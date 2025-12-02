Вы могли не заметить, что Симеоне снова хорош. И он знает, что делает.

«Атлетико» станет чемпионом в этом сезоне? У них есть то, чего нет у «Реала» и «Барсы»

«Пока вы громко выпендривались, он тихо трудился в зале». Эти слова из пацанского цитатника отлично подходят, чтобы описать ситуацию в чемпионате Испании. Громкие «вы» – это «Барселона» с «Реалом». Они громкие всегда. Но сейчас и там, и там неспокойно.

«Мадрид» – в жёсткой перестройке. Поначалу на фоне больших изменений, запущенных Хаби Алонсо, команда давала результат, всё выглядело идиллически. Однако затем начались трудности, и оказалось, что Алонсо не мил очень многим футболистам. Если верить мировым СМИ и инсайдерам (например, indyKaila, хотя к его информации стоит относиться осторожно), которые, опережая друг друга, пишут, что Хаби даже вот-вот могут уволить! Правда, ровно противоположных новостей тоже полно (например, Marca).

Мы не можем знать, насколько правдивы многочисленные слухи. Однако совершенно очевидно, что ситуация в «Реале» непростая. Да, команда высоко идёт и в Лиге чемпионов, и в Ла Лиге. Однако прямо сейчас она переживает трудный период (в чемпионате, например, три ничьих подряд). И нет сомнений, что до конца сезона трудностей ещё будет много.

Хаби Алонсо и футболисты «Реала» Фото: Alvaro Medranda/Getty Images

В «Барселоне» такой жёсткой перестройки нет. Там прежний тренер – Ханс-Дитер Флик. Однако и проблемы там прежние – и финансовые, и организационные. Команда потеряла ключевого центрального защитника Иньиго Мартинеса. Ещё на год старше стал Роберт Левандовски. Что-то похожее на лёгкий (а может, и не очень лёгкий) звездняк периодически накрывает Ламина Ямаля.

Плюс «Барса» не поменяла стиль. И это логично. Он принёс результат в прошлом сезоне – зачем что-то менять? Но дело в том, что стиль Флика предполагает дичайший выброс энергии в каждом матче. Энергосбережение неведомо немецкому тренеру. А у «Барсы» как были проблемы с глубиной состава, так и остались. Оттого команда периодически сбоит. Иногда ей банально не хватает сил. А сейчас только декабрь, первая половина сезона. Что же будет дальше…

Разумеется, Флика это нервирует. Он уже удалялся в нынешнем сезоне и потом каялся за это. А после недавней встречи с «Алавесом» сидел на скамейке абсолютно потерянный и погружённый в тяжёлые мысли. «Барселона» выиграла – 3:1. Однако капитану Рафинье пришлось подойти к тренеру и успокоить его. Бразилец пообещал, что команда будет играть лучше.

Рафинья поступил красиво, как настоящий капитан. Это может внушать оптимизм. Однако состояние Флика и «Барсы» в целом всё равно вызывает вопросы. После прошлого сезона команда не стала сильнее. Напротив, вылезают проблемы, которых раньше не было. И пока нет уверенности, что Флик сможет их решить. В прошлом сезоне он дал настоящую магию. Но у всякой магии есть лимиты.

О «Барселоне» и «Реале», об их проблемах говорят много и громко. А в это время «Атлетико» в Ла Лиге не уступает с августа – с самого первого тура. Тогда совершенно нелепо отдали игру «Эспаньолу» (1:2). Но с тех пор в чемпионате не уступили ни разу. Более того, последние шесть матчей команда Диего Симеоне выиграла, пропустив всего один мяч. При этом «Атлетико» даже не в топ-3! Мадридцы с 31 очком – на четвёртом месте. Выше – «Барселона», «Реал» и «Вильярреал», который на фоне слабого выступления в Лиге чемпионов пока шикарно идёт в чемпионате.

Вернёмся к пацанской цитате, с которой начали. «Атлетико» – это тот, кто тихо пашет в зале, пока вокруг других шум. Это вечный удел команды Симеоне. Она к этому привыкла. И в этом её шанс!

