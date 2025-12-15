Грузовик, Баба-яга и другие необычные прозвища футболистов

Футбольный мир давно привык к прозвищам игроков. Они могут происходить из самых различных причин. Например, из-за особенностей игры или из-за внешности. Бразильским футболистам свойственны прозвища, в итоге заменяющие им имена. Поэтому Пеле, Халк и Кака – это не фамилии, а плотно приклеившиеся к игрокам клички, по которым их знают миллионы болельщиков.

В России, как и в других странах, прозвища тоже довольно популярны. Вы наверняка слышали о Спящем гиганте Романе Павлюченко и Боссе Сергее Овчинникове. Или о более простых сокращениях Шава (Андрей Аршавин) и Керж (Александр Кержаков). Кто же их не знает!

В данной подборке предлагаем заглянуть глубже, ведь мы собрали самые необычные прозвища футболистов.