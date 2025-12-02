Шоу Евсеева с таблицей, «Факел» назвали колхозом, Кононов отомстил. Главное в Первой лиге

Каким-то образом надо пережить эту зиму без Лиги PARI. Чемпионат отправился на паузу. В 21-м туре, правда, команды не очень порадовали футболом – всего лишь 10 голов. Зато вне поля было крайне весело. Подробности – в финальном обзоре тура Первой лиги на «Чемпионате» в 2025 году.

Евсеев выдал самое гениальное интервью года

Матч первого круга причинил болельщикам из Новороссийска боль – Денис Миронов забил победный гол «Шинника» на последних секундах встречи. Тогда «Черноморец» временно возглавлял Эдуард Саркисов, а команда шла в зоне вылета.

Вадим Евсеев – человек, который изменил всё. Перед встречей с «Шинником» беспроигрышная серия «Черноморца» составила шесть матчей. А у команды Артёма Булойчика как раз вылез «гостевой синдром» – в последний раз ярославцы побеждали на выезде 16 августа. Пострадала «Чайка» (2:1).

Уже на 17-й минуте Антон Антонов мощным выстрелом с 25 метров вывел «Черноморец» вперед. Хозяева едва сами себе не «привезли» гол на 26-й минуте: Дмитрий Самойлов обокрал защитников на границе штрафной, выкатил на Артёма Малахова, тот пробежал до вратарской, но не переиграл голкипера новороссийцев Михаила Штепу.

Уже в следующей атаке «Черноморец» наказал «Шинник» за расточительность. На этот раз неудачный вынос ярославцев закончился неточным прострелом Олега Николаева. После серии нелепых рикошетов Антонов всё-таки отправил мяч в сетку. Довольно забавный гол, который, по меткому замечанию комментатора Сергея Курманова, надо смотреть под музыку из «Шоу Бенни Хилла».

После 2:0 «Черноморец» закрылся в обороне. «Шинник» пришёл в себя и надавил на чужие ворота. Команда Булойчика создала 1,97 xG против 1,52, а также добилась преимущества по голевым моментам (восемь против четырёх).

Свой единственный мяч ярославцы забили на 40-й минуте после розыгрыша углового: Илья Стефанович головой скинул мяч на Даниила Корнюшина, который точным ударом низом сократил отставание. Это уже пятый гол для защитника «Шинника» в этом сезоне – феноменальная результативность. Но ещё больше впечатляет эффективность стандартов. «Шинник» забил 15 голов после штрафных, угловых, аутов и с пенальти. Это 78% от общего количества мячей команды (19)!

«Черноморец» отвечал опасными контратаками – мог закрывать встречу и со счётом 3:1. Впрочем, и «Шинник» получил свой шанс на последних секундах – Корнюшин едва не оформил дубль. Но самое интересное произошло после матча.

Сольный номер Евсеева – заготовленная и написанная от руки таблица Первой лиги. Он подсчитал, сколько очков при нём набрал «Черноморец»: «Когда в команду пришёл тренерский штаб со мной, «Черноморец» на последнем месте [располагался в турнирной таблице]. Три очка было. Сейчас сколько? 24? Убираем три очка, 21? 26 [очков] за это время набрал «Факел», «Урал» – 21. На втором месте «Родина» – 25. Так что приятно заканчивать в тройке. Вопросы после этого ещё есть? Может, там студия хочет чё-нибудь сказать?»

После такой базы от тренера «Черноморца» корреспондент просто согласился с вышесказанным и отпустил Евсеева в раздевалку.

«СКА-Хабаровск» почти «приговорил» Кашчелана

Положение «Сокола» с каждым туром всё хуже. «СКА-Хабаровск» пропускал в четырёх последних гостевых встречах, но в Саратове никаких проблем не испытал. В первом тайме «Сокол» отметился лишь одним дальним ударом.

СКА открыл счёт на 28-й минуте: точная подача Егора Носкова с левого фланга нашла голову Хакобо Алькальде. Для испанца это всего второй мяч в 18 играх. Гости не упустили инициативу – удвоить преимущество мог Камран Алиев обводящим дальним ударом, затем опасно прорывался по левому флангу Садыг Багиев, однако после передачи шведой мяч попал в штангу. На 39-й минуте защитник «Сокола» Владимир Ковачевич срубил в саратовской штрафной Алькальде. К «точке» подошёл Алиев, но удар низом в левый угол потащил Тимур Крайков, а на добивании хозяев выручила перекладина.

Во втором тайме «Сокол» устроил навал, однако так и не забил. Уже в добавленное время Глеб Гурбан скинул мяч на дальнюю штангу в штрафной саратовцев, где первым оказался 19-летний воспитанник хабаровчан Степан Глотов. Дебютный гол в составе родной команды.