Пока «Реал» болезненно перестраивается, а «Барселона» периодически страдает от нехватки энергии, «Атлетико» даёт стабильность. Стабильность – в первую очередь в понимании своих сильных и слабых сторон. Команда Симеоне не пытается делать, чего не умеет. И, наоборот, выжимает максимум из того, что умеет.

В этом сезоне «Атлетико» уже пострадал из-за своей вечной болезни. Команда уже теряла очки с теми, кто слабее. В начале сезона, помимо поражения от «Эспаньола», были ничьи с «Эльче», «Алавесом» и «Мальоркой». Тогда ещё никто не знал, что «Эспаньол» закрепится в верхней части таблицы, а «Эльче» станет чуть ли не главным открытием сезона. То был самый старт, первые туры. И в первых трёх матчах чемпионата «Атлетико» набрал всего два очка. Попахивало катастрофой.

Причём нельзя сказать, что в тех встречах мадридцы играли из рук вон плохо. Матч с «Эспаньолом – да, неудачный. Но проиграть его «Атлетико» не должен был никак. Ничья – да, пожалуй, была бы по делу. Но в итоге – поражение, так уж сложилось. С «Эльче» и «Алавесом» – могли побеждать. А в итоге – две ничьих.

Разумеется, делать выводы по трём турам нельзя. Но казалось, что водоворот неудач может затянуть «Атлетико», и команде будет сложно из него выбраться. Однако Симеоне выправил ситуацию. Сначала – важнейшая победа над «Вильярреалом» (2:0), первая в сезоне. Дальше – перестрелка с «Райо Вальекано» и тоже победа, причём волевая (3:2). И, наконец, дерби с «Реалом». Команда Алонсо, которая к тому моменту в Ла Лиге не потеряла ни одного очка, была разорвана в клочья – 5:2!

«Атлетико» громит «Реал» Фото: Angel Martinez/Getty Images

После этого «Атлетико» очень болезненно уступил в Лиге чемпионов «Арсеналу» – 0:4. Мадридцев натурально деклассировали. Это был тяжёлый эмоциональный удар. Однако и с ним Симеоне и его ребята справились. После «Арсенала» «Атлетико» выиграл семь матчей подряд: пять – в Ла Лиге и ещё два – в Лиге чемпионов.

Далеко не все эти победы получились яркими. Например, встреча с «Хетафе» в гостях – настоящее испытание для глаз. Впрочем, с «Хетафе» так всегда, особенно на их поле. Однако свой гол «Атлетико» забил и выиграл 1:0, это важнейшие три очка.

С «Интером» в Лиге чемпионов победы тоже могло не быть. Соперник был серьёзный, это важно учитывать. И «Атлетико» на его фоне играл очень здорово, особенно во втором тайме. Но факт остаётся фактом: к 90-й минуте счёт был 1:1. И тут – угловой, подача Антуана Гризманна и удар Хосе Хименеса, после которого «Интер» уже не поднялся.

Футбол Симеоне, как и футбол Флика, требует много энергии. Однако, в отличие от немца, у Чоло достаточно широкая обойма. Да, летом «Атлетико» попал далеко не со всеми трансферами. Однако Давид Ганцко и Нико Гонсалес усилили команду, это можно утверждать уже сейчас.

Ганцко – универсальный защитник, который может закрыть несколько позиций, надёжен в обороне и в то же время хорош на мяче. А Нико Гонсалес – это Джулиано Симеоне, только левоногий. И, может, чуть более изящный. Идеальный игрок для Диего Симеоне: боец, который готов закрыть любую позицию и дать качество. В «Атлетико» он уже играл и слева, и справа. И даже фланговым защитником выходил, хотя ранее был известен исключительно как игрок атаки!

Ещё одно важное слагаемое успехов «Атлетико» – наличие ярко выраженных лидеров. Лидеров и футбольных, и харизматичных. Насчёт футбола – это в первую очередь к Хулиану Альваресу и Коке. Эти двое – главные ответственные за креатив и эстетику. Очень важно, что они не выбывали надолго! Коке и Альварес в этом сезоне пропустили лишь по одному матчу: испанец не вышел против «Эльче», а аргентинец – против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.

