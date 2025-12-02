Скидки
Расписание спортивных матчей 3 декабря 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события среды: «Атлетик» против «Реала», «Ак Барс» — «Трактор», биатлон и баскетбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 3 декабря 2025 года
За чем следить 3 декабря: Овечкин и Кучеров в НХЛ, «Голден Стэйт» — «Оклахома» в НБА, ЦСКА — «Торпедо» в КХЛ, а ещё АПЛ и Кубок Италии!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 3 декабря в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
03 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: наберёт ли Кучеров очки в 10-м матче подряд?

«Тампа» набрала сумасшедшую форму, выиграла семь последних встреч и возглавляет Атлантический дивизион. Андрей Василевский в огне, а результативная серия Никиты Кучерова насчитывает девять матчей, за которые он набрал 18 (4+14) очков. У «Айлендерс», наоборот, наметился спад – из пяти встреч выиграли лишь одну, а у Ильи Сорокина личная серия поражений длится три матча. По силам ли им будет остановить разыгравшегося Кучерова?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Никита — в топ-5:
Америка верит в 10 россиян! Наши парни попали в топ-100 лучших игроков в новом сезоне НХЛ
Америка верит в 10 россиян! Наши парни попали в топ-100 лучших игроков в новом сезоне НХЛ

🏒 3:30: «Флорида Пантерз» — «Торонто Мэйпл Лифс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
03 декабря 2025, среда. 03:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как сложится первая встреча «Флориды» и «Торонто» после плей-офф?

«Флорида» и «Торонто» — одно из самых новых принципиальных противостояний в НХЛ. За последние три года «Пантерз» дважды выбивали «листьев» в плей-офф, прошлой весной – в эпичной семиматчевой серии. Такие истории не проходят бесследно, и обе команды должны быть заряжены на максимум. Чья мотивация будет сильнее?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Предыдущий сезон закончился для «Флориды» вторым Кубком подряд:
«Флорида» вновь чемпион НХЛ! Бобровский уделал звёзд «Эдмонтона» и выиграл Кубок Стэнли
Видео
«Флорида» вновь чемпион НХЛ! Бобровский уделал звёзд «Эдмонтона» и выиграл Кубок Стэнли

🏒 6:30: «Лос-Анджелес Кингз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
03 декабря 2025, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжит ли Овечкин штамповать голы?

40-летний Александр Овечкин, вероятно, не возьмёт очередной «Ришар» в этом сезоне, но сейчас капитан «Вашингтона» поставил голы на поток – в последних девяти матчах на его счету восемь точных выстрелов, так что ждём от него новых свершений в игре с «Лос-Анджелесом». А в случае победы «столичные» выйдут на первое место в дивизионе!

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Голы — его профессия:
Овечкин вновь забивает! Александр оформил 909-й гол в НХЛ, а ещё отдал чудо-ассист
Видео
Овечкин вновь забивает! Александр оформил 909-й гол в НХЛ, а ещё отдал чудо-ассист

🏀 7:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
03 декабря 2025, среда. 07:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Не начался
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «воины» соберутся ради сохранения рекорда?

В сезоне-2015/2016 «Голден Стэйт» установил рекорд по победам в регулярке — клуб закончил чемпионат с показателем 73-9. «Оклахома» в этом сезоне готова посягнуть на историческое достижение, так как «Тандер» уже выиграли 20 матчей всего при одном поражении. Карри и компания остановят действующих чемпионов, которые идут на серии из 12 побед?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Есть ли шансы на историю?
Легендарный рекорд НБА под угрозой. У «Оклахомы» лучший шанс его обновить!
Легендарный рекорд НБА под угрозой. У «Оклахомы» лучший шанс его обновить!

🏒 17:00: «Автомобилист» — «Металлург» Магнитогорск, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2025, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: проявит ли себя Кузнецов?

В конце ноября «Магнитка» уже приезжала в Екатеринбург и одержала победу в яркой встрече с девятью голами, подтвердив статус лучшей атаки лиги. В той встрече Евгений Кузнецов провёл на льду меньше трёх минут — последний матч нападающий снова пропустил, но на выезд с командой отправился. Сможет ли он наконец проявить себя?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Кузнецов пока не соответствует высокой планке:
Разин — о Кузнецове: от Жени ждёшь феерии, но пока он не заметен

🎦 🥇 🎯 17:30: Биатлон, Кубок мира, этап 1, индивидуальная гонка, мужчины, 20 км

📺 Гонка с бесплатной видеотрансляцией

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
03 декабря 2025, среда. 17:30 МСК
Не началось

Интрига: готов ли Стурла к битве?

