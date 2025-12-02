Почему «Балтика» побеждает вдесятером и при чём тут «Челси»? Талалаев использует 3 приёма

Это статья тактического автора «Чемпионата» Антона Михашенка в нашей регулярной рубрике «1442». Ещё больше подобных материалов читайте по вторникам, в 14:42 мск.

На прошлой неделе состоялись сразу три знаменательных матча, где одна из команд получила раннее численное преимущество. «Манчестер Юнайтед», имея на одного футболиста больше, потратил час, чтобы перевести игру полностью к воротам «Эвертона», и уступил. «Арсенал» лишь в последние 20 минут доминировал над «Челси» (до этого соперник смотрелся не хуже даже в меньшинстве). А ещё «Балтика» обыграла «Спартак».

Важно сказать, что «Спартак» всё равно создал достаточно подходов и при счёте 0:0, и при счёте 0:1, но я хочу показать три приёма, которые использовала «Балтика», чтобы а) не отказываться от своей игры; б) по максимуму нивелировать недостаток в одного игрока.

Приём первый: не давать сопернику разворачивать атаку

Как и «Челси», «Балтика» любит и ценит персональную опеку. При этом команда Андрея Талалаева свободно оставляет игроков на дальней от мяча стороне поля, чтобы постараться иметь лишнего защитника в последней линии. Для этого «Балтике» в равных составах важно отсечь игру на одну сторону и уже не выпускать с неё оппонентов. То есть если мяч у правого центрального защитника соперника, то нападающий пойдёт давить таким образом, чтобы отрезать второго центрального и вратаря. Дальше крайне важно, чтобы опорный «Балтики» ни в коем случае не дал крайнему защитнику соперника вернуть мяч в центр — это заставляет даже сильные команды Мир РПЛ просто вертикально бить по одному флангу и терять мячи.

Однако, когда теряешь одного игрока, отрезать и замыкать соперника на одном фланге становится сложнее. До перерыва, когда «Балтика» меняла Хиля на Оффора и адаптировалась к новым условиям, у команд возникали сложности, и «Спартак» легко оказывался в финальной трети.

Фото: Кадр из трансляции

Расклады изменились после перерыва. По-прежнему у Калининграда три полузащитника вместо четырёх, но дальний теперь отвечает за то, чтобы «Спартак» если и перевёл игру на другой фланг, то через пару передач назад и потерю темпа. Дальний полузащитник по дуге отрезает дальнюю от мяча (и слабую для «Балтики») сторону, «Спартаку» приходится играть назад. Если защитники красно-белых близко и разворот всё ещё можно сделать быстро, то подобными отрезающими движениями занимается и играющий центральным нападающим Оффор.

Фото: Кадр из трансляции

Приём второй: атаки разгоняются через дальнего крайнего защитника

В меньшинстве очень важно не захлёбываться в волнах атак соперника — долгая постоянная оборона отбирает очень много физических сил и концентрации. Периодически нужно делать такие вылазки, которые достаточно далеко отведут игру от твоих ворот. Если просто постоянно бить вперёд на большого нападающего, то постоянно будет выясняться, что у тебя на одного игрока меньше в подборе, и мяч моментально будет возвращаться на твою половину.

Поэтому, когда в меньшинстве выигрываешь мяч, важно задействовать те зоны, где численного преимущества соперника не будет видно. За это отвечают латерали «Балтики»: как только мяч выигран справа, левый латераль несётся со всех ног в атаку; как только мяч слева — то же самое делает правый латераль.

Фото: Кадр из трансляции

Здесь важны три момента. Во-первых, перед латералем есть свободное вертикальное пространство, и можно буквально как в американском футболе отыграть метры — даже если снова случится потеря, она произойдёт далеко от наших ворот. Во-вторых, когда мяч перехвачен, против латераля «Балтики» играет крайний нападающий соперника. Обычно это не лучший с точки зрения оборонительной ментальности футболист — велика вероятность, что он просто упустит момент, когда балтиец стартует. Ну и в-третьих: набирающий по флангу и упирающийся в соперника латераль всегда может не глядя прострелить. Получится — мяч окажется в штрафной. Не получится и мяч будет заблокирован — «Балтика» заработает аут в последней трети, что для неё по степени опасности близко к прямому штрафному удару.

Фото: Кадр из трансляции

Приём третий: видишь защитника — беги в него

Однако постоянно использовать латералей невозможно — где-то придётся выбивать мяч вперёд. Чтобы сохранить свою игру, а не только сидеть в окопе около штрафной, за такие выносы, даже если они бесперспективные, нужно цепляться. «Балтика» — одна из лучших (если не лучшая) команда по игре на подборе, многое в её тренировочном процессе построено на том, чтобы собирать вторые мячи. Когда у тебя на одного игрока меньше, делать это становится сложнее — оттого важно, чтобы нападающий, который бьётся за первый мяч, делал это ещё конкретнее.

Как это происходит и что делает нападающий «Балтики», когда видит вынос вперёд и понимает, что ему нужно обеспечить мягкую посадку мяча в зону подбора? Ему в момент становится совершенно наплевать на мяч — он разворачивается от него и начинает бежать в центрального защитника. Смысл в том, что тебе не нужно смотреть на мяч, чтобы понять, когда он начинает опускаться — защитник сам подскажет тебе, готовясь к прыжку. Если он готовится, то готовлюсь и я, но я бегу лицом в его лицо — это не то же самое, как когда он имеет возможность толкать меня в спину в борьбе. Здесь преимущество уже у меня: он гасит скорость для прыжка, а я на полном ходу прыгаю одновременно с ним и прямо в него.

Фото: Кадр из трансляции

Даже если защитник выиграет первый мяч, то в таком единоборстве далеко он отскочить не сможет — упадёт в нескольких метрах от борьбы. Идеально же будет, если мяч попадёт нападающему в спину — так он погасит скорость почти полностью и упадёт буквально под ноги другому балтийцу в подборе. Так и происходит на скриншоте, это расхожая ситуация в матчах «Балтики».

А теперь вспоминайте ситуацию с голом в ворота «Спартака». Какой частью тела Иван Беликов отдал голевую передачу? Принцип спины поставлен Андреем Талалаевым на вооружение.