Это самые важные и потому самые незаменимые игроки «Атлетико». Без проблем скрыть их отсутствие не поможет даже длинная скамейка. Но пока с Коке и Альваресом всё в порядке, они играют – и «Атлетико» процветает.

Александр Сёрлот, Хулиан Альварес и Коке Фото: Maria Gracia Jimenez/Getty Images

По части креатива ещё может помочь Алехандро Баэна. За этим его и брали. Он был прекрасен в «Вильярреале», но в «Атлетико» пока только ищет себя. Он пропустил часть матчей из-за аппендицита, ещё часть – из-за травмы. В последние недели Баэна стабильно играет. Если он адаптируется и выйдет на уровень «Вильярреала», «Атлетико» в его лице получит мощное усиление в группу атаки.

Что касается харизматичных лидеров – таких в «Атлетико» буквально каждый второй. Без характера в команду Симеоне не попасть. Вернее, попасть можно, а вот удержаться точно не получится. Если же выбирать самых хара́ктерных – пожалуй, это уже упомянутый Коке, Ян Облак, Антуан Гризманн, который уже не так ярок по-футбольному, но всё ещё очень важен как личность, вечно брызжущий тестостероном Джованни Симеоне и, конечно, Хосе Хименес.

Если бы Хименес не так часто травмировался, ему бы не было цены. Но, увы, он регулярно бывает недоступен по медицинским показаниям. В этом сезоне уругваец начал играть только в октябре. И вернулся очень кстати – как раз в тот момент, когда сломался Робин Ле Норман. Хименес его благополучно заменил.

Впереди у «Атлетико» встреча с «Барселоной». Любопытно, что в прошлом сезоне «Атлетико» и «Барса» играли примерно в эти же даты. Сейчас матч выпал на начало декабря, а тогда зарубились в конце – 21-го числа. К встрече в 2024-м «Атлетико» подошёл всего с одним поражением в Ла Лиге, в таблице мадридцы были выше каталонцев.

«Барселона» непрерывно висела на воротах Облака, создала уйму моментов. А в итоге «Атлетико» во втором тайме провёл две партизанские вылазки и победил 2:1. Причём победный гол Александр Сёрлот завалил уже в компенсированное время – на 96-й минуте. При счёте 1:1 «Барса» уже отчаялась, что не выиграет, – а «Атлетико» лишил её даже ничьей. Поздние голы вообще были фишкой команды Симеоне в прошлом сезоне.

Та победа стала большим заявлением «Атлетико». После неё поверилось, что команда действительно сможет побороться за титул Ла Лиги. Не изобразить борьбу, а реально её навязать. Однако второй круг «Атлетико» провёл значительно хуже, чем первый. Растеряли много очков, отпустили «Реал» и «Барселону» – и выпали из чемпионской гонки. «Барсе», к слову, проиграли не только во втором круге Ла Лиги, но и в полуфинале Кубка Испании.

Теперь – декабрь 2025-го. «Атлетико» вновь едет в гости к «Барселоне». Мадридцы, как и год назад, на хорошей серии. Даром, что идут четвёртыми. Между «Атлетико» и «Барсой» всего три очка. Так что стратегически даже ничья устроит команду Симеоне. А уж если победят, будет совсем шикарно.

Флик и Симеоне у бровки Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Нельзя однозначно сказать, стал ли «Атлетико» сильнее по сравнению с прошлым годом. Слабее не стал точно. А вот у «Барселоны» появились проблемы, которых год назад не было. Она стала более уязвимой. «Реал» в прошлом сезоне пробовал мягкую перестройку с Карло Анчелотти, а теперь зашёл уже в жёсткую – с Алонсо. «Мадриду» тоже далеко до стабильности.

Тут можно вспомнить ещё одну цитату. Но уже не из пацанских цитатников, а из Уинстона Черчилля. По крайней мере, ему приписывают эти слова – про демократию. Если их слегка перефразировать, получится так: «Атлетико» – наихудший кандидат на чемпионство, если не считать всех остальных». За красно-белых мадридцев – стабильность и чёткое понимание, что они из себя представляют. На фоне проблем «Барселоны» и «Реала» эти козыри могут оказаться решающими.