Легрейд начинает новый сезон в статусе сильнейшего в мире, и это звание норвежцу необходимо защитить. А чтобы выстоять в борьбе, в среду ему нужно пройти идеально четыре огневых рубежа и выдержать дистанцию длиной в 20 км. Хотя лидер сборной Норвегии знает, как проходить биатлонную классику, исключать неожиданного поворота событий нельзя. В любом случае он фаворит, и у него есть все шансы на первый личный успех этой зимой.

Статистика Кубка мира по биатлону
Основные сюжетные линии в биатлоне:
Возвращение Виттоцци и шанс Перро на трофей. 5 главных интриг нового биатлонного сезона
Возвращение Виттоцци и шанс Перро на трофей. 5 главных интриг нового биатлонного сезона

🏒 19:00: «Ак Барс» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2025, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: вывезет ли «Трактор» за счёт атаки?

«Трактор» не слишком удачно начал выездную серию, «горел» 0:3 в Череповце и только в концовке начал отыгрываться, но до конца сделать это не успел. Зато Дронов, Кравцов и Григоренко продлили свои результативные серии до пяти матчей. Смогут ли они зажечь и в Казани? Атака станет главным фактором для «Трактора», ведь вратари у него молодые и не слишком опытные.

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Дриджер ушёл, Мыльников до сих пор на травме:
Как «Трактор» решит ситуацию с вратарями? Новичок клуба не играл в КХЛ целый год
Как «Трактор» решит ситуацию с вратарями? Новичок клуба не играл в КХЛ целый год

🏒 19:30: ЦСКА — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: начнёт ли «Торпедо» забивать?

Нижегородцы не забивают больше 85 минут и проиграли два последних матча, практически растеряв всё преимущество перед «Динамо» в турнирной таблице. Но ЦСКА всё никак не может выбраться из затянувшегося кризиса, может, с армейцами «Торпедо» прервёт свою голевую засуху?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Игорь Никитин не понимает, что происходит с его командой:
В КХЛ — тренерское безумие, а в ЦСКА удивительно спокойны. Хотя игра армейцев — катастрофа
В КХЛ — тренерское безумие, а в ЦСКА удивительно спокойны. Хотя игра армейцев — катастрофа

⚽️ 21:00: «Атлетик» Бильбао — «Реал» Мадрид, Примера, 19-й тур

Испания — Примера . 19-й тур
03 декабря 2025, среда. 21:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: вернётся ли «Реал» к победам?

Команда Хаби Алонсо не может выиграть в трёх матчах Ла лиги кряду. Казалось, не самая страшная тенденция (ведь встречи заканчиваются вничью), но точно малоприятная. А ещё и «Барселона» воспользовалась временным спадом и вышла на первое место. В перенесённом туре «Реалу» необходимо побеждать. Тем более «Атлетик» в этом сезоне далёк от идеала: расположились в середине таблицы и не очень понимают, как хотя бы подобраться к лидирующей группе.

Статистика Примеры
Главный конкурент «Реала» даже не «Барса»:
«Атлетико» станет чемпионом в этом сезоне? У них есть то, чего нет у «Реала» и «Барсы»
«Атлетико» станет чемпионом в этом сезоне? У них есть то, чего нет у «Реала» и «Барсы»

⚽️ 22:30: «Арсенал» — «Брентфорд», АПЛ, 14-й тур

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
03 декабря 2025, среда. 22:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Брентфорд
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Арсенал» укрепит отрыв?

Вне всяких сомнений, нынешний «Арсенал» – одна из самых ярких команд Европы. Это мы видим по результатам и внутри АПЛ, и в еврокубках. К 14-му туру у команды Микеля Артеты только одно поражение. И уверенное лидерство в АПЛ. «Брентфорд» вряд ли способен остановить лондонцев. Да, это неприятный соперник, готовый доставить проблемы за счёт агрессивной игры в атаке, однако в обороне есть сложности. Так что суператака хозяев наверняка воспользуется этим.

