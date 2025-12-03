ЦСКА без ума от Челестини и даёт новый контракт. Но показать доверие можно и по-другому

Всегда смущает, когда тренера возводят в культ через несколько месяцев работы. Этим сейчас занимаются в ЦСКА. Фабио Челестини – чуть ли не идол, идеальный выбор и лучший спец на планете. Новое доказательство этому мы получили из интервью заместителя генерального директора ЦСКА Евгения Шевелёва каналу «Россия 24». Там работе со швейцарцем был посвящён целый блок. И что мы видим? Бесконечные комплименты. Но ладно бы только это. Шевелёв публично подтвердил: вопрос продления контракта с тренером будет обсуждаться уже сейчас.

Евгений Шевелёв заместитель генерального директора ЦСКА «Мы нашли своего тренера. ЦСКА – это преемственность и традиции. Нам нужен эпохальный тренер. Для нас очевидно, что Челестини подходит ЦСКА по духу, по целям, по тому футболу, в который мы играем. Если есть возможность сейчас продлить контракт с Фабио, то зачем оттягивать? Мы к этому готовы, так что давайте начинать это делать».



Ни в коем случае не осуждаем. Если в клубе видят сформированную «химию», огромное желание Фабио работать и давать результат – почему бы и нет? Ваше решение, а осудят за него только при одном условии: если весной мы увидим уже другой ЦСКА. Да, Фабио уверен в себе. Почти в каждом публичном выступлении есть посыл: я приехал сюда бороться за трофеи и развивать игроков.

И у тренера пока всё получается. Со стороны кажется. что он мегапрофессионален и его не волнует лишний шум. Да, был срыв, когда у него в очередной раз спросили про нападающего. Но это единичная история, не получившая продолжения. Зато блогеры стали строить теории, что Челестини ненавидит Шевелёва, есть внутренние конфликты и всё прочее. Как оказалось (удивительно) всё немного не так: Шевелёв приходит в эфир и чуть ли не в любви к Фабио признаётся. Но и к себе тоже – ведь швейцарца рекомендовал именно он.

Фабио Челестини руководит игрой ЦСКА Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Однако всё равно не покидают сомнения. Были примеры, когда быстрое продление контракта заканчивалось разве что выплатой огромной неустойки. Не будем заглядывать в далёкое прошлое, есть слишком очевидный свежий пример: Деян Станкович получил новое соглашение через полгода работы. Ведь все восхищались суперосенью, и тренеру вдруг потребовалось уверенность в будущем. Он её получил. А ещё через шесть месяцев не знал, как убежать из «Спартака». Естественно, с неустойкой.

Может, Фабио другой. Армейцы прекрасно осознают риски. Либо просто боятся: последний тренер, задержавшийся в ЦСКА больше чем на два сезона – Виктор Гончаренко. Его работа завершилось в 2021 году. С того момент сменилось четыре тренера. О стабильности можно только ностальгировать. И теперь внутри заложена установка: если не продлим заранее – будет как с Николичем. Тогда всё всех устраивало – до первого внутреннего кризиса. В итоге тренер не почувствовал поддержки и гарантий и ушёл при выгодном предложении. И подобного в клубе допускать не желают. Хотя про историю Станковича, да и некоторых других иностранцев, точно в курсе.

Если говорить о гарантиях, то ЦСКА может их дать иначе. Без контракта, который у тренера действует по схеме «2+1», то есть, по сути, до лета 2028-го. Почему бы не выбрать иную стратегию и не показать свою лояльность к тренеру трансферами? Все понимают главную проблему ЦСКА, и клуб много раз публично обозначал: мы работаем над усилением позиции центрального нападающего. Но это тяжело. Однако если с этой задачей они справятся – покажут настоящую веру в проект с Челестини. Плюс не помешает усиление и на другие позиции. Шевелёв отметил молодой возраст команды и новичков в последние два трансферных окна. Теперь, видимо, концепция изменится: клуб хочет укрепляться более зрелыми игроками с понятными качествами и опытом.

Дмитрий Баринов где-то в районе Баковки уже, возможно, собирает вещи. И если ЦСКА купит ещё пару игроков с аналогичным статусом – станет куда более реальным претендентом на титулы уже в этом сезоне. И добавит Челестини мотивации. А ещё сформирует репутацию тренера-победителя в разных странах, готового идти на новый уровень в Европе.

Главное, чтобы этот сладкий сценарий не разбился о суровую реальность, в которой периодически оказываются топ-клубы РПЛ.