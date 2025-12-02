Топ-события среды: «Атлетик» против «Реала», «Ак Барс» — «Трактор», биатлон и баскетбол

За чем следить 3 декабря: Овечкин и Кучеров в НХЛ, «Голден Стэйт» — «Оклахома» в НБА, ЦСКА — «Торпедо» в КХЛ, а ещё АПЛ и Кубок Италии!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 3 декабря в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: наберёт ли Кучеров очки в 10-м матче подряд?

«Тампа» набрала сумасшедшую форму, выиграла семь последних встреч и возглавляет Атлантический дивизион. Андрей Василевский в огне, а результативная серия Никиты Кучерова насчитывает девять матчей, за которые он набрал 18 (4+14) очков. У «Айлендерс», наоборот, наметился спад – из пяти встреч выиграли лишь одну, а у Ильи Сорокина личная серия поражений длится три матча. По силам ли им будет остановить разыгравшегося Кучерова?

🏒 3:30: «Флорида Пантерз» — «Торонто Мэйпл Лифс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 03 декабря 2025, среда. 03:30 МСК Флорида Пантерз Санрайз Не начался Торонто Мэйпл Лифс Торонто Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как сложится первая встреча «Флориды» и «Торонто» после плей-офф?

«Флорида» и «Торонто» — одно из самых новых принципиальных противостояний в НХЛ. За последние три года «Пантерз» дважды выбивали «листьев» в плей-офф, прошлой весной – в эпичной семиматчевой серии. Такие истории не проходят бесследно, и обе команды должны быть заряжены на максимум. Чья мотивация будет сильнее?

🏒 6:30: «Лос-Анджелес Кингз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: продолжит ли Овечкин штамповать голы?

40-летний Александр Овечкин, вероятно, не возьмёт очередной «Ришар» в этом сезоне, но сейчас капитан «Вашингтона» поставил голы на поток – в последних девяти матчах на его счету восемь точных выстрелов, так что ждём от него новых свершений в игре с «Лос-Анджелесом». А в случае победы «столичные» выйдут на первое место в дивизионе!

🏀 7:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «воины» соберутся ради сохранения рекорда?

В сезоне-2015/2016 «Голден Стэйт» установил рекорд по победам в регулярке — клуб закончил чемпионат с показателем 73-9. «Оклахома» в этом сезоне готова посягнуть на историческое достижение, так как «Тандер» уже выиграли 20 матчей всего при одном поражении. Карри и компания остановят действующих чемпионов, которые идут на серии из 12 побед?

🏒 17:00: «Автомобилист» — «Металлург» Магнитогорск, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 декабря 2025, среда. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: проявит ли себя Кузнецов?

В конце ноября «Магнитка» уже приезжала в Екатеринбург и одержала победу в яркой встрече с девятью голами, подтвердив статус лучшей атаки лиги. В той встрече Евгений Кузнецов провёл на льду меньше трёх минут — последний матч нападающий снова пропустил, но на выезд с командой отправился. Сможет ли он наконец проявить себя?

Кузнецов пока не соответствует высокой планке: Разин — о Кузнецове: от Жени ждёшь феерии, но пока он не заметен

🎦 🥇 🎯 17:30: Биатлон, Кубок мира, этап 1, индивидуальная гонка, мужчины, 20 км

📺 Гонка с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: готов ли Стурла к битве?

Легрейд начинает новый сезон в статусе сильнейшего в мире, и это звание норвежцу необходимо защитить. А чтобы выстоять в борьбе, в среду ему нужно пройти идеально четыре огневых рубежа и выдержать дистанцию длиной в 20 км. Хотя лидер сборной Норвегии знает, как проходить биатлонную классику, исключать неожиданного поворота событий нельзя. В любом случае он фаворит, и у него есть все шансы на первый личный успех этой зимой.

🏒 19:00: «Ак Барс» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 декабря 2025, среда. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: вывезет ли «Трактор» за счёт атаки?

«Трактор» не слишком удачно начал выездную серию, «горел» 0:3 в Череповце и только в концовке начал отыгрываться, но до конца сделать это не успел. Зато Дронов, Кравцов и Григоренко продлили свои результативные серии до пяти матчей. Смогут ли они зажечь и в Казани? Атака станет главным фактором для «Трактора», ведь вратари у него молодые и не слишком опытные.

🏒 19:30: ЦСКА — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 декабря 2025, среда. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: начнёт ли «Торпедо» забивать?