Статистика АПЛ
Как «Арсенал» сыграл с «Челси»:
«Арсенал» и «Челси» устроили бойню. Матч доиграли не все
«Арсенал» и «Челси» устроили бойню. Матч доиграли не все

⚽️ 22:45: «Унион» — «Бавария», Кубок Германии, 1/8 финала

Кубок Германии . 1/8 финала
03 декабря 2025, среда. 22:45 МСК
Унион
Берлин
Не начался
Бавария
Мюнхен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Бавария» отомстит за свою серию?

Ведь именно «Унион» прервал серию побед мюнхенцев в чемпионате Германии. Цифра замерла на 16 выигрышах. До 17-го так и не добрались. И всему виной – ничья с «Унионом». Но мотивация у «Баварии» не только в этом. С сезона-2019/2020 команда не брала Кубок Германии. В этом было мало удивительного, если учитывать, что в данном турнире мюнхенцы, как правило, валяют дурака. Однако в нынешнем сезоне они явно хотят замахнуться на все трофеи. Так что на Кубок тоже будет серьёзный настрой.

Статистика Кубка Германии
А как они умудрились проиграть «Арсеналу»?
«Арсенал» сокрушил «Баварию» в битве гигантов. Но куда же побежал Нойер?! Видео
«Арсенал» сокрушил «Баварию» в битве гигантов. Но куда же побежал Нойер?! Видео

⚽️ 23:00: «Интер» Милан — «Венеция», Кубок Италии, 1/8 финала

Кубок Италии . 1/8 финала
03 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Венеция
Венеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: у «Венеции» нет шансов в первом матче Киву в Кубке?

«Интер» с Кристианом Киву обрёл своеобразную стабильность: команда убедительно побеждает соперников из середины и нижней части таблицы, однако проигрывает тем, кто наверху. И вряд ли эта тенденция прервётся в Кубке страны. Тем более к ним приедет представитель Серии B. «Венеция» выступала в элите ещё в прошлом сезоне, но явно не потянула уровень. Как и вряд ли сможет рассчитывать на позитивный результат в первом матче под руководством Киву в Кубке. Для тренера это и вовсе дебютная игра в новом статусе в этом турнире.

Статистика Кубка Италии
У «Интера» будет новый вратарь?
Андрей Лунин может перейти в «Интер». Скауты клуба наблюдали за ним на матче «Реала» в ЛЧ

⚽️ 23:15: «Ливерпуль» — «Сандерленд», АПЛ, 14-й тур

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
03 декабря 2025, среда. 23:15 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Сандерленд
Сандерленд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Слот удержит своё место?

Казалось, что «Ливерпуль» с Арне Слотом себя изжил. Три поражения подряд должны были привести к увольнению тренера. Но ему дали ещё один шанс, которым он воспользовался, победив «Вест Хэм». Следующее испытание тоже не из лёгких, ведь «Сандерленд» находится выше «Ливерпуля» в таблице. Причём закономерно. Несмотря на простой стиль игры, команда стабильно берёт очки. Так что «Ливерпулю» будет тяжело, однако мы точно увидим, готова ли эта команда и дальше играть за Слота.

Статистика АПЛ
Как «Ливерпуль» победил «Вест Хэм»:
«Ливерпуль» усадил Салаха и выиграл в АПЛ спустя месяц! Но поступок Пакета удивил сильнее
«Ливерпуль» усадил Салаха и выиграл в АПЛ спустя месяц! Но поступок Пакета удивил сильнее

⚽️ 23:15: «Лидс Юнайтед» — «Челси», АПЛ, 14-й тур

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
03 декабря 2025, среда. 23:15 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Челси» добьёт команду Фарке?

Несмотря на изматывающий матч с «Арсеналом», где лондонцы оставили не только силы, но и некоторых игроков, дальше будет не сильно проще. Да, «Лидс» обосновался в нижней части таблицы, а в последних шести встречах у него пять поражений, но сдаваться команда Даниэля Фарке точно не собирается. Тем более есть за что цепляться – игра у команды ситуативно просвечивается, однако не хватает уверенности. Так что «Челси» либо добьёт надежду окончательно, либо её подарит. Ведь если аутсайдер победит, то точно получит необходимый буст.

Статистика АПЛ
Всё о молодой звезде «Челси»:
Затмил Ямаля и порвал «Барсу» в 18 лет. Почему Эстевао из «Челси» — удивительное явление
Затмил Ямаля и порвал «Барсу» в 18 лет. Почему Эстевао из «Челси» — удивительное явление
