордсмен Кордоба, герой «Зенита» или мотор Батраков. Кто был лучшим в 17-м туре РПЛ?

До конца первой части сезона в Мир Российской Премьер-Лиге командам осталось сыграть всего по одной встрече! Позади 17-й тур. В прошедших восьми матчах особенно выделились несколько героев. А мы предлагаем вам выбрать лучшего футболиста уикенда.
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
- Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Алексей Батраков («Локомотив»)
Батраков претендует на статус главной звезды РПЛ. 20-летний футболист — важный аргумент для «Локо» в борьбе за медали. И в прошедшем матче с «Ростовом» (3:1) Алексей снова показал класс. На третьей минуте он ассистировал на Дмитрия Баринова, сделав мягкую подачу к радиусу штрафной соперника. Также Батраков совершил предголевое действие перед третьим мячом: он подал с углового, Дмитрий Воробьёв сделал скидку во вратарскую, а там оказался Жерзино Ньямси. А ещё Алексей заработал на себе больше всего фолов (4), стал первым по возвратам на чужой половине (12), ключевым пасам (3) и удачным обводкам (2/2).
Дмитрий Баринов («Локомотив»)
В середине прошлой недели появилась информация, что Баринов и его представители прекратили переговоры с «Локо» по новому контракту. Однако на игре капитана это никак не отражается. Дмитрий во встрече с «Ростовом» (3:1) не только забил, но и выжигал в центре поля. Он выиграл шесть единоборств, отметился двумя отборами, пятью перехватами, 11 раз вернул мяч и заработал два фола. Баринов действовал преимущественно на позиции «восьмёрки» в левом полуфланге.
Нино («Зенит»)
Нино забил единственный мяч «Зенита» во встрече с «Рубином» (1:0). В вязкой и тяжёлой игре на помощь Сергею Семаку пришёл центральный защитник. Впрочем, бразилец неплохо справился и с непосредственными обязанностями. Нино — лидер «Зенита» по удачными действиям за матч (94%), он совершил 11 возвратов мяча, выиграл 67% единоборств, отметился одним отбором и четырьмя перехватами. А ещё защитник отдал 95% (83 из 87) точных передач.
Эдуард Сперцян («Краснодар»)
Сперцян тащит «Краснодар» ко второму золоту РПЛ подряд. В матче с «Крыльями Советов» (5:0) капитан команды отметился дублем и голевым пасом на Витора Тормену. В нынешнем сезоне Эдуард совершил уже 19 (8+11) результативных действий! А во встрече с самарцами Сперцян стал лидером «Краснодара» по передачам в финальную треть (41), в штрафную (8) и под удар (5). Настоящее сердце команды.
Максим Бориско («Балтика»)
«Балтика» умеет открывать голкиперов для российского футбола. Ранее у калининградцев классно играл Евгений Латышонок, теперь — Бориско. Максим занимает первое место в РПЛ по проценту отражённых ударов (87%) и третье — по количеству суперсейвов (19). В матче со «Спартаком» (1:0) он в очередной раз показал высокий уровень игры. Бориско совершил три сейва, отдал 91% точных передач и отметился сразу шестью точными пасами в финальную треть.
Джон Кордоба («Краснодар»)
Кордоба — лучший бомбардир в истории «Краснодара»! В матче с «Крыльями Советов» (5:0) колумбиец забил свой 69-й мяч за клуб и обошёл Фёдора Смолова. Также Джон стал лучшим игроком «Краснодара» по системе «гол+пас» (96 результативных действий). Эпохальный момент для клуба. Нет сомнений, что именно Кордоба — лучший трансфер «Краснодара» за всю историю.
Мингиян Бевеев («Балтика»)
Ауты Бевеева — новая классика РПЛ. Мингиян стал для нашей лиги аналогом экс-защитника английского «Сток Сити» Рори Делапа. Именно вбрасывание Бевеева во вратарскую «Спартака» стало предголевым. Мяч оказался у Ивана Беликова, тот скинул на Николая Титкова, который точно пробил в левый нижний угол. «Балтика» добыла победу (1:0) в меньшинстве и осталась в топ-5 таблицы. А Бевеев показал свою ценность для команды Андрея Талалаева и в обороне. На 50-й минуте именно он вынес мяч с ленточки ворот после удара Жедсона.
Игорь Акинфеев (ЦСКА)
У болельщиков ЦСКА могли возникнуть вопросы к игре Акинфеева в дерби со «Спартаком» (0:1). Однако в матче с «Оренбургом» (2:0) легенда клуба действовал превосходно. 39-летний голкипер совершил сразу шесть сейвов! Также Акинфеев отдал 88% точных передач и стал лучшим у ЦСКА по проценту удачных действий — 92% (33 из 36). Капитан москвичей намерен привести клуб к седьмому золоту в российской истории.
Лучшим был другой игрок
В списке не хватает какого-то футболиста? Не проблема. Тогда этот пункт — для вас. Например, в 17-м туре здорово проявили себя сразу три защитника: Свен Карич («Пари НН»), Жерзино Ньямси («Локомотив») и Усман Ндонг («Ахмат»). Также хорошими выступлениями отметились Николай Титков («Балтика»), Николай Комличенко («Локомотив»), Дуглас Аугусто («Краснодар») и Матия Попович (ЦСКА). Предлагайте свои варианты в комментариях!
Тамерлан Мусаев (ЦСКА)
Нападающие ЦСКА сильнее других подвергаются критике со стороны болельщиков. Например, Тамерлан Мусаев до матча с «Оренбургом» забил всего один мяч. После — серия из 11 встреч без голов. Но в игре с оренбуржцами 24-летнего нападающего прорвало. Он появился на поле на 71-й минуте и чуть позже забил второй мяч ЦСКА. Мусаев выиграл борьбу на левом фланге, забежал в штрафную и после серии обводок пробил по дуге в дальний угол. Гол-красавец! Первый в РПЛ аж с 9 августа.
Георгий Мелкадзе («Ахмат»)
Мелкадзе раскрылся после прихода Станислава Черчесова в «Ахмат». Игрок оправдывает доверие тренера: в матче с московским «Динамо» (2:1) Георгий отметился голом, запустившим камбэк команды. Этот мяч стал четвёртым для 28-летнего форварда в сезоне-2025/2026. В игре с «Динамо» он стал лучшим у грозненцев по xG (ожидаемые голы, 1,04), ТТД в штрафной (13), возвратам мяча на чужой половине (14) и выигранным единоборствам (11).