Нижегородцы не забивают больше 85 минут и проиграли два последних матча, практически растеряв всё преимущество перед «Динамо» в турнирной таблице. Но ЦСКА всё никак не может выбраться из затянувшегося кризиса, может, с армейцами «Торпедо» прервёт свою голевую засуху?

⚽️ 21:00: «Атлетик» Бильбао — «Реал» Мадрид, Примера, 19-й тур

Интрига: вернётся ли «Реал» к победам?

Команда Хаби Алонсо не может выиграть в трёх матчах Ла лиги кряду. Казалось, не самая страшная тенденция (ведь встречи заканчиваются вничью), но точно малоприятная. А ещё и «Барселона» воспользовалась временным спадом и вышла на первое место. В перенесённом туре «Реалу» необходимо побеждать. Тем более «Атлетик» в этом сезоне далёк от идеала: расположились в середине таблицы и не очень понимают, как хотя бы подобраться к лидирующей группе.

⚽️ 22:30: «Арсенал» — «Брентфорд», АПЛ, 14-й тур

Интрига: «Арсенал» укрепит отрыв?

Вне всяких сомнений, нынешний «Арсенал» – одна из самых ярких команд Европы. Это мы видим по результатам и внутри АПЛ, и в еврокубках. К 14-му туру у команды Микеля Артеты только одно поражение. И уверенное лидерство в АПЛ. «Брентфорд» вряд ли способен остановить лондонцев. Да, это неприятный соперник, готовый доставить проблемы за счёт агрессивной игры в атаке, однако в обороне есть сложности. Так что суператака хозяев наверняка воспользуется этим.

⚽️ 22:45: «Унион» — «Бавария», Кубок Германии, 1/8 финала

Интрига: «Бавария» отомстит за свою серию?

Ведь именно «Унион» прервал серию побед мюнхенцев в чемпионате Германии. Цифра замерла на 16 выигрышах. До 17-го так и не добрались. И всему виной – ничья с «Унионом». Но мотивация у «Баварии» не только в этом. С сезона-2019/2020 команда не брала Кубок Германии. В этом было мало удивительного, если учитывать, что в данном турнире мюнхенцы, как правило, валяют дурака. Однако в нынешнем сезоне они явно хотят замахнуться на все трофеи. Так что на Кубок тоже будет серьёзный настрой.

⚽️ 23:00: «Интер» Милан — «Венеция», Кубок Италии, 1/8 финала

Интрига: у «Венеции» нет шансов в первом матче Киву в Кубке?

«Интер» с Кристианом Киву обрёл своеобразную стабильность: команда убедительно побеждает соперников из середины и нижней части таблицы, однако проигрывает тем, кто наверху. И вряд ли эта тенденция прервётся в Кубке страны. Тем более к ним приедет представитель Серии B. «Венеция» выступала в элите ещё в прошлом сезоне, но явно не потянула уровень. Как и вряд ли сможет рассчитывать на позитивный результат в первом матче под руководством Киву в Кубке. Для тренера это и вовсе дебютная игра в новом статусе в этом турнире.

У «Интера» будет новый вратарь? Андрей Лунин может перейти в «Интер». Скауты клуба наблюдали за ним на матче «Реала» в ЛЧ

⚽️ 23:15: «Ливерпуль» — «Сандерленд», АПЛ, 14-й тур

Интрига: Слот удержит своё место?

Казалось, что «Ливерпуль» с Арне Слотом себя изжил. Три поражения подряд должны были привести к увольнению тренера. Но ему дали ещё один шанс, которым он воспользовался, победив «Вест Хэм». Следующее испытание тоже не из лёгких, ведь «Сандерленд» находится выше «Ливерпуля» в таблице. Причём закономерно. Несмотря на простой стиль игры, команда стабильно берёт очки. Так что «Ливерпулю» будет тяжело, однако мы точно увидим, готова ли эта команда и дальше играть за Слота.

⚽️ 23:15: «Лидс Юнайтед» — «Челси», АПЛ, 14-й тур

Интрига: «Челси» добьёт команду Фарке?

Несмотря на изматывающий матч с «Арсеналом», где лондонцы оставили не только силы, но и некоторых игроков, дальше будет не сильно проще. Да, «Лидс» обосновался в нижней части таблицы, а в последних шести встречах у него пять поражений, но сдаваться команда Даниэля Фарке точно не собирается. Тем более есть за что цепляться – игра у команды ситуативно просвечивается, однако не хватает уверенности. Так что «Челси» либо добьёт надежду окончательно, либо её подарит. Ведь если аутсайдер победит, то точно получит необходимый буст.