«Сокол» уходит на зимнюю паузу с отставанием в пять очков от 15-го места. Судьба Младена Кашчелана в подвешенном состоянии – черногорец близок к увольнению.

«Урал» снова потерял очки

В этом сезоне у ульяновской «Волги» 11 поражений. Больше – только у «Чайки» (13), расположившейся на дне турнирной таблицы. Ульяновцы редко играют вничью – отсюда такой бескомпромиссный перекос.

Белов сохранил схему 5-3-2, которая принесла успех в предыдущем туре с «Торпедо» (2:0). План снова сработал. «Урал» играл вторым номером и переключился на контратаки. Они были довольно острыми. Владислав Малькевич на 12-й минуте не попал по воротам. Уже через пять минут Максима Воронова вывели один на один с Алексеем Кеняйкиным, однако потенциальный новичок ЦСКА не сумел переиграть вратаря «Волги».

Хозяева отвечали своими атаками – создали 0,96 xG («Урал» накопил 1,31). В итоге так и закончили – 0:0. Гостям не хватало Мартина Секулича, который пропускал игру из-за дисквалификации. Теперь команда Мирослава Ромащенко отстаёт от «Факела» на семь очков. А вот «Волга», несмотря на скромный состав, не опустилась в зону вылета. Да и вообще, команда Белова демонстрирует интересный футбол.

«Уфа» опустилась в зону вылета

«Чайка» до сих пор не побеждает дома – набрала всего два очка в 10 матчах. «Уфа» же ни разу не побеждала в гостях. Собственно, эти серии продолжились.

Главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе признался после матча, что был в ярости от игры своей команды в первом тайме, заметив, что у футболистов «чемоданное настроение». Возможно, они реально не хотят играть за тренера, который после 0:4 во встрече с «Факелом», по сути, анонсировал чистку состава.

В первой половине матча гости не создали ни одного по-настоящему опасного момента. Во втором тайме «Чайка» перестроилась на контратакующую игру и наказала «Уфу»: на 69-й минуте Иван Иванов ворвался в штрафную Александра Беленова и нашёл ногу Александра Перченка. Пенальти реализовал Артём Соколов.

Спустя 10 минут уже «Уфа» заработала 11-метровый – Дилан Ортис сравнял счёт. На 89-й минуте гости могли вырвать победу, но Осман Минатулаев не забил из убойной позиции. За искренние монологи Тетрадзе очков не дают, поэтому зимой «Уфе» предстоит большая работа, если клуб планирует выжить в Первой лиге.

«Ротор» продлил безголевую серию

Первый матч «Ротора» после увольнения Дениса Бояринцева с поста главного тренера. Волгоградцев к встрече готовил Валерий Бурлаченко.

Сильный запах потенциальных 0:0 стоял в воздухе ещё перед туром. «Ротор» не забивал в шести гостевых встречах подряд, а у «Енисея» дома всего пять голов в 11 матчах – меньше всех в лиге.

На самом деле, красноярцы бодро провели стартовый отрезок. Хозяева создали три момента – каждый раз волгоградцев выручал вратарь Никита Чагров. Гости нанесли первый удар в створ на 83-й минуте. Чувствуется кризис идей, и даже уход Бояринцева не дал необходимую эмоциональную встряску.

«В каких-то моментах не хватает мастерства и реализации», – заключил Андрей Тихонов после матча. На каникулы «Енисей» уходит на 13-м месте. «Ротор» хоть и в кризисе, но от первой тройки всего в пяти очках. Кажется, зимняя пауза для Волгограда наступила очень вовремя.

Кононов отомстил Костроме за увольнение

«Спартак» с октября проводит домашние матчи в подмосковных Химках, поэтому «Торпедо» было в гостях лишь номинально. Символично, что именно костромичи «приговорили» Олега Кононова к увольнению из «Торпедо» после победы (1:0) в матче первого круга. Тогда единственный мяч забил Денис Жилмостных.

Однако если срубить Кононова, через какое-то время на его месте вырастает новый Кононов. За четыре месяца многое поменялось. Например, «Спартак» в последних девяти матчах одержал лишь одну победу. У «Торпедо» тоже не всё гладко, но хотя бы появился какой-то стабильный состав.

Самый противоречивый эпизод встречи случился на 10-й минуте: стандарт «Спартака» привёл к автоголу «Торпедо», однако мяч не засчитали то ли из-за положения вне игры у Николая Тарасова, то ли из-за блокировки в исполнении Сергея Бугриёва.

В матче с «Торпедо» место в воротах костромичей впервые в сезоне занял Сергей Ещенко, но сыграть «на ноль» дебютанту не удалось. На 53-й минуте Владислав Шитов оказался один у штрафной «Спартака» и выкатил мяч в свободный коридор на Александра Юшина. Форвард забил свой шестой гол в сезоне.

Для обеих команд пауза тоже наступила вовремя. «Спартак» понял, что на одной физике далеко не уедешь. Однако команда всё равно завершила первую часть сезона в топ-4. Потрясающее достижение для новичка лиги. Ну а «Торпедо» готовится к отдыху, чтобы привести нервы и состав в порядок.

«Арсенал» и «Нефтехимик» устали после Кубка России

Для «Нефтехимика» выезд в Тулу – гарантированная потеря очков. История противостояния уходит в 1998 год, когда обе команды также выступали в Первой лиге. За 27 лет нижнекамцы ни разу не побеждали «Арсенал» на выезде. Тем более к этому матчу команда Дмитрия Гунько подошла в отличных кондициях – четыре победы и две ничьих в шести последних турах. Правда, обе команды на неделе играли в Кубке России. «Нефтехимик» уступил «Ростову» (1:3). А вот «Арсенал» прошёл дальше – «Рубин» спёкся в серии пенальти.

Судить встречу доверили Вере Опейкиной. Матч изобиловал борьбой в центре поля и постоянными дальними ударам. Самым опасным получился выстрел Константина Шильцова на 26-й минуте. Вероятно, лучший момент нижнекамцев случился на 60-й минуте. Даниил Родин оказался без опеки у ворот хозяев, но из убойной позиции не попал даже в створ.

«Арсенал» создал великолепный момент на 90+2-й минуте: Резиуан Мирзов пробил в стенку со штрафного, после серии рикошетов Даниил Пенчиков мощно приложился по мячу и попал в перекладину.

Встреча завершилась безголевой ничьей для соседей по турнирной таблице. «Арсенал» и «Нефтехимик» уходят на зимний перерыв с отставанием в шесть очков от топ-4 Первой лиги.

Пуси отправился в клуб Баженова и Гатагова

«Факел» и «Челябинск» были двумя последними командами лиги без поражений в домашних матчах. Игра началась пресно. Первый опасный момент возник лишь на 27-й минуте после хлёсткого выстрела Равиля Нетфуллина издали.

Воронежцы безоговорочно владели инициативой и на 35-й минуте конвертировали доминацию в гол: Николай Гиоргобиани разобрался с опекуном на левом фланге и вывел на оперативный простор Ильнура Альшина. Тот прострелил на Белайди Пуси – албанский нападающий замкнул в одно касание. На счету форварда «Факела» уже 13 голов в сезоне. Вскоре Пуси снова вырвался на ударную позицию, однако с метра не попал в пустые ворота. «Факел» кошмарил оборону «Челябинска» и во втором тайме. Самым активным был Мераби Уридия – именно он забил в концовке с передачи всё того же Альшина.

На игре «Челябинска» сильно сказались потери – ключевые футболисты Гаррик Левин и Рамазан Гаджимурадов сейчас на больничном. Хотя старший тренер Дмитрий Мичков (заменил дисквалифицированного Романа Пилипчука) нашёл причины поражения в «колхозной» стратегии «Факела».

Дмитрий Мичков старший тренер «Челябинска» «Факел» — это очень хорошая команда и в нынешней Первой лиге, на мой взгляд, лучшая. Но зачем заниматься тем, чем занимался «Факел» в предыгровой день — а, как я понимаю, «Факел» делает это системно — мне непонятно. Почему нельзя давать командам соперника тренироваться на искусственном поле в предыгровой день? Вместо этого дают поле у школы, где просто огород с дырами и непонятным освещением. У нас это засняли, выкладывали в Сеть — это не просто несолидно, это колхоз в плане организации. Зачем быть хорошими на поле и при этом колхозом в плане приёма гостей? Причём быть системными колхозниками».

«Факел» завершил осеннюю часть сезона без единого поражения в Воронеже. У команды Олега Василенко есть комфортный отрыв от «Урала». «Челябинск» же всего в одной победе от первой тройки – тоже удивительный прорыв для новичка. Пилипчук проделал отличную работу.

«Родина» не воспользовалась осечкой «Урала»

К матчу с «КАМАЗом» «Родина» подошла с солидной серией из 11 матчей без поражений в лиге. Челнинцы выжимают из себя максимум – команду душат кадровые проблемы, но она всё равно цепляется за очки. Да и в Кубке России «КАМАЗ» был в борьбе до прошлой недели. До конца бился с «Крыльями Советов», но уступил в серии пенальти.

«Родина» владела инициативой, но так и не конвертировала её в опасные моменты. Тренер гостей Антон Хазов в перерыве грамотно отреагировал на растущее давление хозяев – сделал сразу две замены. Во втором тайме «Родина» совсем закисла и смирилась с 0:0.

Последний матч «Лучшей лиги мира» в 2025 году вышел убаюкивающим. Самым ярким хайлайтом стала перепалка Даниила Моторина и Руслана Фищенко, которых перед финальным свистком наградили жёлтыми карточками. Четвёртая нулевая ничья в туре. Очевидно, все устали. Самое время отдохнуть.